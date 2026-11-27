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Украинские диверсанты подставили НАТО в Африке
В Риме и Тиране открещиваются от соучастия в ударе ВСУ по ливийскому порту Бенгази, где обслуживались российские корабли. А ведь именно западные спецслужбы и создали, и прикрывают украинских диверсантов, базирующихся на севере Африки. Почему же теперь западное политическое руководство отказывается признавать это?
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге 26 ноября, что киевские власти своими ударами по российскому корвету «Меркурий» и сухогрузу «Ангара» в ливийском порту Бенгази сознательно пытаются спровоцировать прямое столкновение России и стран НАТО. По словам Захаровой, в итоге в Киеве «за все это заплатят».
Реакция западных столиц на этот инцидент наглядно показала, насколько точно Москва описала суть происходящего. На политическом уровне в Европе попытались сохранить хорошую мину: например, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал атаку Киева реализацией «законного права на самооборону». Но стоило в СМИ появиться вопросам о том, с чьей территории и при чьей поддержке запускались дроны в Средиземном море, как началась цепная реакция поспешных открещиваний.
МИД Албании экстренно выпустил опровержение о своей причастности, а глава МИД Италии Антонио Таяни и вовсе назвал удар по Бенгази «большой ошибкой», потребовав не создавать новых очагов напряженности у берегов Ливии, где работают итальянские военные и компания Eni. Ситуацию усугубило то, что при отражении атаки погибли двое военнослужащих ливийских ВМС, а сам порт Бенгази экстренно перекрыл гавань. Этот разрыв между дежурными лозунгами о «самообороне» и попытками дистанцироваться от последствий подчеркивает главный вопрос: как украинские силы оказались в Средиземноморье и чью инфраструктуру они используют?
Атака произошла в ночь на 22 ноября. По заявлению властей восточной Ливии, «Меркурий» зашел на военно-морскую базу в Бенгази для пополнения запасов и заправки. Владимир Зеленский заявил, что украинские силы применили семь морских беспилотников, а СБУ отчиталась об ударе по сухогрузу «Ангара» у ливийского побережья.
По киевской и западной версиям, морские дроны якобы спустили в открытом море с некоего «судна-матки». Однако эта версия не получила подтверждений через системы отслеживания судов (AIS) или спутниковые снимки. Наиболее вероятным сценарием остается запуск с побережья Ливии морских безэкипажных катеров типа «Магура», наводимых через Starlink при координации с разведывательных самолетов стран НАТО.
Примечательно, что действия Киева осудили оба противоборствующих центра силы в стране.
Власти восточной Ливии (ЛНА) пообещали дать ответ, а Президентский совет в Триполи назвал атаку нарушением суверенитета и потребовал от Украины официальных разъяснений, подчеркнув, что безопасность морских границ страны не подлежит обсуждению.
В этом контексте особенно показательной выглядит позиция Рима. Официально Италия выступает против переноса боевых действий в Средиземноморье, но на практике именно она – а не Албания, на которую пытались переложить вину через информационные вбросы, – содействовала закреплению украинских диверсионных групп в Ливии.
Публичная критика Таяни в адрес Киева выглядит попыткой заранее снять с себя ответственность по мере того, как роль итальянской инфраструктуры в этой истории становится очевидной.
Украинские военнослужащие появились в Ливии еще в мае 2025 года. На первом этапе их негласно разместили в гостинице, принадлежащей сыну фельдмаршала Халифы Хафтара и его потенциальному преемнику Саддаму Хафтару.
В июле–августе они перебрались на военную базу в Раджме, контролируемую Ливийской национальной армией. Действия Хафтара-младшего нередко расходятся с линией его отца и отличаются импульсивностью – достаточно вспомнить его визиты в Париж и переговоры с Эммануэлем Макроном, после которых из тюрем на востоке Ливии выходили боевики, действующие против стран Сахеля.
Примерно через два месяца их переправили на объекты итальянского воинского контингента на западе Ливии – в Триполи и Мисрату, а также на восток страны, где открылся «Итальянский дом». На военном аэродроме в Мисрате украинские военные размещены бок о бок с итальянцами, турками, британцами и представителями Африканского командования ВС США (AFRICOM).
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В Триполи работает их координационный штаб, используемый для связи со 111-й бригадой – ключевым формированием, подчиняющимся главе Правительства национального единства (ПНЕ) Абдель Хамиду Дбейбе. А западнее Триполи, на побережье в районе эз-Завии, оборудован пункт запуска БЭКов и БПЛА в Средиземное море. Предположительно именно оттуда стартовали БЭКи, атаковавшие российские корабли.
Опираясь на эти базы, украинские «инструкторы» совершали поездки в страны Сахеля для консультаций боевиков, а через Чад перебирались в Судан для поддержки Сил быстрого реагирования. При этом они сохраняли свободу передвижения не только на территории ПНЕ, но и в зоне контроля Хафтара. В мае 2026 года автомобиль без номеров с украинским трезубцем на багажнике беспрепятственно передвигался по Бенгази – в Ливии подобное невозможно без прямого покровительства местных силовиков (вероятно, того же Хафтара-младшего) и содействия местных спецслужб.
Это объясняет и техническую сторону атаки. Порт Бенгази хорошо оснащен, а его единственный рейд закрыт от открытого моря. Завести туда безэкипажные катера исключительно по спутниковой связи и данным авиационной разведки крайне сложно – даже с учетом того, что перед ударом в воздухе дежурили французский патрульный самолет Atlantique 2 и американский разведывательный CL-650.
Для прорыва в закрытую гавань требовались точные данные на месте: график стоянки кораблей, смены караулов и состояние боновых заграждений.
Показательна и политическая хронология. Всего за пять дней до атаки, 17 ноября, начальник Генштаба армии ПНЕ Салах ад-Дин ан-Намруш и замглавы кабмина Салем аз-Задма принимали в Триполи посла России Айдара Аганина и военного атташе Алексея Монякова, обсуждая расширение сотрудничества. А уже 20–21 ноября эмиссары Дбейбы вели переговоры в Вашингтоне и встречались в Стамбуле с главой турецкой разведки.
Подобная многовекторность типична для ливийской политики, но именно хаос и двоевластие позволяют закрепляться в стране украинским диверсионным группам. По разным оценкам, украинский контингент в Ливии сегодня достигает 600 человек, и его размещение на одних базах с итальянцами, турками, британцами и американцами фактически страхует их от прямых российских ракетных ударов:
нанести удар без риска потерь среди военных стран НАТО невозможно.
В этих условиях ответом может стать жесткий контроль над морской логистикой в западной Ливии. Какими бы ни были дипломатические контакты с правительством Дбейбы, безопасность российских кораблей и судов в Средиземноморье остается безусловным приоритетом. При наличии подтвержденных разведданных о том, что конкретное судно доставляет грузы для украинских диверсионных групп в Северной Африке, оно не может рассматриваться иначе как законная военная цель.
Важно понимать и то, что попытка западных столиц прикрыть украинские диверсионные группы своим присутствием на ливийских базах дает им лишь тактический выигрыш. В стратегическом плане участие украинских диверсантов в операциях против стран Сахеля и российских сил лишь ускоряет консолидацию антизападных режимов в Африке.
В итоге складывается та картина, о которой и предупреждает Москва. Выращенные и размещенные в Ливии при содействии западных спецслужб украинские диверсионные группы начинают действовать по собственной медийной логике, напрямую подставляя своих кураторов.
В Брюсселе, Париже и Риме хотели бы и дальше чужими руками вести скрытую прокси-войну в Африке, ограничиваясь дежурными фразами о «праве на самооборону». Но демонстративный теракт в ливийском порту с гибелью местных военных ломает эту схему: Киев втягивает альянс в открытый кризис с Россией и одновременно подрывает позиции самих европейцев в Ливии – отчего тем и приходится переводить стрелки.