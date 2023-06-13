Калининград транслирует русскую культуру из сердца Европы

Взгляд
13 июня, вторник  |  Последнее обновление — 16:15  |  vz.ru
Разделы

Саудовская Аравия может навредить США тремя способами

Саудовская Аравия и США обменялись угрозами ZUMA Press/Global Look Press
Саудовская Аравия пригрозила США «серьезными экономическими последствиями», если американский президент попытается наказать королевство за рост цен на нефть. Это произошло еще осенью. С тех пор саудиты продолжают делать то, что сильно не нравится Штатам, но они безропотно терпят выходки арабов. Чего боятся США?  Подробности...
Перейти в раздел…

Украина атаковала «Приазовье» по двум причинам

ВСУ вновь атаковали российский разведывательный корабль А.Бричевский/wikipedia.org
ВСУ вновь атаковали российское разведывательное судно. Как сообщили в Минобороны, шесть украинских морских дронов, пытавшихся уничтожить корабль Черноморского флота «Приазовье», были уничтожены. Какие цели преследует противник и как Россия может противостоять угрозе в Черном море? Подробности...
Перейти в раздел…

Российские вертолетчики начали уничтожать «Леопарды» колоннами

Армейская ударная авиация получила шанс раскрыть свой потенциал Кирилл Нортон/РИА Новости
Российские ударные вертолеты начали показывать высокую эффективность в зоне СВО. В ходе одного из вылетов два вертолета уничтожили семь единиц вражеской бронетехники. Вертолеты применяются с начала спецоперации, но только сейчас начали показывать весь свой боевой потенциал, которому мог бы позавидовать артиллерийский полк. Чем ценны вертолеты с точки зрения борьбы с танками и почему они настолько успешны после начала украинского наступления? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Америка занервничала из-за «китайской базы на Кубе»

Визит Блинкена в Китай вновь оказался под угрозой из-за шпионского скандала REUTERS/Jason Lee
Крайне неприятная для США информация вброшена в СМИ всего за несколько дней до визита главы Госдепа в Пекин. Утверждается, что Китай располагает на Кубе некой «разведывательной базой», способной следить за Юго-Востоком США. И хотя все причастные стороны это опровергают, американская реакция оказалась очень нервной. Почему происходящее в любом случае идет на пользу России? Подробности...
Перейти в раздел…

Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Европейцы превзошли Сталина в военных преступлениях во много раз

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В Великую Отечественную сталинские соколы не отметились подвигами королевских ВВС, сжигавших города Германии. При том что в чрезмерном гуманизме товарища Сталина трудно обвинить. Здесь, наверное, другое. Ведение войны без личного ожесточения. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Байден выгоден России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Старый конь все-таки хочет идти на переправу. Джо Байден уже выразил желание идти на перевыборы, а американская политическая традиция обязывает партию уважать желание действующего президента. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Россия будет скучать по Берлускони

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, киевский политолог
Берлускони был убежденным сторонником укрепления отношений между Европой и Россией. Ему обоснованно приписывается роль главного посредника при создании в 2002 году Совета Россия – НАТО. Тогда многим казалось, что учреждение Совета поставит точку в холодной войне. Но после событий в Ираке, на Украине и в Грузии выяснилось, что точка сменилась многоточием, пусть и не по вине Берлускони. Подробности...
Перейти в раздел…

Европейцы не верят в поражение России

Военный союз России и Китая: миф или нет

Акула в Хургаде и праздник на Украине

Перейти в раздел…

Страна широко отметила День России

12 июня в стране прошел традиционный праздник – День России. Активности и торжественные мероприятия охватили все 89 регионов. В Кремле прошла церемония вручения медалей Героя Труда и Государственных премий
Подробности...

Умер Сильвио Берлускони

Умер ветеран итальянской политики, основатель и бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони. Он скончался на 87-м году жизни от тяжелой хронической болезни
Подробности...

МЧС России эвакуирует жителей из затопленной Голой Пристани и Алешек

В Алешках и Голой Пристани сейчас самая сложная ситуация из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища после прорыва ГЭС. Уровень Днепра здесь вырос до 12 метров. ВСУ ударили по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани, погибли два человека, в том числе беременная женщина
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Мешает ли вам недосып работать?
  • Да

  • Нет

  • Я нормально высыпаюсь
Кому разрушение Каховской ГЭС менее выгодно?
  • России

  • Украине

  • Обеим сторонам одинаково

  • Затрудняюсь ответить
Как вы относитесь к инициативе отменить домашние задания для школьников?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Нейтрально

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: L’Opinion: Макрон попросил разрешения принять участие в саммите БРИКС
    Путин денонсировал договор с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу NYT сообщила о серьезных потерях ВСУ при контрнаступлении Лукашенко пригрозил применить ядерное оружие без колебаний Назван срок создания российского дальнемагистрального самолета
    Рогов рассказал о боях в районе Времевского выступа Маск прокомментировал потерю ВСУ танков Leopard 2 Германия ответила на требование Украины поставить больше танков Leopard 2 Чемпион мира по пауэрлифтингу Максим Бархатов погиб в зоне спецоперации
    Минобороны заявило об отражении всех атак ВСУ в районе Макаровки в ДНР Киевский министр рассказал о требовании Запада убивать как можно больше россиян на Украине Стало известно о планах Дании приобрести партию подлодок для «сдерживания ВМФ России» на Балтике Полиция Стамбула задержала третьего подозреваемого в убийстве российского туриста

    Главная тема


    Политолог Суслов: Китай ведет гибкую политику для создания своей военной инфраструктуры за рубежом

    запорожское направление


    Минобороны показало трофейные танки Leopard и американские БМП Bradley

    американские сми


    США решили передать Киеву танковые снаряды с обедненным ураном

    срок в колонии


    Михаила Ефремова отказались взять добровольцем в зону СВО

    Видео

    прославление нацистов


    Евреи нашли способ мести убийцам советских граждан в Литве

    российское судно


    Украина атаковала «Приазовье» по двум причинам

    транспортный самолет


    Почему Канада решилась на похищение российского Ан-124

    военная логистика


    Какие уроки Пентагон извлек из СВО

    истребители танков


    Российские вертолетчики начали уничтожать «Леопарды» колоннами

    дикое поле


    Тимофей Бордачёв: Как размывается цивилизация вокруг России

    кому выгодно


    Сергей Миркин: Прорыв плотины – многоходовка Зеленского

    книжный фестиваль


    Игорь Караулов: «Красная площадь» повернулась лицом к патриотам

    карикатура


    У Зеленского диагностирован «контрнаступ головного мозга»

    Калининград транслирует русскую культуру из сердца Европы

    В Калининграде завершился III международный фестиваль классической музыки «Кантата»
    На сцене - выдающийся бас Ильдар Абдразаков
    		  
    13 июня 2023, 16:10
    Фото: Виталий Невар/РИА Новости
    Текст: Диляра Седова, Калининград

    Выдающиеся российские музыканты стали главными звездами прошедшего в Калининграде фестиваля классической музыки «Кантата». «Сегодня праздник, День России, и я выбрал для нашего выступления самую западную территорию страны, отклонив другие приглашения. И я считаю, что мы очень верно поступили», – сказал во время заключительного концерта народный артист СССР Юрий Башмет.

    В Калининграде поздно вечером 12 июня на площади у стен Кафедрального собора на острове Иммануила Канта завершился III Международный фестиваль классической музыки «Кантата». В итоговом гала-концерте приняли участие столичные и калининградские музыканты и певцы. На странице фестиваля на площадке VK велась прямая трансляция. Всего спектакли и концерты, проведенные в рамках фестиваля, благодаря прямым трансляциям смогли посмотреть онлайн более 1 млн пользователей.

    Звезды гала-концерта – народный артист СССР, Герой Труда РФ, руководитель государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет и заслуженный артист РФ, лауреат двух премий «Грэмми», самый знаменитый сегодня в мире русский бас Ильдар Абдразаков поздравили зрителей с Днем России. Кроме того, участниками гала-концерта стали Калининградский симфонический оркестр, хор Храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия города Калининграда и хор Калининградского областного музыкального театра и ряд других музыкантов.

    Зрители, кутаясь в пледы, выданные волонтерами (в Калининграде сейчас стоят прохладные вечера и ночи), тепло встречали каждый номер. Со сцены звучали знаменитые музыкальные произведения русских композиторов – Чайковского и Бородина. Но завершающий концерт фестиваля «Кантата», как и весь фестиваль, организаторы посвятили Сергею Рахманинову, которому в этом году исполнилось 150 лет. Не забыли и еще про одного юбиляра – великого русского певца Федора Шаляпина.

    Ильдар Абдразаков исполнил каватину Алеко из одноименной оперы Рахманинова. Затем зрители услышали две русские народные песни, как сегодня сказали бы – хиты Шаляпина: «Эй, ухнем» и «Вдоль по Питерской». На бис Ильдар Абдразаков спел произведение из шаляпинского репертуара – самый известный русский романс «Очи черные».

    Своим исполнением певец покорил калининградцев и гостей города. Некоторые из них сообщили, что специально подгадали свой приезд в Калининград на дни проведения фестиваля.

    «Это наш российский фестиваль, и публика здесь очень теплая, энергичная, эмоциональная, – оценил затем итоги гала-концерта Юрий Башмет. – И у нас, конечно, сегодня был успех. Вы знаете, в чем счастье исполнителя? Это когда во время концерта родилось достижение, импровизация, которое почувствовали зрители. Это не так часто бывает.

    Сегодня праздник, День России, и я выбрал для нашего выступления самую западную территорию страны, отклонив другие приглашения. И я считаю, что мы очень верно поступили. И еще я с удивлением узнал, уже находясь здесь, что художественный руководитель третьей «Кантаты» – Иван Рудин. А это мой большой младший друг, и мы с ним часто оказываемся на одной сцене».

    Заслуженный артист России Иван Рудин 7 июня открывал фестиваль «Кантата» в Центральном парке культуры и отдыха Калининграда. Он дирижировал Московским государственным симфоническим оркестром и исполнил несколько фортепианных произведений.


    На следующий день, 8 июня зрителей пригласили в восстанавливаемую сейчас Алленбургскую кирху, которая располагается в поселке Дружба. Здесь хор Сретенского монастыря представил свою новую программу «Шедевры духовной музыки», состоящую из песнопений древней Церкви, византийских, греческих и других произведений духовной музыки. Возрождение этой кирхи – один из результатов фестиваля, отметил региональный министр культуры и туризма Андрей Ермак.

    Помимо этого, фестивальная программа включала марафон фортепианных концертов Рахманинова в Кафедральном соборе, ночной органный концерт. Программа прозвучала в исполнении Елены Приваловой – органистки и музыковеда, основателя и художественного руководителя фестиваля «Органные вечера в Кусково».

    Еще одной новой площадкой «Кантаты» стала территория бывшей пивоварни «Понарт». Этот исторический объект, основанный в 1849 г., не так давно восстановлен инвестором при поддержке областного правительства. Здесь Московский государственный симфонический оркестр исполнил симфоническую сказку Сергея Прокофьева «Петя и волк» при участии заслуженного артиста России Андрея Мерзликина. А  9 июня на руинах замка Бранденбург в поселке Ушаково прозвучала опера Сергея Рахманинова «Алеко».

    «Радостно осознавать, что программа фестиваля по-настоящему удалась, – такими словами подвел итоги музыкального праздника Иван Рудин. – Третья «Кантата» заложила новые традиции: впервые состоялась образовательная программа фестиваля, появилось много знаковых партнеров. Но самое главное – это те уникальные возможности, которые прекрасная земля Калининградской области предоставляет для творчества. Каждый город и поселок богаты невероятными видами. И эти виды вдохновляют нас на новые творческие идеи и реализацию их в рамках фестиваля «Кантата».

    И действительно, основные мероприятия фестиваля «Кантата» традиционно проходят в живописных и значимых местах региона. Здесь имеются уникальные памятники архитектуры – средневековые кирхи и замки. Некоторые из них удалось сохранить и восстановить, но есть еще немало объектов, которым требуется вернуть к жизни.

    Так, Кафедральный собор – памятник истории XV века и место упокоения философа Иммануила Канта, сильно разрушенный во время Второй мировой войны, буквально подняли из руин только в 90-х годах. Поэтому символично, что именно под его сводами вот уже третий год подряд завершается фестиваль «Кантата». Все средства, вырученные от продажи билетов, направляются в фонд «Благоустройство и взаимопомощь», занимающийся восстановлением в регионе исторически значимых объектов.

    Нынешний фестиваль стал самым масштабным и длился 6 дней. Помимо музыкальной программы из 7 концертов и двух спектаклей, он включал в себя еще и образовательную часть.

    Все желающие могли посетить научно-популярные лекции, кинопоказы и мастер-классы с участием выдающихся артистов и известных экспертов из мира искусства. Всего в рамках образовательной программы, организованной совместно с Российским обществом «Знание», состоялось более 20 мероприятий.

    Президент страны Владимир Путин высоко оценил значение фестиваля «Кантата». В его приветственной телеграмме говорится: «Выполняя высокую просветительскую миссию, привлекая общественное внимание к проблемам сохранения уникальных архитектурных памятников, он знакомит любителей искусства с классическим музыкальными произведениями, творчеством талантливых исполнителей и коллективов». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организаторы международного фестиваля классической музыки – АНО «Фестивальная дирекция» при поддержке областного правительства и министерства по культуре и туризму региона.

    «Шесть дней Калининградская область погружалась в великую русскую классику, и мы в очередной раз имели возможность проникнуться этими шедеврами, – говорит зампредседателя правительства Калининградской области Илья Баринов. – Для нас это особенно важно: подчеркнуть значимость и влияние русской культуры, которая сегодня находится под давлением с внешней стороны.

    Однако российские произведения сохраняют свою актуальность и ценность для любителей музыки по всему миру, и сегодня — обратите внимание — они звучат здесь, из центра Европы.

    Надо заметить, что попытки отмены русской культуры сталкиваются с непониманием и неприятием даже в странах Запада, ведь русская культура всеобъемлюща и динамична, она внесла огромный вклад в развитие мировой культуры – и я рад, что здесь побеждает здравомыслие. Молодые российские исполнители продолжают традиции наших всемирно известных классиков, сохраняя преемственность русской музыкальной школы. Абсолютно уверен, что четвертая «Кантата» будет такой же интересной и насыщенной».

    Фестиваль «Кантата» проводился в Калининграде уже третий раз, с 2021 года. Продюсер фестиваля Леонид Севастьянов сообщил газете ВЗГЛЯД, что в будущем году площадки для проведения мероприятий увеличатся и «Кантату» посвятят 300-летию Иммануила Канта. Основоположник немецкой классической философии был избран почетным иностранным членом Петербургской Академии наук при императрице Екатерине Второй, а в период Семилетней войны присягнул на верность Российской короне.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •