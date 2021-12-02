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2 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 15:19  |  vz.ru
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Россия получит авиационное преимущество над ЕС и США

ОАК, «Сухой» и РСК «МиГ» решили объединить в одну компанию Антон Денисов/РИА Новости
Российская авиастроительная корпорация ОАК объединится с важными для отечественной авиации компаниями «Сухой» и «МиГ». Планы их слияния в одну структуру появились давно и могут быть реализованы уже в следующем году. К чему приведет объединение предприятий и как это скажется на конкуренции в сфере авиапромышленности в России и за рубежом? Подробности...
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Как Россия сможет остановить расширение НАТО на восток

В НАТО считают Восточную Европу законным трофеем после завершения холодной войны REUTERS/Kacper Pempel
Россия предлагает руководству НАТО зафиксировать на бумаге обязательство не расширять альянс на восток и не разворачивать в Европе угрожающие нам вооружения, заявил Владимир Путин. Москва помнит, как блок нарушил данные Горбачеву устные обязательства, и теперь предлагает четко зафиксировать правила игры. Какой аргумент может предъявить Россия для начала переговоров и пойдет ли НАТО на сделку? Подробности...
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Русский язык в Татарстане вызвал новые споры

Для школьников Татарстана русский язык – это прежде всего язык знаний Егор Алеев/ТАСС
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«Французский Трамп» заденет российских мусульман

Эрик Земмур и Сара Кнафо Thibaud Moritz/ABACAPRESS/Reuters
Яркий трибун Эрик Земмур на фоне скандальных «разоблачений» своей личной жизни объявил об участии в выборах президента Франции. Земмура считают одним из фаворитов гонки, а его взгляды на внешнюю политику подразумевают создание альянса Парижа и Москвы. Поэтому многие наблюдатели в РФ за этого человека будут активно болеть, но другие наоборот – критиковать.  Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
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Как России принудить НАТО к миру

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Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
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Максим Соколов, публицист
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    ОАК, «Сухой» и РСК «МиГ» решили объединить в одну компанию
    		   2 декабря 2021, 14:46
    Фото: Антон Денисов/РИА Новости
    Текст: Елена Лексина,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Российская авиастроительная корпорация ОАК объединится с важными для отечественной авиации компаниями «Сухой» и «МиГ». Планы их слияния в одну структуру появились давно и могут быть реализованы уже в следующем году. К чему приведет объединение предприятий и как это скажется на конкуренции в сфере авиапромышленности в России и за рубежом?

    В четверг стало известно о том, что Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех»), «Сухой» и РСК «МиГ» объединят в одну компанию. Такое решение уже одобрил совет директоров ОАК. Вопрос о реорганизации корпорации вынесен на внеочередное общее собрание акционеров ОАК, намеченное на январь 2022 года». В ОАК уточнили, что «текущее управление компаниями «Сухой» и «МиГ» было централизовано ранее: функции единоличного исполнительного органа «МиГа» были переданы «Сухому», а функции ЕИО «Сухого» – в ПАО «ОАК».

    Как отметил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, «предстоящее объединение – важнейшее событие для авиационной отрасли, проведена подготовка, проработаны детали для того, чтобы приступить к формированию объединенного субъекта российского самолетостроения: структуры, способной придать мощный импульс развитию авиационного комплекса Ростеха и всей отрасли». По его словам, в единой структуре должны быть собраны лучшие практики корпоративного управления, передовые инженерные компетенции, развитая и эффективная производственная база.

    В марте в госкорпорации «Ростех» уже озвучивали планы по серьезной реструктуризации авиационной отрасли страны. Было предложено объединить все ведущие авиастроительные предприятия – компании «Сухой», «МиГ», «Туполев», «Ильюшин» и корпорацию «Иркут» – в корпоративный центр самолетостроения, отмечает «Российская газета». В настоящее время в ОАК входят все вышеупомянутые авиапредприятия.

    Руководство госкорпорации тогда уточняло, что проводимые преобразования повысят экономическую устойчивость ОАК, будут способствовать оптимизации административно-управленческого аппарата, а также снижению непроизводственных издержек и долговой нагрузки.

    При этом в начале ноября ОАК объявила торги по продаже трех земельных участков в 57,7 гектара и 134 объектов недвижимости, принадлежавших российской самолетостроительной корпорации «МиГ», отмечают «Ведомости». Начальная цена лота – 35,5 млрд рублей. Торги должны состояться в начале декабря.

    Ранее, в октябре 2019 года, совет директоров холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») решил объединить АО «МВЗ им. М.Л. Миля» и АО «Камов» и создать на их основе АО «Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова», о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД. 

    «Решение об изменении структуры ОАК и, в частности, об объединении в отдельные дивизионы боевой авиации, гражданских самолетов и специальной техники было принято давно. Просто сейчас происходит важный этап реализации этого плана», – пояснил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Он напомнил, что аналогичным образом было принято решение собрать все мощности транспортной авиации вокруг авиационного комплекса «Ильюшин».

    По словам авиаэксперта, объединение ОАК, «Сухого» и «МиГа» приведет к оптимизации структуры компании, прежде всего из-за сокращения численности непроизводственных кадров, а установление же полноценного единоначалия улучшит управляемость в ОАК.

    Что касается рисков отсутствия конкуренции, то она нужна в России только на стадии обсуждения перспективных концепций авиационной техники.

    «На этапе реализации идей предприятия должны работать максимально слаженно и не допускать распыления. Конкуренция сейчас вышла за рамки межгосударственной модели – теперь Россия вынуждена соперничать с США и их сателлитами, а также с объединенной Европой. Мы получим некоторые преимущества», – подчеркнул аналитик.

    Собеседник также заметил, что продажа большой площадки «МиГ» ОАК около метро «Беговая» не означает наличия финансовых трудностей компании. «ОАК переводит всех конструкторов на одну площадку инженерного центра. После этого территория завода просто стала ненужной, поэтому было решено выставить ее на продажу», – полагает Пантелеев.

    Схожей точки зрения придерживается и главный редактор портала Avia.Ru Роман Гусаров. По его мнению, объединение прежде всего предполагает слияние акционерных капиталов «Сухого», «МиГа» и ОАК. «Объединение происходит по модели Airbus, где все подразделения находятся под единой системой управления, распределения заказов и работ», – указал эксперт.

    Он предполагает, что объединение предприятий ликвидирует дублирование функций и сократит ненужный объем управленческого персонала, в результате чего будет создана единая дирекция. «А на месте площадки «МиГа» возле метро «Беговая» будет построено новое здание, куда переедут все конструкторские бюро – каждому КБ выделят этаж. При этом «Сухой» и «МиГ» останутся автономными подразделениями со своими собственными заказами и направлениями работ», – прогнозирует аналитик. Говоря о конкуренции в авиаотрасли, Гусаров напомнил:

    СССР мог себе позволить финансировать аналогичные работы нескольких предприятий, которые конкурировали за объемы госзаказа, но сейчас ситуация иная.

    «Современный уровень технологического развития такой, что всем предприятиям внутри каждой страны нужно не конкурировать между собой, а кооперировать мощности. У каждого КБ в ОАК есть свои наработки. Только теперь они будут дополнять друг друга, а не дублировать деятельность. И только так Россия сможет конкурировать с европейской корпорацией Airbus», – подчеркнул собеседник.

    Помимо этого, объединение компаний поможет ОАК привлекать более крупные финансовые ресурсы на рынке корпоративного кредитования, заметил эксперт. «Одно дело, когда кредитуются несколько средних по размеру компаний, другое дело – когда крупная корпорация. Здесь совсем другие проценты и условия», – заключил Гусаров.

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