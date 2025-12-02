Мир готовится к новой эпохе низких цен на нефть

Tекст: Ольга Самофалова

Восемь ведущих стран Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) решили сохранить решение не наращивать добычу нефти в первом квартале 2026 года. Квоты по добычи нефти останутся на уровне декабря 2025 года. В апреля этого года организация стала постепенно увеличивать добычу, однако теперь опасается падения мировых цен на нефть марки Brent ниже 60 долларов за баррель, поэтому решила сделать паузу на три месяца в новом году.

Hынок остается чувствительным к изменениям спроса и предложения, его стабильность зависит от решения ключевых игроков, заявил вице-премьер Александр Новак, который принял участие в заседании. По его словам, корректировка добычи будет продолжена и в зависимости от ситуации на рынке будут приниматься дополнительные решения. «Такая гибкость позволит ОПЕК+ продолжать поддерживать стабильность на рынке нефти», – подчеркнул вице-премьер.

«Пауза в январе, феврале и марте ожидаема. Интрига состоит в том, что будет в апреле - запустят ли члены ОПЕК+ новую волну роста добычи, как это было в апреле 2025 года, или нет. Повторится ли полностью история этого года или нет? Но ответа сейчас нет. Думаю, что решение будет приниматься ближе к марту-апрелю в зависимости от ситуации на мировом рынке и цене», - говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

По его словам, пауза была сделана, чтобы дать рынку время переварить все эти объемы нефти, которые вышли на рынок и продолжают выходить, так как многие страны, в том числе Россия, еще не увеличили добычу до положенного объема. Кроме того, начался низкий сезон потребления топлива, а автомобильный сезон стартует обычно весной. Именно поэтому передышку взяли до апреля.

«Продолжается логика синхронизации добычи с автомобильным сезоном. Пока низкий сезон - нет увеличения добычи. Когда весной начнется новый автомобильный сезон, то и ОПЕК+ может начать увеличивать добычу, как это было в 2025 году. Однако все будет зависеть от цены, потому ОПЕК+ не хотелось бы, чтобы она уходила ниже 60 долларов за баррель», - полагает Юшков.

По его мнению, если к апрелю цены будет в районе 60 долларов за баррель или ниже, то ОПЕК+ продлит паузу еще на месяц, а если цены будут 65 долларов за баррель и выше, то можно ждать новой волны повышения добычи уже в апреле.

На сокращение добычи ОПЕК+ не идет осознанно. «Члены ОПЕК поставили цель расширить свою долю на рынке и продолжают ее придерживаться. Логика здесь такая: если цены на нефть будут низкие, то с рынка уйдут самые неэффективные производители типа США, которые не входят в ОПЕК. Пусть лучше они сокращают теперь добычу», - рассуждает Юшков.

Раньше именно ОПЕК+ шла на снижение добычи нефти, чтобы поддержать мировые цены, и была балансирующим поставщиком. Однако теперь организация хочет, чтобы роль балансира на нефтяном рынке заняли США. Сейчас они вышли на исторический пик добычи черного золота, и, надо сказать, не без «поддержки« действий ОПЕК+, когда они сокращали добычу и теряли долю рынка.

«Это приводит к тому, что у многих игроков на рынке формируются убежденность, что ОПЕК+ обязательно снизит свою добычу именно политическим решением, а значит можно начинать довольно рискованные высокозатратные проекты, так как цены не снизятся, ведь их удержат члены ОПЕК+.

Но теперь организация показывает, что не собирается удерживать цены и быть балансиром на рынке. Таким образом, она хочет выбить в том числе рискованные проекты с рынка»,

- считает эксперт ФНЭБ.

Уже даже при 60 долларах за баррель нефтяным компаниям становится некомфортно. Однако ОПЕК+ готова терпеть это ради возвращения своей доли на рынке. «Если сравнивать по странам, то самые низкие издержки у Саудовской Аравии, они там в среднем 10–15 долларов за баррель. У России уровень выше, порядка 20–25 долларов, включая налоговую нагрузку. В США добыча из сланцевых пластов обходится дороже всего, средняя себестоимость около 40–50 долларов, а в некоторых месторождениях даже выше. В Канаде самые затратные проекты — это добыча битуминозных песков, где себестоимость часто превышает 50 долларов за баррель», - отмечал Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

При этом, он добавляет: важно учитывать, что кроме прямых затрат на извлечение нефти есть расходы на транспортировку, налоги, обслуживание инфраструктуры и капитальные вложения, поэтому реальная точка реальная точка безубыточности для компаний выше простой себестоимости.

«Таким образом, при цене в 60 долларов легче всего приходится странам Ближнего Востока, особенно Саудовской Аравии, которые даже при низких котировках сохраняют прибыльность. Российские компании в целом способны работать в таких условиях, хотя маржа снижается. Сложнее всего приходится американским сланцевым компаниям и канадским производителям, так как там значительная часть проектов становится нерентабельной, что ведет к сокращению рабочих мест и инвестиций», - говорит Чернов.

По мнению Юшкова, ОПЕК+ рассчитывает, что новым балансиром рынка станут теперь США, которые вынуждено будут играть эту роль.

«Сейчас США находятся на пике - добывают исторический максимум. Но если стоимость барреля упадет, то это будет приводить к сокращению объемов добычи в США из-за высокой себестоимости скважин сланцевых месторождений. На дефиците предложения цены снова пойдут вверх, и добыча тоже. Так США естественным образом будут балансировать рынок»,

- считает Юшков. ОПЕК же больше не теряет рынки сбыта, а отвоевывает их обратно.

«В целом альянс достаточно эффективно вышел из сделки: по итогам 2025 года квота восьми ведущих участников – Саудовской Аравии, России, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана – превысит уровень марта 2025 года почти на 2,9 млн баррелей в сутки, что эквивалентно двухлетнему глобальному приросту спроса. При этом рынок избежал резких колебаний цен на нефть – в отличие от 2020 года, когда еще до начала наиболее острой фазы пандемии COVID-19 цена Brent опустилась до 30 долларов за баррель», - считает эксперт по энергетике Кирилл Родионов.

По его мнению, подходит к концу в целом эпоха высоких цен на нефть, которая началась в 2004 года, когда последствия войны в Ираке наложились на бурный рост спроса в Китае. «Впереди – эпоха сравнительно низких цен. Если предыдущая эпоха низких цен длилась в течение двадцати лет - с 1985 по 2004 гг., то у новой вряд ли будут временные рамки, в том числе из-за структурных изменений спроса», - заключает эксперт.