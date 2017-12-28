Крупные операторы России начали корректировку тарифов для отмены роуминга

Все крупные операторы мобильной связи начали корректировать тарифы для избавления от роуминга, который на территории России будет отменен в первом полугодии 2018 года.

«Мы констатируем, что все крупнейшие операторы уже начали серьезную корректировку тарифных планов для того, чтобы это понятие постепенно уходило в прошлое», – заявил глава Минкомсвязи России Николай Никифоров, передает РИА «Новости».

Министр сообщил, что роуминг в России будет отменен уже в первом полугодии 2018 года.

«Считаю, что в 2018 году по внутрисетевому и национальному роумингу, скорее всего, удастся решить все вопросы. В основном все это произойдет в течение первого-второго квартала. Надеюсь, что во втором полугодии каких-то серьезных вопросов уже не останется», – сказал Никифоров.

Он также отметил, что Федеральная антимонопольная служба изначально ставила цель завершить работу по роумингу в 2017 году, однако в процессе выяснилось, что это «физически невозможно сделать», так как сеть связи очень большая.

Напомним, в июле ФАС сообщила ожидаемый срок отмены внутрисетевого роуминга в России. Ранее антимонопольная служба выдавала предупреждение операторам связи «Вымпелком» («Билайн»), МТС, «Мегафон» и «Т2 Мобайл» (Tele2) отменить роуминг внутри России.