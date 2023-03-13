Зеленский приревновал к американскому «Навальному»

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13 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 21:59  |  vz.ru
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В экономике США лопнули надутые после кризиса 2008 года «пузыри»

МВФ допустил влияние краха SVB на глобальную финансовую стабильность Keystone Press Agency/Global Look Press
Финансовый сектор США переживает масштабный кризис: прекращена деятельность сразу двух крупных банков Кремниевой долины. В чем причины их краха, почему эксперты сравнивают текущий кризис с обвалом глобальной финансовой системы в конце нулевых и как эта ситуация отразится на планах Джо Байдена баллотироваться на второй срок? Подробности...
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Махинации соратника Навального потрясли даже оппозицию

Внутри самой оппозиции Леонида Волкова уже не раз обвиняли в лоббизме в обмен «на донат» AP/TASS
Взаимные разоблачения, которыми обменялись сторонники Алексея Навального и Алексея Венедиктова, привели к тому, что достоянием общественности стали махинации одного из руководителей радикальных оппозиционных структур Леонида Волкова, ранее бежавшего за границу. Кто достал компромат на сторонника Навального и как это восприняли в рядах несистемной российской оппозиции? Подробности...
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Российские истребители изменят правила игры на Ближнем Востоке

Су-35 – один из самых совершенных истребителей в мире Минобороны РФ/ТАСС
Сенсационную новость огласили официальные источники в Иране – утверждается, что Москва согласилась продать Тегерану истребители Су-35. Если эта информация верна, военно-промышленный комплекс России заработает миллиарды долларов, Иран получит мощнейший инструмент для противостояния Израилю, а влияние США на Ближнем Востоке снизится. Подробности...
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Зеленский убивает сограждан ради второго срока

Тысячи граждан Украины одного за другим бросают в топку войны Keystone Press Agency/Global Look Press
Почему киевский режим отказывается от мирных переговоров с Россией? Почему ради продолжения боевых действий он кидает сограждан все в новые «мясорубки»? Помимо прочего, в Киеве обосновывают это «волей народа». Однако есть основания полагать, что жители страны хотят совсем другого, и проговорился об этом один из ближайших соратников президента Зеленского. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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России надо закрепить поворот на Восток и Юг

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Прошедший год показал, что приоритеты внешней политики России сместились в сторону глобальных Востока и Юга. И надо продолжать работать с не-Западом, оставив Европу и США на периферии внимания. И это пора закрепить в Концепции внешней политики. Подробности...

Откуда Киев взял миф о «Московии»

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Мифическое «Московское государство» никогда не существовало за пределами польской дипломатической переписки средневекового периода и не получило распространения у более просвещенных народов Европы, которые называют нашу страну Россия (англичане или французы), либо Русская земля, как это свойственно немцам. Подробности...
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Как наши спасли Балтфлот под носом у немцев и финнов

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
105 лет назад, 12 марта 1918 года, российские линкоры вышли из Финляндии в Россию. Корабли спешно выводили из Гельсингфорса, чтобы они не достались немцам. Добраться из Финляндии в Кронштадт вроде бы просто. Но на самом деле это был настоящий подвиг. Подробности...
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Крах банков в США. Новый мировой кризис?

Сенсация на Ближнем Востоке: примирение шиитов и суннитов

Зеленскому стали отказывать в США

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В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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Российские военные поздравили жительниц Луганской области с 8 Марта

Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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    Зеленский приревновал к американскому «Навальному»

    «Оскар» рассорил офис Зеленского с Американской академией киноискусств
    Офис Зеленского обиделся на «Оскар» из-за премии фильму «Навальный»
    		  
    13 марта 2023, 21:00
    Фото: HOLLIE ADAMS/POOL/EPA/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова

    Решение вручить «Оскар» фильму «Навальный» вызвало гнев и негодование, причем не в России, а на Украине. Несмотря на то что эта лента о гражданине России, ее производством занимались американские HBO Max и CNN Films, а снята она канадским режиссером Дэниелом Роэром. В чем суть претензий украинцев к жюри кинопремии и создателям фильма и чем еще организаторы «Оскара» обидели Владимира Зеленского?

    Минувшей ночью в Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств. Фильм «Навальный» (Navalny, 2022) (Алексей Навальный внесен в России в перечень террористов и экстремистов) получил награду в категории «Лучший документальный фильм». Фильм имеет чисто американское происхождение. Он снят американскими компаниями HBO Max и CNN Films, среди его создателей сплошь американские продюсеры, а режиссер – тоже уроженец Северной Америки – канадский документалист Дэниел Роэр. Кроме того, в рецензии на фильм британская The Guardian сюжет ленты назвала «голливудским». 

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вручение «Оскара» этой документалке, заявил, что такое решение является «элементом политизации». Он подчеркнул, что не видел фильм, поэтому не может судить о его качестве и кинематографических достоинствах картины.

    На Украине же такое решение вызвало гнев и негодование. Так, советник главы офиса президента Михаил Подоляк позволил себе резкий выпад в адрес жюри кинопремии. «Если «Оскар» вне политики, то как понимать документальный манифест «Навального», в котором внутрироссийская политика льется через край?» – возмутился он и добавил: «Если «Оскар» вне контекста военных действий на Украине, то почему вы постоянно говорите о гуманизме и справедливости?»

    В свою очередь депутат Рады Максим Бужанский предположил, что Украина для «Оскара» «слишком брутальна», а «ручные болонки из среды российских либералов им намного комфортней в общении». «На главной киносцене хорошие русские с иным посылом, иным акцентом (как удачно супруга Навального подобрала цвет платья – красный, от которого даже организаторы «Оскара» отказались, чтобы избежать ассоциации с кровью и войной). Как-то так», – пишет украинский журналист Макс Назаров.

    Напомним, ранее Владимиру Зеленскому отказали в возможности выступить с видеообращением на церемонии вручения премии «Оскар». Как отмечал источник журнала Variety, с запросом о предоставлении эфирного времени «комедийному актеру, ставшему политиком», обратился представитель американского агентства по работе с актерами WME Майк Симпсон.

    Однако Зеленскому отказали в связи со «снижением поддержки американцами выделения помощи Украине». Комментируя это решение, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал организаторов «Оскара» лицемерами «в красивых платьях и бриллиантах».

    Как считают эксперты, расчет Зеленского на организаторов «Оскара» был логичным: вручение кинопремии – это яркое медийное событие и мощный инструмент для формирования повестки, которым можно воспользоваться лишь раз в год. Но уже второй год подряд Зеленского лишают такой возможности, что для него вдвойне обидно – ведь по первой профессии он все-таки артист.

    «В этой ситуации офис Зеленского может себя утешить по следующей схеме: признать Навального украинцем и заявить, что фильм об Украине получил кинопремию. А если без шуток, то американцы просто показали Зеленскому, что проект «Навальный» для них сохраняет актуальность, потому что в него было вложено немало сил и ресурсов», – рассказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев.

    «Кроме того, тем самым Запад показывает, что проект «Навальный» будет использоваться в их интересах еще долгие годы. Что будет с Украиной в ближайшее время – никто не знает, а с Навальным все понятно и прогнозируемо. За этим проектом тоже стоят западные режиссеры и продюсеры», – отметил он.

    «Офису Зеленского придется смириться с суровым отношением американцев к украинцам.

    Их посылают гибнуть за интересы Вашингтона, на них можно списать теракты и подрыв «Северных потоков». В целом Штаты очень пренебрежительно относятся к украинцам, поэтому они обижаются», – убежден собеседник.

    «Что же касается наших радикальных оппозиционеров, которые пытались записаться в «хорошие русские» и при этом не нашли поддержки со стороны офиса Зеленского, – это тоже показательная история. Они ведь поддерживают ВСУ не из-за любви к Украине, а потому что таковы их обязательства перед Вашингтоном. Если завтра Белый дом попросит их стать антиукраинцами – они и это сделают», – полагает парламентарий.

    «Подобные изменения, кстати, можно увидеть на примере наших релокантов в Грузии. Переехав в Тбилиси, они всем рассказывали, как там круто жить. Но как только политическая ситуация изменилась на фоне истории с законом про иноагентов – они резко изменили свое отношение к грузинам», – отметил Матвейчев.

    Схожей точки зрения придерживается юрист, член Общественной палаты Илья Ремесло. «Вручение «Оскара» фильму, который по своим достоинствам недотягивает до хорошего ролика для YouTube, – это не первый случай в истории киноакадемии. Но такова политическая конъюнктура: они присвоили награду фильму «Навальный», потому что сам Алексей является орудием против России», – считает собеседник.

    «А что касается поведения украинской власти, то их ревность довольная смешна. Вчера они были в роли «первой любимой жены», а сегодня их отодвинули на второй план, потому что в США вспомнили о Навальном. В офисе Зеленского, видимо, не понимают простой вещи: Украина – не единственный рычаг давления на Россию. У Штатов есть иные, давно проверенные инструменты для медийной атаки», – заключил Ремесло.

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