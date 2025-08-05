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    5 августа 2025, 17:45 • Справки

    2Б9 «Василёк» – советский артиллерийский миномёт

    2Б9 «Василёк» – советский артиллерийский миномёт
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    2Б9 «Василёк» – уникальный советский артиллерийский миномёт, сочетающий в себе возможности миномёта и автоматического орудия. Он способен вести огонь как одиночными выстрелами, так и очередями. Благодаря своей универсальности, высокой скорострельности и мобильности он нашёл широкое применение в различных вооружённых конфликтах и до сих пор используется в ряде стран мира.

    История создания: от идеи до принятия на вооружение

    Идея создания миномёта 2Б9 «Василёк» возникла на фоне изменения тактики боевых действий в послевоенное время. Советское командование осознало, что существующие системы огневой поддержки не всегда соответствуют требованиям мобильности и плотности огня. В условиях стремительно развивающейся военной техники требовалось орудие, способное сопровождать пехотные подразделения, быстро менять позиции и обеспечивать интенсивный обстрел без сложного технического обслуживания и больших затрат.

    Разработка нового образца вооружения началась в середине пятидесятых годов. Этим занялось Центральное конструкторское бюро спортивного и охотничьего оружия, где проектом руководил инженер Борис Шавырин. Именно он предложил концепцию автоматического миномёта, работающего по принципу револьверного барабана. Это было смелое инженерное решение, ранее не применявшееся в конструкции миномётов. Такая система позволяла добиться высокой скорострельности при сохранении точности и компактности конструкции.

    Опытные образцы 2Б9 были изготовлены к началу шестидесятых годов. Первые испытания показали перспективность концепции, но также выявили ряд проблем: нестабильность подачи мин, износ механизмов и необходимость усиления конструкции. В течение нескольких лет оружие проходило цикл доработок, в том числе усовершенствование системы охлаждения и переработку автоматической подачи. В результате удалось добиться стабильной работы даже при интенсивной стрельбе и в сложных погодных условиях.

    В 1970 году после успешных испытаний и внесения всех необходимых изменений миномёт был принят на вооружение Советской армии под обозначением 2Б9 «Василёк». Название отражало не только внешнюю лёгкость конструкции, но и смертоносную эффективность этого оружия. Новый миномёт оказался прост в эксплуатации, неприхотлив к условиям использования и легко ремонтируем в полевых условиях, что сразу же сделало его востребованным как в регулярных войсках, так и у десантных подразделений.

    Технический портрет: характеристики 2Б9 «Василёк»

    Автоматический миномёт 2Б9 «Василёк» представляет собой гладкоствольное орудие калибра 82 мм, сочетающее черты миномёта и автоматической артиллерийской установки. Его длина составляет 305 см, ширина – 73 см, высота – 115 см. В боевом положении масса миномёта достигает 632 кг. Это оружие имеет полуавтоматический затвор, систему подачи с магазином на четыре выстрела и возможность установки как на колёсное, так и на гусеничное шасси. Такое решение обеспечивало универсальность в боевых условиях.

    Одним из ключевых достоинств 2Б9 является его высокая скорострельность – до 100 выстрелов в минуту. Это значение сравнимо с огневой мощью автоматических пушек.

    Прицельная дальность стрельбы составляет до 4270 м, минимальная – около 800 м. В качестве боеприпасов используются мины калибра 82 мм, которые могут быть осколочными для поражения живой силы, дымовыми для создания завес или осветительными для работы в ночное время. Это делает «Василёк» универсальным оружием поддержки.

    Конструкция миномёта позволяет использовать его как в одиночном, так и в автоматическом режиме стрельбы. Это редкое сочетание расширяет тактические возможности расчёта: одиночный режим подходит для точечных ударов, а автоматический – для подавления живой силы и техники противника. При этом система перезарядки обеспечивается полуавтоматическим механизмом, что облегчает обслуживание и ускоряет ведение огня в боевых условиях.

    Модульность конструкции – ещё одно преимущество 2Б9. Его можно быстро демонтировать и транспортировать в разобранном виде, что особенно важно в условиях быстрой смены позиций. Чаще всего «Василёк» устанавливали на шасси МТ-ЛБ или грузовика ГАЗ-66, что позволяло оперативно менять огневые точки. Такая мобильность в сочетании с высокой скорострельностью и точностью делала миномёт эффективным как в наступательных операциях, так и в оборонительных сценариях.

    Развитие и модернизации 2Б9

    После официального принятия на вооружение в 1970 году миномёт 2Б9 «Василёк» продолжал совершенствоваться в ответ на меняющиеся требования военного времени. Первые отзывы с полей учений и локальных конфликтов показали его высокую эффективность, но также указали на необходимость улучшения точности и долговечности отдельных узлов. В результате началась работа над модернизированной версией, способной лучше справляться с высокими нагрузками и интенсивным огнём в боевых условиях.

    Наиболее известной модификацией стала версия 2Б9 М, которая появилась в восьмидесятые годы. Она получила усиленную рамную конструкцию, что повысило её устойчивость при стрельбе. Также были доработаны элементы прицельного оборудования, что позволило увеличить точность наведения. Некоторые детали механизма подачи боеприпасов были переработаны с целью повышения надёжности. Эти изменения сделали 2Б9 М более удобным в эксплуатации и эффективным в бою, особенно в условиях плотного огневого контакта.

    После ввода в эксплуатацию модернизированной версии выпуск миномёта был сокращён, но это не сказалось на уровне его использования. Наоборот, в ходе войны в Афганистане интерес к Васильку заметно вырос. В условиях горной местности, где мобильность и скорострельность играют решающую роль, это оружие показало отличные результаты. Возможность быстрой смены позиции и мощная огневая поддержка сделали его ценным инструментом как для наступательных, так и оборонительных действий.

    Со временем 2Б9 и его модернизированные варианты начали поступать на вооружение других стран, в том числе союзников Советского Союза. Некоторые из этих государств начали собственные программы по модернизации Василька, адаптируя его под свои нужды. Хотя в последние годы на вооружении появляются более современные образцы, 2Б9 до сих пор сохраняет актуальность в ряде конфликтов. Его простота, надёжность и мощность остаются ценными качествами для многих армий мира.

    Международное распространение 2Б9 и участие в конфликтах

    После принятия на вооружение в Советском Союзе миномёт 2Б9 «Василёк» стал активно экспортироваться. Его поставки осуществлялись не только в страны Варшавского договора, но и в государства Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии. Благодаря простоте эксплуатации и относительной дешевизне, он оказался привлекательным решением для армий развивающихся стран. В некоторых государствах, таких как Ирак и Сирия, «Василёк» стал одним из ключевых образцов вооружения сухопутных войск.

    Поставки миномёта сопровождались инструктажем по эксплуатации и техническому обслуживанию. В ряде стран на его базе создавались собственные модификации, адаптированные под местные условия. Например, в Китае и Иране появились схожие системы с элементами оригинальной конструкции 2Б9. Некоторые армии модернизировали его с использованием современных прицельных комплексов и электронных систем наведения, что позволило продлить срок его службы и повысить боевую эффективность.

    На протяжении последних десятилетий 2Б9 принимал участие в большом количестве вооружённых конфликтов. Войны в Афганистане, Ираке, Сирии, на Балканах, в Йемене и на территории постсоветского пространства стали ареной его активного применения. В условиях городских боев и горной местности «Василёк» проявил себя как эффективное средство подавления огневых точек противника. Его мобильность и способность быстро менять позицию делали его ценным активом для подразделений пехоты.

    В современных конфликтах 2Б9 всё ещё используется наряду с более современными образцами. В локальных войнах и партизанских операциях он остаётся востребованным за счёт простоты, универсальности и запаса боеприпасов, накопленных за десятилетия. Многие вооружённые формирования, не имеющие доступа к передовым технологиям, продолжают использовать «Василёк» как основное средство поддержки. Таким образом, несмотря на возраст, миномёт сохраняет свою актуальность на поле боя по сей день.

    Современное применение миномёта и актуальность

    Несмотря на солидный возраст, автоматический миномёт 2Б9 «Василёк» по-прежнему остаётся в строю. Его активно используют в вооружённых силах России, а также в армии Украины. Эти страны применяют «Василёк» в ходе современных военных конфликтов, в том числе в операциях на Донбассе и других горячих точках. Универсальность оружия, его мобильность и высокая огневая мощь делают его особенно ценным при ведении боевых действий в городских и приграничных районах.

    Современные военные действия предъявляют высокие требования к вооружению, особенно в части мобильности и живучести. 2Б9 отлично вписывается в эти условия, благодаря своей надёжности и простоте конструкции. В полевых условиях он может обслуживаться даже минимально подготовленным расчётом, а большинство неисправностей устраняется без сложных технических средств. Это делает его особенно привлекательным для подразделений, действующих вдали от тыловой поддержки.

    Кроме России и Украины, «Василёк» продолжает использоваться в ряде государств Азии, Ближнего Востока и Африки. Он входит в состав вооружения как регулярных армий, так и различных вооружённых формирований. В условиях ограниченных ресурсов и нестабильной логистики 2Б9 показывает себя как крайне живучая система. Его способность адаптироваться к различным боевым задачам позволяет использовать его в роли как наступательного, так и оборонительного средства.

    Также продолжаются попытки частичной модернизации миномёта. Некоторые армии оснащают его современными системами наведения и оптическими прицелами, что повышает точность и эффективность стрельбы. При этом сохраняется базовая простота и надёжность оригинальной конструкции. Таким образом, даже в эпоху высокотехнологичных вооружений «Василёк» остаётся актуальным, благодаря сочетанию боевой эффективности, доступности и ремонтопригодности.

    Интересные факты: один из самых ярких эпизодов применения 2Б9 «Василёк» произошёл во время Афганской войны в 1980-х годах. В одном из боёв в Панджшерском ущелье советский расчёт под командованием сержанта Анатолия Горюнова оказался в окружении моджахедов. Используя возможности миномёта вести огонь с автоматической подачей, бойцы сумели в течение нескольких часов сдерживать атаки противника, не давая ему приблизиться. Эта оборона позволила основным силам перегруппироваться и прийти на помощь, а сам миномёт остался в строю, несмотря на десятки отстрелянных кассет.

    Заключение

    В заключение стоит отметить, что 2Б9 «Василёк» – это пример технической мысли, сочетающий в себе эффективность, простоту и универсальность. Он стал символом советского подхода к созданию оружия – практичного, надёжного и способного выдерживать самые тяжёлые условия. Даже в век высокотехнологичных вооружений, 2Б9 по-прежнему занимает достойное место на поле боя, подтверждая свою актуальность и боевую ценность.

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