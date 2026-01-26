  • Новость часаЭксперты оценили шпионский скандал с «правой рукой» Си Цзиньпина
    Иноагенты и релоканты стали «отработанным материалом» для Финляндии и Прибалтики
    Эксперт объяснил озвученный Зеленским срок готовности Украины вступить в ЕС
    Сербия заявила о планах строительства мини-АЭС с помощью России, Китая, США или Франции
    Кремль назвал сроки новых трехсторонних переговоров по Украине
    При атаке США военные Венесуэлы сделали два выстрела из ПЗРК «Игла-С»
    Клинтон и Обама призвали американцев к протесту
    Генерала Чжан Юся обвинили в предательстве доверия Си Цзиньпина
    В Британии потребовали отказаться от газа французской TotalEnergies
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему хохлома важнее маркетинга

    Наши современники – в общем-то, молодые люди – начали активно интересоваться народными художественными промыслами типа гжели и хохломы. Почему? Потому что Россия вдруг обратилась к самой себе. Происходит некоторая пересборка всего ценного для нашей души.

    6 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США копают под Китай через Иран

    Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русские возвращаются сами к себе

    На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в ее глубинку и ее суть.

    39 комментариев
    26 января 2026, 12:08 • Тенденции

    Реальность 2026 года была предсказана Путиным 20 лет назад

    Реальность 2026 года была предсказана Путиным 20 лет назад
    @ Antje Wildgrube/DPA/TASS

    Tекст: Семен Николаев

    Международное право приказало долго жить. В современном мире теперь господствует «право» сильного – громогласные горестные рассуждения такого рода стали в январе 2026 года общим местом в речах европейских политических лидеров. И вот что еще бросается в глаза: заламывая руки и причитая о «мире, основанном на правилах», «плакальщики» делают вид, что произошло нечто совершенно неожиданное – то, что никто не мог предсказать. Но это неправда. Все было предсказано – и не месяцы, не годы, а десятилетия тому назад.

    Выступление президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности, 10 февраля 2007 года: «Сегодня мы наблюдаем почти ничем не сдерживаемое, гипертрофированное применение силы в международных делах, военной силы, силы, ввергающей мир в пучину следующих один за другим конфликтов. В результате не хватает сил на комплексное решение ни одного из них. Становится невозможным и их политическое решение. Мы видим все большее пренебрежение основополагающими принципами международного права. Больше того, отдельные нормы, да, по сути, чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы во всех сферах: и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере – и навязывается другим государствам. Ну кому это понравится? Кому это понравится?»

    19 лет тому назад это нравилось очень многим – например, той же самой Европе. Мгновенно ставшая знаменитой Мюнхенская речь Путина не была понята и не была воспринята ее целевой аудиторией на Западе.

    Европейские политики дружно делали вид, что президент России беспокоится о том, о чем беспокоиться ни в коем случае не надо. Возьмем, например, высказывания тогдашнего генерального секретаря НАТО, который бросился доказывать, что наша страна должна только радоваться тому, что возглавляемый им блок приближается к ее границам.

    Яап де Хооп Схеффер: «Кто может быть обеспокоен этим? Я задаю этот вопрос себе и вам риторически – и я знаю, что цитирую здесь президента Эстонии  Ильвеса – кто может быть обеспокоен тем, что демократия и правовое государство приближаются к границам страны? Кто может этим быть обеспокоен? Я – нет, и думаю, никто не должен быть. В этом смысле я надеюсь, что будут найдены пути, которые помогут смягчить мое разочарование – и, думаю, также разочарование союзников».

    Поразительное лицемерие, а еще поразительная близорукость.

    Путин в Мюнхене: «Всеобъемлющий неделимый характер безопасности выражен и в ее базовом принципе: «безопасность каждого – это безопасность всех». Как сказал еще в первые дни разгоравшейся Второй мировой войны Франклин Рузвельт: «Где бы ни был нарушен мир, мир повсюду оказывается в опасности и под угрозой». <…>Что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно: это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри».

    Вот вам, собственно, и причина того, почему 19 лет тому назад коллективный Запад предпочел проигнорировать предупреждения российского лидера. Европа считала себя неотъемлемой частью «одного центра власти, одного центра силы, одного центра принятия решений, одного хозяина, одного суверена». Живший в XIX веке британский политик лорд Актон остался в истории в первую очередь благодаря такой своей фразе: «Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно». У Европы образца 2007 года не было абсолютной власти. Но у нее была иллюзия абсолютной власти. И это оказалось достаточно для того, чтобы превратить политический класс Старого Света в «коллективного слепца».

    Теперь это в прошлом. Встряска, которую своим «друзьям и союзникам» устроил Дональд Трамп, заставила  Европу открыть глаза. Или, может быть, правильнее будет сказать приоткрыть глаза?

    Анализируя модель однополярного мира, Путин заявил тогда в Мюнхене: «Это ничего общего не имеет, конечно, с демократией. Потому что демократия – это, как известно, власть большинства при учете интересов и мнений меньшинства. Кстати говоря, Россию, нас, постоянно учат демократии. Но те, кто нас учит, сами почему-то учиться не очень хотят».

    Такого желания на Западе по-прежнему нет. Но с точки зрения национальных интересов России этот факт является глубоко второстепенным. Первостепенным с точки зрения этих интересов является вот что: придя к выводу о том, что мир ждут катаклизмы, Путин сумел подготовить страну к этим катаклизмам.

    Вовремя осознав, что продвигаемый Западом «мир, основанный на правилах», это на самом деле «мир, основанный на законе джунглей», Россия внесла необходимые корректировки в траекторию своего развития. В результате пока Трамп «кошмарит» Европу, он всячески пытается договориться с Москвой. Короче, советы надо слушать – во всяком случае, если это советы Путина.

    Россия сохранила второе место в рейтинге сильнейших армий мира
    Боевики «Азова» во главе с темнокожим командиром сдались в плен под Димитровым
    Каллас назвала фон дер Ляйен диктатором
    Президент Польши усомнился во вступлении Украины в ЕС в 2027 году
    SpaceX предотвратила 300 тыс. угроз столкновения спутников на орбите
    Обманувшие бойцов СВО в Шереметьево таксисты сбежали от следствия
    Подросток в Крыму признался в поджоге машин из-за нацистских идей

    Как меняется российский экспорт газа

    Потеряв украинский транзит, Россия лишилась еще части газовых поставок. Однако потери на европейском рынке удалось частично восполнить за счет роста экспорта газа в Азию. Причем кроме уже традиционного покупателя нашего газа – Китая, серьезно нарастил закупки Узбекистан. Начать покупать газ у России может и Казахстан. На рынке СПГ у России тоже есть успехи. Подробности

    Сеанс унижения от Трампа вынудил Зеленского взглянуть в будущее

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, его встреча с Владимиром Зеленским в Давосе состоялась, хотя украинская сторона попыталась ее отменить. Американцы продемонстрировали, что держат Зеленского за мальчика на побегушках, а сам он показал, что готовит пути к отступлению и хочет свалить вину за свой провал на Европу. Подробности

    Почему Красная армия отказывалась от уникальных видов оружия

    85 лет назад, в январе 1941 года, в СССР стартовало проектирование так называемого ампуломета. Это был один из примеров уже забытых сегодня систем вооружений, на которые в первый период Великой Отечественной делалась серьезная ставка. Что это были за системы и почему они в итоге не оправдали надежд? Подробности

    Иноагенты и релоканты стали «отработанным материалом» для Финляндии и Прибалтики

    Страны Прибалтики и Финляндии показывают свое истинное отношение к тем, кто так рассчитывал на их помощь – сбежавшим к ним из России релокантам и иноагентам. «Западная русофобия в точно той же мере распространяется и на "полезных идиотов" из числа граждан России, решивших встать на сторону ее врагов», комментируют происходящее политологи. О чем идет речь? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

