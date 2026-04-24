Санкционная война Запада и России переходит в новое качество
Громкая новость – введение нового пакета антироссийских санкций Евросоюзом – совпала с малозамеченной: расширением списка страховых компаний, которые признаются Индией при покрытии поставок российской нефти. Оба этих сюжета тесно связаны и отражают новое качество санкционной войны между Россией и Западом. В чем оно состоит?
Индия расширила список российских страховых компаний, чьи полисы морского страхования признаются индийскими портами. Кроме того, число признанных Индией российских страховщиков выросло с восьми до одиннадцати.
На первый взгляд это выглядит как узкая техническая новость для специалистов по морскому праву и логистике. На деле перед нами эпизод большой геоэкономической борьбы. Ведь спор вокруг российского нефтегазового экспорта уже не только о цене барреля и физических объемах поставок. Он идет о том, кто страхует танкер, где его пускают в порт, кто готов обслуживать сделку и кто в конечном счете задает правила мировой торговли нефтью.
Когда в декабре 2022 года страны G7, Евросоюз и Австралия вводили механизм потолка цен на российскую нефть, они ставили перед собой двойную задачу. С одной стороны, сохранить поступление российской нефти на мировой рынок, чтобы не устроить глобальный энергетический шок. С другой – заставить ее продаваться на менее выгодных для Москвы условиях.
Ставка была сделана на то, в чем традиционно были сильны Великобритания и США – на контроль над морскими услугами: страхованием, торговым финансированием, брокерским сопровождением и перевозкой. Западная инфраструктура десятилетиями обслуживала значительную часть мировой морской торговли. Речь прежде всего о страховании ответственности судовладельца (Protection and Indemnity, P&I), без которого танкеру невозможно работать в крупных портах и каналах.
Иначе говоря, расчет был прост: если невозможно быстро убрать российскую нефть с рынка, можно сделать ее продажу менее удобной, более рискованной и менее доходной для Москвы. В официальном разъяснении Минфина США это сформулировано предельно прямо: механизм должен поддерживать поставки российской нефти на мировой рынок, одновременно снижая доходы России от ее продажи.
Москва начала отвечать не только переориентацией потоков на Восток, но и строительством параллельного экспортного контура в целом.
Речь идет не только об альтернативной логистике, но и о собственных страховщиках, новых финансовых схемах и договоренностях с теми государствами, которые готовы признавать российские документы и сервисы. Решение Индии важно именно потому, что оно показывает: Россия пытается удержать не только рынок сбыта, но и право самой обслуживать свой экспорт, особенно на ключевых направлениях. Индия – один из главных покупателей российской нефти и третий по величине импортер и потребитель нефти в мире.
Нью-Дели при этом действует вовсе не из политической симпатии к Москве. Для Индии российская нефть – это одновременно вопрос цены, диверсификации поставок и устойчивости внутреннего рынка. Поэтому Нью-Дели не присоединяется к западным односторонним санкциям автоматически и оценивает прежде всего собственные интересы.
Крупнейшие импортеры, подобные Индии, не готовы жертвовать собственной энергетической безопасностью ради чужой санкционной дисциплины.
Они могут маневрировать, торговаться, временно снижать закупки или повышать требования к сделкам, но не спешат отказываться от выгодного сырья. А значит, у России сохраняется пространство для контрходов.
В то же время китайское направление демонстрирует уже более сложную, гибридную модель. В феврале 2026 года морские поставки российской нефти в Китай должны были вырасти до рекордных 2,07-2,08 млн баррелей в сутки, а Китай с ноября фактически заменил Индию в роли главного рынка для российских морских поставок. Рост обеспечивали прежде всего китайские независимые переработчики, использовавшие скидки на российское сырье.
Китайский маршрут важен еще и тем, что на нем видны разные режимы страхования одной и той же торговли. Даже после запуска ценового потолка часть танкеров с российской нефтью продолжала получать покрытие у западных страховщиков, если участники сделки декларировали соблюдение потолка цен. По какой цене реально осуществлялись расчеты, внешним наблюдателям было непонятно.
Там, где такая схема становилась невозможной или признавалась слишком рискованной, включались российские страховые компании. Так, в январе 2025 года танкер Mermar разгружал в китайском Лункоу российскую нефть марки ESPO (экспортный сорт, поставляемый по нефтепроводу «Восточная Сибирь – Тихий океан»). Судно шло уже под страховым покрытием российской компании. Это и есть наглядная картина новой торговли: часть рейсов идет в формально санкционном режиме, часть – под российским страхованием, часть – через еще более непрозрачную логистику с участием третьих стран.
При этом Китай постоянно балансирует потоки по обоим контурам. В китайском направлении видна и политическая гибкость самих покупателей. Весной 2025 года Sinopec и Zhenhua Oil приостанавливали закупки российских морских грузов, а PetroChina и CNOOC сокращали объемы, оценивая санкционные риски (эти компании работают во многих странах мира, а потому уязвимы для западных вторичных санкций). В эти периоды покупателями российской нефти становились более мелкие китайские компании – владельцы нефтеперерабатывающих заводов. Но
как только США на фоне кризиса в Заливе временно сняли санкции с российской нефти, в марте 2026 года те же китайские госкомпании снова начали запрашивать российские грузы и заключать контракты на поставку крупных партий ESPO.
При этом было бы ошибкой делать вывод, будто санкционное давление исчерпано. Наоборот, Запад смещает акцент с простого ограничения цены на удар по самой логистике. В опубликованном 23 апреля описании 20-го пакета санкций ЕС прямо сказано, что он закладывает основу для будущего запрета морских услуг в отношении российской нефти и нефтепродуктов.
Там же перечислены и сопутствующие меры: запрет доступа в порты еще для 46 судов так называемого теневого флота, обязательные проверки при продаже танкеров, а также дополнительные ограничения, связанные с российским СПГ. Это значит, что Брюссель пытается бить уже не только по доходности российского экспорта, но и по самой способности Москвы поддерживать альтернативный морской контур.
Именно в этом и состоит новая логика санкционной войны. Если на первом этапе Запад хотел заставить Россию торговать со скидкой, то теперь он хочет еще и повысить издержки на обход этих ограничений. Сделать так, чтобы альтернативный танкерный флот обходился дороже, страхование – рискованнее, перепродажа судов – сложнее, а логистические цепочки – уязвимее.
Однако в реальной энергетике все устроено сложнее, чем в санкционных схемах. Когда весной 2026 года нефтяной рынок вновь оказался в состоянии стресса из-за войны вокруг Ирана, Вашингтон сам был вынужден смягчить антироссийские ограничения. То есть даже США в критический момент фактически признали: слишком жесткое перекрытие российского нефтяного потока может обернуться ударом по самому мировому рынку.
Это, пожалуй, и есть
главное противоречие всей западной санкционной стратегии. С одной стороны, она нацелена на сокращение российских нефтяных доходов. С другой – сама вынуждена считаться с тем, что значительная часть этих объемов остро нужна мировому рынку.
Еще один важный момент: сокращение удобства экспорта не означает автоматического падения российской экспортной выручки в каждый конкретный месяц. По данным Международного энергетического агентства, которые приводил Reuters, в марте 2026 года доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов почти удвоились по сравнению с февралем – до 19 млрд долларов с 9,75 млрд.
Экспорт сырой нефти вырос до 4,6 млн баррелей в сутки, а добыча – до 8,96 млн баррелей в сутки. Причиной стали выросшие мировые цены и увеличение морских отгрузок. Это хороший пример того, что итоговая выручка определяется не одной лишь санкционной строгостью, а сочетанием ценовой конъюнктуры, физического объема поставок и способности провести эти поставки через альтернативную инфраструктуру.
Именно поэтому нынешняя борьба Запада и России вокруг углеводородного экспорта напоминает уже не блокаду в классическом смысле, а затяжную войну инфраструктур. Запад пытается контролировать страхование, сервисы, банковские каналы и флот. Россия – построить обходные сервисы, закрепить их признание в странах-импортерах и использовать любой внешний ценовой шок в свою пользу. Успех одной стороны здесь не бывает окончательным: каждый новый пакет ограничений вызывает новые схемы адаптации, а каждая новая адаптация – новые попытки перекрыть обход.
Запад не смог лишить Россию возможности экспортировать углеводороды. Теперь вопрос в том, сможет ли Москва и дальше удерживать такие каналы экспорта, которые позволяют сохранить не только объемы поставок, но и приемлемый уровень доходов для бюджета. В этом смысле список российских страховщиков, утвержденный Индией, – не второстепенная бюрократическая деталь, а важный индикатор того, как Москва защищает свою нефтяную ренту в условиях санкционной войны и старается поколебать западную монополию на финансовый и страховой контроль над морской нефтяной торговлей.