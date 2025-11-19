  • Новость часаПутин призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Удар ATACMS по Воронежу был невозможен без США
    Эксперты объяснили резкое изменение позиции Зеленского по переговорам с Россией
    Глава МИД Польши обвинил президента Навроцкого в подготовке выхода из ЕС
    Украинцев в Германии уравняли с беженцами из других стран
    Путин поручил подготовить национальный план внедрения генеративного ИИ
    Путин поручил рассмотреть создание штаба по искусственному интеллекту в России
    Путину показали российского антропоморфного робота (видео)
    Путин рассказал о результатах двухдневного медобследования
    Ямпольская рассказала о новой языковой политике России
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В Средней Азии идет большая игра с «Соглашениями Авраама»

    Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект – опасный подхалим

    Самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует.

    16 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Государство не должно платить за аборты

    105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.

    38 комментариев
    19 ноября 2025, 19:35 • Справки

    Православный календарь на 2026 год: главные праздники и посты для верующих

    Православный календарь на 2026 год: главные праздники и посты для верующих
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Издательство Московской Патриархии опубликовало официальный православный календарь на 2026 год с датами всех церковных праздников и постов, которые будут определять духовную жизнь миллионов верующих в России.

    Пасха и переходящие праздники 2026 года

    Главный православный праздник – Светлое Христово Воскресение (Пасха) – в 2026 году будет отмечаться 12 апреля. Эта дата определяется по лунно-солнечному календарю и ежегодно меняется, попадая на период с начала апреля до начала мая.

    От даты Пасхи зависят все переходящие двунадесятые праздники: 5 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье), 21 мая – Вознесение Господне, 31 мая – День Святой Троицы (Пятидесятница). Эти события составляют пасхальный цикл и имеют особое значение для православных христиан.

    Двунадесятые непереходящие праздники

    Среди непереходящих двунадесятых праздников, отмечаемых в одни и те же даты каждый год: 7 января – Рождество Христово, 19 января – Крещение Господне (Богоявление), 15 февраля – Сретение Господне, 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы, 19 августа – Преображение Господне, 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы, 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы, 27 сентября – Воздвижение Креста Господня, 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы.

    Русская Православная Церковь продолжает использовать юлианский календарь для определения дат церковных праздников, который отличается от гражданского григорианского календаря на 13 дней. Именно поэтому православное Рождество в России празднуется 7 января, что соответствует 25 декабря по старому стилю.

    Многодневные посты в 2026 году

    В православном календаре 2026 года установлено четыре многодневных поста: Великий пост – с 23 февраля по 11 апреля (48 дней), Петров пост – с 8 июня по 11 июля, Успенский пост – с 14 по 27 августа (14 дней), Рождественский пост – с 28 ноября по 6 января 2027 года (40 дней).

    Великий пост является самым строгим и продолжительным периодом воздержания перед Пасхой. Ему предшествует Масленица (сырная неделя), которая в 2026 году продлится с 16 по 22 февраля, а завершается пост Прощеным воскресеньем 22 февраля.

    Однодневные посты и постные дни

    Помимо многодневных постов, православный календарь предписывает соблюдение однодневных постов и постных дней. К однодневным постам относятся: 18 января – Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления), 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи, 27 сентября – Воздвижение Креста Господня.

    Традиционно православные христиане постятся по средам и пятницам в течение всего года, за исключением периодов, называемых сплошными седмицами, когда поста нет. К таким периодам в 2026 году относятся: Святки (с 7 по 18 января), Пасхальная светлая седмица (с 12 по 18 апреля), Троицкая седмица (с 1 по 7 июня).

    Родительские субботы – дни поминовения усопших

    В православном календаре 2026 года определены особые дни поминовения усопших: 14 февраля – Вселенская родительская (мясопустная) суббота, 7 марта – суббота 2-й седмицы Великого поста, 14 марта – суббота 3-й седмицы Великого поста, 21 марта – суббота 4-й седмицы Великого поста. Традиционно в эти дни верующие посещают храмы для заупокойных служб и приходят на могилы родственников.

    Также особым днем поминовения является Димитриевская родительская суббота, которая в 2026 году приходится на 7 ноября. Радоница, день поминовения усопших после Пасхи, будет отмечаться на девятый день после Пасхи – 20 апреля.

    Официальные издания Русской Православной Церкви

    Издательство Московской Патриархии выпустило Богослужебные указания на 2026 год – ежегодное руководство по совершению богослужений, составленное в соответствии с требованиями богослужебного устава и учитывающее многообразие литургической практики. Это издание входит в число официальных богослужебно-календарных изданий Русской Православной Церкви.

    Календарная основа всех официальных изданий учитывает необходимые переносы празднований в конкретном богослужебном году и содержит указатель чтений из Священного Писания на каждый день года. В календарь внесены имена новопрославленных для общецерковного почитания святых.

    Официальное заявление церкви

    Как сообщается на официальном сайте Русской Православной Церкви: «Богослужебные указания – ежегодное руководство по совершению богослужений, составленное в соответствии с требованиями богослужебного устава и учитывающее многообразие литургической практики. Книга предоставляет настоятелям храмов и монастырей большой выбор вариантов служб разным святым.»

    Значение православного календаря для верующих

    Православный календарь на 2026 год позволяет верующим заранее планировать духовную жизнь, не пропускать начало постов и подготовиться к главным церковным праздникам. Церковный год традиционно начинается не с 1 января, а с праздника Новолетия, который приходится на 14 сентября по новому стилю.

    Издательство Московской Патриархии выпустило на 2026 год полную линейку календарных изданий: от настенных листовых календарей, которые можно встретить в каждом храме, до подарочных ежедневников с цитатами из слов Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Все издания содержат полный месяцеслов с указанием постных дней, сплошных седмиц и церковных памятных дат.

    Православный календарь остаётся важным ориентиром для миллионов верующих в России, помогая им следовать церковным традициям и участвовать в богослужебной жизни Церкви. В 2026 году, как и прежде, верующие смогут отмечать главные праздники христианства и соблюдать установленные посты, следуя многовековым традициям Русской Православной Церкви.

    Главное
    Бастрыкин запросил возбуждение дел против шести судей России
    В Москве рассмотрели первое дело о нарушении военного положения
    Правительство спрогнозировало снижение цен на АЗС в ближайшее время
    Британия обвинила российское судно «Янтарь» в «лазерной атаке» на самолеты ВВС
    Минтруд рассказал об увеличении пенсий с Нового года
    Для отбора российских космонавтов решили применять ИИ
    В Ульяновской области телефонные мошенники обманули местную епархию

    Ozon и Wildberries обвинили в нечестной конкуренции

    У Банка России и Сбербанка появились серьезные претензии к онлайн-магазинам типа Ozon и Wildberries. Скидки при оплате товаров банками маркетплейсов они считают стыдными практиками, которые надо запретить. Герман Греф еще и обвинил маркетплейсы в том, что они недоплатили 1,5 трлн рублей в казну государства. Откуда ноги у этого конфликта и чем он закончится? Подробности

    Перейти в раздел

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Перейти в раздел

    Ледокол «Сталинград» станет символом господства России в Арктике

    В Санкт-Петербурге заложен новый ледокол проекта 22220, получивший название «Сталинград». Почему имя нового корабля имеет особую символику для сегодняшнего геополитического соперничества в Арктике, какими возможностями обладают ледоколы данного класса и в чем уже сейчас заключаются их основные задачи? Подробности

    Перейти в раздел

    Франция мечтает заработать на украинских иллюзиях

    Во Франции потирают руки после сделки, заключенной в начале недели с Украиной на продажу колоссального количества вооружений, в том числе ста истребителей «Рафаль». Выводы французских военных экспертов парадоксальны: они верят, будто бы «Рафали» могли изменить ход конфликта для Украины, но при этом признают, что в ближайшие годы киевский режим в любом случае эти истребители не получит. А главное – никто не знает, кто оплатит все это оружие. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    • 100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

      Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    • Украинцев депортируют из США

      Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации