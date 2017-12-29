Путин подписал закон об увеличении периода выплаты накопительной пенсии

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон, согласно которому на 2018 год ожидаемый период выплаты накопительной пенсии увеличивается на полгода.

Как сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, период, применяемый для расчета пенсии, «устанавливается продолжительностью 246 месяцев». Прежде он составлял 240 месяцев.