Камчатке дали возможность увидеть новогоднее обращение президента вовремя

Переход на цифровое телевидение позволит жителям Камчатского края увидеть новогоднее обращение президента 31 декабря в 23.55 по местному времени.

Жители Камчатки с 2010 года могли увидеть обращение президента по магаданскому времени, то есть с задержкой на один час - 1 января в 00.55, говорится в сообщении на сайте правительства края.

В 2017 году на федеральных каналах будут запущены шесть дополнительных телевизионных дублей, что позволит камчатцам посмотреть поздравление президента вовремя.

Отмечается, что изменение коснется всех регионов со смещенным телевизионным эфиром.