Европа зря ждет падения цен на газ

Европейцы все лето жили в ожидании, когда же цены на газ на бирже пойдут вниз. Вместо этого они продолжили расти и установили очередной исторический рекорд, достигнув 640 долларов за тысячу кубометров. В Газпроме окончательно разрушили надежды европейцев, заявив, что объективных причин для снижения цен нет. Неужели даже «Северный поток – 2» не поможет Европе?

Стоимость газа на торгах в Европе 1 сентября превысила 640 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Это новый исторический максимум. Все лето газ в Европе стоил очень дорого, хотя летом цены обычно, наоборот, снижаются. И постоянно были ожидания, что вот сейчас ситуация улучшится и цены пойдут вниз. Вместо этого Европа получает новый исторический максимум, и теперь те европейцы, который боялись покупать газ по 450 долларов за тысячу кубометров, кусают локти.

Такие цены на газ в Европе будут оставаться в ближайшее время, причин для их снижения нет, заявил накануне начальник департамента Газпрома Александр Иванников. У европейцев были две надежды на то, что с сентября цены пойдут вниз, говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Они надеялись, что газ подешевеет на споте с запуском первой нитки «Северного потока – 2» в сентябре, а потом и второй нитки – в октябре. Вторая надежда была на то, что в сентябре – октябре снизится текущее потребление газа благодаря спаду жары и кондиционирования.

Однако оба эти фактора не сработают. Потому что есть одно важное отличие газовой ситуации от всех предыдущих годов. Уровень газа в подземных хранилищах Европы находится на исторически низком уровне, говорит Иванников.

«Шансы, что в Европе будет ценовая передышка, действительно очень небольшие. Во-первых, в сентябре – октябре европейцы будут меньше потреблять газа на текущие нужды, но освободившиеся объемы газа, скорее всего, просто уйдут в подземные хранилища, поэтому спрос и цены все равно останутся на высоком уровне», – поясняет эксперт ФНЭБ. Почему в ПХГ оказалось так мало газа в этом году? Потому что европейские трейдеры боялись, что закачают в ПХГ газ по высоким ценам летом, а зимой придется продавать его по более низкой цене себе в убыток. Более того, многие даже продавали газ из хранилищ летом, чтобы зафиксировать прибыль, ведь цены рекордные, отмечает Юшков.

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Однако на рынке все больше растет уверенность в том, что дальше цены на газ в Европе не только не будут снижаться, а будут еще расти. Это подтолкнет европейцев, наконец, начать закачивать газ в ПХГ.

Что касается запуска «Северного потока – 2» в сентябре, то в моменте на этой новости может быть скачок цен вниз на бирже. В августе такой психологический момент уже был протестирован: на фейковой новости о запуске газопровода цены упали в районе 500 долларов. Однако вряд ли газовые цены смогут удержаться на низком уровне, потому что фундаментально ситуация в Европе не поменяется даже после запуска «Северного потока – 2».

Главный фундаментальный фактор дефицита газа в Европе и роста цен на бирже – в отсутствии СПГ, который весь ушел в Азию. Причина ухода проста – спрос на газ в Азии продолжает расти, цены на него там еще выше, чем в Европе. Любому продавцу СПГ сейчас выгодно продавать товар на азиатском, а не европейском рынке.

«Чем дальше будет затягиваться момент запуска «Северного потока – 2», тем меньше газа удастся через него прокачать до конца года. Стать серьезной газовой артерией новый газопровод в этом году не сможет», – говорит Юшков. Не стоит забывать и об ограничениях Газовой директивы ЕС, которые не дают загружать трубу на полную мощность, а только вполовину.

Впрочем, при некоторых условиях спад цены на газ в Европе возможен. Во-первых, помочь может погода. Если в Азии будет теплая зима, и она наступит позже, чем обычно, а в Европе зима, наоборот, будет холодной, тогда цены на газ в Европе и Азии могут почти сравняться. Если разница в цене на двух рынках сократится примерно до 50 долларов, то поставщики СПГ, как минимум американские, смогут вернуться в Европу, считает Юшков. «Стоимость доставки американского СПГ в Европу меньше, чем в Азию, так как за каждый проход танкера через Панамский пролив приходится платить. Сейчас везти СПГ в Азию получается все равно прибыльней, чем в Европу. Но при снижении ценовой разницы появится выбор», – отмечает эксперт. Однако все это зависит от погоды, что является крайне неопределенным фактором.

Во-вторых, европейские и немецкие регуляторы могут сами помочь собственному газовому рынку. Во-первых, тем, что без проволочек выдадут все необходимые разрешения на ввод в коммерческую эксплуатацию российского газопровода. Во-вторых, если решатся пойти на опробованную ранее с газопроводом Opal маленькую хитрость. А именно: немцы могут попросить Газпром протестировать работу нового газопровода на полную мощность. Тогда в Европу может прийти больше газа по трубе и немного снизить существующий ценовой накал.

Заодно можно было хотя бы временно разрешить загружать на полную мощность еще и газопровод Opal, и тем самым «Северный поток – 1». Вот только Юшков сомневается, что ЕС и Германия пойдут на такое. Когда несколько лет назад такую хитрость европейцы проделывали с Opal и первым «Северным потоком», не было такой политической напряженности, как сейчас вокруг второго «Северного потока», объясняет эксперт ФНЭБ.

Еще один фактор, который может помочь сбить цены на газ в Европе, касается тоже российского газа, но не трубопроводного, а сжиженного.

«Сейчас самый благоприятный ледовый период для транспортировки по Севморпути, поэтому «Новатэк» отправляет свой СПГ в Азию и получает максимальную прибыль. Но СПГ с Ямала может вернуться в Европу, когда ледовая обстановка на Северном морском пути станет сложной. А случится это, скорее всего, в январе – феврале 2022 года. Поэтому европейцы должны молиться на то, чтобы на Севморпути как можно быстрее встал лед», – говорит Игорь Юшков.

В целом слишком много факторов может повлиять на газовые цены в Европе, а многие факторы сложно предсказать. «Однако пока больше факторов говорит в пользу того, что цены зимой могут еще подрасти. В среднем они точно будут выше, чем в предыдущие годы. Потому что никогда еще европейцы не входили в отопительный сезон с такими низкими объемами газа в ПХГ. А это значит, что зимой ежесуточный импорт будет больше, чем обычно. Это будет держать цены высокими», – говорит собеседник.

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