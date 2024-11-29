PzH 2000 – немецкая самоходная гаубица

История создания PzH 2000

Проектирование гаубицы началось во второй половине 1980-х годов после завершения совместного проекта Великобритании, Италии и ФРГ «SP-70». Главными соперниками в конкурсе на получение госконтракта оказались компании «Krauss Maffei» и «Wegmann». Из-за ограниченного финансирования они смогли представить прототипы к сравнительным испытаниям только к 1989 году. Через год победу присудили компании «Wegmann», а через четыре года немецкая армия получила первые предсерийные версии.

Два опытных образца (PT03 и PT04) были отправлены в Северную Америку. Они подвергались испытаниям в условиях экстремальных температур на полигонах Шайло (Канада) и Юма (США). Ещё два прототипа (PT01 и PT02) остались в городах Трир и Меппен, где проводились испытания ходовой части и вооружения. В конце 1995 года САУ, получившая наименование PZH 2000, была принята на вооружение армии ФРГ. Государство заключило с производителем контракт на поставку 185 систем.

Интересные факты: полное наименование установки «Panzerhaubitze 2000», что можно перевести как «Бронированная гаубица 2000». Орудие позволяет вести огонь как по навесным, так и по настильным траекториям. С помощью данной САУ был установлен мировой рекорд по дальности стрельбы – 56000 м. Для этого использовался активно-реактивный снаряд с улучшенными аэродинамическими показателями V-Lap. Стоимость САУ в 2022 году составляла около 17 млн. евро.

В целях привлечения внимания потенциальных заказчиков один из прототипов был продемонстрирован на международной выставке «Eurosatory-96» в ЛеБурже. Для организации серийного производства мощности концернов «Krauss Maffei» и «Wegmann» были объединены в 1996 году. Но первые машины начали поступать вооружённым силам ФРГ только через два года. После выполнения основной части госконтракта производитель сосредоточился на экспортных поставках. К 2024 году удалось изготовить 369 боевых машин.

Характеристики и преимущества PzH 2000

Самоходная гаубица выполнена в стандартной компоновке с расположением силовой установки в передней части корпуса при смещении башни к корме. Гусеничное шасси переднеприводное, производства компании Mac System GmbH. Оно приводится в движение с помощью восьмицилиндрового дизельного двигателя MTU 881 мощностью 1000 л.с. Он функционирует в связке с трансмиссией Renk HSWL284C. Силовая установка обеспечивает развитие скорости до 67 км/ч по шоссе или 45 км/ч – по пересечённой местности, а также запас хода до 420 км.

Рядом с двигателем располагается место механика водителя. Наводчик, два заряжающих и командир машины находятся в боевом отделении. Высокая степень автоматизации позволяет сокращать состав экипажа гаубицы до 3 человек в отдельных случаях. В передней части также размещена противопожарная система. Рабочее место командира оборудовано графическим дисплеем с «Micmos»-интерфейсом. Высокую степень автономности САУ обеспечивает система навигации и глобального позиционирования (GPS).

Экипаж и боекомплект защищены от поражения стрелковым вооружением и осколками снарядов с помощью стальных бронелистов толщиной 14,5 мм. Крыша корпуса прикрыта реактивной бронёй. Предусмотрена система защиты от воздействия оружия массового поражения. Длина машины равна 7,87 м (с пушкой – 11,669 м). Ширина – 3,48 м, а высота – 3,4 м. Показатель дорожного просвета – 440 мм. Боевая масса составляет 55,3 т. Установка может преодолевать 45° подъём, метровое препятствие, трёхметровый ров и полутораметровый брод.

Интересные факты: по данным ряда исследований, было установлено, что огневая мощь немецкой гаубицы сопоставима с совокупными показателями трёх современных САУ М109. Кроме того, она намного мобильнее, оснащена лучшей бронёй, чем большинство установок подобного класса. Оборудование позволяет САУ действовать самостоятельно и не зависеть от передачи показаний корректировщиков огня. Необходимые поправки вносятся системой управления огня автоматически после каждого выстрела.

Основным вооружением PZH 2000 является 155-мм гаубица с длиной ствола 52 калибра. Для повышения износостойкости ствол хромируется. Он оснащён современным щелевым дульным тормозом, а также может опускаться и подниматься в диапазоне от -2,5° до 65°. Прицеливание осуществляется с помощью приборов дневного и ночного видения, лазерного дальномера, а начальная скорость выпущенного снаряда рассчитывается датчиком-радаром и используется для последующей корректировки огня.

Бортовая электроника позволяет стрелять в автоматическом режиме, на основании данных, получаемых из командного пункта управления огнём. Для подготовки к стрельбе необходимо не больше 2 мин. Магазин автомата заряжания обеспечивает темп ведения огня равный 10 выстр/мин., а его ёмкость составляет 60 выстрелов. При ведении залпового огня 3 выстрела осуществляются за 8,4 с. Пополнение боезапаса происходит за 12 минут. Он может работать в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах.

Орудие адаптировано для использования всех стандартных 155-мм натовских боеприпасов. После небольшого переоснащения САУ смогли использовать дальнобойные M982 Excalibur. Максимальная дальность стрельбы снарядом L15A2 составляет 30 км, а активно-реактивными боеприпасами – около 40 км. Самооборона экипажа обеспечивается с помощью 7,62-мм пулемёта MG3. Его боекомплект состоит из 2000 патронов. Кроме того, на башне закреплены восемь гранатомётов для отстрела дымовых гранат.

Распространение в мире и современное использование PzH 2000

Бундесвер получил к 2002 году 185 установок. Часть из них была продана в другие страны, сейчас на вооружении находятся 134 САУ. К 2029 году планируется получить ещё 12 единиц. Первым импортером гаубиц стала Италия, получившая 70 экземпляров. При этом большая часть из них (68 штук) была изготовлена по лицензии местной оборонной компанией «Oto Melara». В 2001 году 25 переоснащённых систем приобрела Греция, заказ был выполнен за три года.

Нидерланды купили 57 установок в 2002 году. До начала СВО 33 из них находились на хранении, 18 эксплуатировались, а шесть использовались для обучения. Восемь экземпляров передали Украине, а 46 проходят процедуру модернизации. В 2013 году Катар заказал 24 САУ. Через два года Хорватия приобрела подержанные немецкие PZH 2000. 12 из них – под модернизацию и капремонт, 3 – на запчасти и одну – для обучения. В 2016 году Литве была продана 21 гаубица, при этом 5 из них в небоевом состоянии.

Интересные факты: данные гаубицы можно увидеть в компьютерных играх «Armored Warfare: Проект Армата», «People Playground» и «Battlefield 2». Один экземпляр является экспонатом Военно-исторического музея вооружённых сил Германии в Дрездене. Гонконгская компания Meng Model выпускает сборные модели немецкой САУ в масштабе 1/35, а американская Revel и британская Eaglemoss Collections придерживаются соотношения 1/72.

В конце 2018 года Венгрия заказала 24 единицы, большая часть машин уже поставлена. После начала СВО европейские страны начали передавать Украине свои системы. Ответственность за обучение экипажей и снабжение боеприпасами взяла на себя Германия. К 2024 году ВСУ получили 28 единиц. Кроме того, сообщается о заключении соглашения на поставку ещё 100 машин. Потенциальными операторами системы должны были стать Австралия, Финляндия, Румыния и США. Но по разным причинам договоры не были заключены.

Боевое применение PzH 2000

PzH 2000 впервые вступила в бой в августе 2006 года. Три голландские машины, переброшенные в Кандагар, принимали участие в уничтожении талибов в рамках операции «Медуза*». Через год САУ были переброшены в провинцию Урузган и использовались в штурме города Хора. По результатам боевых действий было отмечено, что гаубица достаточно надёжна и обеспечивает эффективное поражение как открытых, так и укреплённых целей. В то же время её силовая установка оказалась уязвимой к воздействию пыли и песка.

Командование Бундесвера отправило свои гаубицы в Афганистан только в 2010 году. Три машины действовали в провинции Кундуз и осуществляли прикрытие действий сухопутных сил. Также установки сыграли ключевую роль при проведении операции «Халмазаг». Они позволили десантникам отбить деревни Иса-Хель и Куатлиам. Летом 2022 года семь немецких и пять голландских САУ прибыли в распоряжение ВСУ. Но из-за интенсивного использования они вышли из строя спустя несколько недель.

Шесть из них вернулись на фронт только к декабрю 2022 года. Отмечается, что орудия приспособлены к осуществлению не более 100 выстрелов в сутки. Однако украинские войска постоянно превышают данный лимит. Кроме того, они продолжают использовать стволы, ресурс которых составляет не более 4500 выстрелов. В отдельных случаях удавалось сохранять боеспособность гаубиц даже после осуществления 20000 выстрелов. Минобороны РФ регулярно отчитывается об уничтожении данных гаубиц в зоне СВО.

Существует только одна модификация этой установки – PZH 2000A2. Производитель был вынужден модернизировать систему после выявления ряда уязвимостей во время войны в Афганистане. Так, машина получила систему кондиционирования, мощность силовой установки возросла до 8 КВт, было усилено бронирование крыши. К началу СВО по этой программе было модернизировано только 27 экземпляров. Они находятся на вооружении войск ФРГ и не передавались Украине.

Вывод

САУ PZH 2000 является одной из лучших систем своего класса. Благодаря удачному сочетанию современных технологий и проверенных временем элементов ей удалось заслужить высокую репутацию в экспертном сообществе. Данная конструкция уже оказывает влияние на развитие инженерной мысли и является основой для разработки передовых вооружений. Она обладает достаточным модификационным ресурсом для сохранения боеспособности на протяжении десятков лет.