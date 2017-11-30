Российских спортсменов заранее обвинили в допинге на ОИ-2018

Россия не только не признала свою вину, но и российские спортсмены продолжают использовать допинг во время расследования, сообщил экс-следователь WADA Джек Робертсон.

В России по-прежнему существует допинговая система, а спортсмены продолжают употреблять допинг. Такое заявление сделал экс-следователь Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джек Робертсон, сообщает New York Times.

«В докладе WADA за 2016 год установлено, что Россия осуществляла государственную программу допинга и в процессе, обманула сотни «чистых» спортсменов, лишив их своего законного призового места на Олимпийских играх и чемпионатах мира», – отметил он.

Робертсон заявил, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов, которые выступят под нейтральным флагом, стало насмешкой. Оно принято только для защиты бизнес-интересов и политических целей.

«Оно принято для того, чтобы защитить российские коммерческие и политические интересы. Мы выяснили, что 99% российских спортсменов употребляют допинг. У такого человека, попадающего в сборную, просто нет выбора. Или допинг, или завершение карьеры», – заявил бывший чиновник.

По словам Робертсона, он провел большую часть своей карьеры в качестве агента в управлении по борьбе с наркотиками, «и даже наркокартели были не такими наглыми, как россияне». «Я менее разочарован российскими спортсменами, чем моими коллегами, ключевыми фигурами в мировой антидопинговой системе, которые поддержали нейтральное решение», – заявил он.

Отметим, что российская спортсменка и общественный деятель Алина Кабаева в интервью изданию «Спорт-Экспресс» ранее заявила, что ВАДА и МОК нарушают олимпийский принцип личной ответственности.