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17 августа, вторник  |  Последнее обновление — 12:10  |  vz.ru
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Кто диктует Европе рекордные цены на газ

Европа страдает от дорогого газа REUTERS/ Leonhard Foeger
Газпром отказался от бронирования дополнительных транзитных мощностей на Украине, и это сразу вызвало очередной всплеск цен на газ в Европе. Они подскочили почти под 600 долларов за тысячу кубометров. Последний раз такое было 16 лет назад. Многие – и в первую очередь Украина – обвиняют в этом Газпром. Однако в реальности Россия не имеет к этому ни малейшего отношения. Подробности...
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Москва готова приручить новую власть Афганистана

Москва продолжает контакты с талибами, несмотря на их террористический статус REUTERS/Sergei Karpukhin
Пока западные дипломаты эвакуируются из Афганистана, посольство Москвы в Кабуле остается работать в полном составе. Более того, запрещенное в России движение «Талибан» взяло под охрану российское посольство, тем самым подталкивая Москву пересмотреть решение о террористическом статусе организации. При каких обстоятельствах Россия может пойти на такой шаг?  Подробности...
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Как агент Запада разрушил СССР

Александр Николаевич Яковлев считается архитектором перестройки Рунов/РИА Новости
Советская разведка еще во времена Андропова подозревала, что в высшее руководство СССР пробрался агент влияния Запада. Кем был этот человек, какими идеями руководствовался, как повлиял на Михаила Горбачева и почему ни Андропов, ни Крючков, ни созданная КГБ особая структура разведки не смогли его нейтрализовать? Подробности...
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Бегство США из Афганистана станет уроком для Украины

Американские солдаты больше не выглядят непобедимыми REUTERS/Andrew Burton
Соединенные Штаты пытаются осмыслить размер катастрофы, которая обрушилась на страну в результате позорного бегства из Афганистана. Репутационные потери столь велики, что Вашингтон готовится расхлебывать их на протяжении десятилетий. Но для важнейшего соседа России, Украины, крах американского имиджа может иметь особое значение. Подробности...
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Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
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Война за демократию закончена, мест в самолетах больше нет

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Афганская катастрофа не станет началом американского упадка. Но с этого момента всякие разговоры о том, что США могут помочь кому-то со строительством демократии, станут рассматриваться лишь как проявления острого социального психоза. Подробности...

Чем грозит России «Талибан»

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Сможет ли Таджикистан прокормить 10 тысяч афганских таджиков, которых обещал приютить? Смогут ли афганские узбеки найти работу в Узбекистане? Или это приведет к росту трудовой миграции оттуда в Россию? Подробности...
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Падение Америки только добавляет России проблем

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Герман Садулаев, писатель, публицист
Сегодняшний крах США как сверхдержавы является следствием крупнейшей геополитической катастрофы второй половины XX века, развала СССР. Америка получила под свой контроль весь мир. И начала с нелепым энтузиазмом его «осваивать». Но Америка надорвалась. Подробности...
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    Кто диктует Европе рекордные цены на газ

    Европа страдает от дорогого газа    17 августа 2021, 11:10
    Фото: REUTERS/ Leonhard Foeger
    Текст: Ольга Самофалова

    Газпром отказался от бронирования дополнительных транзитных мощностей на Украине, и это сразу вызвало очередной всплеск цен на газ в Европе. Они подскочили почти под 600 долларов за тысячу кубометров. Последний раз такое было 16 лет назад. Многие – и в первую очередь Украина – обвиняют в этом Газпром. Однако в реальности Россия не имеет к этому ни малейшего отношения.

    Биржевая цена на газ в Европе подскочила до нового рекордного уровня. Сентябрьский фьючерс на индекс газового хаба TTF на ICE Futures составил 48,05 евро за тысячу кВт·ч, или 585 долларов за тысячу кубометров. Близкие цены в Европе были в ноябре 2005 года, и это был исторический максимум, говорит газете ВЗГЛЯД Василий Танурков, директор группы корпоративных рейтингов АКРА.

    Взлет цены случился на новостях о том, что Газпром забронировал на сентябрь чисто символические мощности газотранспортной системы Украины. Речь идет о дополнительных объемах прокачки сверх тех 40 млрд кубометров газа в год или 109 млн кубометров в сутки, которые Газпром обязан в рамках контракта прокачивать через Украину по условию «качай или плати».

    Киев постоянно выставляет на аукционы дополнительные мощности. В частности, каждый месяц он проводит аукцион твердых мощностей на 15 млн кубометров газа в сутки. В мае–августе Газпром бронировал эти допмощности каждый месяц. В понедельник он впервые этого не сделал, а выкупил лишь символические 0,65 млн кубометров в сутки на сентябрь. Другие аукционы на дополнительную переменную мощность, которые проводила Украина, Газпром никогда не заказывал. В этот раз аукцион на переменные мощности даже проводиться не будет, так как аукцион на твердые мощности прошел не со стопроцентной реализацией.

    Изменение политики Газпрома связано с планируемым запуском первой линии газопровода «Северный поток – 2» в конце августа – начале сентября. «Газпром отказался от максимально невыгодного транзита. В украинском контракте тариф на транзит уже является самым высоким тарифом для Газпрома по сравнению с любым другим. А транзит дополнительных объемов обходится еще дороже. Более того, в каждом новом аукционе Украина ставила тариф все выше и выше. То есть Газпром отсекает самый дорогой маршрут», – говорит газете ВЗГЛЯД эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    Если отказаться от контрактных обязательств перед Украиной Газпром не может, то вот от самых дорогих дополнительных мощностей, предлагаемых Киевом, имеет полное право. Зачем Украина проводит все эти аукционы, даже понимая, что Газпром не забронирует дополнительные мощности?

    «Во-первых, Украина просто хочет заработать на транзите. Это очень прибыльное дело», – говорит Юшков. С другой стороны, Украина импортирует реверсный газ из Европы по цене, которая привязана к стоимости топлива на немецкой спотовой бирже плюс стоимости доставки. Киеву сейчас крайне дорого импортировать газ, и ему очень хотелось бы сбить цены. «Логика в этом есть: чем больше Газпром поставляет газа в Европу, тем ниже цена на немецкой бирже», – говорит Юшков.

    В-третьих, аукционы на бронирование мощностей украинской ГТС имеют политический смысл.

    «Украине важно продемонстрировать, что Газпром якобы использует газ в качестве российского оружия, что Россия шантажирует газом Европу. Поэтому она проводит как можно больше аукционов, причем выставляет огромные мощности под 50 млн кубометров, заведомо понимания, что Газпром вряд ли согласится на это», – поясняет собеседник.

    Однако сможет ли запуск «Северного потока – 2» доставить в Европу дополнительные объемы газа и тем самым снизить цены? По «Северному потоку – 2» можно будет пустить максимально 27,5 млрд кубометров газа в год (даже когда будет запущена вторая нитка). Потому что из-за европейских правил труба сможет работать пока только на 50%. Это означает максимальную прокачку 75 млн кубометров газа в сутки. Причем на начальном этапе ежесуточные объемы будут, скорее всего, меньше – объемы в новых трубах наращиваются постепенно. В любом случае те дополнительные 15 млн кубометров газа, которые Газпром летом качал через Украину сверх контрактных обязательств, он легко перекинет на новый маршрут.

    Возможно, что часть объемов перекинет также с газопровода «Ямал – Европа», который идет через Польшу, не исключает Юшков. В итоге общие объемы поставок российского газа в Европу могут сохраниться на прежнем уровне даже после ввода в строй «Северного потока – 2», просто изменится маршрут и стоимость транспортировки. Второй вариант – Газпром не будет «трогать» трубу «Ямал – Европа», а загрузит «Северный поток – 2» новыми объемами, тогда в Европу потечет больше российского газа.

    Но многое будет зависеть от того, есть ли вообще дополнительный спрос на газ со стороны европейских покупателей. Не факт, что Европа закидает в сентябре Газпром дополнительными заявками на покупку газа. Европейцы сами ждут, пока цена на газ упадет. «Судя по всему, европейцы покупают сейчас газ для текущих нужд, но практически ничего не закачивают в подземные хранилища для зимы. Европейцы бояться покупать газ по 585 долларов за тысячу кубометров для закачки в ПХГ, потому что зимой придется его оттуда доставать и продавать по 500 долларов, считая убытки», – поясняет эксперт ФНЭБ.

    Но, возможно, что Газпром сам начнет закачивать газ из «Северного потока – 2» в европейские подземные хранилища, добавляет эксперт. Таким образом, он убьет сразу двух зайцев. С одной стороны, заполнит новую трубу, с другой – обеспечит более стабильное энергообеспечение Европы в отопительный сезон. «Газпром даст сигнал европейцам: «Не бойтесь, вы не замерзнете – в наших подземных хранилищах будет газ», – говорит Юшков. По сути, сам Газпром создаст дополнительный спрос в Европе и тем самым снизит спотовые цены на газ.

    Впрочем, к резкому падению цен на газ это в любом случае не приведет. Они могут снизиться на немецкой бирже не ниже 500 долларов, считает Юшков. Дальше падение цены может обеспечить только обстоятельство, о котором в Киеве умалчивают. И это вовсе не действия России и Газпрома, а стоимость СПГ в Азии.

    Конечно, биржевые цены на газ в Европе психологически реагировали каждый раз, когда Украина заявляла, что Газпром отказался бронировать дополнительные транзитные мощности. «Но спотовая цена на газ в Европе зависит не от Газпрома. Газпром все лето качал примерно одинаковые объемы через Украину – 109 млн кубов плюс дополнительно 15 млн кубов в сутки. Даже когда были плановые ремонты газопроводов, Газпром доставал те же объемы из подземных хранилищ и отдавал европейцам. Однако цена на газ все равно выросла с 400 до почти 600 долларов», – рассказывает Юшков.

    Фундаментальный фактор – это рост спроса на газ в Азии, куда был перенаправлен весь свободный СПГ, и продолжающийся там рост цен.

    «Цены на СПГ в Азии растут все больше и параллельно растут цены в Европе. Ценовая разница между азиатскими и европейскими поставками является определяющей», – добавляет эксперт. Цены в Азии выше, но по азиатским меркам – это не предел, говорит Танурков.

    «Но если зима будет теплой, спрос в Азии упадет, а Газпром максимально нарастит экспорт в Европу, то цены могут упасть и ниже 250 долларов зимой, хотя это и маловероятно. Падение с 585 до 300-350 долларов за тысячу кубов – тоже резкое падение, но уже более вероятное», – не исключает Танурков из АКРА.

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