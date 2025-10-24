  • Новость часаРоссийские войска освободили четыре поселка в ДНР, Днепропетровской и Харьковской областях
    Сергей Лебедев ООН в глубоком кризисе, но альтернативы ей все равно нет

    80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.

    Александр Тимохин Нужно ли возобновить испытания ядерного оружия

    Прекращение испытаний (которые, помимо всего прочего, являются очень дорогим занятием) было неотъемлемой частью увода планеты в сторону от возможной мировой войны. Однако в последние годы мы убедились, что количество желающих устроить большую войну против России куда больше, чем можно представить.

    Сергей Миркин Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    24 октября 2025, 11:55 • Справки

    Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    Влияние магнитных бурь на человека может проявляться в виде головных болей, колебаний артериального давления, обострения хронических заболеваний и общего ухудшения самочувствия у метеозависимых людей. Кроме того, геомагнитная активность способна оказывать воздействие на работу систем связи, навигации и энергетических сетей. Ноябрь 2025 года характеризуется как период умеренной солнечной активности, с ожиданием нескольких непродолжительных периодов возмущений.

    Причины магнитных бурь

    Основные причины магнитных бурь связаны с процессами на Солнце. Солнечная активность в 2025 году, находясь в рамках своего 11-летнего цикла, порождает солнечные вспышки и корональные выбросы массы. Эти выбросы, представляющие собой облака плазмы и магнитных полей, достигая Земли, вызывают геомагнитные возмущения.

    Поток солнечного ветра, постоянно исходящий от Солнца, также дестабилизирует магнитосферу, особенно когда он исходит из корональных дыр – областей с открытым магнитным полем. Периоды высокой геомагнитной активности формируются именно в моменты, когда такие мощные потоки заряженных частиц достигают околоземного пространства.

    График магнитных бурь в ноябре 2025 года

    Согласно предварительным данным, график магнитных бурь в ноябре 2025 года не прогнозирует экстремальных событий. Ожидается серия слабых и умеренных возмущений. Календарь геомагнитной активности на месяц можно представить в виде маркированного списка с указанием уровня силы по KP-индексу, где 0-1 – спокойная обстановка, 2-3 – незначительные возмущения, 4 – возбужденная магнитосфера, а 5 и выше – магнитная буря.

    • 1-5 ноября: Преобладает спокойная геомагнитная обстановка (KP 2). Значительных возмущений не ожидается.

    • 6-7 ноября: Период повышенной активности. 6 ноября магнитосфера возбуждена (KP 4), а 7 ноября прогнозируется слабая магнитная буря уровня G1 (KP 5).

    • 8-9 ноября: Возмущения сохраняются. 8 ноября – возбужденная магнитосфера (KP 4), 9 ноября – слабая магнитная буря (KP 5).

    • 10 ноября: Краткосрочное затишье с возвращением к спокойным показателям (KP 2).

    • 11-12 ноября: Очередной эпизод возбужденной магнитосферы (KP 4).

    • 13-14 ноября: Геомагнитный фон стабилизируется, обстановка спокойная (KP 2-3).

    • 15 ноября: Небольшой всплеск активности – магнитосфера возбуждена (KP 4).

    • 16-19 ноября: Преимущественно спокойные дни (KP 2-3).

    • 20 ноября: Короткий период возбужденной магнитосферы (KP 4).

    • 21-23 ноября: Фон возвращается к норме, магнитные бури не ожидаются (KP 2).

    • 24 ноября: Прогнозируется слабая магнитная буря (KP 5).

    • 25-30 ноября: Окончание месяца ожидается без серьезных геомагнитных потрясений, прогноз остается стабильным.

    Прогноз магнитных бурь: чего ожидать

    Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года указывает на отсутствие сильных штормов, способных критично повлиять на инфраструктуру. Однако даже слабые и умеренные возмущения могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей. В дни пиковой активности возможны жалобы на головную боль, бессонницу, снижение концентрации внимания и легкую апатию.

    Людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем в эти дни рекомендуется внимательнее следить за своим здоровьем. Что касается техники, то серьезных сбоев в работе спутников, навигационных систем или энергосетей не прогнозируется, хотя незначительные помехи в радиосвязи возможны.

    Как защититься от влияния магнитных бурь

    Защита от магнитных бурь в первую очередь сводится к простым мерам предосторожности. В неблагоприятные дни, отмеченные в графике, рекомендуется избегать повышенных физических и эмоциональных нагрузок. Специалисты советуют соблюдать режим дня, уделяя достаточное время сну, а также отказаться от употребления алкоголя и тяжелой пищи.

    Профилактика метеозависимости включает пешие прогулки на свежем воздухе, контрастный душ и легкие успокаивающие травяные чаи. Важно поддерживать водный баланс и по возможности перенести важные встречи и принятие ответственных решений на более спокойные дни.

    Магнитные бури и здоровье человека

    Связь между колебаниями магнитного поля Земли и физиологическими процессами в организме продолжает оставаться областью активных научных дискуссий. Согласно одной из распространенных гипотез, геомагнитные возмущения способны изменять реологические свойства крови, повышая ее вязкость, а также провоцировать спазмы сосудистых стенок.

    Именно этот механизм рассматривается в качестве одной из ключевых причин резких перепадов артериального давления и приступов цефалгии у метеочувствительных лиц. Что касается воздействия на центральную нервную систему, то большинство исследователей сходятся во мнении, что оно носит вторичный, опосредованный характер, реализуясь через активацию механизмов психофизиологического стресса в ответ на неблагоприятные внешние условия.

    Врачи рекомендуют людям с гипертонией, вегетососудистой дистонией и мигренями в дни магнитных бурь иметь при себе необходимые лекарства. Некоторые исследователи отмечают, что совокупное воздействие лунных фаз и солнечной активности может усиливать негативные ощущения, хотя убедительных научных доказательств этой теории нет.

    Эксперт – о влиянии магнитных бурь на здоровье

    Продолжительные периоды геомагнитной активности считаются наиболее неблагоприятными для метеочувствительных людей. По словам кандидата медицинских наук Константина Спахова, основную опасность в такие периоды представляет высокий риск развития гипертонического криза, которого важно не допустить.

    На начальном этапе он рекомендует измерить артериальное давление и при его умеренном повышении принять меры для предотвращения дальнейшего роста показателей.

    «Если вы принимаете лекарства для снижения давления не в максимальных дозах, то временно дозу можно повысить. Еще один прием – добавить в умеренной или небольшой дозе препарат из другой группы», – рекомендовал специалист.

    Спахов уточняет, что в первые часы после коррекции терапии следует соблюдать покой и избегать выхода из дома, поскольку возможна избыточная реакция на лекарства.

    В качестве дополнительных мер специалист упоминает однократный прием мочегонных средств с последующим контролем диуреза, а также рекомендует восполнение баланса калия и магния с помощью специализированных препаратов. Таким образом, в периоды геомагнитной нестабильности особое значение приобретает регулярный мониторинг артериального давления и своевременная коррекция медикаментозной терапии после консультации с врачом.

    Итоги ноября 2025 года: что важно знать

    Обзор магнитных бурь в ноябре 2025 года позволяет сделать вывод об относительно спокойном характере месяца. Основные неблагоприятные дни приходятся на периоды с 6 по 9, 11-12, 15, 20 и 24 ноября. Сильных магнитных бурь уровня G2 и выше не ожидается, что делает этот месяц безопасным для техники и в целом благоприятным для большинства людей.

    Предварительный прогноз на декабрь 2025 года указывает на возможное усиление солнечной активности, что является типичным для подхода к максимуму солнечного цикла. Таким образом, календарь здоровья на конец осени не предвещает серьезных испытаний, но готовиться к более высокой геомагнитной активности в начале зимы уже стоит.

