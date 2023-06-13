В Калининграде завершился III международный фестиваль классической музыки «Кантата»

Выдающиеся российские музыканты стали главными звездами прошедшего в Калининграде фестиваля классической музыки «Кантата». «Сегодня праздник, День России, и я выбрал для нашего выступления самую западную территорию страны, отклонив другие приглашения. И я считаю, что мы очень верно поступили», – сказал во время заключительного концерта народный артист СССР Юрий Башмет.

В Калининграде поздно вечером 12 июня на площади у стен Кафедрального собора на острове Иммануила Канта завершился III Международный фестиваль классической музыки «Кантата». В итоговом гала-концерте приняли участие столичные и калининградские музыканты и певцы. На странице фестиваля на площадке VK велась прямая трансляция. Всего спектакли и концерты, проведенные в рамках фестиваля, благодаря прямым трансляциям смогли посмотреть онлайн более 1 млн пользователей.

Звезды гала-концерта – народный артист СССР, Герой Труда РФ, руководитель государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет и заслуженный артист РФ, лауреат двух премий «Грэмми», самый знаменитый сегодня в мире русский бас Ильдар Абдразаков поздравили зрителей с Днем России. Кроме того, участниками гала-концерта стали Калининградский симфонический оркестр, хор Храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия города Калининграда и хор Калининградского областного музыкального театра и ряд других музыкантов.

Зрители, кутаясь в пледы, выданные волонтерами (в Калининграде сейчас стоят прохладные вечера и ночи), тепло встречали каждый номер. Со сцены звучали знаменитые музыкальные произведения русских композиторов – Чайковского и Бородина. Но завершающий концерт фестиваля «Кантата», как и весь фестиваль, организаторы посвятили Сергею Рахманинову, которому в этом году исполнилось 150 лет. Не забыли и еще про одного юбиляра – великого русского певца Федора Шаляпина.

Ильдар Абдразаков исполнил каватину Алеко из одноименной оперы Рахманинова. Затем зрители услышали две русские народные песни, как сегодня сказали бы – хиты Шаляпина: «Эй, ухнем» и «Вдоль по Питерской». На бис Ильдар Абдразаков спел произведение из шаляпинского репертуара – самый известный русский романс «Очи черные».



Своим исполнением певец покорил калининградцев и гостей города. Некоторые из них сообщили, что специально подгадали свой приезд в Калининград на дни проведения фестиваля.

«Это наш российский фестиваль, и публика здесь очень теплая, энергичная, эмоциональная, – оценил затем итоги гала-концерта Юрий Башмет. – И у нас, конечно, сегодня был успех. Вы знаете, в чем счастье исполнителя? Это когда во время концерта родилось достижение, импровизация, которое почувствовали зрители. Это не так часто бывает.

Сегодня праздник, День России, и я выбрал для нашего выступления самую западную территорию страны, отклонив другие приглашения. И я считаю, что мы очень верно поступили. И еще я с удивлением узнал, уже находясь здесь, что художественный руководитель третьей «Кантаты» – Иван Рудин. А это мой большой младший друг, и мы с ним часто оказываемся на одной сцене».

Заслуженный артист России Иван Рудин 7 июня открывал фестиваль «Кантата» в Центральном парке культуры и отдыха Калининграда. Он дирижировал Московским государственным симфоническим оркестром и исполнил несколько фортепианных произведений.

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На следующий день, 8 июня зрителей пригласили в восстанавливаемую сейчас Алленбургскую кирху, которая располагается в поселке Дружба. Здесь хор Сретенского монастыря представил свою новую программу «Шедевры духовной музыки», состоящую из песнопений древней Церкви, византийских, греческих и других произведений духовной музыки. Возрождение этой кирхи – один из результатов фестиваля, отметил региональный министр культуры и туризма Андрей Ермак.

Помимо этого, фестивальная программа включала марафон фортепианных концертов Рахманинова в Кафедральном соборе, ночной органный концерт. Программа прозвучала в исполнении Елены Приваловой – органистки и музыковеда, основателя и художественного руководителя фестиваля «Органные вечера в Кусково».

Еще одной новой площадкой «Кантаты» стала территория бывшей пивоварни «Понарт». Этот исторический объект, основанный в 1849 г., не так давно восстановлен инвестором при поддержке областного правительства. Здесь Московский государственный симфонический оркестр исполнил симфоническую сказку Сергея Прокофьева «Петя и волк» при участии заслуженного артиста России Андрея Мерзликина. А 9 июня на руинах замка Бранденбург в поселке Ушаково прозвучала опера Сергея Рахманинова «Алеко».

«Радостно осознавать, что программа фестиваля по-настоящему удалась, – такими словами подвел итоги музыкального праздника Иван Рудин. – Третья «Кантата» заложила новые традиции: впервые состоялась образовательная программа фестиваля, появилось много знаковых партнеров. Но самое главное – это те уникальные возможности, которые прекрасная земля Калининградской области предоставляет для творчества. Каждый город и поселок богаты невероятными видами. И эти виды вдохновляют нас на новые творческие идеи и реализацию их в рамках фестиваля «Кантата».

И действительно, основные мероприятия фестиваля «Кантата» традиционно проходят в живописных и значимых местах региона. Здесь имеются уникальные памятники архитектуры – средневековые кирхи и замки. Некоторые из них удалось сохранить и восстановить, но есть еще немало объектов, которым требуется вернуть к жизни.

Так, Кафедральный собор – памятник истории XV века и место упокоения философа Иммануила Канта, сильно разрушенный во время Второй мировой войны, буквально подняли из руин только в 90-х годах. Поэтому символично, что именно под его сводами вот уже третий год подряд завершается фестиваль «Кантата». Все средства, вырученные от продажи билетов, направляются в фонд «Благоустройство и взаимопомощь», занимающийся восстановлением в регионе исторически значимых объектов.

Нынешний фестиваль стал самым масштабным и длился 6 дней. Помимо музыкальной программы из 7 концертов и двух спектаклей, он включал в себя еще и образовательную часть.

Все желающие могли посетить научно-популярные лекции, кинопоказы и мастер-классы с участием выдающихся артистов и известных экспертов из мира искусства. Всего в рамках образовательной программы, организованной совместно с Российским обществом «Знание», состоялось более 20 мероприятий.

Президент страны Владимир Путин высоко оценил значение фестиваля «Кантата». В его приветственной телеграмме говорится: «Выполняя высокую просветительскую миссию, привлекая общественное внимание к проблемам сохранения уникальных архитектурных памятников, он знакомит любителей искусства с классическим музыкальными произведениями, творчеством талантливых исполнителей и коллективов». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организаторы международного фестиваля классической музыки – АНО «Фестивальная дирекция» при поддержке областного правительства и министерства по культуре и туризму региона.

«Шесть дней Калининградская область погружалась в великую русскую классику, и мы в очередной раз имели возможность проникнуться этими шедеврами, – говорит зампредседателя правительства Калининградской области Илья Баринов. – Для нас это особенно важно: подчеркнуть значимость и влияние русской культуры, которая сегодня находится под давлением с внешней стороны.

Однако российские произведения сохраняют свою актуальность и ценность для любителей музыки по всему миру, и сегодня — обратите внимание — они звучат здесь, из центра Европы.

Надо заметить, что попытки отмены русской культуры сталкиваются с непониманием и неприятием даже в странах Запада, ведь русская культура всеобъемлюща и динамична, она внесла огромный вклад в развитие мировой культуры – и я рад, что здесь побеждает здравомыслие. Молодые российские исполнители продолжают традиции наших всемирно известных классиков, сохраняя преемственность русской музыкальной школы. Абсолютно уверен, что четвертая «Кантата» будет такой же интересной и насыщенной».

Фестиваль «Кантата» проводился в Калининграде уже третий раз, с 2021 года. Продюсер фестиваля Леонид Севастьянов сообщил газете ВЗГЛЯД, что в будущем году площадки для проведения мероприятий увеличатся и «Кантату» посвятят 300-летию Иммануила Канта. Основоположник немецкой классической философии был избран почетным иностранным членом Петербургской Академии наук при императрице Екатерине Второй, а в период Семилетней войны присягнул на верность Российской короне.