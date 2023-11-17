  • Новость часаБайден раскрыл, как США удалось избежать шатдауна за счет Украины и Израиля
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    Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.

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    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Запрет абортов будут оплачивать мужчины

    Как обременительна женщина для мужчины! Особенно женщина, не имеющая образования, не работающая, много рожающая. Как обременительны для мужчин дети – постоянно желающие есть и требующие «купи». Именно мужчине придется тащить на себе все радости подъема демографии.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Релоканты дошли до жизни с грузинской помойки

    Фриганствующие релоканты, варясь в своей среде, не осознают, что их кулинарно-политические практики вызывают у посторонних, пусть даже сочувствующих им людей одно главное чувство – брезгливость.

    9 комментариев
    17 ноября 2023, 17:05 • Инфографика

    Как США разрушали мировую систему безопасности и контроля вооружений

    Правда и победа

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    Десятилетиями в мире складывалась система договоров, предназначенных для ограничения гонки вооружений и предотвращения военных конфликтов. Почти все они, однако, за последнее время были разрушены или же подорваны Соединенными Штатами. О том, как это происходило, в нашей инфографике.

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    Сбежавшие из России блогеры сцепились из-за «фабрики эльфов»

    Блогеры, сбежавшие из России после начала СВО, оказались причастны к созданию антиправительственных ботоферм, распространявших ложную информацию о деятельности руководства РФ. Вопрос о том, кто реально стоит за так называемой фабрикой эльфов, вызвал настоящий скандал. Что на самом деле стало причиной конфликта и кому выгодно существование данных структур? Подробности

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    Орден «огня и дыма» помогает русским побеждать

    Ровно 80 лет назад произошло первое награждение одной из наиболее легендарных советских наград – орденом Славы. Эта награда считается главным солдатским орденом советского времени, но у нее есть и предшественник, и наследник, имеющий прямое отношение к награждениям, которые происходят сегодня в рамках спецоперации. Подробности

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    Украинские русофобы уничтожают друг друга

    Одна из наиболее активных русофобок на Украине, бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион наказана за свои слова о русском языке. Фарион уволена «по статье» с должности профессора кафедры украинского языка Национального университета «Львовская политехника». Это поистине знаковое событие, но вовсе не потому, что киевский режим решил вдруг защищать русский язык. Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

    • Байден опять все испортил

      В рамках саммита АТЭС прошла встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Американцы возлагали на диалог большие надежды. Прежде всего им срочно нужна помощь китайцев для борьбы с фентанилом. Но Байден опять все испортил.

    • У Трампа послали Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом по телефону, но в команде миллиардера украинцам отказали. Отверг Трамп и возможность визита на Украину, причем по неожиданной причине. Чего хочет Зеленский от Трампа? И почему он этого не получит?

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