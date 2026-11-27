Tекст: Евгений Крутиков

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге 26 ноября, что киевские власти своими ударами по российскому корвету «Меркурий» и сухогрузу «Ангара» в ливийском порту Бенгази сознательно пытаются спровоцировать прямое столкновение России и стран НАТО. По словам Захаровой, в итоге в Киеве «за все это заплатят».

Реакция западных столиц на этот инцидент наглядно показала, насколько точно Москва описала суть происходящего. На политическом уровне в Европе попытались сохранить хорошую мину: например, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал атаку Киева реализацией «законного права на самооборону». Но стоило в СМИ появиться вопросам о том, с чьей территории и при чьей поддержке запускались дроны в Средиземном море, как началась цепная реакция поспешных открещиваний.

МИД Албании экстренно выпустил опровержение о своей причастности, а глава МИД Италии Антонио Таяни и вовсе назвал удар по Бенгази «большой ошибкой», потребовав не создавать новых очагов напряженности у берегов Ливии, где работают итальянские военные и компания Eni. Ситуацию усугубило то, что при отражении атаки погибли двое военнослужащих ливийских ВМС, а сам порт Бенгази экстренно перекрыл гавань. Этот разрыв между дежурными лозунгами о «самообороне» и попытками дистанцироваться от последствий подчеркивает главный вопрос: как украинские силы оказались в Средиземноморье и чью инфраструктуру они используют?

Атака произошла в ночь на 22 ноября. По заявлению властей восточной Ливии, «Меркурий» зашел на военно-морскую базу в Бенгази для пополнения запасов и заправки. Владимир Зеленский заявил, что украинские силы применили семь морских беспилотников, а СБУ отчиталась об ударе по сухогрузу «Ангара» у ливийского побережья.

По киевской и западной версиям, морские дроны якобы спустили в открытом море с некоего «судна-матки». Однако эта версия не получила подтверждений через системы отслеживания судов (AIS) или спутниковые снимки. Наиболее вероятным сценарием остается запуск с побережья Ливии морских безэкипажных катеров типа «Магура», наводимых через Starlink при координации с разведывательных самолетов стран НАТО.

Примечательно, что действия Киева осудили оба противоборствующих центра силы в стране.

Власти восточной Ливии (ЛНА) пообещали дать ответ, а Президентский совет в Триполи назвал атаку нарушением суверенитета и потребовал от Украины официальных разъяснений, подчеркнув, что безопасность морских границ страны не подлежит обсуждению.

В этом контексте особенно показательной выглядит позиция Рима. Официально Италия выступает против переноса боевых действий в Средиземноморье, но на практике именно она – а не Албания, на которую пытались переложить вину через информационные вбросы, – содействовала закреплению украинских диверсионных групп в Ливии.

Публичная критика Таяни в адрес Киева выглядит попыткой заранее снять с себя ответственность по мере того, как роль итальянской инфраструктуры в этой истории становится очевидной.

Украинские военнослужащие появились в Ливии еще в мае 2025 года. На первом этапе их негласно разместили в гостинице, принадлежащей сыну фельдмаршала Халифы Хафтара и его потенциальному преемнику Саддаму Хафтару.

В июле–августе они перебрались на военную базу в Раджме, контролируемую Ливийской национальной армией. Действия Хафтара-младшего нередко расходятся с линией его отца и отличаются импульсивностью – достаточно вспомнить его визиты в Париж и переговоры с Эммануэлем Макроном, после которых из тюрем на востоке Ливии выходили боевики, действующие против стран Сахеля.

Примерно через два месяца их переправили на объекты итальянского воинского контингента на западе Ливии – в Триполи и Мисрату, а также на восток страны, где открылся «Итальянский дом». На военном аэродроме в Мисрате украинские военные размещены бок о бок с итальянцами, турками, британцами и представителями Африканского командования ВС США (AFRICOM).

В Триполи работает их координационный штаб, используемый для связи со 111-й бригадой – ключевым формированием, подчиняющимся главе Правительства национального единства (ПНЕ) Абдель Хамиду Дбейбе. А западнее Триполи, на побережье в районе эз-Завии, оборудован пункт запуска БЭКов и БПЛА в Средиземное море. Предположительно именно оттуда стартовали БЭКи, атаковавшие российские корабли.

Опираясь на эти базы, украинские «инструкторы» совершали поездки в страны Сахеля для консультаций боевиков, а через Чад перебирались в Судан для поддержки Сил быстрого реагирования. При этом они сохраняли свободу передвижения не только на территории ПНЕ, но и в зоне контроля Хафтара. В мае 2026 года автомобиль без номеров с украинским трезубцем на багажнике беспрепятственно передвигался по Бенгази – в Ливии подобное невозможно без прямого покровительства местных силовиков (вероятно, того же Хафтара-младшего) и содействия местных спецслужб.

Это объясняет и техническую сторону атаки. Порт Бенгази хорошо оснащен, а его единственный рейд закрыт от открытого моря. Завести туда безэкипажные катера исключительно по спутниковой связи и данным авиационной разведки крайне сложно – даже с учетом того, что перед ударом в воздухе дежурили французский патрульный самолет Atlantique 2 и американский разведывательный CL-650.

Для прорыва в закрытую гавань требовались точные данные на месте: график стоянки кораблей, смены караулов и состояние боновых заграждений.

Показательна и политическая хронология. Всего за пять дней до атаки, 17 ноября, начальник Генштаба армии ПНЕ Салах ад-Дин ан-Намруш и замглавы кабмина Салем аз-Задма принимали в Триполи посла России Айдара Аганина и военного атташе Алексея Монякова, обсуждая расширение сотрудничества. А уже 20–21 ноября эмиссары Дбейбы вели переговоры в Вашингтоне и встречались в Стамбуле с главой турецкой разведки.

Подобная многовекторность типична для ливийской политики, но именно хаос и двоевластие позволяют закрепляться в стране украинским диверсионным группам. По разным оценкам, украинский контингент в Ливии сегодня достигает 600 человек, и его размещение на одних базах с итальянцами, турками, британцами и американцами фактически страхует их от прямых российских ракетных ударов:

нанести удар без риска потерь среди военных стран НАТО невозможно.

В этих условиях ответом может стать жесткий контроль над морской логистикой в западной Ливии. Какими бы ни были дипломатические контакты с правительством Дбейбы, безопасность российских кораблей и судов в Средиземноморье остается безусловным приоритетом. При наличии подтвержденных разведданных о том, что конкретное судно доставляет грузы для украинских диверсионных групп в Северной Африке, оно не может рассматриваться иначе как законная военная цель.

Важно понимать и то, что попытка западных столиц прикрыть украинские диверсионные группы своим присутствием на ливийских базах дает им лишь тактический выигрыш. В стратегическом плане участие украинских диверсантов в операциях против стран Сахеля и российских сил лишь ускоряет консолидацию антизападных режимов в Африке.

В итоге складывается та картина, о которой и предупреждает Москва. Выращенные и размещенные в Ливии при содействии западных спецслужб украинские диверсионные группы начинают действовать по собственной медийной логике, напрямую подставляя своих кураторов.

В Брюсселе, Париже и Риме хотели бы и дальше чужими руками вести скрытую прокси-войну в Африке, ограничиваясь дежурными фразами о «праве на самооборону». Но демонстративный теракт в ливийском порту с гибелью местных военных ломает эту схему: Киев втягивает альянс в открытый кризис с Россией и одновременно подрывает позиции самих европейцев в Ливии – отчего тем и приходится переводить стрелки.