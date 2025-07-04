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    4 июля 2025, 11:10 • В мире

    Как Россия веками спасала Армению

    Как Россия веками спасала Армению
    @ Франц Рубо "Взятие русскими войсками Эриванской крепости"

    Tекст: Михаил Диунов

    Армянская политика последнего времени отмечена явными признаками русофобии и попыткой избавиться от российского присутствия на Кавказе. Это тем более удивительно, что без этого присутствия не было бы ни армянского народа, ни государства. Как Россия столетиями спасала Армению и способствовала ее процветанию?

    Когда-то в глубокой древности Армения была великой державой, противостоящей Риму и Византии. Ее владения охватывали значительную часть Малой Азии. Но затем она столетиями теряла земли и население. К концу XVIII века, когда Россия по-настоящему стала интересоваться Кавказом, положение армянского народа было чудовищным. Если в 1760 году в Закавказье насчитывалось 437 тыс. армян, то в 1795 году их оставалось лишь 295 тысяч.

    Армяне полностью лишились своей государственности и обитали во множестве мелких мусульманских ханств Закавказья – вассалах Турции и Персии, а также грузинских Картли и Кахетии. Также немалая доля армян жила на территории Османской империи, под властью султана.

    Христиане армяне имели в мусульманских странах статус людей второго сорта. Они платили высокие налоги, которые унизительно считались выкупом их права на жизнь среди правоверных. В судебных спорах с мусульманином последнему было достаточно поклясться в своей невиновности и виновным тут же объявляли христианина. Любая карьера была доступна армянам лишь в случае перехода в ислам.

    Мусульмане не без оснований считали армян недостаточно лояльными властям и поэтому подвергали их множеству преследований. Армяне сотнями и тысячами уезжали в Европу, Россию и даже Индию, спасаясь от угнетения. Уже в XIV веке в Москве существовала армянская колония. При Иване Грозном ими даже была построена своя церковь.

    В 1722 году против персидских властей восстал Карабах. Хотя там правили мусульманские султаны – большинство населения были армянами-христианами. Завоеванная кровью независимость продержалась совсем недолго. Армяне вынуждены были бежать – ведь иначе, в наказание за непокорность, их просто вырезали целыми селениями. В 1724 году император Петр Первый подписал указ о приглашении армянских беженцев селиться на землях Российской империи. Царь писал генерал-майору Гавриилу Кропотову:

    «…народ армянский нас просил дабы мы оный в протекцию свою приняли и в наших новополученных … провинциях для поселения удобные места отвести повелели; того ради чрез сие повелеваем тебе что когда из того армянского народа какие в крепость Св. Креста прибудут, то немедленно отведи им при оной крепости, по рекам Сулаку, Аграхани и Тереку, где они пожелают, удобные, потребные и довольные места, где бы они поселиться могли, и в прочем учини им всякое вспоможение, и содержать тебе оных в крепком охранении, и поступать с ними таким порядком дабы отнюдь от них никаких жалоб произойти не могло, понеже мы оный армянский народ в особливую нашу императорскую милость и протекцию приняли».

    На протяжении следующих 80 лет армяне спасались в России. Они принимали русское подданство и селились вдоль Кавказской линии, что берегла русскую границу. Там им выделяли земли для ведения сельского хозяйства, поощряли торговлю и ремесла. Армянский народ нашел в России спасение от ассимиляции и защиту своей веры. В России армян считали угнетенным христианским народом. Сочувствовали им, как и грекам, старались помогать и защищать.

    И все же к началу XIX века будущее армянского народа виделось весьма печальным: эмиграция или поглощение мусульманским миром. Но тут в Закавказье вернулись русские.

    В это время Россия вступила в противостояние с Персидской империей. Причиной стало продвижение русских за Кавказский хребет. Затем русские войска подчинили север Азербайджана, Дагестан, Гянджу, которые также входили в сферу влияния Тегерана. Персидские власти собрали войска и двинулись к русской границе. Так в 1804 году началась первая русско-персидская война. Несмотря на то, что персидская армия имела значительное численное превосходство, боевая подготовка и современное вооружение русских обеспечили череду славных побед.

    Генерал князь Павел Цицианов разбил персов при Эчмиадзине, осадил столицу Армении город Эривань, нанес персам поражение, но был вынужден отступить. Новый командующий граф Иван Гудович разбил персов в Карабахе, завоевал Бакинское, Дербентское и Кубинское ханства. В 1809 году генералом Александром Тормасовым было покорено Нахичеванское ханство. В 1810-1813 годах генерал Петр Котляревский одержал множество побед: разбил персов под Асландузом, взял крепости Ахалкалаки и Ленкорань. Был подписан мир, по условиям которого Российская империя утверждалась в Закавказье, а Персия теряла Грузию, Армению и большую часть Азербайджана.

    Но жажда реванша не оставляла персидские власти. В июне 1826 года персы вторглись в Азербайджан и Карабах и начали наступать на Тифлис. В Закавказье начался раскол по религиозному признаку, армяне и грузины поддерживали Россию, мусульманские народы выступили на стороне персов. На Кавказ прибыл один из лучших полководцев императора Николая Первого – генерал Иван Паскевич.

    Он всего за два месяца восстановил контроль над территориями вокруг Нахичевани и Эривани, а затем взял мощную Эриванскую крепость. Уже осенью 1827 года военные действия были перенесены на территорию Персии, где был захвачен город Тавриз, в котором находились единственные в стране пороховой и артиллерийский заводы, построенные англичанами. Шахская армия больше не могла продолжать войну. Тегеран запросил мира. Так Восточная Армения оказалась под контролем России. Западная же, вместе со священной горой Арарат и озером Ван, пребывала под контролем турок.

    Под русской властью армяне впервые за долгие столетия вздохнули свободно. В 1828 году на освобожденных территориях была создана Армянская область (а позднее Эриванская губерния). В 1836 году император Николай Первый утвердил положение об управлении Армянской церковью, которая получила полное признание, автономное управление, возможность вести обучение духовенства, которому были даны те же привилегии, что и православным священникам.

    Армяне активно включались в экономическую, культурную и политическую жизнь России. Всем известны художники Айвазовский и Овнатанян, поэты Туманян и Исаакян, реформатор князь Лорис-Меликов, сподвижник Александра Второго, дворянские фамилии Деляновых и Лазаревых, богатые купцы Егиазаряны, Джамгаряны и Тарасяны.

    Армяне получили все права и свободы подданных России. Они больше не подвергались национальному и религиозному гнету. Уровень жизни армян и их численность начали быстро расти. К 1886 году в Закавказье проживало уже более 813 тысяч человек, то есть население увеличилось почти в три раза за 60 лет. Армянский народ был спасен.

    Но оставалась Западная Армения, где гнет турок ощущался все сильнее, вызывая ответную реакцию армян, которые к концу XIX столетия все чаще брались за оружие, чтобы защитить свои права. Россию там ждали как освободительницу. Когда началась Первая мировая война, Османская империя оказалась в числе противников России. Кавказский фронт, действуя по планам талантливого генерала Николая Юденича, вел успешное наступление к Трапезунду и Анатолии.

    Армяне восстали против турок, стали формировать боевые отряды, брали под контроль населенные пункты, ждали подхода русских войск. В ответ турецкие власти жестоко подавляли восстание, начали переселение армян вглубь страны, сопровождаемое невиданными жестокостями и злоупотреблениями. По приблизительным оценкам, тогда погибло около 1,5 млн армян. Смогли спастись лишь те армяне, которые оказались на освобожденной русскими территории.

    Ну а после окончания Гражданской войны уже власти большевиков постановили образовать сначала Закавказскую федерацию, в которой Армения, Грузия и Азербайджан получили статус автономий. К этому моменту число армян на советской территории превысило 1 миллион 300 тысяч человек. В 1936 году Армения стала союзной республикой и отдельно вошла в состав СССР. Начался поистине золотой век армянского народа, который увеличил свою численность к 1980-м годам до 3,3 млн человек.

    Уровень жизни в Армении был одним из самых высоких в СССР. Коллективизация сельского хозяйства проводилась самыми мягкими методами. В Армении была построена мощная промышленность, в том числе высокотехнологическая. Огромные средства вкладывались союзными властями в развитие армянской науки, культуры, искусства.

    Так русский народ уже не просто спас Армению, но и сделал ее богатой и процветающей.

    При этом Армения оказалась в числе тех республик, кто громче всех требовал выхода из СССР. Армения в 1991 году впервые за сотни лет за счет Большой России получила государственную независимость и даже выиграла у Азербайджана войну за контроль над священной для армян землей Нагорного Карабаха с почти полностью армянским населением. И хотя страна надолго погрузилась в экономический и демографический кризис, ее поддерживали оставшиеся связи с Москвой – торговля, энергоносители, крупный российский рынок.

    Однако в 2018 году к власти в Ереване пришли откровенно антироссийские силы. Вторая карабахская война была проиграна Арменией во многом потому, что армянские вооруженные силы не пришли на помощь карабахскому ополчению. Более того, Ереван так и не признал территорию Карабаха ни частью Армении, ни даже независимым государством. В итоге Баку силой вернул себе Карабах, лежавший в советских границах Азербайджанской ССР.

    Это привело к полному исходу местного населения, тотальному бегству армян – фактически крупнейшей этнической катастрофе новейшего времени на постсоветском пространстве.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян был вынужден заявить о признании Карабаха частью Азербайджана. Никаких действий со стороны Армении для защиты этой территории предпринято не было. При этом власти Армении всячески сваливают ответственность за это поражение – отчего-то подразумевая, что русские должны были воевать за Карабах вместо самих армян. По стране прокатилась волна антирусской истерии, подогреваемая чувством тяжелого поражения.

    Сегодня Армения и Азербайджан продолжают переговоры о заключении мирного соглашения. Однако Ереван проводит антироссийскую политику – ставит под вопрос свое участие в ОДКБ, принимает закон о вступлении в Евросоюз, избавляется от российских пограничников и ставит под сомнение обязательства перед Россией, достигнутые в свое время ради прекращения огня с Азербайджаном. В выступлениях армянских политиков и СМИ можно услышать слова о «предательстве Россией интересов армян». Там явно забывают уроки истории – о том, что только присутствие России веками спасало Армению от полного уничтожения.

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