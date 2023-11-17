Как США разрушали мировую систему безопасности и контроля вооружений

Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.0 комментариев
Как США разрушали мировую систему безопасности и контроля вооруженийПравда и победа
Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.0 комментариев
Как обременительна женщина для мужчины! Особенно женщина, не имеющая образования, не работающая, много рожающая. Как обременительны для мужчин дети – постоянно желающие есть и требующие «купи». Именно мужчине придется тащить на себе все радости подъема демографии.29 комментариев
Фриганствующие релоканты, варясь в своей среде, не осознают, что их кулинарно-политические практики вызывают у посторонних, пусть даже сочувствующих им людей одно главное чувство – брезгливость.9 комментариев