Фриганствующие релоканты, варясь в своей среде, не осознают, что их кулинарно-политические практики вызывают у посторонних, пусть даже сочувствующих им людей одно главное чувство – брезгливость.

Как обременительна женщина для мужчины! Особенно женщина, не имеющая образования, не работающая, много рожающая. Как обременительны для мужчин дети – постоянно желающие есть и требующие «купи». Именно мужчине придется тащить на себе все радости подъема демографии.

Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.

Банк России защитил граждан от крупных инфляционных потерь Каждый упущенный процент инфляции за год обходится россиянам в 600 млрд рублей, посчитала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Получается, что для каждого россиянина цена инфляции составляет в среднем 4 тыс. рублей на каждый процент. А если бы ЦБ не повысил ставку, то инфляция могла бы оказаться минимум на три процента выше. Подробности Перейти в раздел

Сбежавшие из России блогеры сцепились из-за «фабрики эльфов» Блогеры, сбежавшие из России после начала СВО, оказались причастны к созданию антиправительственных ботоферм, распространявших ложную информацию о деятельности руководства РФ. Вопрос о том, кто реально стоит за так называемой фабрикой эльфов, вызвал настоящий скандал. Что на самом деле стало причиной конфликта и кому выгодно существование данных структур? Подробности Перейти в раздел

Орден «огня и дыма» помогает русским побеждать Ровно 80 лет назад произошло первое награждение одной из наиболее легендарных советских наград – орденом Славы. Эта награда считается главным солдатским орденом советского времени, но у нее есть и предшественник, и наследник, имеющий прямое отношение к награждениям, которые происходят сегодня в рамках спецоперации. Подробности Перейти в раздел

Украинские русофобы уничтожают друг друга Одна из наиболее активных русофобок на Украине, бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион наказана за свои слова о русском языке. Фарион уволена «по статье» с должности профессора кафедры украинского языка Национального университета «Львовская политехника». Это поистине знаковое событие, но вовсе не потому, что киевский режим решил вдруг защищать русский язык. Подробности Перейти в раздел

Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности Перейти в раздел