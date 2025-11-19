Православный календарь на 2026 год: главные праздники и посты для верующих

Пасха и переходящие праздники 2026 года

Главный православный праздник – Светлое Христово Воскресение (Пасха) – в 2026 году будет отмечаться 12 апреля. Эта дата определяется по лунно-солнечному календарю и ежегодно меняется, попадая на период с начала апреля до начала мая.

От даты Пасхи зависят все переходящие двунадесятые праздники: 5 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье), 21 мая – Вознесение Господне, 31 мая – День Святой Троицы (Пятидесятница). Эти события составляют пасхальный цикл и имеют особое значение для православных христиан.

Двунадесятые непереходящие праздники

Среди непереходящих двунадесятых праздников, отмечаемых в одни и те же даты каждый год: 7 января – Рождество Христово, 19 января – Крещение Господне (Богоявление), 15 февраля – Сретение Господне, 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы, 19 августа – Преображение Господне, 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы, 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы, 27 сентября – Воздвижение Креста Господня, 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Русская Православная Церковь продолжает использовать юлианский календарь для определения дат церковных праздников, который отличается от гражданского григорианского календаря на 13 дней. Именно поэтому православное Рождество в России празднуется 7 января, что соответствует 25 декабря по старому стилю.

Многодневные посты в 2026 году

В православном календаре 2026 года установлено четыре многодневных поста: Великий пост – с 23 февраля по 11 апреля (48 дней), Петров пост – с 8 июня по 11 июля, Успенский пост – с 14 по 27 августа (14 дней), Рождественский пост – с 28 ноября по 6 января 2027 года (40 дней).

Великий пост является самым строгим и продолжительным периодом воздержания перед Пасхой. Ему предшествует Масленица (сырная неделя), которая в 2026 году продлится с 16 по 22 февраля, а завершается пост Прощеным воскресеньем 22 февраля.

Однодневные посты и постные дни

Помимо многодневных постов, православный календарь предписывает соблюдение однодневных постов и постных дней. К однодневным постам относятся: 18 января – Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления), 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи, 27 сентября – Воздвижение Креста Господня.

Традиционно православные христиане постятся по средам и пятницам в течение всего года, за исключением периодов, называемых сплошными седмицами, когда поста нет. К таким периодам в 2026 году относятся: Святки (с 7 по 18 января), Пасхальная светлая седмица (с 12 по 18 апреля), Троицкая седмица (с 1 по 7 июня).

Родительские субботы – дни поминовения усопших

В православном календаре 2026 года определены особые дни поминовения усопших: 14 февраля – Вселенская родительская (мясопустная) суббота, 7 марта – суббота 2-й седмицы Великого поста, 14 марта – суббота 3-й седмицы Великого поста, 21 марта – суббота 4-й седмицы Великого поста. Традиционно в эти дни верующие посещают храмы для заупокойных служб и приходят на могилы родственников.

Также особым днем поминовения является Димитриевская родительская суббота, которая в 2026 году приходится на 7 ноября. Радоница, день поминовения усопших после Пасхи, будет отмечаться на девятый день после Пасхи – 20 апреля.

Официальные издания Русской Православной Церкви

Издательство Московской Патриархии выпустило Богослужебные указания на 2026 год – ежегодное руководство по совершению богослужений, составленное в соответствии с требованиями богослужебного устава и учитывающее многообразие литургической практики. Это издание входит в число официальных богослужебно-календарных изданий Русской Православной Церкви.

Календарная основа всех официальных изданий учитывает необходимые переносы празднований в конкретном богослужебном году и содержит указатель чтений из Священного Писания на каждый день года. В календарь внесены имена новопрославленных для общецерковного почитания святых.

Официальное заявление церкви

Как сообщается на официальном сайте Русской Православной Церкви: «Богослужебные указания – ежегодное руководство по совершению богослужений, составленное в соответствии с требованиями богослужебного устава и учитывающее многообразие литургической практики. Книга предоставляет настоятелям храмов и монастырей большой выбор вариантов служб разным святым.»

Значение православного календаря для верующих

Православный календарь на 2026 год позволяет верующим заранее планировать духовную жизнь, не пропускать начало постов и подготовиться к главным церковным праздникам. Церковный год традиционно начинается не с 1 января, а с праздника Новолетия, который приходится на 14 сентября по новому стилю.

Издательство Московской Патриархии выпустило на 2026 год полную линейку календарных изданий: от настенных листовых календарей, которые можно встретить в каждом храме, до подарочных ежедневников с цитатами из слов Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Все издания содержат полный месяцеслов с указанием постных дней, сплошных седмиц и церковных памятных дат.

Православный календарь остаётся важным ориентиром для миллионов верующих в России, помогая им следовать церковным традициям и участвовать в богослужебной жизни Церкви. В 2026 году, как и прежде, верующие смогут отмечать главные праздники христианства и соблюдать установленные посты, следуя многовековым традициям Русской Православной Церкви.