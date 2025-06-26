Чем опасна для России разведка Молдавии

Tекст: Евгений Крутиков

В Москве задержали двух агентов молдавской разведки, занимавшихся деятельностью, направленной против безопасности России, сообщила ФСБ. «Два гражданина Республики Молдова по документам прикрытия на вымышленные установочные данные прибыли в Москву с целью выполнения заданий Службы информации и безопасности Республики Молдова (СИБ), направленных против безопасности России», – говорится в заявлении.

Агентов задержали в мае этого года. Сообщается, что они охотно пошли на сотрудничество с молдавской разведкой из-за внутренних убеждений и за материальное вознаграждение. Один из руководителей Главного управления внешней разведки СИБ Молдавии Александр Сырбу лично вербовал, обучал методам работы и обеспечивал агентов документами. А их заброской в Россию и решением других специальных задач на ее территории занимался офицер ГУР СИБ Молдавии Адриан Попеску.

Примечательно, что молдавская агентура выполняла задачи не столько по сбору информации о России, сколько выполняла задания преимущественно политико-подрывного характера. Через мессенджеры агенты устанавливали контакты с активистами оппозиционных политдвижений и общественных организаций, представляющих интерес для молдавской разведки.

Это не первый подобный случай. В апреле из России выдворили гражданина Молдавии бывшего сотрудника молдавской разведки Дмитрия Руснака из-за подозрений в шпионаже. В ФСБ уточнили, что он не прошел проверку на полиграфе после того, как попал в поле зрения службы. Выяснилось, что Руснак должен был втереться в доверие российских спецслужб и собрать данные о действиях властей РФ, спецслужб и их сотрудников.

Российские спецслужбы зафиксировали увеличение числа операций агентов разведки Украины и Молдавии после начала специальной военной операции, заявил оперативный сотрудник ФСБ. Представитель ФСБ сообщил также, что после начала спецоперации на Украине и ухудшения отношений России с коллективным Западом Молдавия активизировала взаимодействие с украинскими спецслужбами. Деятельность Службы информации и безопасности Молдавии стала более интенсивной, в том числе путем привлечения молдавских граждан в качестве агентуры. Их действия, по словам сотрудника ФСБ, направлены на нанесение ущерба безопасности России.

Деятельность молдавской разведки действительно резко активизировалась с началом СВО. Достоверно неизвестно, существует между СИБ и СБУ какие-либо соглашения о сотрудничестве, такие документы могут быть секретными. Но понятно, что Киев хотел бы рассчитывать на то, что молдавские спецслужбы будут работать в его интересах.

Это выглядит естественным, поскольку Молдова не только ближайший сосед Украины, но эти две страны объединяет общность мышления. Дело тут не только в русофобии и общей прозападной ориентации, но и в проблеме Приднестровья, которое в Кишиневе рассматривают как сепаратистское и увязывают с событиями в Крыму и на Донбассе. При этом в Киеве могли посчитать, что к Кишиневу и его агентуре в России отношение будет не такое пристальное, как к разведкам крупных государств.

Это привычная западная тактика. Очень часто к агентурным операциям и работе с определенными слоями в России западные спецслужбы привлекают «младших братьев» – разведки небольших стран Восточной Европы. Особенно отличается в этом вопросе Чехия, которую многие россияне чисто интуитивно воспринимают просто как туристическую страну и не ждут какого-то подвоха и угрозы от своих чешских знакомых.

Это хороший ресурс именно для проникновения к тем людям, которые не знакомы с правилами жизни разведывательного мира, но и не являются закоренелыми предателями. Зачастую такой подход очень постепенный – человека втягивают в противоправные и разведывательные действия через мелкие услуги на дружеской основе.

Молдавия в таком контексте то же выглядит весьма привлекательным разведывательным ресурсом. Дело тут опять же в ностальгической психологии.

В России принято дружественно относиться ко всем странам бывшего СССР, кроме, разве что прибалтийских, на бытовом уровне. Среднестатистический молдаванин в современной России – это, как правило, гастарбайтер.

Мало кому среди обывателей придет в голову ассоциировать Молдавию с какой-то антироссийской разведывательной деятельностью. Это снижает порог подозрительности и притупляет внимание. Даже в оппозиционных кругах, на которые пытались выходить задержанные агенты СИБ, с куда большей открытостью отнеслись бы именно к молдаванам (армянам, грузинам, казахам), нежели к представителям западных стран.

Пока нет оснований полагать, что именно западные спецслужбы делегировали Кишиневу какую-то роль в комплексной разведывательной и подрывной работе против России и на территории России. Но такая вероятность весьма велика.

Кроме того, проникновение граждан Молдовы на территорию России заметно легче осуществимо, нежели для тех же украинцев или граждан стран НАТО. Это не говоря уже о миллионной молдавской диаспоре в РФ, которую также нельзя игнорировать. В целом все это создает благоприятные условия для использования разведывательных ресурсов Кишинева в интересах третьих стран.

При этом сложно представить, какие конкретно интересы собственно Молдавии в такой деятельности могут преследоваться. Ранее молдавская разведка интересовалась в РФ исключительно экономическими вопросами, например, всем, что касается «Газпрома» и режима поставок российского газа в Молдавию. Сейчас такого вопроса просто нет. И ресурсы Кишинева закономерно поступили в распоряжение других игроков.

Кроме того, СИБ изначально строилась на развалинах управления КГБ по Молдавской ССР, но с тех прошло уже более тридцати лет, и к руководству там, да и на оперативные должности пришли люди с натовской подготовкой, но сохранившие привычный для постсоветских государств тип мышления и поведения. Это очень выгодная для разведывательного контура ситуация, и относиться снисходительно к возможностям молдавской разведке не следует. И, похоже, ФСБ никакого снисхождения к ним и не испытывает.