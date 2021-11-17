Кто станет первым покупателем нового российского истребителя

Судя по целому ряду намеков и оговорок, перспективный российский истребитель Су-75 (Checkmate) создается прежде всего для продажи на Ближний Восток. О какой именно стране-покупателе может идти речь, какими возможностями заманивают заказчика российские производители – и окажется ли данная машина на вооружении отечественных ВВС?

Показ прототипа российского истребителя Checkmate («Шах и мат») на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021 стал дебютом этой однодвигательной машины за рубежом. Новый Checkmate, получивший и официальное, «скучное» буквенно-цифровое имя Су-75, был представлен в презентационном ролике «Ростеха» в качестве шахматного коня – легкой фигуры, которая на всем протяжении партии в шахматы может внезапно менять ее течение и приносить игроку красивую и неожиданную победу.

Именно в таком ключе потенциальным покупателям раскрывались на авиасалоне потенциальные возможности Checkmate. В его рекламном ролике утверждалось, что новый истребитель готов бороться в небе как с «пешками» противника, на роль которых был назначен весьма продвинутый и технологичный дрон Akinci («Акынджи») турецкого производства, так и против «короля неба», которым стал узнаваемый по своему силуэту американский F-35.

Такой выбор воздушных противников для Су-75 не случаен. «Ростех» позиционирует свое детище на определенную целевую аудиторию: это страны третьего мира, которые по тем или иным причинам либо не попали в программу F-35 изначально, либо не могут рассчитывать на доступ к ней даже в перспективе. Турция, Иран, монархии Персидского залива, Индия, страны Африки и Юго-Восточной Азии, возможно, и латиноамериканские заказчики – вот перспективный рынок для продаж Checkmate. И это, разумеется, никак не страны НАТО, которых надежно «пристегнули» к шестеренкам американского ВПК через кабальное участие в проекте F-35.

Можно сказать, что российский производитель впервые дал ясный намек, кого именно видит в качестве первого покупателя перспективной машины. Показательна зарубежная премьера именно в Арабских Эмиратах, показателен визит премьер-министра ОАЭ на стенд истребителя. Наконец, показательна и фраза главы Ростеха Сергея Чемезова: «Объединенные Арабские Эмираты уже заинтересовались, хотят детально посмотреть и обсудить машину». Намеки на ближневосточный рынок рассыпаны и в презентационном ролике.

Всячески подчеркивалось, что архитектура и конструкторские решения, использованные в Checkmate, будут максимально открытыми и «дружественными» к заказчикам, а статус покупателя может при ряде условий быть превращен в статус лицензионного производителя нового истребителя.

В противоположность упомянутой программе F-35, где США на примере Турции наглядно показали, что даже «официальное партнерство» может быть жестко прервано по односторонней инициативе самих США, причем по чисто политическим мотивам.

Кроме того, на российском стенде Checkmate уже были представлены все виды его будущего вооружения, которые существуют «в металле», а не в виде отдаленных перспективных концептов, как у F-35. Ведь фактически все поставленные армии и флоту США, равно как и американским союзникам 700 F-35 являются лишь предсерийными машинами, которые до сих пор страдают от массы «детских болезней» и, скорее всего, потребуют масштабной и недешевой модернизации в будущем.

Справедливости ради стоит заметить, что Checkmate на данный момент существует только как прототип. На заводе Сухого в Комсомольске-на-Амуре лишь собираются несколько машин, которые будут использоваться при испытаниях. Первый полет намечен на 2023 год, поставки заказчику – на 2026-й, и это при самых оптимистичных прогнозах.

Однако если рассматривать уже представленные материалы, российский прототип выглядит как минимум интересно. Checkmate оказался неожиданно большим – внутренние отсеки этого нового российского истребителя оказались равными, если не превосходящими таковые у F-35. Согласно заявленным данным, Checkmate будет способен нести внутри фюзеляжа управляемые ракеты «Гром-Э1» и Х-59 «Овод» класса «воздух – земля», равно как и ракеты РВВ-СД класса «воздух – воздух». Все это вооружение уже не раз применялось и хорошо зарекомендовало себя в массе войн и конфликтов и делает Checkmate универсальной машиной, способной поражать как наземные, так и воздушные цели.

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Вдобавок к этому Су-75, как и его «старший брат» Су-57, будет обладать (как обещают) всеми другими качествами истребителя 5-го поколения – сверхманевренностью, малозаметностью, многофункциональностью, тяговооруженностью и возможностью полета на сверхзвуковой скорости без форсажа. Что еще более важно – на авиасалоне в Дубае впервые был упомянут и беспилотный вариант Су-75, который может стать новым словом в вопросе применения тяжелых, ударных БПЛА, равно как и проторить совершенно новую дорогу для развития пилотируемых машин.

До сих пор развитие БПЛА и военной пилотируемой авиации шло в различных направлениях. Автономные «мозги» дронов еще недавно не могли «вытянуть» пилотирование на сложных режимах современного воздушного боя или на сверхзвуковой скорости, а запаздывание сигнала от оператора не позволяло осуществлять такое управление с должной уверенностью дистанционно. Поэтому даже ударные БПЛА были медленными и неповоротливыми – и опирались в основном на свою скрытность и неожиданность удара по неподготовленному противнику.

Теперь же обе эти задачи практически решены. С одной стороны, искусственный интеллект воздушных дронов уже дорос до уровня автономного управления даже сверхзвуковым полетом или в условиях маневренного воздушного боя. С другой – новые средства связи позволяют передавать командование дроном удаленному оператору без риска «потери картинки» и ориентации.

Впервые такие технологии были опробованы на российском тяжелом ударном БПЛА С-70 «Охотник», который в данный момент активно испытывается. Машина получила возможности группового применения совместно с новыми российскими истребителями Су-57. Несколько «Охотников», как заявляется, смогут взаимодействовать с пилотируемым самолетом-лидером, когда широкое радиолокационного поле истребителя используется для целеуказания, а средства поражения большой дальности применяются ведомыми «Охотниками» на переднем крае, без захода Су-57 в зону эффективного противодействия ПВО или самолетов противника.

В Checkmate эта концепция получила дальнейшее развитие: беспилотный дрон будет, в отличие от С-70, построен на той же платформе и с использованием планера и компоновки самого Су-75. Силуэт такого дрона, лишенный привычного «фонаря» кабины пилота, был также показан на авиашоу в Дубае. Наличие беспилотной версии Checkmate значительно расширит возможности его боевого применения. Фактически ее создание может быть признаком прихода в мировую практику новой концепции «истребителей шестого поколения», где грань между пилотируемой и беспилотной машиной будет весьма условна.

В намеках и заявлениях уже звучит, что пилот Checkmate, с одной стороны, может сам передавать управление бортовому компьютеру по значительной части функций своего самолета, но – равно как и брать на себя пилотирование или боевое применение любого из ведомых дронов. В силу чего «пилотирование» становится и вовсе текущей абстракцией, и условностью местонахождения «биологического» тела военного пилота.

Пока что единственный не до конца ясный вопрос состоит в том, почему Checkmate позиционируется исключительно как экспортный вариант истребителя. Российское Минобороны вообще не комментирует возможности принятия Су-75 на вооружение.

Однако можно только вспомнить, что ровно в такой же ситуации начинался путь другой инновационной разработки, самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».

Находившийся на этапе испытаний с 1994 года, «Панцирь» впервые был поставлен именно на экспорт – его первым покупателем стали как раз ОАЭ, в 2009 году, причем поставка «Панцирей» была согласована еще в 2003 году. А вот российское Минобороны решило принять «Панцирь» на вооружение только в 2012-м, уже после поставки его иностранным заказчикам и после того, как новая разработка отлично себя зарекомендовала в длительных и сложных испытаниях.

Обычный путь любой военной машины – прежде всего принятие на вооружение в стране-производителе техники. Как правило, иностранные заказчики обращают внимание на новые образцы лишь после нескольких лет их эксплуатации в родных для техники войсках. Судя по всему, Ростех хочет убедить Минобороны России купить Су-75 по результатам эксплуатации этой машины за рубежом. Задача нетривиальная, однако, как показывает история, иногда случается и такое. Ведь, строго говоря, даже знаменитый тяжелый истребитель Су-30 в сколько-нибудь массовом количестве поступил в состав ВВС России гораздо позже, чем в состав ВВС Индии.