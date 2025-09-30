Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Америка решила передать управление Палестиной «пуделю Буша»
«Перспектива нового Ближнего Востока, очевидно, является достижимой. Мы еще никогда не были так близки к настоящему миру, а не к фальшивому». Об этом заявил Дональд Трамп после переговоров с Биньямином Нетаньяху, по итогам которых был опубликован план по прекращению огня в секторе Газа. Но так ли это и каковы шансы, что миротворческие усилия президента США увенчаются успехом?
Белый дом обнародовал план Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов. Документ был опубликован по итогам переговоров президента США с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
План, в частности, предусматривает, что израильская сторона отведет войска к согласованной линии для подготовки к освобождению заложников, а в дальнейшем осуществит их полный поэтапный вывод из Газы. В то же время на возвращение заложников, в том числе погибших, отводится 72 часа с момента публичного принятия Тель-Авивом соглашения.
Члены движения ХАМАС, которые согласятся на мирное сосуществование и сдадут оружие, получат амнистию. Тем, кто пожелает покинуть Газу, предоставят безопасный проход в третьи страны. Согласно американскому плану, временное управление сектором будет осуществлять аполитичный палестинский комитет технократов.
Наблюдать за ним станет международный «Совет мира», который займется администрированием и восстановлением анклава. Совет возглавит сам Трамп. В него также войдет бывший британский премьер-министр Тони Блэр. Вплоть до 2015 года он занимал должность специального представителя ближневосточного «квартета», куда входили Россия, Евросоюз, США и ООН.
Экономического плана восстановления Газы пока нет, но его разработает «группа экспертов», которые уже занимались проблемами Ближнего Востока. «Будет создана особая экономическая зона с льготными тарифами и условиями доступа, которые будут согласованы с участвующими странами», – говорится в документе.
Вашингтон также предлагает создать в Газе временные Международные силы стабилизации (ISF). Они будут тренировать палестинскую полицию, обеспечивать безопасность границ и контролировать потоки товаров и помощи. «Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу», – подчеркивается в плане.
После принятия соглашения в сектор будет направлена масштабная гуманитарная помощь через ООН, «Красный Полумесяц» и другие международные организации. «Никого не принудят покинуть Газу, а те, кто пожелает уехать, смогут сделать это свободно и свободно вернуться. Мы будем поощрять людей оставаться и предложим им возможность построить лучшую Газу», – говорится в документе.
Биньямин Нетаньяху поддержал план Трампа по Газе, который «отвечает достижению военных целей Израиля». Министры иностранных дел Турции, Саудовской Аравии, Иордании, ОАЭ, Индонезии, Пакистана, Катара и Египта в совместном заявлении выразили США признательность за усилия, направленные на завершение войны в Газе.
Главы МИД также подтвердили свою готовность к активному и конструктивному взаимодействию со Штатами и другими заинтересованными сторонами для заключения и реализации соглашения, которое «обеспечит мир, безопасность и стабильность для народов региона». В Кремле также заявили о поддержке усилий президента США по ближневосточному урегулированию.
Палестинское движение пообещало изучить документ. Как сообщает Politico, детали плана передали ХАМАС представители Египта и Катара. Источник издания предположил, что группировка может дать ответ через несколько дней. Однако западные СМИ усомнились в возможной реализации плана главы Белого дома.
«На первый взгляд, у плана из 20 пунктов, изложенного президентом Трампом и одобренного Нетаньяху, больше шансов положить конец двухлетнему конфликту в Газе, чем у всех, что мы видели до сих пор... Но это не подробная дорожная карта, а скорее грубый набросок на обороте конверта, который может как безнадежно заблудиться, так и достичь желаемого пункта назначения», – пишет The Guardian.
Предложение фактически является ультиматумом для ХАМАС: освободить заложников, сложить оружие и сдаться, иначе израильская армия получит «полную поддержку» США для завершения операции, отмечает Bloomberg. Палестинские сторонники уже называют предложение попыткой «создать американское политическое прикрытие для продолжения геноцида в Газе», заявил директор программы по Палестине и Израилю в Arab Center Юсеф Мунаейер.
- Дробницкий объяснил участие Тони Блэра в «Совете мира» по контролю Газы
- Арабские страны поддержали мирный план Трампа по Газе
- Песков заявил о поддержке Россией плана Трампа по Газе
Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов счел план Трампа «очень мутным». «Возникает много вопросов. Во-первых, почему управлять Газой будут не палестинцы, а какие-то внешние силы? Кто войдет в администрацию: европейские государства или арабские? К странам коллективного Запада нет никакого доверия», – рассуждает собеседник.
Во-вторых, у Израиля, исходя из содержания документа, фактически нет обязательств, продолжил востоковед. «Что будет, если Тель-Авив откажется вдруг в определенный момент соблюдать соглашение? Никаких мер воздействия – например, введения санкций – в инициативе президента США не предусмотрено», – отметил Семенов.
«В-третьих, если ХАМАС примет условие и разоружится, а после Израиль решит воспользоваться ситуацией, кто будет защищать палестинцев? Пойдет ли речь о международных силах и получат ли они мандат на применение оружия против израильской стороны?» – задается вопросом эксперт. Он напомнил, что резня в боснийской Сребренице проходила на глазах у контингента SFOR.
По мнению спикера, палестинцы сочтут план Трампа неприемлемым, поскольку его реализация дает Израилю шанс под прикрытием покончить с сопротивлением в Газе. «Впрочем, нельзя исключать, что ХАМАС применит тактический ход: движение пойдет на сделку, но только лишь с целью выиграть время или выбить инициативу из рук Израиля», – допустил Семенов.
Американист Малек Дудаков считает, что нынешний план, представленный Трампом и Нетаньяху, выглядит не очень реалистичным. «Хотя он уже не такой фантастический, как обсуждаемые весной идеи выселения всех палестинцев и строительства в Газе «Ривьеры Трампа». Очевидно стремление Белого дома поскорее хотя бы чего-то достичь в Газе. Продолжающийся конфликт бьет по рейтингам Трампа, а тут и демократы надеются использовать антиизраильскую повестку ради победы на скорых выборах в Конгресс», – отметил эксперт.
Еще одним камнем преткновения к миру может стать участие Блэра в «Совете мира».
«Многих возмущает сама мысль о том, что Блэр может занять какую-либо руководящую должность в секторе Газа, особенно учитывая его роль в начале вторжения в Ирак в 2003 году», – пишет Bloomberg. Блэр – один из ключевых персонажей, благодаря которым Ближний Восток на десятилетия погрузился в пучину хаоса и войны, ведь позорная «пробирка Пауэлла» была и пробиркой Блэра, указал шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.
«Вторжение в Ирак было обосновано утверждениями, что Багдад обладает оружием массового поражения (ОМП), и связями Саддама Хусейна с террористическими группами, включая «Аль-Каиду*» (признана террористической организацией и запрещена в России)», – напомнил журналист, добавив, что именно Блэр активнее всех поддерживал позицию Джорджа Буша – младшего о необходимости превентивного удара.
«Ключевое значение имел доклад британской разведки (Joint Intelligence Committee) и так называемое досье (Iraq Dossier), опубликованное в сентябре 2002 года, где утверждалось, что Ирак может развернуть ОМП в течение 45 минут. Блэр санкционировал участие британских войск в операции «Иракская свобода». Около 46 тыс. британских военнослужащих были отправлены в Ирак», – отметил Богданов.
«В 2016 году был опубликован доклад Чилкота (Chilcot Inquiry), который раскритиковал Блэра за недостаточную подготовку к войне, преувеличение угрозы и недооценку последствий. Доклад отметил, что вторжение не было «последним средством» и что мирные варианты не были полностью исчерпаны», – подчеркнул шеф бюро ВГТРК.
После тех событий 22-летней давности Блэр получил прозвище «пудель Буша-младшего», добавил американист Дмитрий Дробницкий. «Впоследствии возникали вопросы, почему политик поддерживал Вашингтон: дело в том, что лейбористское правительство хотело быть в струе ближневосточной политики США, или же оно преследовало собственные интересы?» – задался вопросом спикер.
По его мнению, приглашение британца связано с тем, что тот будет следить за соблюдением интересов королевств Персидского залива – прежде всего Саудовской Аравии. Собеседник напомнил, что Блэр тесно сотрудничал с арабскими лидерами и даже попадал в скандалы, в том числе коррупционные. «Поэтому основная версия, почему Трамп решил включить британца в урегулирование в Газе, состоит в том, что он станет «смотрящим» от Эр-Рияда», – пояснил Дробницкий.
Несколько иной точки зрения придерживается Саймон Ципис, эксперт в области международных отношений и национальной безопасности. Он напомнил, что Ближний Восток – бывшая колония Британии, и Лондон до сих пор имеет влияние на регион. «Я думаю, что Тони
Блэр был включен в «Совет мира» для обеспечения безболезненного и плавного перехода в постизраильский Ближний Восток»,
– считает собеседник. По его мнению, суть плана Трампа сводится в конечном итоге к провозглашению Палестинского государства. «Это событие станет исторической датой», – подчеркнул аналитик. При этом противоречивые заявления по этому вопросу как главы Белого дома, так и израильского премьера – часть тактики, считает Ципис.
«Политики стремятся не возбуждать ультраправый радикальный блок в Израиле, который может осуществить какие-то действия, в том числе и насильственного характера. Речь может пойти и о попытках захватить власть в свои руки через госпереворот. Поэтому ключевой вопрос заключается в том, что будут делать правые сионисты, которые понимают: без аннексии сектора Газа и Западного берега реки Иордан идея «большого Израиля» неосуществима», – объяснил политолог.
«Нетаньяху же согласился с американским планом под давлением Трампа. И глава Белого дома, вероятно, дал гарантии израильскому премьеру», – считает он. Ципис допускает, что эта тема станет одним из вопросов закрытой части встречи президента США с шефом Пентагона и американскими военными в Вирджинии во вторник.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ