  • Новость часаРоссийские войска заняли центр запорожской Малиновки
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп заявил о сложности урегулирования конфликта на Украине
    Эксперты оценили испытания Украиной УМПК неуправляемых авиабомб
    На известного российского блогера завели дело о склонении к изнасилованию
    Российский спецборт приземлился в Нью-Йорке
    Уиткофф назвал Ближний Восток примером для Украины
    Саммит НАТО сравнили с потемкинской деревней для Трампа
    Макрон заявил о необходимости диалога с Россией ради безопасности
    Глава СПЧ предложил депортировать семьи мигрантов с не ходящими в школу детьми
    Мнения
    Александр Носович Александр Носович Саммит НАТО стал жалким зрелищем ради одного человека

    Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Россия простила Америку

    Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

    15 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Богатство может быть и благословением, и несчастьем

    Есть известная фраза Стива Джобса о том, что каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. Можно быть богатым, успешным и при этом высоконравственным человеком, которого будут с благодарностью вспоминать через столетия. Нужно только стряхнуть этот морок, что «быть нравственным в экономике невыгодно».

    12 комментариев
    26 июня 2025, 08:40 • В мире

    Чем опасна для России разведка Молдавии

    Чем опасна для России разведка Молдавии
    @ ФСБ РФ/ntv.ru

    Tекст: Евгений Крутиков

    Уже не первый раз ФСБ пресекает деятельность в России агентов молдавской разведки. На первый взгляд, молдавские спецслужбы в силу своего масштаба и положения не могут представлять серьезной угрозы с точки безопасности.

    В Москве задержали двух агентов молдавской разведки, занимавшихся деятельностью, направленной против безопасности России, сообщила ФСБ. «Два гражданина Республики Молдова по документам прикрытия на вымышленные установочные данные прибыли в Москву с целью выполнения заданий Службы информации и безопасности Республики Молдова (СИБ), направленных против безопасности России», – говорится в заявлении.

    Агентов задержали в мае этого года. Сообщается, что они охотно пошли на сотрудничество с молдавской разведкой из-за внутренних убеждений и за материальное вознаграждение. Один из руководителей Главного управления внешней разведки СИБ Молдавии Александр Сырбу лично вербовал, обучал методам работы и обеспечивал агентов документами. А их заброской в Россию и решением других специальных задач на ее территории занимался офицер ГУР СИБ Молдавии Адриан Попеску.

    Примечательно, что молдавская агентура выполняла задачи не столько по сбору информации о России, сколько выполняла задания преимущественно политико-подрывного характера. Через мессенджеры агенты устанавливали контакты с активистами оппозиционных политдвижений и общественных организаций, представляющих интерес для молдавской разведки.

    Это не первый подобный случай. В апреле из России выдворили гражданина Молдавии бывшего сотрудника молдавской разведки Дмитрия Руснака из-за подозрений в шпионаже. В ФСБ уточнили, что он не прошел проверку на полиграфе после того, как попал в поле зрения службы. Выяснилось, что Руснак должен был втереться в доверие российских спецслужб и собрать данные о действиях властей РФ, спецслужб и их сотрудников.

    Российские спецслужбы зафиксировали увеличение числа операций агентов разведки Украины и Молдавии после начала специальной военной операции, заявил оперативный сотрудник ФСБ. Представитель ФСБ сообщил также, что после начала спецоперации на Украине и ухудшения отношений России с коллективным Западом Молдавия активизировала взаимодействие с украинскими спецслужбами. Деятельность Службы информации и безопасности Молдавии стала более интенсивной, в том числе путем привлечения молдавских граждан в качестве агентуры. Их действия, по словам сотрудника ФСБ, направлены на нанесение ущерба безопасности России.

    Деятельность молдавской разведки действительно резко активизировалась с началом СВО. Достоверно неизвестно, существует между СИБ и СБУ какие-либо соглашения о сотрудничестве, такие документы могут быть секретными. Но понятно, что Киев хотел бы рассчитывать на то, что молдавские спецслужбы будут работать в его интересах.

    Это выглядит естественным, поскольку Молдова не только ближайший сосед Украины, но эти две страны объединяет общность мышления. Дело тут не только в русофобии и общей прозападной ориентации, но и в проблеме Приднестровья, которое в Кишиневе рассматривают как сепаратистское и увязывают с событиями в Крыму и на Донбассе. При этом в Киеве могли посчитать, что к Кишиневу и его агентуре в России отношение будет не такое пристальное, как к разведкам крупных государств.

    Это привычная западная тактика. Очень часто к агентурным операциям и работе с определенными слоями в России западные спецслужбы привлекают «младших братьев» – разведки небольших стран Восточной Европы. Особенно отличается в этом вопросе Чехия, которую многие россияне чисто интуитивно воспринимают просто как туристическую страну и не ждут какого-то подвоха и угрозы от своих чешских знакомых.

    Это хороший ресурс именно для проникновения к тем людям, которые не знакомы с правилами жизни разведывательного мира, но и не являются закоренелыми предателями. Зачастую такой подход очень постепенный – человека втягивают в противоправные и разведывательные действия через мелкие услуги на дружеской основе.

    Молдавия в таком контексте то же выглядит весьма привлекательным разведывательным ресурсом. Дело тут опять же в ностальгической психологии.

    В России принято дружественно относиться ко всем странам бывшего СССР, кроме, разве что прибалтийских, на бытовом уровне. Среднестатистический молдаванин в современной России – это, как правило, гастарбайтер.

    Мало кому среди обывателей придет в голову ассоциировать Молдавию с какой-то антироссийской разведывательной деятельностью. Это снижает порог подозрительности и притупляет внимание. Даже в оппозиционных кругах, на которые пытались выходить задержанные агенты СИБ, с куда большей открытостью отнеслись бы именно к молдаванам (армянам, грузинам, казахам), нежели к представителям западных стран.

    Пока нет оснований полагать, что  именно западные спецслужбы делегировали Кишиневу какую-то роль в комплексной разведывательной и подрывной работе против России и на территории России. Но такая вероятность весьма велика.

    Кроме того, проникновение граждан Молдовы на территорию России заметно легче осуществимо, нежели для тех же украинцев или граждан стран НАТО. Это не говоря уже о миллионной молдавской диаспоре в РФ, которую также нельзя игнорировать. В целом все это создает благоприятные условия для использования разведывательных ресурсов Кишинева в интересах третьих стран.

    При этом сложно представить, какие конкретно интересы собственно Молдавии в такой деятельности могут преследоваться. Ранее молдавская разведка интересовалась в РФ исключительно экономическими вопросами, например, всем, что касается «Газпрома» и режима поставок российского газа в Молдавию. Сейчас такого вопроса просто нет. И ресурсы Кишинева закономерно поступили в распоряжение других игроков.

    Кроме того, СИБ изначально строилась на развалинах управления КГБ по Молдавской ССР, но с тех прошло уже более тридцати лет, и к руководству там, да и на оперативные должности пришли люди с натовской подготовкой, но сохранившие привычный для постсоветских государств тип мышления и поведения. Это очень выгодная для разведывательного контура ситуация, и относиться снисходительно к возможностям молдавской разведке не следует. И, похоже, ФСБ никакого снисхождения к ним и не испытывает.

    Главное
    «Северяне» ликвидировали аргентинского наемника в районе Юнаковки
    Президент Бразилии посоветовал Трампу расставлять приоритеты в речи
    Разгневанный Трамп потребовал вышвырнуть журналистку CNN с работы «как собаку»
    Посольство России осудило интервью наемника ВСУ на панамском ТВ
    В Сербии шесть человек задержали по подозрению в подготовке переворота
    Калужский губернатор назвал вызывающую тревогу у россиян проблему с мигрантами
    В Госдуме пообещали истребить борщевик

    Все больше центробанков отказываются от доллара

    Опрос 75 центральных банков показал, что они хотят пересмотреть свои финансовые потоки и отказаться от доллара в пользу золота, евро и юаня. Первой этот тренд начала еще десять лет назад Россия, к ней присоединились Китай и другие страны. Но отказ от доллара в резервах продолжает набирать обороты. Чем доллар не устраивает все больше и больше стран? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по Ирану показал худшую сторону президента США

    Вступление США в войну Израиля с Ираном шокировало американцев. По-настоящему возмутиться они не успели из-за быстротечности событий, однако президент Дональд Трамп явным образом нарушил общественный договор со своими сторонниками, а заодно напомнил о своих главных недостатках. Подробности

    Перейти в раздел

    Попытки прикрыть Сумы дорого обходятся ВСУ

    Украина предпринимает срочные меры по усилению обороны областного центра Сумы – на том направлении, где российские войска создают буферную зону вдоль российско-украинской границы. Как выглядят эти усилия и каким образом они лишь помогают российским подразделениям продвигаться на других участках спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна для России разведка Молдавии

    Уже не первый раз ФСБ пресекает деятельность в России агентов молдавской разведки. На первый взгляд, молдавские спецслужбы в силу своего масштаба и положения не могут представлять серьезной угрозы с точки безопасности. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В НАТО понизили Украину

      В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

    • Неприятный сюрприз для Каи Каллас

      Венгрия и Словакия решили заблокировать принятие очередного пакета антироссийских санкций ЕС. Что сподвигло их на бунт против Каи Каллас?

    • Трамп осознал свое слабое место

      «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации