  • Новость часаЕЦБ отказался поддержать кредит Украине за счет активов России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Над Украиной заметили «Герань» с ракетой «воздух-воздух»
    Сотни Porsche в России перестали заводиться из-за массового сбоя
    В СПЧ выступили против идеи карать подростков за насилие по «взрослым» законам
    Герасимов доложил Путину об освобождении Красноармейска и Волчанска
    Костин: Нынешний курс рубля невыгоден бюджету и экспортерам
    Эрдоган прокомментировал атаки на танкеры у побережья Турции
    Пресс-секретарь Лукашенко сравнила действия Литвы со «стрельбой между ног»
    Глава МИД Эстонии предостерег Киев от ударов по судам в Балтийском море
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Россия открыла безвиз с Китаем

    Переход России и Китая на взаимный безвизовый режим – это не открытие границ для маленькой или удаленной страны – тут требуется высокая степень взаимного доверия. Признание того, что стратегический курс руководителей важнее даже резонных тревог отдельных ведомств.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Кто не уважает свои истории, будет жить в чужих

    Включив телевизор утром 9 мая, убеждаешься, что с главной Историей у нас все в порядке. Но в остальные дни подобного чувства не возникает. Наше поле историй заполнено каким-то мелким и липким сором, который хочется вымести веником.

    8 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Приднестровье – запасная карта Запада

    Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.

    11 комментариев
    2 декабря 2025, 08:50 • Экономика

    Мир готовится к новой эпохе низких цен на нефть

    Tекст: Ольга Самофалова

    ОПЕК+ боится падения нефтяных котировок ниже 60 долларов за баррель, однако спасать мировые цены больше не собирается. Остановка роста добычи - лишь временная. Дальше ОПЕК намерена продолжать двигаться в этом же направлении. А роль балансировщика нефтяного рынка теперь отводится США: пусть они, наконец, пострадают.

    Восемь ведущих стран Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) решили сохранить решение не наращивать добычу нефти в первом квартале 2026 года. Квоты по добычи нефти останутся на уровне декабря 2025 года. В апреля этого года организация стала постепенно увеличивать добычу, однако теперь опасается падения мировых цен на нефть марки Brent ниже 60 долларов за баррель, поэтому решила сделать паузу на три месяца в новом году.

    Hынок остается чувствительным к изменениям спроса и предложения, его стабильность зависит от решения ключевых игроков, заявил вице-премьер Александр Новак, который принял участие в заседании. По его словам, корректировка добычи будет продолжена и в зависимости от ситуации на рынке будут приниматься дополнительные решения. «Такая гибкость позволит ОПЕК+ продолжать поддерживать стабильность на рынке нефти», – подчеркнул вице-премьер.

    «Пауза в январе, феврале и марте ожидаема. Интрига состоит в том, что будет в апреле - запустят ли члены ОПЕК+ новую волну роста добычи, как это было в апреле 2025 года, или нет. Повторится ли полностью история этого года или нет? Но ответа сейчас нет. Думаю, что решение будет приниматься ближе к марту-апрелю в зависимости от ситуации на мировом рынке и цене», - говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    По его словам, пауза была сделана, чтобы дать рынку время переварить все эти объемы нефти, которые вышли на рынок и продолжают выходить, так как многие страны, в том числе Россия, еще не увеличили добычу до положенного объема. Кроме того, начался низкий сезон потребления топлива, а автомобильный сезон стартует обычно весной. Именно поэтому передышку взяли до апреля.

    «Продолжается логика синхронизации добычи с автомобильным сезоном. Пока низкий сезон - нет увеличения добычи. Когда весной начнется новый автомобильный сезон, то и ОПЕК+ может начать увеличивать добычу, как это было в 2025 году. Однако все будет зависеть от цены, потому ОПЕК+ не хотелось бы, чтобы она уходила ниже 60 долларов за баррель», - полагает Юшков.

    По его мнению, если к апрелю цены будет в районе 60 долларов за баррель или ниже, то ОПЕК+ продлит паузу еще на месяц, а если цены будут 65 долларов за баррель и выше, то можно ждать новой волны повышения добычи уже в апреле.

    На сокращение добычи ОПЕК+ не идет осознанно. «Члены ОПЕК поставили цель расширить свою долю на рынке и продолжают ее придерживаться. Логика здесь такая: если цены на нефть будут низкие, то с рынка уйдут самые неэффективные производители типа США, которые не входят в ОПЕК. Пусть лучше они сокращают теперь добычу», - рассуждает Юшков.

    Раньше именно ОПЕК+ шла на снижение добычи нефти, чтобы поддержать мировые цены, и была балансирующим поставщиком. Однако теперь организация хочет, чтобы роль балансира на нефтяном рынке заняли США. Сейчас они вышли на исторический пик добычи черного золота, и, надо сказать, не без «поддержки« действий ОПЕК+, когда они сокращали добычу и теряли долю рынка.

    «Это приводит к тому, что у многих игроков на рынке формируются убежденность, что ОПЕК+ обязательно снизит свою добычу именно политическим решением, а значит можно начинать довольно рискованные высокозатратные проекты, так как цены не снизятся, ведь их удержат члены ОПЕК+.

    Но теперь организация показывает, что не собирается удерживать цены и быть балансиром на рынке. Таким образом, она хочет выбить в том числе рискованные проекты с рынка»,

    - считает эксперт ФНЭБ.

    Уже даже при 60 долларах за баррель нефтяным компаниям становится некомфортно. Однако ОПЕК+ готова терпеть это ради возвращения своей доли на рынке. «Если сравнивать по странам, то самые низкие издержки у Саудовской Аравии, они там в среднем 10–15 долларов за баррель. У России уровень выше, порядка 20–25 долларов, включая налоговую нагрузку. В США добыча из сланцевых пластов обходится дороже всего, средняя себестоимость около 40–50 долларов, а в некоторых месторождениях даже выше. В Канаде самые затратные проекты — это добыча битуминозных песков, где себестоимость часто превышает 50 долларов за баррель», - отмечал Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    При этом, он добавляет: важно учитывать, что кроме прямых затрат на извлечение нефти есть расходы на транспортировку, налоги, обслуживание инфраструктуры и капитальные вложения, поэтому реальная точка реальная точка безубыточности для компаний выше простой себестоимости.

    «Таким образом, при цене в 60 долларов легче всего приходится странам Ближнего Востока, особенно Саудовской Аравии, которые даже при низких котировках сохраняют прибыльность. Российские компании в целом способны работать в таких условиях, хотя маржа снижается. Сложнее всего приходится американским сланцевым компаниям и канадским производителям, так как там значительная часть проектов становится нерентабельной, что ведет к сокращению рабочих мест и инвестиций», - говорит Чернов.

    По мнению Юшкова, ОПЕК+ рассчитывает, что новым балансиром рынка станут теперь США, которые вынуждено будут играть эту роль.

    «Сейчас США находятся на пике - добывают исторический максимум. Но если стоимость барреля упадет, то это будет приводить к сокращению объемов добычи в США из-за высокой себестоимости скважин сланцевых месторождений. На дефиците предложения цены снова пойдут вверх, и добыча тоже. Так США естественным образом будут балансировать рынок»,

    - считает Юшков. ОПЕК же больше не теряет рынки сбыта, а отвоевывает их обратно.

    «В целом альянс достаточно эффективно вышел из сделки: по итогам 2025 года квота восьми ведущих участников – Саудовской Аравии, России, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана – превысит уровень марта 2025 года почти на 2,9 млн баррелей в сутки, что эквивалентно двухлетнему глобальному приросту спроса. При этом рынок избежал резких колебаний цен на нефть – в отличие от 2020 года, когда еще до начала наиболее острой фазы пандемии COVID-19 цена Brent опустилась до 30 долларов за баррель», - считает эксперт по энергетике Кирилл Родионов.

    По его мнению, подходит к концу в целом эпоха высоких цен на нефть, которая началась в 2004 года, когда последствия войны в Ираке наложились на бурный рост спроса в Китае. «Впереди – эпоха сравнительно низких цен. Если предыдущая эпоха низких цен длилась в течение двадцати лет - с 1985 по 2004 гг., то у новой вряд ли будут временные рамки, в том числе из-за структурных изменений спроса», - заключает эксперт.

    Главное
    Судан предложил России разместить на своей территории военно-морскую базу
    Платежная система Wise начала блокировать карты россиян и белорусов
    Бельгия вновь выступила против экспроприации российских активов
    Легендарный футболист Владимир Мунтян умер на 80-м году жизни
    Психотерапевт объяснил, как научить бабушек и дедушек пользоваться ИИ
    Бриджит Бардо опровергла сообщения в соцсетях о своей смерти
    Депутаты вызвали Долину для разговора о жилье

    Мир готовится к новой эпохе низких цен на нефть

    ОПЕК+ боится падения нефтяных котировок ниже 60 долларов за баррель, однако спасать мировые цены больше не собирается. Остановка роста добычи - лишь временная. Дальше ОПЕК намерена продолжать двигаться в этом же направлении. А роль балансировщика нефтяного рынка теперь отводится США: пусть они, наконец, пострадают. Подробности

    Перейти в раздел

    Долг Европы перед Россией Прибалтика стремится оплатить собой

    Латвия, Литва и Эстония вместе с главой дипломатии ЕС Каей Каллас заняли наиболее непримиримую позицию в отношении перспектив мира на Украине. Кроме того, они настаивают на немедленной конфискации замороженных активов России. Этим Прибалтика создает для себя такое будущее, какого больше всего боится. Подробности

    Перейти в раздел

    Значительный недобор осадков в ноябре отметили в Крыму

    Засушливая погода преобладала в ноябре в Крыму, осадков в горах выпало всего от 3 до 8% нормы, что стало причиной понижения уровня воды в реках полуострова, сообщили гидрологи регионального гидрометцентра. Подробности

    Перейти в раздел

    Для подготовки к войне с Россией Франция обирает даже пенсионеров

    Французские власти предпринимают отчаянные усилия для того, чтобы свести концы с концами в государственном бюджете страны. Жертвой экономии стали даже американские пенсионеры, которые до последнего времени пользовались во Франции правом бесплатного медобслуживания. Какие еще и за чей счет планируются сокращения – и причем здесь агрессивные планы Франции против России? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленскому подобрали замену

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас должность посла Украины в Лондоне, призвал украинцев отказаться от «полной победы». Прежде всего это означает то, что Залужный готовится сменить Владимира Зеленского.

    • Деньги России защитила одна страна

      Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    • Чрезвычайная ситуация в Сербии

      Президент Сербии Александр Вучич нарисовал перед гражданами страшную картину, которая должна стать реальностью до конца года: нет топлива, не проходят платежи, перебои с электроэнергией, в магазины не подвозят продукты и т. д. Спасти Сербию могут только Россия или США.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации