«Семицветик»: Детский сад с душой

«Семицветик» – лицензированный частный детский сад – центр развития ребенка возрастом от 8 месяцев до 4 лет. Учреждение создано в 2017 году в Нягани (Ханты-Мансийский АО). Основатель сада – Екатерина Белоусова, в штате которой работают 15 человек. Первые инвестиции – 1 млн рублей, а годовой оборот компании составляет 2 млн рублей.

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