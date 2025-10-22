Спасением для нефтяного рынка станут США

Tекст: Ольга Самофалова

Из-за того, что на рынке слишком много нефти, цены на нее продолжают снижаться. На этой неделе они приближаются к 60 долларам за баррель. Bloomberg отмечает, что после серии предупреждений о профиците нефти на мировом рынке произошло заметное ухудшение кривой фьючерсов на сырую нефть.

Кривая фьючерсов выстроилась в контанго. Это состояние, когда более ближние по дате завершения контракты торгуются ниже, чем более дальние. Такая ситуация на кривой фьючерсов на Brent наблюдается в контрактах на следующий год: с февраля и до конца 2026 года.

Если цена на нефть марки Brent упадет ниже 60 долларов за баррель (а в последние сессии она была очень близка к этому), то это приведет к повторению установленного в апреле минимума 2025 года в 58,40 доллара за баррель. А последующее падение в результате продолжающихся распродаж приведет к тому, что цена на нефть марки Brent вернется к самому низкому уровню с начала 2021 года, считает Bloomberg.

По мнению Goldman Sachs, профицит мирового рынка нефти становится очевидным. Там прогнозируют падение цен на нефть Brent до 52 долларов за баррель к четвертому кварталу 2026 года. МЭА ожидает в 2025 году рост мирового предложения на 3 млн баррелей в сутки, а в 2026 году предполагаемый профицит достигнет 4 млн баррелей в сутки.

Кроме биржевого анализа есть фундаментальные факторы, которые заставляют мировые котировки снижаться. Во-первых, это ожидания дальнейшей торговой войны США.

«Если в начале года цены снизились на ожиданиях торговой войны Трампа против всего остального мира, то теперь это ожидания противостояния именно с Китаем. Это сейчас всех беспокоит, мы видим, как США и Китай то договариваются, то не могут договориться, то встречаются, то не могут встретиться, и от этого рынок лихорадит», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

Почему нефтяные котировки так реагируют на торговые отношения США и Китая?

«Если США и Китай будут меньше торговать друг с другом из-за импортных пошлин, ограничений на продажу редкоземельных металлов, сои и прочего, то это приведет к замедлению мировой экономики. Это значит, что меньше товаров в мире будет производиться и меньше товаров нужно будет перевозить. И как следствие, спрос на нефтепродукты и топливо снизится. На ожидании этого цены на Brent и вернулись в коридор 60-65 долларов за баррель», – объясняет собеседник.

Дополнительный фактор нефтяной лихорадки – это ОПЕК+, который продолжает наращивать объемы добычи. Темпы увеличения предложения организация снизила, но сам тренд по-прежнему сохраняется, хотя были ожидания на паузу в зимний низкий период. Объективно спрос на топливо в холодное время года снижается. ОПЕК+ стремится выбить других игроков с рынка и вернуть свою долю, которую пришлось отдать в период сокращения добычи.

Однако есть один очень сильный фактор, который поддерживает цены на нефть и может помочь Brent не скатиться слишком низко. Речь идет об одном из крупнейших производителей нефти, который не входит в ОПЕК+, а является самостоятельным игроком на мировом рынке.

«США выполняют роль балансирующего поставщика. Что я имею в виду? Большинство проектов по добыче сланцевой нефти в США имеют высокую себестоимость. Чем ниже цена на нефть, тем больше проектов в США становятся нерентабельными и останавливают добычу.

Эта тенденция была ярко выражена в 2015 году и во время ковида в 2020 году. Сейчас добыча в США тоже падает, просто не так резко, потому что нефть дешевеет мягче. США не входят в ОПЕК+, поэтому объем добычи регулируется исключительно экономическими факторами. Если нефть упадет в цене еще сильнее, то еще больше проектов в США станут нерентабельными и остановят добычу. Из-за этого на мировом рынке возникнет дефицит – и это толкнет цены опять вверх», – говорит эксперт ФНЭБ.

Именно поэтому у него вызывают сомнения прогнозы о продолжительном падении цен на нефть до 50 долларов за баррель. «США в какой-то мере являются гарантом того, что цены на нефть очень низко и надолго не упадут. Ровно как США являются гарантом, что нефть не может долго стоить очень дорого. Потому что когда нефть дорожает и удерживается на высоком уровне, добыча в США увеличивается (больше сланцевых проектов становятся рентабельными)», – говорит Игорь Юшков.

Дополнительный фактор поддержки цен на нефть – это постоянные конфликты на Ближнем Востоке, противостояние Израиля с арабскими странами, перепалки вокруг Ирана и угрозы перекрытия Ормузского пролива. «Хотя чем чаще появляется ближневосточный фактор и угрозы перекрытия Ормузского пролива, тем меньше рынок верит в это. Но тем не менее этот фактор влияния остается», – говорит собеседник.

Поднять цены на нефть могут также антироссийские санкции, введенные в том или ином виде.

«Один из сценариев, связанный с Россией, это когда США находят какой-то способ заставить Индию отказаться от российской нефти. А это порядка 1,5-1,8 млн баррелей в сутки сырой нефти и нефтепродуктов.

В таких условиях Россия сможет перенаправить эти большие объемы, скорее всего, только на китайский рынок, потому что Китай имеет опыт игнорирования американских санкций, а остальные страны испугаются США. Но быстро и сразу пристроить эти объемы в Китай не получится, поэтому России придется сократить добычу на тот объем, который раньше шел в Индию. Это, конечно, вызовет дефицит на мировом рынке и рост цен», – говорит Игорь Юшков.

Весной 2022 года Россия сокращала добычу на 1 млн баррелей в сутки, потому что ей потребовалось время, чтобы выйти на новые рынки после первых санкций Запада. И тогда это привело к всплеску цены Brent в моменте до 120 долларов за баррель.