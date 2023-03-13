Зеленский приревновал к американскому «Навальному»

«Оскар» рассорил офис Зеленского с Американской академией киноискусств

Решение вручить «Оскар» фильму «Навальный» вызвало гнев и негодование, причем не в России, а на Украине. Несмотря на то что эта лента о гражданине России, ее производством занимались американские HBO Max и CNN Films, а снята она канадским режиссером Дэниелом Роэром. В чем суть претензий украинцев к жюри кинопремии и создателям фильма и чем еще организаторы «Оскара» обидели Владимира Зеленского?

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств. Фильм «Навальный» (Navalny, 2022) (Алексей Навальный внесен в России в перечень террористов и экстремистов) получил награду в категории «Лучший документальный фильм». Фильм имеет чисто американское происхождение. Он снят американскими компаниями HBO Max и CNN Films, среди его создателей сплошь американские продюсеры, а режиссер – тоже уроженец Северной Америки – канадский документалист Дэниел Роэр. Кроме того, в рецензии на фильм британская The Guardian сюжет ленты назвала «голливудским».



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вручение «Оскара» этой документалке, заявил, что такое решение является «элементом политизации». Он подчеркнул, что не видел фильм, поэтому не может судить о его качестве и кинематографических достоинствах картины.

На Украине же такое решение вызвало гнев и негодование. Так, советник главы офиса президента Михаил Подоляк позволил себе резкий выпад в адрес жюри кинопремии. «Если «Оскар» вне политики, то как понимать документальный манифест «Навального», в котором внутрироссийская политика льется через край?» – возмутился он и добавил: «Если «Оскар» вне контекста военных действий на Украине, то почему вы постоянно говорите о гуманизме и справедливости?»

В свою очередь депутат Рады Максим Бужанский предположил, что Украина для «Оскара» «слишком брутальна», а «ручные болонки из среды российских либералов им намного комфортней в общении». «На главной киносцене хорошие русские с иным посылом, иным акцентом (как удачно супруга Навального подобрала цвет платья – красный, от которого даже организаторы «Оскара» отказались, чтобы избежать ассоциации с кровью и войной). Как-то так», – пишет украинский журналист Макс Назаров.

Напомним, ранее Владимиру Зеленскому отказали в возможности выступить с видеообращением на церемонии вручения премии «Оскар». Как отмечал источник журнала Variety, с запросом о предоставлении эфирного времени «комедийному актеру, ставшему политиком», обратился представитель американского агентства по работе с актерами WME Майк Симпсон.

Однако Зеленскому отказали в связи со «снижением поддержки американцами выделения помощи Украине». Комментируя это решение, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал организаторов «Оскара» лицемерами «в красивых платьях и бриллиантах».

Как считают эксперты, расчет Зеленского на организаторов «Оскара» был логичным: вручение кинопремии – это яркое медийное событие и мощный инструмент для формирования повестки, которым можно воспользоваться лишь раз в год. Но уже второй год подряд Зеленского лишают такой возможности, что для него вдвойне обидно – ведь по первой профессии он все-таки артист.

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«В этой ситуации офис Зеленского может себя утешить по следующей схеме: признать Навального украинцем и заявить, что фильм об Украине получил кинопремию. А если без шуток, то американцы просто показали Зеленскому, что проект «Навальный» для них сохраняет актуальность, потому что в него было вложено немало сил и ресурсов», – рассказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев.

«Кроме того, тем самым Запад показывает, что проект «Навальный» будет использоваться в их интересах еще долгие годы. Что будет с Украиной в ближайшее время – никто не знает, а с Навальным все понятно и прогнозируемо. За этим проектом тоже стоят западные режиссеры и продюсеры», – отметил он.

«Офису Зеленского придется смириться с суровым отношением американцев к украинцам.

Их посылают гибнуть за интересы Вашингтона, на них можно списать теракты и подрыв «Северных потоков». В целом Штаты очень пренебрежительно относятся к украинцам, поэтому они обижаются», – убежден собеседник.

«Что же касается наших радикальных оппозиционеров, которые пытались записаться в «хорошие русские» и при этом не нашли поддержки со стороны офиса Зеленского, – это тоже показательная история. Они ведь поддерживают ВСУ не из-за любви к Украине, а потому что таковы их обязательства перед Вашингтоном. Если завтра Белый дом попросит их стать антиукраинцами – они и это сделают», – полагает парламентарий.

«Подобные изменения, кстати, можно увидеть на примере наших релокантов в Грузии. Переехав в Тбилиси, они всем рассказывали, как там круто жить. Но как только политическая ситуация изменилась на фоне истории с законом про иноагентов – они резко изменили свое отношение к грузинам», – отметил Матвейчев.

Схожей точки зрения придерживается юрист, член Общественной палаты Илья Ремесло. «Вручение «Оскара» фильму, который по своим достоинствам недотягивает до хорошего ролика для YouTube, – это не первый случай в истории киноакадемии. Но такова политическая конъюнктура: они присвоили награду фильму «Навальный», потому что сам Алексей является орудием против России», – считает собеседник.

«А что касается поведения украинской власти, то их ревность довольная смешна. Вчера они были в роли «первой любимой жены», а сегодня их отодвинули на второй план, потому что в США вспомнили о Навальном. В офисе Зеленского, видимо, не понимают простой вещи: Украина – не единственный рычаг давления на Россию. У Штатов есть иные, давно проверенные инструменты для медийной атаки», – заключил Ремесло.

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