Tекст: Владимир Добрынин

До внеочередных выборов в испанский парламент (Генеральные кортесы) остаются считаные часы. В воскресенье, 29 ноября, страна подведет черту под затянувшимся правлением социалистов: все указывает на то, что после восьми лет у руля левые уступят власть правому блоку. Вопрос уже не столько в том, кто победит, сколько в том, насколько уверенным окажется этот реванш.

Западная пресса уже успела перебрать варианты, придя к выводу: населению просто надоело видеть на экранах премьер-министра Педро Санчеса, и оно в большинстве своем хочет «смены лиц» – и в правительстве, и в телевизоре. Мнение, безусловно, имеющее право на существование, но вряд ли являющееся главной причиной грядущей смены власти в стране.

Состоявшиеся в четверг, 26 ноября, теледебаты четырех основных претендентов на премьерское кресло – Санчеса (ИСРП), Альберто Нуньеса Фейхоо (Народная партия), Ады Колау (движение «Широкий фронт» / Frente Amplio) и Сантьяго Абаскаля (Vox) – показали, что реально соперничать за пост будут двое первых, а вторая пара выступает в роли их политических союзников. Более того, Фейхоо открыто называется будущим премьером Испании.

Задача Абаскаля и Колау – брать на себя «издержки политических программ» двух главных соперников в формате «да, это жестковатый поворот, но вам понравится». Абаскаль, например, давно призывает к жесткому ограничению иммиграции и депортации нелегалов. Фейхоо в принципе согласен с необходимостью контроля, но в условиях, когда общеевропейское руководство не спешит возводить барьеры, бывший глава правительства Галисии предпочитает избегать резких движений, давая понять: «Я не против ограничений, но пока сосредоточен на более важных вопросах».

Примерно такая же роль у Колау, но в другой ключевой теме повестки. В Испании обострился жилищный кризис, а это как раз та тема, на которой около десяти лет назад Колау, возглавлявшая движение «Пострадавшие от ипотеки», заняла пост мэра Барселоны. Бывшая глава каталонской столицы и сейчас защищает страдающих от квартирного вопроса, но выглядит это скорее как попытка отвести критические стрелы от Санчеса, чем ее собственная решимость погасить пожар.

На бумаге разрыв между Народной партией и социалистами выглядит скромным – 31% против 29% по данным опросов на пятницу, 27 ноября. Однако за сухими цифрами в пределах статистической погрешности скрывается куда более однозначный тренд: правый фланг консолидирован, а ресурс доверия к Санчесу исчерпан.

Неслучайно европейские аналитики уже не обсуждают, удержится ли нынешний премьер в кресле – вместо этого они спорят о том, насколько резко Испания развернется вправо после воскресного голосования. Восемь лет невыполненных обещаний сработали против социалистов надежнее любой критики оппонентов.

С идеями Фейхоо ситуация иная – по крайней мере, в жилищном и миграционном вопросах видна конкретика.

«Жилищное строительство станет центральным направлением моей политики в следующем созыве парламента. Я обязуюсь построить миллион домов за четыре года.

И я считаю это общенациональным обязательством. В первые 100 дней мы примем три закона для обеспечения правовой определенности: Закон о земле и жилье, Закон о борьбе с незаконным занятием недвижимости и реформу Закона о горизонтальной собственности», – отметил Фейхоо в интервью elEconomista.

Вроде бы стандартное предвыборное обещание: мало ли подобного звучало раньше? Однако на фоне буксующих инициатив нынешнего правительства план лидера народников выглядит привлекательно – прежде всего благодаря акценту на «правовой определенности» и «борьбе с незаконным занятием недвижимости».

Сегодняшний жилищный кризис в Испании возник не потому, что в стране в одночасье исчезло жилье, а из-за того, что право собственности в сфере аренды оказалось слабо защищено. По действующим нормам выселить неплательщика или лиц, самовольно вселившихся в квартиру («окупас»), крайне сложно и долго.

Столкнувшись с ростом таких случаев, многие владельцы предпочитают вовсе не сдавать пустующие квартиры: пусть не заработал, зато и не потерял – и не получил недвижимость обратно в разгромленном состоянии. Инвестиции в жилищный сектор обещают обе команды, но народники подводят под них жесткую юридическую базу, тогда как социалисты делают ставку на регулирование рынка и защиту арендаторов, что критики называют популизмом.

В миграционном вопросе правительство Санчеса придерживается более открытой политики, из-за чего страна регулярно сталкивается с наплывом нелегальных мигрантов – как через сухопутную границу с Марокко (в Сеуту и Мелилью), так и по морю, в частности на Канарские острова. Испанские экономисты действительно отмечают, что рынку труда нужны мигранты, но речь идет о квалифицированных специалистах, оформленных еще в стране происхождения, а не о стихийном потоке. Партии Фейхоо и особенно Абаскаля выступают за адресную социальную поддержку и жесткий контроль.

При этом в миграционном вопросе Народная партия и Vox заметно расходятся, но это как раз тот случай, когда разница позиций в рамках правого фланга расширяет общую электоральную базу. Партия Сантьяго Абаскаля активно продвигает идею «реэмиграции» (выдворения нелегалов в страны происхождения), а Фейхоо делает ставку на профессиональную подготовку работников в Марокко, Алжире или Сенегале с последующим легальным открытием виз. Уставших от миграционного кризиса избирателей в стране немало, поэтому такая связка правых выглядит для них убедительно.

Помимо наведения порядка в миграции и на рынке жилья, правые обещают радикально пересмотреть экономическую модель, которую социалисты выстраивали последние восемь лет. В предвыборной программе Народной партии «Национальная реконструкция» (по данным Infobae) разворот обозначен сразу по трем чувствительным направлениям.

Во-первых, налоговая разгрузка вместо госрегулирования. Если правительство Санчеса делало ставку на рост налоговой нагрузки и социальные пособия, то Фейхоо обещает снизить подоходный налог (IRPF) для граждан со средним и низким доходом, полностью освободить от него молодежь в первый год работы и обнулить НДС на базовые продукты питания (включая мясо и рыбу).

Во-вторых, отказ от закрытия АЭС. В энергетике народники намерены отменить утвержденный левыми график поэтапного закрытия атомных электростанций и продлить срок их службы, а также убрать 7-процентный налог на производство электроэнергии, чтобы снизить суммы в платежках для бизнеса и населения.

В-третьих, аудит и сокращение госаппарата. В первые 100 дней правые обещают провести полный аудит госрасходов, сократить число министерств и советников, а также отменить принятый социалистами закон об амнистии.

В остальных пунктах программы оба блока (НП – Vox с одной стороны и ИСРП – «Широкий фронт» с другой) придерживаются схожих взглядов, чем и объясняется минимальный разрыв в рейтингах двух крупнейших партий.

Таким образом, 29 ноября Испанию ждет не косметическая перестановка в кабинетах, а полноценный разворот во внутренней политике – от левого популизма и высоких налогов к жесткому прагматизму, экономическому либерализму и защите частной собственности. При этом революции во внешней политике ждать не стоит: ни выхода из НАТО, ни потепления с Москвой, ни отказа от поддержки Украины в повестке правых нет. Мадрид меняет курс внутри страны, но остается в строю западного консенсуса.