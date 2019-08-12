«Два брата»: Услуги, в которых нуждаются все

«Два брата» предоставляет услуги по химчистке и восстановлению обуви. Компания создана в 2016 году в Ярославле Александром Петровым, в штате которого работает 6 человек. Франшиза, инвестиции в которую составляют от 900 тыс.рублей, уже распространена в 7 российских городах. Годовой оборот компании – 18 млн рублей.

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