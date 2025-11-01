Tекст: Ольга Никитина

Что за день – Димитриевская родительская суббота

Димитриевская родительская суббота – это день особого поминовения усопших, который установлен в православной традиции перед днем памяти святого великомученика Дмитрия Солунского.

Исторически его смысл связан с поминовением воинов, павших за Отечество. Со временем традиция расширилась, и в этот день стали молиться обо всех усопших православных христианах, особенно о своих почивших родственниках – «родителях», что и дало название «родительская». Этот день воспринимается как последняя возможность в году соборно, всей Церковью, вознести молитвы за умерших перед зимним периодом.

Когда будет Димитриевская родительская суббота в 2025 году

В православном календаре на 2025 год Димитриевская родительская суббота назначена на 1 ноября. Этот поминальный день имеет фиксированную привязку к другому христианскому празднику – дню памяти святого Дмитрия Солунского, который ежегодно отмечается 8 ноября. Церковным уставом установлено, что поминовение усопших совершается в субботу, предшествующую этой дате. Таким образом, в 2025 году это 1 ноября. Данная суббота является завершающей в череде общецерковных родительских поминальных дней в текущем литургическом году.

История и происхождение поминальной традиции

Возникновение Димитриевской субботы исторически связывают с событиями 1380 года, когда после Куликовской битвы по инициативе князя Дмитрия Донского было установлено ежегодное поминовение воинов, отдавших жизни за родную землю. Для этого был выбран день, имевший глубокое личное значение для князя – суббота перед днем его небесного покровителя, Дмитрия Солунского.

Изначально бывшая днем памяти именно павших воинов, эта традиция, пронизанная идеей жертвенности, благодарности и молитвенной памяти, со временем получила широкое распространение. Она эволюционировала из местной в общецерковную и стала днем, когда все верующие могут вознести молитвы не только о воинах, но и обо всех усопших родных и близких, укрепляя духовную связь между поколениями.

Что можно делать в Димитриевскую родительскую субботу

В этот день верующие сосредотачиваются на молитве и доброй памяти. Согласно традициям, в родительскую субботу можно и нужно:

Посетить храм и подать записку об упокоении усопших для поминовения во время Божественной литургии и панихиды.

Помолиться за упокой души своих родных и близких дома или на кладбище.

Привести в порядок могилы усопших родственников.

Совершить добрые дела (подать милостыню, помочь нуждающимся) в память об умерших.

Накрыть поминальный стол. Традиционно на нем присутствуют кутья (коливо), блины, кисель или другие простые, постные блюда.

Что нельзя делать в этот день

Главный смысл дня – молитва и тихая память, поэтому стоит воздержаться от действий, противоречащих этому настрою. В Димитриевскую субботу нельзя:

Ссориться, сквернословить и злоупотреблять алкоголем. Поминать усопших спиртным – нарушение православной традиции.

Устраивать шумные застолья. Поминки должны быть тихими и благочестивыми.

Заниматься тяжелым физическим трудом (генеральная уборка, стирка, работа в огороде), если это не является необходимостью.

Отказывать в помощи и милостыне тем, кто просит.

Народные традиции и приметы на Димитриевскую субботу

Народные традиции этого дня тесно переплелись с церковными. На Руси было принято:

Готовить поминальную кутью из пшеницы с медом и специальные поминальные пироги.

Оставлять на столе лишний прибор для усопших, а также делиться едой с соседями и малоимущими, чтобы те помянули умерших.

Считалось, что если на Димитриевскую субботу стоит тихая и мягкая погода, то и зима будет без сильных морозов.

Этот день в народе называли «родительским прощением», когда старались простить все старые обиды.

Как правильно поминать усопших

Правильное поминовение усопших – это прежде всего молитва. Можно заказать в храме панихиду или подать записку на Литургию.

Дома стоит прочитать молитву об упокоении душ усопших рабов Божиих (перечислив их имена). Посещение кладбища после церковной службы для уборки и краткой молитвы – благочестивая традиция. На поминальный обед следует пригласить близких, а трапезу начать с общей молитвы и вкушения освященной в храме кутьи.

Советы священников и смысл Димитриевской субботы сегодня

Священники подчеркивают, что духовный смысл Димитриевской субботы – не в скорби, а в надежде на милость Божию и вечную жизнь. Это день живого общения с Богом о тех, кто перешел в мир иной. Современное отношение к этому дню должно сохранять суть традиции: через молитву и добрые дела мы поддерживаем духовную связь с предками, проявляем любовь и благодарность, которые сильнее смерти.

Представитель Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий (Маркиш) высказал четкую позицию относительно суеверных правил, которые часто окружают поминальные дни. Священнослужитель указал, что подобные установления необходимо искоренять, поскольку они действуют на православное сознание подобно вирусу.

«Нельзя устраивать шумные сборища на кладбищах» – а когда можно? Существуют нравственные принципы, во-первых, цивилизованного общества и, во-вторых, Православной церкви. Они включают любовь к ближнему, память и уважение к усопшим, участие в богослужениях… Что значит «запрещено уклоняться от похода в храм»? Это все бред какой-то», – подчеркнул иеромонах Макарий.

Разъясняя суть самой даты, священнослужитель напомнил, что Димитриевская родительская суббота – это поминальный день, установленный после Куликовской битвы 1380 года для молитвенного поминовения павших русских воинов. Он призвал верующих использовать этот выходной день для того, чтобы посетить храм, участвовать в таинствах и молиться об умерших, особенно о воинах, погибших за Отечество.

Отец Макарий подробно остановился на историческом контексте, отметив, что после того сражения Русь понесла огромные потери, что впоследствии позволило хану Тохтамышу разорить Москву. При этом священнослужитель провел прямую параллель между теми событиями и современностью, указав на ключевое отличие: если раньше русские люди сражались с чужими народами, то сегодня, по его словам, «сатана* (движение сатанизма решением Верховного суда признано в РФ экстремистским – прим. ВЗГЛЯД) натравливает друг на друга братские народы».

Ответы на частые вопросы о Димитриевской родительской субботе

Зачем отмечают Димитриевскую субботу?

Этот день напоминает нам о преемственности поколений, дарит возможность духовно приблизиться к ушедшим родным, поблагодарить их и почтить память. Завершая годовой поминальный цикл, она оставляет в душе не печаль, а светлую надежду и осознание, что любовь и молитва бессмертны.

Можно ли ходить на кладбище в родительскую субботу?

Да, посещение кладбища в этот день является устоявшейся благочестивой традицией. Однако церковь учит правильной последовательности: вначале следует посетить храм и помолиться за панихидой, а уже затем отправиться на могилу к родственникам, чтобы привести ее в порядок и совершить там краткую литию (заупокойную молитву).

Что готовят на поминальный обед?

Традиционным для поминальной трапезы считается приготовление кутьи (сладкой каши из пшеницы или риса с изюмом и медом), которую в начале обеда освящают в храме. Также часто подают блины, кисель, овощные салаты, рыбные блюда и пироги. Главный принцип – умеренность и простота, чтобы обед не превращался в шумное застолье.

Можно ли работать в этот день?

Церковный устав не содержит строгого запрета на работу, если она является необходимой (профессиональная деятельность, неотложные домашние дела). Однако считается, что в этот день следует по возможности отложить тяжелый физический труд (например, строительство, ремонт, работу в огороде), чтобы освободить время для молитвы, посещения храма и благочестивых размышлений.

Почему Димитриевская суббота считается последней в году?

Димитриевская суббота завершает цикл общецерковных поминальных суббот в православном календарном году. За ней следуют зимние месяцы, и следующая подобная вселенская суббота будет только после Масленицы, в начале Великого поста. Таким образом, это последняя возможность в году соборно, всей Церковью, особо помолиться об усопших перед длительным периодом.