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    10 июня 2024, 16:45 • Культура

    Фестиваль «Кантата» высек «искру божью» в Калининграде

    Фестиваль «Кантата» высек «искру божью» в Калининграде
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Оксана Обрехт, Калининград

    В Калининградской области завершился IV Международный фестиваль классической музыки «Кантата». За четыре года фестиваль стал культурным событием не только самого западного российского региона, но и всей страны.

    Площадь перед Кафедральным собором на острове Канта в Калининграде в воскресенье вновь превратилась в концертную площадку мирового уровня. Здесь, среди старинной брусчатки под стенами средневекового собора, в окружении каштанов прошел гала-концерт IV Международного фестиваля классической музыки «Кантата». Готический собор и остров, названный в честь великого немецкого философа Иммануила Канта, уроженца Кенигсберга – нынешнего Калининграда, – сами по себе уже декорации для концерта.

    Перед сценой – аншлаг. Некоторые зрители расположились на деревянных многоярусных скамьях, сооруженных на площади у собора пару лет назад в рамках масштабной реконструкции этого культурного пространства. Опытные любители оперы принесли с собой пледы, чтобы не замерзнуть в калининградском июне на концерте под открытым небом.

    В этом году «Кантата» довольно демократична – среди зрителей гала-концерта не было заметно дам в вечерних платьях. Но даже оркестранты – например, первые скрипки из Калининградского областного симфонического оркестра кутались в легкие шубки, привычные для калининградской июньской погоды.

    За действом на сцене следил бронзовый Петр Первый. Памятник первому русскому императору, бывавшему в Кенигсберге в составе Великого посольства больше 300 лет назад, установлен у стен собора. В этом году в Калининградской области Международным философским конгрессом отметили и 300 лет со дня рождения Иммануила Канта, кенотаф которого находится у стен Кафедрального собора.

    300-летие Канта и 130-летие великого русского философа Николая Бердяева стали лейтмотивом четвертой «Кантаты».

    «И на самом деле это позволяет говорить нам о диалоге культур. Здесь, в Калининградской области, проживают разные народы, пересекаются разные культуры, происходят культурные столкновения и параллели, высекается искра божья», – говорит художественный руководитель фестиваля, директор Московского академического Музыкального театра им К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Андрей Борисов.

    По его словам, Калининград – особое место, поэтому на сцене как первого концерта в начале фестиваля, так и в самом его конце наряду с мировыми звездами оперы первой величины выступает Калининградский симфонический оркестр. «Люди, которые живут и творят на Калининградской земле, включены в ткань фестивального движения», – говорит Андрей Борисов. Дирижировал гала-концертом дирижер Мариинского театра Кристиан Кнапп из США, сотрудничающий со многими ведущими симфоническими коллективами России.

    Открылся концерт праздничной увертюрой Дмитрия Шостаковича. Затем на сцене появились звезды Мариинского театра – баритон Владислав Сулимский исполнил арию князя Игоря из одноименной оперы Александра Бородина, Ирина Чурилова (сопрано) исполнила арию Лизы из оперы «Пиковая дама» Чайковского. Наконец, на сцене зажглась еще одна звезда – меццо-сопрано Зинаида Царенко исполнила арию Любаши из «Царской невесты» Римского-Корсакова.

    Музыка разносилась над рекой Преголей и калининградскими мостами, соединяющими остров Канта с Большой землей. Слушателями стали и многочисленные туристы, и местные жители, прогуливающиеся по Рыбной деревне, эстакадному мосту и каштановому скверу у подножия исчезающего Дома Советов. Со сцены «Кантаты» прозвучали в этот вечер арии и дуэты из опер «Бал-маскарад», «Адриана Лекуврер», «Трубадур», «Самсон и Далила». А завершился гала-концерт «Увертюрой 1812 года» Чайковского.

    «Мы все стали лучше за время фестиваля, мы все стали его неотъемлемой частью,

    – говорит Андрей Борисов, подводя итоги музыкального праздника. – Пусть он делает ярче жизнь красивого, величественного и благородного региона. Пусть он делает нашу жизнь осмысленнее, а культурный ландшафт богаче. Фестиваль заканчивается, а все только начинается».

    «Кантата» за четыре года стала настоящим событием в культурной жизни не только самого западного российского региона, но и всей страны – за онлайн-трансляциями концертов, проходящих в старинных кирхах и на основных площадках, следили сотни тысяч человек. Один из концертов в этом году прошел под сводами старинной кирхи Меляукен в отдаленном поселке Залесье, также площадками становились кирхи Нойхаузен и Святого Семейства (в ней уже долгие годы «живет» областная филармония).

    В этом году в рамках фестиваля работали также и образовательные площадки: лекции, мастер-классы и кинопоказы. Образовательный блок курировали партнеры фестиваля – «Институт развития интернета» (ИРИ), российское общество «Знание» и «Российское музыкальное общество» (РМО).

    Фестиваль поддерживается Президентским фондом культурных инициатив и региональными властями, что позволяет сделать его не только просветительским, но и благотворительным. Все собранные за счет проданных билетов деньги планируется направить на восстановление кирхи Гердауэна – нынешнего поселка Железнодорожный на юго-востоке области недалеко от границы с Польшей. Поселок за последние несколько лет преобразился – прогуляться по его старинным средневековым улицам приезжают не только калининградцы, но и многочисленные туристы из других регионов страны. После восстановления кирха Гердауэна должна стать новой площадкой будущих «Кантат».

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