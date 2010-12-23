ВС утвердил приговор полковнику Квачкову за видеообращение из тюрьмы

Верховный суд оставил в силе второй приговор экс-полковнику ГРУ Владимиру Квачкову, которому к восьми годам заключения добавили еще 1,5 года за разжигание ненависти и вражды.

Апелляция защиты оставлена без удовлетворения.

Как считает адвокат осужденного Алексей Першин, в действиях Квачкова отсутствует состав преступления, поскольку якобы не установлено и не доказано, что полковник возбуждал вражду по отношению к лицам еврейской национальности. Позиция защиты сводится к тому, что в тексте, признанном экстремистским, нет слов «евреи» и «иудеи», передает РИА «Новости».

Также Першин заявил, что вмененная Квачкову ч. 1 ст. 282 УК России («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») предполагает наказание за публикацию экстремистского материала, хотя видеообращение Квачкова записали на мобильный телефон и после чего разместили в интернете два других человека, к ответственности не привлеченные.

Квачков просил военную коллегию ВС оправдать его по этому эпизоду и, поскольку он уже отсидел две трети срока по первому приговору, изменить ему отбывание оставшейся части наказания с колонии строгого режима на колонию-поселение.

Напомним, в августе приволжский окружной военный суд Самары приговорил к 1,5 годам заключения полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова, которого ране обвинили в призывах к терроризму.

Владимир Квачков проходил главным обвиняемым по делу о покушении на бывшего главу РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса. На основании вердикта присяжных он и другие подсудимые были полностью оправданы. Отставной полковник добился от государства компенсации в 450 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование.

В 2013 году Квачков был осужден на восемь лет колонии строгого режима за подготовку вооруженного мятежа. Он признан виновным по статьям УК «Покушение на организацию вооруженного мятежа» и «Вербовка или вовлечение лиц в террористическую деятельность».