Медведев создал шесть ТОРов в моногородах европейской части России

Глава кабмина Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в моногородах европейской части России шести новых территорий опережающего развития (ТОР).

Выступая на встрече с вице-премьерами, Медведев сообщил, что речь идет о Котовске, Невинномысске (Ставропольский край), Кондопоге (Карелия), а также Чистополе, Зеленодольске и Нижнекамске (Татарстан), передает ТАСС.

«Рассчитываем, что эти ТОРы привлекут в регионы инвестиции на общую сумму в почти 50 млрд рублей», – заявил Медведев, добавив, что самое главное «заключается в том, что это может быть такой луч надежды в развитии этих регионов, этих конкретных населенных пунктов, который создаст более благоприятную инвестиционную среду или, как минимум, создаст какую-то деловую активность».

Медведев отметил, что «речь идет о тех территориях, которые созданы не на Дальнем Востоке, а в разных местах нашей страны, и, как правило, связаны с работой монопрофильных поселений», передает РИА «Новости».

В свою очередь, вице-премьер Игорь Шувалов сообщил о законодательных новшествах, которые предусматривают отзыв у территорий статуса ТОР.

«Мы на совещании у вас договорились о некоторой модификации законодательства, и это будет касаться, в первую очередь, ответственности муниципальных и региональных властей с тем, чтобы при получении статуса ТОР ответственность местных и региональных властей была по привлечению резидентов в эти зоны», – заявил Шувалов.

Он добавил ,что «по прошествии определенного разумного срока (предположительно речь может идти об одном-двух годах, – прим. ВЗГЛЯД)... если не будут появляться резиденты в ТОР, тогда у правительства появится возможность статус этот отозвать».

Также Шувалов отметил, что при рассмотрении новых заявок на получение статуса ТОР, в первую очередь, будут рассматриваться территории, где имеются проблемы с безработицей.

Напомним, 20 ноября Дмитрий Медведев подписал постановления о создании территорий опережающего социально-экономического развития в Рязанской и Челябинской областях, а также в Хабаровском крае. В начале октября он подписал постановление о создании ТОР в Мордовии, Удмуртии, Ярославской и Саратовской областях.