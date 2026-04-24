    На французском космодроме Куру взорвали стартовую площадку для запуска ракет «Союз»
    Набиуллина заявила о росте спроса на наличные в России
    В России подорожали презервативы из-за закрытия Ормузского пролива
    Лихачев объяснил цель участившихся атак ВСУ на ЗАЭС
    Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС
    Набиуллина: ЦБ может взять паузу в снижении ключевой ставки
    Путину на выставке в Москве показали подарок Каддафи Жириновскому
    Суд закрыл процесс по делу замминистра обороны Иванова о взятках
    Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    Игорь Караулов Придет ли зумер на завод

    Зумеры не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без официального оформления. А кто же будет работать на заводах?

    Марина Ахмедова Жизни людей важнее мобильного интернета

    Вы спросите у семей погибших в Сызрани, в Самаре, что бы они предпочли – мобильный интернет или чтобы к ним никогда не прилетело? Ответ очевиден.

    24 апреля 2026, 18:00 • Экономика

    Санкционная война Запада и России переходит в новое качество

    Tекст: Дмитрий Скворцов

    Громкая новость – введение нового пакета антироссийских санкций Евросоюзом – совпала с малозамеченной: расширением списка страховых компаний, которые признаются Индией при покрытии поставок российской нефти. Оба этих сюжета тесно связаны и отражают новое качество санкционной войны между Россией и Западом. В чем оно состоит?

    Индия расширила список российских страховых компаний, чьи полисы морского страхования признаются индийскими портами. Кроме того, число признанных Индией российских страховщиков выросло с восьми до одиннадцати.

    На первый взгляд это выглядит как узкая техническая новость для специалистов по морскому праву и логистике. На деле перед нами эпизод большой геоэкономической борьбы. Ведь спор вокруг российского нефтегазового экспорта уже не только о цене барреля и физических объемах поставок. Он идет о том, кто страхует танкер, где его пускают в порт, кто готов обслуживать сделку и кто в конечном счете задает правила мировой торговли нефтью.

    Когда в декабре 2022 года страны G7, Евросоюз и Австралия вводили механизм потолка цен на российскую нефть, они ставили перед собой двойную задачу. С одной стороны, сохранить поступление российской нефти на мировой рынок, чтобы не устроить глобальный энергетический шок. С другой – заставить ее продаваться на менее выгодных для Москвы условиях.

    Ставка была сделана на то, в чем традиционно были сильны Великобритания и США – на контроль над морскими услугами: страхованием, торговым финансированием, брокерским сопровождением и перевозкой. Западная инфраструктура десятилетиями обслуживала значительную часть мировой морской торговли. Речь прежде всего о страховании ответственности судовладельца (Protection and Indemnity, P&I), без которого танкеру невозможно работать в крупных портах и каналах.

    Иначе говоря, расчет был прост: если невозможно быстро убрать российскую нефть с рынка, можно сделать ее продажу менее удобной, более рискованной и менее доходной для Москвы. В официальном разъяснении Минфина США это сформулировано предельно прямо: механизм должен поддерживать поставки российской нефти на мировой рынок, одновременно снижая доходы России от ее продажи.

    Москва начала отвечать не только переориентацией потоков на Восток, но и строительством параллельного экспортного контура в целом.

    Речь идет не только об альтернативной логистике, но и о собственных страховщиках, новых финансовых схемах и договоренностях с теми государствами, которые готовы признавать российские документы и сервисы. Решение Индии важно именно потому, что оно показывает: Россия пытается удержать не только рынок сбыта, но и право самой обслуживать свой экспорт, особенно на ключевых направлениях. Индия – один из главных покупателей российской нефти и третий по величине импортер и потребитель нефти в мире.

    Нью-Дели при этом действует вовсе не из политической симпатии к Москве. Для Индии российская нефть – это одновременно вопрос цены, диверсификации поставок и устойчивости внутреннего рынка. Поэтому Нью-Дели не присоединяется к западным односторонним санкциям автоматически и оценивает прежде всего собственные интересы.

    Крупнейшие импортеры, подобные Индии, не готовы жертвовать собственной энергетической безопасностью ради чужой санкционной дисциплины.

    Они могут маневрировать, торговаться, временно снижать закупки или повышать требования к сделкам, но не спешат отказываться от выгодного сырья. А значит, у России сохраняется пространство для контрходов.

    В то же время китайское направление демонстрирует уже более сложную, гибридную модель. В феврале 2026 года морские поставки российской нефти в Китай должны были вырасти до рекордных 2,07-2,08 млн баррелей в сутки, а Китай с ноября фактически заменил Индию в роли главного рынка для российских морских поставок. Рост обеспечивали прежде всего китайские независимые переработчики, использовавшие скидки на российское сырье.

    Китайский маршрут важен еще и тем, что на нем видны разные режимы страхования одной и той же торговли. Даже после запуска ценового потолка часть танкеров с российской нефтью продолжала получать покрытие у западных страховщиков, если участники сделки декларировали соблюдение потолка цен. По какой цене реально осуществлялись расчеты, внешним наблюдателям было непонятно.

    Там, где такая схема становилась невозможной или признавалась слишком рискованной, включались российские страховые компании. Так, в январе 2025 года танкер Mermar разгружал в китайском Лункоу российскую нефть марки ESPO (экспортный сорт, поставляемый по нефтепроводу «Восточная Сибирь – Тихий океан»). Судно шло уже под страховым покрытием российской компании. Это и есть наглядная картина новой торговли: часть рейсов идет в формально санкционном режиме, часть – под российским страхованием, часть – через еще более непрозрачную логистику с участием третьих стран.

    При этом Китай постоянно балансирует потоки по обоим контурам. В китайском направлении видна и политическая гибкость самих покупателей. Весной 2025 года Sinopec и Zhenhua Oil приостанавливали закупки российских морских грузов, а PetroChina и CNOOC сокращали объемы, оценивая санкционные риски (эти компании работают во многих странах мира, а потому уязвимы для западных вторичных санкций). В эти периоды покупателями российской нефти становились более мелкие китайские компании – владельцы нефтеперерабатывающих заводов. Но

    как только США на фоне кризиса в Заливе временно сняли санкции с российской нефти, в марте 2026 года те же китайские госкомпании снова начали запрашивать российские грузы и заключать контракты на поставку крупных партий ESPO.

    При этом было бы ошибкой делать вывод, будто санкционное давление исчерпано. Наоборот, Запад смещает акцент с простого ограничения цены на удар по самой логистике. В опубликованном 23 апреля описании 20-го пакета санкций ЕС прямо сказано, что он закладывает основу для будущего запрета морских услуг в отношении российской нефти и нефтепродуктов.

    Там же перечислены и сопутствующие меры: запрет доступа в порты еще для 46 судов так называемого теневого флота, обязательные проверки при продаже танкеров, а также дополнительные ограничения, связанные с российским СПГ. Это значит, что Брюссель пытается бить уже не только по доходности российского экспорта, но и по самой способности Москвы поддерживать альтернативный морской контур.

    Именно в этом и состоит новая логика санкционной войны. Если на первом этапе Запад хотел заставить Россию торговать со скидкой, то теперь он хочет еще и повысить издержки на обход этих ограничений. Сделать так, чтобы альтернативный танкерный флот обходился дороже, страхование – рискованнее, перепродажа судов – сложнее, а логистические цепочки – уязвимее.

    Однако в реальной энергетике все устроено сложнее, чем в санкционных схемах. Когда весной 2026 года нефтяной рынок вновь оказался в состоянии стресса из-за войны вокруг Ирана, Вашингтон сам был вынужден смягчить антироссийские ограничения. То есть даже США в критический момент фактически признали: слишком жесткое перекрытие российского нефтяного потока может обернуться ударом по самому мировому рынку.

    Это, пожалуй, и есть

    главное противоречие всей западной санкционной стратегии. С одной стороны, она нацелена на сокращение российских нефтяных доходов. С другой – сама вынуждена считаться с тем, что значительная часть этих объемов остро нужна мировому рынку.

    Еще один важный момент: сокращение удобства экспорта не означает автоматического падения российской экспортной выручки в каждый конкретный месяц. По данным Международного энергетического агентства, которые приводил Reuters, в марте 2026 года доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов почти удвоились по сравнению с февралем – до 19 млрд долларов с 9,75 млрд.

    Экспорт сырой нефти вырос до 4,6 млн баррелей в сутки, а добыча – до 8,96 млн баррелей в сутки. Причиной стали выросшие мировые цены и увеличение морских отгрузок. Это хороший пример того, что итоговая выручка определяется не одной лишь санкционной строгостью, а сочетанием ценовой конъюнктуры, физического объема поставок и способности провести эти поставки через альтернативную инфраструктуру.

    Именно поэтому нынешняя борьба Запада и России вокруг углеводородного экспорта напоминает уже не блокаду в классическом смысле, а затяжную войну инфраструктур. Запад пытается контролировать страхование, сервисы, банковские каналы и флот. Россия – построить обходные сервисы, закрепить их признание в странах-импортерах и использовать любой внешний ценовой шок в свою пользу. Успех одной стороны здесь не бывает окончательным: каждый новый пакет ограничений вызывает новые схемы адаптации, а каждая новая адаптация – новые попытки перекрыть обход.

    Запад не смог лишить Россию возможности экспортировать углеводороды. Теперь вопрос в том, сможет ли Москва и дальше удерживать такие каналы экспорта, которые позволяют сохранить не только объемы поставок, но и приемлемый уровень доходов для бюджета. В этом смысле список российских страховщиков, утвержденный Индией, – не второстепенная бюрократическая деталь, а важный индикатор того, как Москва защищает свою нефтяную ренту в условиях санкционной войны и старается поколебать западную монополию на финансовый и страховой контроль над морской нефтяной торговлей.

    Минтранс назвал потребность России в новых пассажирских самолетах к 2030 году
    Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5%
    Россия вернула из плена 193 военнослужащих
    Голикова заявила о росте когнитивных нарушений среди трудоспособных россиян
    Турецкая Baykar впервые показала управляемый ИИ рой дронов
    Суд лишил квартиры жительницу Перми за фиктивную прописку мигранта
    Минспорт ужесточил лимит на легионеров в российском футболе

    Почему Иран похвастался заработком на Ормузском проливе

    Плата за проход через Ормузский пролив впервые официально поступила на счет Центрального банка Ирана. То, что Тегеран начал зарабатывать на блокаде судоходства, известно еще с самого начала конфликта. Но теперь он перевел эту историю в официальную плоскость. Сколько в теории может зарабатывать Иран на реализации этой идеи и почему ему не страшны правила Конвенции ООН по морскому праву? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Украинский теракт против РКН преследовал четыре цели

    ФСБ предотвратила теракт в отношении руководителей Роскомнадзора. Задержаны семеро сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины. Как отмечают в экспертном сообществе, это первая известная попытка покушения на гражданских федеральных госслужащих. Какие цели преследовал противник? Подробности

    «Золотой линкор» потопил министра ВМС США

    Всего лишь чуть более года продержался на своем посту один из ключевых американских чиновников, отвечающих за строительство ВМС США. Какие ошибки совершил этот человек, столь близкий к президенту Дональду Трампу – и при чем здесь планы по строительству грандиозного «Золотого флота» США, в том числе гигантских линкоров? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • 20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

      После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    • Япония стала надеждой Украины

      Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сегодня: 14,5% в апреле 2026 года – что это значит для кредитов, вкладов и рубля

      Банк России 24 апреля 2026 года снизил ключевую ставку до 14,5% годовых – это уже восьмое подряд решение в рамках цикла смягчения. Показатель продолжает снижаться после мартовских 15% и напрямую влияет на кредиты, вклады и курс рубля. Разбираемся простыми словами, что означает новая ставка, почему ее снизили и как это отразится на деньгах россиян уже сейчас.

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

