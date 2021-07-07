Контрсанкции Лукашенко могут ударить по Белорусиии

В ответ на введенные против Минска секторальные санкции ЕС Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит товаров из Германии в Россию и Китай. Данная мера может привести пусть к несущественному, но все же подорожанию немецкого импорта в Россию. Впрочем, есть ряд экономических причин, которые удержат президента Белоруссии от введения подобных контрсанкций против Берлина.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству ограничить транзит товаров из Германии в Россию и Китай в ответ на ужесточение западных санкций, передает «БелТА».

«Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских, странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий. Мы их знаем. У нас есть опыт. Помните, Skoda, Nivea и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок – ни шагу, второе: через Беларусь – тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину – там хорошие дороги – пускай едут и поставляют туда», – сказал он на совещании с правительством.

«То есть надо предпринять все меры, чтобы они почувствовали, что такое Беларусь. И прежде чем браться за экономическое оружие, думали», – заявил он. Единственное, он попросил сделать это так, чтобы не пострадали граждане Белоруссии.

Из заявлений Лукашенко до конца непонятно, в каком именно виде будут введены контрсанкции. Будет ли это полный запрет транзита немецких товаров через Белоруссию, или под ограничения попадет лишь продукция ряда немецких компаний, например, Volkswagen и немецкий производитель косметики. Именно легковые автомобили, а также лекарственная и косметическая продукция занимают первое и второе место в структуре экспорта из Германии в Россию.

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Речь о запрете поставок нефти и газа, конечно, вряд ли идет, – это слишком радикальные меры для всех сторон. «Ограничения обратного транзита из Китая и России в Европу также вряд ли будут приняты, так как они могут осложнить отношения Белоруссии с этими странами, заинтересованными в защите своего бизнеса, и от которых экономика Белоруссии существенно зависит», – считает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Эксперт по проблемам постсоветского пространства ГУ-ВШЭ Андрей Суздальцев считает, что все, что декларирует Лукашенко, надо делить на десять.

«Еще в прошлом году он закрыл границы с Польшей, а также Литвой и Латвией. Однако фуры как шли транзитом, так и продолжают идти. Лукашенко заявлял и о закрытии границ с Украиной, но и здесь ничего не поменялось. И на этот раз ничего не произойдет», – считает он.

По его мнению, это традиционная риторика Лукашенко, с помощью которой он шантажирует, с одной стороны Германию, которая ввела санкции, с другой – Россию, которая, по его мнению, мало помогает Белоруссии в рамках союзного государства в столь непростые времена.

«Лукашенко рассчитывает на то, что или Германия отреагирует и сделает шаг назад в санкциях, либо Москва выдаст компенсации за «геройскую» борьбу Лукашенко с санкциями Запада»,

– говорит Суздальцев.

Поэтому даже если формально буду введены какие-либо ограничения, на практике ничего не изменится – через Белоруссию по-прежнему будет идти транзит немецких товаров, уверен эксперт. Белорусы накопили огромный опыт по переправке запрещенной санкционки из Европы в Россию.

В противном случае Белоруссия первой почувствует удар по своим финансам. «Эти ограничения в первую очередь ударят по самой белорусской промышленности. Речь идет о поставках комплектующих на белорусские машиностроительные заводы, которые традиционно завозились в том числе из Германии, а уже готовая белорусская продукция шла в Россию. Фактически Белоруссия угрожает остановить собственное производство. Лукашенко наказывает сам себя», – говорит Суздальцев.

Во-вторых, Белоруссия потеряет собственные доходы от транзита товаров из Европы в Россию. «Это вряд ли понравится российской стороне. Однако Белоруссия не является нашим единственным окошком на Запад. Над этим поработал еще триста лет назад Петр Первый, который открыл морской торговый путь, чтобы нас не шантажировали транзитные государства», – говорит собеседник.

Финляндия, о которой упоминает Лукашенко, совершенно не нужна для поставок товаров из Германии в Россию морским путем. Ведь можно напрямую поставить товары в российские порты на Балтике. И про Украину Лукашенко зря иронизирует: автомобильный транзит через нее продолжает идти, уверяет эксперт.

«С 2000-го по 2007 год Белоруссия активно развлекалась конфискатом транзитных товаров. Что хотели, то и забирали, особо не церемонясь. В Минске даже открыли целый универсам, который назывался «Конфискат». Это привело к тому, что колесный транзит стал огибать Белоруссию, и пошел через Латвию и Литву. Белоруссия не является незаменимой», – напоминает Суздальцев.

По его мнению, Лукашенко специально не упомянул Латвию и Литву, понимания, что они с благодарностью воспримут объявленные контрсанкции Белоруссии. Ведь у них появится шанс получить дополнительный заработок за счет наращивания транзитного потока. В последние годы прибалты только теряли российских поставщиков, что негативно сказывалось на их зависимых от транзита экономиках.

Доставка через Финляндию удлиняет и удорожает логистику, транзит через Украину может быть непредсказуемым из-за политических разногласий Киева с Россией. Прибалтика в этом плане является прекрасным заменителем Белоруссии.

Впрочем, для России поиск новых маршрутов может обернуться удлинением сроков поставок и дополнительными расходами. Немецкий импорт подорожает для российских покупателей.

«Обходные маршруты обойдутся нам в дополнительные расходы. Они не смертельны. Но когда речь о покупке товаров за валюту, каждый евро на счету»,

– говорит Суздальцев.

Если Россия поставляет в Германию в основном сырье, в том числе газ и нефть, то Германия в Россию весь спектр промышленных товаров. Это станки, производственное оборудование, автомобили. В частности, упаковочные машины, и сельхозтехника. Также Россия закупает немецкие химические изделия – лекарства, косметику и продовольственные товары (например, какао, кофе, вкусовые добавки). Для России Германия – это второй торговый партнер по товарообороту. В 2020 году он составил 42 млрд долларов, упав, в основном, из-за снижения продаж нефти и газа на фоне коронокризиса. Даже Белоруссия для нас – третий по товарообороту партнер с показателем в 30,1 млрд долларов.

Для Германии Россия была в прошлом году 14-м торговым партнером по урогвню товарооборота. На экспорте в РФ немцы получают 18,5 млрд долларов. Но главный торговый партнер для них все-таки Китай и другие европейские страны. Однако для Китая угрозы Лукашенко не так страшны, считает Суздальцев, потому что главный способ доставки китайских товаров в Германию и обратно – морем, а по суше поставляется мизерный объем товаров.

В своем желании насолить Германии Лукашенко может не только навредить собственной промышленности, лишив ее немецких станков, но и рассориться со своим партнером – Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже высказал озабоченность тем, что Белоруссия может нарушить экспортно-импортные цепочки. По его словам, вопросы минимизации потенциальных последствий таких решений прорабатываются по линии правительств.

Поэтому даже если Лукашенко введет ограничения, на практике они будут формальными «Никто не будет на них обращать внимания, ведь стране надо валюту зарабатывать. Если Белоруссия перестанет быть транзитной страной, это будет для нее очень печально», – заключает Суздальцев.

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