    30 сентября 2025, 18:00 • В мире

    Америка решила передать управление Палестиной «пуделю Буша»

    Америка решила передать управление Палестиной «пуделю Буша»
    @ Anthony Behar/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    «Перспектива нового Ближнего Востока, очевидно, является достижимой. Мы еще никогда не были так близки к настоящему миру, а не к фальшивому». Об этом заявил Дональд Трамп после переговоров с Биньямином Нетаньяху, по итогам которых был опубликован план по прекращению огня в секторе Газа. Но так ли это и каковы шансы, что миротворческие усилия президента США увенчаются успехом?

    Белый дом обнародовал план Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов. Документ был опубликован по итогам переговоров президента США с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    План, в частности, предусматривает, что израильская сторона отведет войска к согласованной линии для подготовки к освобождению заложников, а в дальнейшем осуществит их полный поэтапный вывод из Газы. В то же время на возвращение заложников, в том числе погибших, отводится 72 часа с момента публичного принятия Тель-Авивом соглашения.

    Члены движения ХАМАС, которые согласятся на мирное сосуществование и сдадут оружие, получат амнистию. Тем, кто пожелает покинуть Газу, предоставят безопасный проход в третьи страны. Согласно американскому плану, временное управление сектором будет осуществлять аполитичный палестинский комитет технократов.

    Наблюдать за ним станет международный «Совет мира», который займется администрированием и восстановлением анклава. Совет возглавит сам Трамп. В него также войдет бывший британский премьер-министр Тони Блэр. Вплоть до 2015 года он занимал должность специального представителя ближневосточного «квартета», куда входили Россия, Евросоюз, США и ООН.

    Экономического плана восстановления Газы пока нет, но его разработает «группа экспертов», которые уже занимались проблемами Ближнего Востока. «Будет создана особая экономическая зона с льготными тарифами и условиями доступа, которые будут согласованы с участвующими странами», – говорится в документе.

    Вашингтон также предлагает создать в Газе временные Международные силы стабилизации (ISF). Они будут тренировать палестинскую полицию, обеспечивать безопасность границ и контролировать потоки товаров и помощи. «Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу», – подчеркивается в плане.

    После принятия соглашения в сектор будет направлена масштабная гуманитарная помощь через ООН, «Красный Полумесяц» и другие международные организации. «Никого не принудят покинуть Газу, а те, кто пожелает уехать, смогут сделать это свободно и свободно вернуться. Мы будем поощрять людей оставаться и предложим им возможность построить лучшую Газу», – говорится в документе.

    Биньямин Нетаньяху поддержал план Трампа по Газе, который «отвечает достижению военных целей Израиля». Министры иностранных дел Турции, Саудовской Аравии, Иордании, ОАЭ, Индонезии, Пакистана, Катара и Египта в совместном заявлении выразили США признательность за усилия, направленные на завершение войны в Газе.

    Главы МИД также подтвердили свою готовность к активному и конструктивному взаимодействию со Штатами и другими заинтересованными сторонами для заключения и реализации соглашения, которое «обеспечит мир, безопасность и стабильность для народов региона». В Кремле также заявили о поддержке усилий президента США по ближневосточному урегулированию.

    Палестинское движение пообещало изучить документ. Как сообщает Politico, детали плана передали ХАМАС представители Египта и Катара. Источник издания предположил, что группировка может дать ответ через несколько дней. Однако западные СМИ усомнились в возможной реализации плана главы Белого дома.

    «На первый взгляд, у плана из 20 пунктов, изложенного президентом Трампом и одобренного Нетаньяху, больше шансов положить конец двухлетнему конфликту в Газе, чем у всех, что мы видели до сих пор... Но это не подробная дорожная карта, а скорее грубый набросок на обороте конверта, который может как безнадежно заблудиться, так и достичь желаемого пункта назначения», – пишет The Guardian.

    Предложение фактически является ультиматумом для ХАМАС: освободить заложников, сложить оружие и сдаться, иначе израильская армия получит «полную поддержку» США для завершения операции, отмечает Bloomberg. Палестинские сторонники уже называют предложение попыткой «создать американское политическое прикрытие для продолжения геноцида в Газе», заявил директор программы по Палестине и Израилю в Arab Center Юсеф Мунаейер.

    Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов счел план Трампа «очень мутным». «Возникает много вопросов. Во-первых, почему управлять Газой будут не палестинцы, а какие-то внешние силы? Кто войдет в администрацию: европейские государства или арабские? К странам коллективного Запада нет никакого доверия», – рассуждает собеседник.

    Во-вторых, у Израиля, исходя из содержания документа, фактически нет обязательств, продолжил востоковед. «Что будет, если Тель-Авив откажется вдруг в определенный момент соблюдать соглашение? Никаких мер воздействия – например, введения санкций – в инициативе президента США не предусмотрено», – отметил Семенов.

    «В-третьих, если ХАМАС примет условие и разоружится, а после Израиль решит воспользоваться ситуацией, кто будет защищать палестинцев? Пойдет ли речь о международных силах и получат ли они мандат на применение оружия против израильской стороны?» – задается вопросом эксперт. Он напомнил, что резня в боснийской Сребренице проходила на глазах у контингента SFOR.

    По мнению спикера, палестинцы сочтут план Трампа неприемлемым, поскольку его реализация дает Израилю шанс под прикрытием покончить с сопротивлением в Газе. «Впрочем, нельзя исключать, что ХАМАС применит тактический ход: движение пойдет на сделку, но только лишь с целью выиграть время или выбить инициативу из рук Израиля», – допустил Семенов.

    Американист Малек Дудаков считает, что нынешний план, представленный Трампом и Нетаньяху, выглядит не очень реалистичным. «Хотя он уже не такой фантастический, как обсуждаемые весной идеи выселения всех палестинцев и строительства в Газе «Ривьеры Трампа». Очевидно стремление Белого дома поскорее хотя бы чего-то достичь в Газе. Продолжающийся конфликт бьет по рейтингам Трампа, а тут и демократы надеются использовать антиизраильскую повестку ради победы на скорых выборах в Конгресс», – отметил эксперт.

    Еще одним камнем преткновения к миру может стать участие Блэра в «Совете мира».

    «Многих возмущает сама мысль о том, что Блэр может занять какую-либо руководящую должность в секторе Газа, особенно учитывая его роль в начале вторжения в Ирак в 2003 году», – пишет Bloomberg. Блэр – один из ключевых персонажей, благодаря которым Ближний Восток на десятилетия погрузился в пучину хаоса и войны, ведь позорная «пробирка Пауэлла» была и пробиркой Блэра, указал шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.

    «Вторжение в Ирак было обосновано утверждениями, что Багдад обладает оружием массового поражения (ОМП), и связями Саддама Хусейна с террористическими группами, включая «Аль-Каиду*» (признана террористической организацией и запрещена в России)», – напомнил журналист, добавив, что именно Блэр активнее всех поддерживал позицию Джорджа Буша – младшего о необходимости превентивного удара.

    «Ключевое значение имел доклад британской разведки (Joint Intelligence Committee) и так называемое досье (Iraq Dossier), опубликованное в сентябре 2002 года, где утверждалось, что Ирак может развернуть ОМП в течение 45 минут. Блэр санкционировал участие британских войск в операции «Иракская свобода». Около 46 тыс. британских военнослужащих были отправлены в Ирак», – отметил Богданов.

    «В 2016 году был опубликован доклад Чилкота (Chilcot Inquiry), который раскритиковал Блэра за недостаточную подготовку к войне, преувеличение угрозы и недооценку последствий. Доклад отметил, что вторжение не было «последним средством» и что мирные варианты не были полностью исчерпаны», – подчеркнул шеф бюро ВГТРК.

    После тех событий 22-летней давности Блэр получил прозвище «пудель Буша-младшего», добавил американист Дмитрий Дробницкий. «Впоследствии возникали вопросы, почему политик поддерживал Вашингтон: дело в том, что лейбористское правительство хотело быть в струе ближневосточной политики США, или же оно преследовало собственные интересы?» – задался вопросом спикер.

    По его мнению, приглашение британца связано с тем, что тот будет следить за соблюдением интересов королевств Персидского залива – прежде всего Саудовской Аравии. Собеседник напомнил, что Блэр тесно сотрудничал с арабскими лидерами и даже попадал в скандалы, в том числе коррупционные. «Поэтому основная версия, почему Трамп решил включить британца в урегулирование в Газе, состоит в том, что он станет «смотрящим» от Эр-Рияда», – пояснил Дробницкий.

    Несколько иной точки зрения придерживается Саймон Ципис, эксперт в области международных отношений и национальной безопасности. Он напомнил, что Ближний Восток – бывшая колония Британии, и Лондон до сих пор имеет влияние на регион. «Я думаю, что Тони

    Блэр был включен в «Совет мира» для обеспечения безболезненного и плавного перехода в постизраильский Ближний Восток»,

    – считает собеседник. По его мнению, суть плана Трампа сводится в конечном итоге к провозглашению Палестинского государства. «Это событие станет исторической датой», – подчеркнул аналитик. При этом противоречивые заявления по этому вопросу как главы Белого дома, так и израильского премьера – часть тактики, считает Ципис.

    «Политики стремятся не возбуждать ультраправый радикальный блок в Израиле, который может осуществить какие-то действия, в том числе и насильственного характера. Речь может пойти и о попытках захватить власть в свои руки через госпереворот. Поэтому ключевой вопрос заключается в том, что будут делать правые сионисты, которые понимают: без аннексии сектора Газа и Западного берега реки Иордан идея «большого Израиля» неосуществима», – объяснил политолог.

    «Нетаньяху же согласился с американским планом под давлением Трампа. И глава Белого дома, вероятно, дал гарантии израильскому премьеру», – считает он. Ципис допускает, что эта тема станет одним из вопросов закрытой части встречи президента США с шефом Пентагона и американскими военными в Вирджинии во вторник.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

