2С5 «Гиацинт-С» – советская самоходная артиллерийская установка

История создания 2С5 «Гиацинт-С»

Советская военная доктрина 50-х годов XX века не предполагала развитие ствольной артиллерии. Все усилия были брошены на создание ракетных систем, способных доставлять ядерное оружие в любую точку мира. И к середине 60-х годов наметилось серьёзное отставание от натовских стран в данной области. Поэтому Минобороны СССР поставило ведущим предприятиям задачу оперативно разработать сопоставимые вооружения. Общее направление было определено к 1969 году, когда завершилась научно-исследовательская работа «Успех».

Опираясь на полученные данные, группа инженеров во главе с Георгием Ефимовым, Юрием Калачниковым и Анатолием Каллистовым приступила к проектированию замены пушек М-46 и М-47. На свердловском заводе «УЗТМ» выполнялись работы по подготовке ходовой части САУ. За разработку вооружения отвечало СКБ-172 Пермского машиностроительного завода имени В.И. Ленина. Московский НИМИ занимался созданием боеприпасов.

Интересные факты: в западных странах данная система известна под обозначением M1981. Габариты и вес машины позволяют перевозить её самолётами военно-транспортной авиации. Для её развёртывания на поле боя и/или смены позиции необходимо не более четырёх минут. САУ оснащена бульдозерным оборудованием, позволяющим оперативно подготавливать позицию. Машина способна преодолевать 2,5-м ров, метровый брод или 700-мм стенку, а также подниматься на возвышение под углом не более 30°.

Весной 1971 года появились первые прототипы орудий. Их испытывали на протяжении года, и в результате появилась буксируемая версия пушки. Полигонные и государственные испытания самоходного варианта завершились лишь к 1974 году. Предпочтение было отдано системе с раздельно-гильзовым заряжанием, а не разрабатываемой параллельно более дешёвой картузной версии. В 1975 году установке присвоили наименование 2С5 «Гиацинт-С» и приняли её на вооружение.

Мелкосерийное производство началось в 1976 году, а через год стартовал массовый выпуск данных машин. Орудия поступали из Перми, а изготовление шасси и сборка осуществлялись в Свердловске. В связи с распадом СССР и нехваткой финансирования производственный процесс был остановлен в 1993 году. К этому моменту удалось создать около 2000 «Гиацинтов». Они поступали в артполки и бригады общевойсковых армий. Из шести САУ формировали батарею, из трёх батарей – артдивизион. В составе бригады насчитывалось пять дивизионов.

Характеристики и преимущества 2С5 «Гиацинт-С»

Конструкция машины выполнена по безбашенной схеме. Длина корпуса составляет 8,33 м, ширина – 3,25 м, а высота – 2,76 м. Он состоит из стальных катаных бронелистов толщиной до 30 мм. Такое бронирование обеспечивает полноценную защиту от пуль и осколков снарядов. В носовой части расположено силовое отделение (справа) и место механика-водителя (слева). За ним находится позиция командира машины. Средняя часть выделена под боеукладку, а также размещение оператора и наводчика.

На корме располагается 152-мм нарезная пушка 2А37, топливные баки объёмом 830 л и откидная опорная плита, обеспечивающая дополнительную устойчивость системы во время стрельбы. Длина ствола орудия равна 47 калибрам. Он оснащён многокалиберным щелевым дульным тормозом. В казённике располагается полуавтоматический клиновой затвор. Благодаря наличию гидравлического тормоза отката и пневматического накатника обеспечивается длина отката не более 950 мм. Боевая масса машины – 27,5 т.

Интересные факты: к модификации «Гиацинтов» приступили только в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Сначала появилась модель 2С5М с АСУНО 1В514-1 «Механизатор-М» и новой артиллерийской частью, способной использовать осколочно-фугасные боеприпасы 3ОФ60, обеспечивающие поражение целей на дистанции до 37 км. Затем была представлена экспортная версия 2С5М1. Её адаптировали под 155-мм снаряды натовского образца. Также существует экспериментальная модель с гаубицей от САУ «Коалиция», а не со стандартным орудием.

Пушка может поворачиваться влево и вправо на 15° в горизонтальной плоскости. Показатели углов возвышения составляют от -2° до +57°. Орудие защищено небольшим стальным щитом. Прицеливание осуществляется с помощью устройств Д726-45, ТКН-3А, ПГ-1М и ОП4М-91А. Место механика-водителя укомплектовано приборами наблюдения ТНПО-160 и ТВН-2БМ. Коммуникация между членами экипажа обеспечивается системой Р-124, а связь с другими боевыми единицами и командными пунктами – УКВ-радиостанцией Р-123.

Орудие базируется на модифицированном шасси от САУ СУ-100П. На каждом борту располагается по шесть опорных катков и четыре поддерживающих ролика. Ведущее колесо находится спереди, направляющее – сзади. Для погашения колебаний применяются гидравлические амортизаторы. Ширина гусениц составляет 484 мм. Они оказывают давление на грунт равное 0,6 кг/см2. Благодаря наличию 12-цилиндрового дизельного двигателя В-59 мощностью 520 л.с. машина может развивать скорость до 62,8 км/ч по шоссе и до 30 км/ч по грунту.

Номенклатура боеприпасов 2С5 «Гиацинт-С»

Объём боекомплекта – 30 выстрелов. Подача снарядов и зарядов осуществляется вручную. Применяются осколочно-фугасные боеприпасы 3ВОФ39, 3ВОФ40, 3ВОФ41 (активно-реактивный), 3ВОФ86 и 3ВОФ87. Они обеспечивают поражение целей на дистанции от 21,5 до 37 км. Используются управляемые снаряды 3ОФ38 «Сантиметр» (12 км) и 3ОФ39 «Краснополь» (20 км). Кроме того, предусмотрена возможность ведения стрельбы 57-кг ядерными боеприпасами «Ромашка» и «Мята», а также 43-кг «Аспект» и «Символизм».

Самооборона членов экипажа обеспечивается с помощью 7,62-мм пулемёта ПКТ (1500 патронов к нему), закреплённого на командирской башенке. Внутри корпуса размещено пять автоматов АКМС (и 1500 патронов), противотанковый гранатомёт РПГ-7В (с пятью гранатами) и сигнальный пистолет (с 20 ракетами). Поражение воздушных целей осуществляется благодаря наличию переносного ЗРК 9К32М «Стрела-2» с двумя ракетами к нему.

Распространение в мире и современное использование 2С5 «Гиацинт-С»

Вооружённые силы РФ располагают 120 установками. Ещё 750 единиц находятся на хранении. Безопасность Белоруссии обеспечивают 107 машин. К началу спецоперации Украина обладала 10 экземплярами. Эритрее было поставлено 13 единиц. Неустановленное количество находится на вооружении Узбекистана. Бывшими операторами системы являются СССР (все машины перешли по наследству странам СНГ), Финляндия (18 штук было списано в середине 2010-х годов) и Эфиопия (10 установок).

Интересные факты: данная САУ была добавлена в модификациях к компьютерным играм «Scrap Mechanic» и «Teardown». Существуют сборные модели «Гиацинтов» в масштабе 1/72. Списанные экземпляры пополнили музейные коллекции различных городов России. Например, музея «Уралтрансмаша», московского Центрального музея ВС РФ, Музейного комплекса УГМК, Военно-исторического музея артиллерии Санкт-Петербурга, Технического музея Тольятти и многих других.

2С5 «Гиацинт-С» сопоставима по возможностям с американской артустановкой М107, однако превосходит её в скорострельности (5-6 против 1,5 выстр/мин), мобильности и объёму боекомплекта. Свои копии советской САУ разрабатывали в КНДР (130-мм М1975) и в КНР (130-мм установка на базе самоходки Тип-83). Ещё одним аналогом можно считать более скорострельную, но менее дальнобойную и медлительную шведскую артсистему Bandkanon-1A.

Боевое применение 2С5 «Гиацинт-С»

2С5 «Гиацинт» впервые вступила в бой во время войны в Афганистане. Она продемонстрировала высокую эффективность стрельбы и оказалась достаточно надёжной в условиях высокогорья, повышенной запылённости и постоянных перепадов температуры. Эти свойства САУ пригодились и в рамках проведения Чеченских войн, хотя установки применялись достаточно ограничено. Они входили в состав 58-й гвардейской общевойсковой армии, обеспечивавшей усмирение Грузии в 2008 году.

После начала в 2014 году «Русской весны» на Донбассе было зафиксировано несколько фактов применения ВСУ «Гиацинтов» для обстрела позиций ополченцев. Часть систем оказалась в руках последних и была введена в строй. В рамках проведения специальной военной операции на Украине данные установки стали активнее использоваться обеими сторонами конфликта. Так, Минобороны РФ демонстрировало кадры боевого применения этих машин на Краснолиманском и Купянском направлениях.

Сообщалось, что они успешно ведут контрбатарейную борьбу с современными американскими гаубицами M-777 и регулярно уничтожают их. Это возможно благодаря хорошим показателям дальности стрельбы и достаточной мобильности российских машин. Кроме того, эффективность «Гиацинтов» существенно повысилась благодаря применению различных средств воздушной разведки, прежде всего БПЛА и спутников.

Кроме того, данные установки были задействованы для уничтожения фортификационных сооружений, укрепрайонов, гаубиц Д-30, миномётов и живой силы противника. Сведений об использовании ВСУ подобных систем в открытых источниках очень мало. Это связано с ограниченным количеством «Гиацинтов» у ВСУ и наличием достаточно протяжённой линии боевого соприкосновения. Отдельными специалистами отмечалось, что значительная часть данных установок могла быть уничтожена в первые месяцы СВО.

Вывод

2С5 «Гиацинт-С» ещё не выработала свой ресурс и достаточно успешно применяется в условиях современной войны. Безусловными плюсами самоходки являются её надёжность и неприхотливость. Значительное количество машин на хранении гарантирует бесперебойные поставки запчастей. Нет дефицита и в боеприпасах к данной системе. Тем не менее, возраст САУ приближается к отметке в 50 лет. Поэтому с высокой вероятностью СВО станет последним конфликтом для «Гиацинтов», а затем их начнут постепенно выводить из эксплуатации.