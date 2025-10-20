  • Новость часаГосдеп раскрыл детали телефонного разговора Лаврова и Рубио
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Что привело Трампа в Будапешт

    Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Туннель из России в США окончательно изолирует Европу

    Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.

    14 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Ждет ли Британию «революция здравого смысла»

    Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.

    9 комментариев
    20 октября 2025, 20:05 • В мире

    Как Евросоюз будет срывать встречу Трампа и Путина
    @ Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    В Европе выражают крайнее недовольство тем фактом, что в самом центре континента должны вскоре встретиться лидеры России и США. Уже звучат прогнозы о том, что европейские бюрократы попытаются сорвать российско-американский саммит на высшем уровне. Каким именно образом и что можно этому противопоставить?

    «Пощечина Европе». Именно так итальянская La República назвала предстоящую встречу президента России Владимира Путина и его американского визави Дональда Трампа, которая состоится в Будапеште. А глава европейской дипломатии Кая Каллас прямо заявила, что эта новость для Брюсселя «не очень приятна».

    И немудрено – ведь европейская «партия войны» приложила множество усилий для того, чтобы добиться от Дональда Трампа более активного вовлечения в украинскую войну. Надеялась, что передача разведданных для ударов вглубь российской территории, а также ожидаемая продажа киевскому режиму ракет «Томагавк» сорвет начинающееся российско-американское сближение. И после звонка Путина Трампу, а также отказа Вашингтона предоставить ракеты киевскому режиму (да еще и на фоне демонстративно холодного приема Зеленского в Белом доме) эти надежды пошли прахом.

    Оскорблением для чиновников Евросоюза выглядит и место проведения саммита – Будапешт. Европейская страна, где Россия и США будут решать европейские вопросы (а украинский конфликт – это именно вопрос европейской безопасности) без участия европейских лидеров. Да и не просто европейская страна, а государство, которое возглавляет правый премьер-министр Виктор Орбан, отказывающийся приносить свой суверенитет в жертву Брюсселю.

    Однако тот факт, что саммит пройдет в Венгрии, несет и определенную выгоду для Брюсселя. Ведь в этом случае – в отличие, например, от Анкориджа, Владивостока, Стамбула, Астаны и других потенциальных мест проведения встречи – у Евросоюза есть возможность этот саммит сорвать. И Венгрия уже предвидит такие попытки, как и представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Для такого срыва у Брюсселя есть варианты. Например, при помощи логистики.

    «Самое главное, что они могут сделать – не дать разрешение на пролет борта Путина»,

    – объясняет газете ВЗГЛЯД политолог-европеист Вадим Трухачев. Брюссель может запретить странам-членам Евросоюза пускать борт с российским президентом в свое воздушное пространство.

    Да, есть альтернативный маршрут, который позволяет российскому самолету залететь в Венгрию не через другие страны ЕС. Например, вдоль Турции в Средиземное море, оттуда в Адриатику, а затем через Албанию или Черногорию в Сербию и затем Венгрию. Однако проблема в том, что и Албания, и Черногория тоже подчиняются Брюсселю. Да, в рамках НАТО – но подчиняются.

    Теоретически можно лететь через 20-километровый коридор морской границы в Боснию и Герцеговину, а оттуда в Сербию и в Венгрию. Однако и тут у Европы есть решение. «Можно создать имитацию небезопасности перелета самолета с Путиным», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Все-таки в Боснии действительно небезопасно, а российский лидер поддерживает сербов из тамошней Республики Сербской. И тут очень к месту польский суд отказался экстрадировать в Германию обвиняемого в подрыве «Северных потоков» украинского террориста Журавлева по причине того, что «любой вред государству-агрессору (то есть России) не считается актом терроризма».

    Брюссель может рассчитывать и на действенность вердикта Международного уголовного суда в Гааге. Напомним, что эта сомнительная структура призвала взять Владимира Путина под арест из-за якобы «военных преступлений на Украине». Венгрия, с точки зрения ЕС, является членом Римского статута – то есть должна исполнять решения МУС, к чему ее и призывают европейские политики.

    Тем не менее Венгрия еще в мае утвердила выход из МУС. А Орбан заявил, что намерен принять Путина «с уважением и без ограничений» – однако для исполнения ордера не нужно решение главы государства, это может сделать любой правоохранитель достаточно высокого уровня. Кроме того, на Орбана будет оказано колоссальное давление – вплоть до санкций.

    «Венгрию за такое могут лишить права голоса в Евросовете и отрезать от финансовой помощи до тех пор, пока там не сменится власть.

    Кроме того, председательствующая в ЕС Дания внесет предложение о смене формата голосования по внешней политике ЕС с единогласия на "двойное большинство". Здесь хватит 55% стран, где проживает 65% населения, и не более четырех стран против», – говорит Вадим Трухачев.

    Кроме того, Европа может попытаться договориться с Соединенными Штатами, чтобы Вашингтон сам отменил саммит. «ЕС – не вассал, а младший партнер США. Трамп не может приказать ЕС, который и так настроен ему вредить», – говорит Вадим Трухачев. Штаты не готовы сейчас жестко ломать через колено Евросоюз, им нужна европейская поддержка для сдерживания Китая. Поэтому Трамп, вероятно, начнет торги с ЕС об условиях проведения саммита – и посредством этой расторговки Европа может сначала затянуть, а затем и сорвать мероприятие.

    Само по себе обсуждение американцами условий саммита с Европой может не устроить Россию.

    Например, если Брюссель начнет влиять на состав российской делегации. Очевидно, что Владимир Путин возьмет с собой в Венгрию большой пул чиновников, политиков и журналистов, против которых в Евросоюзе введены санкции – и Европа будет указывать, кого она пустит, кого нет.

    Ну или если ЕС начнет участвовать в подготовке проекта будущего соглашения между Трампом и Путиным (понятно, что оно должно быть хотя бы в общих чертах прописано до встречи). «Присутствие Владимира Путина на территории Евросоюза имеет смысл только в том случае, если оно позволит добиться немедленного и безоговорочного прекращения огня», – заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Хотя Россия четко говорила, что прекращение огня возможно только после начала вывода украинских войск с Донбасса.

    Одним из условий Европы в политических торгах с США может быть и участие в саммите главы киевского режима Владимира Зеленского. Человека, который самим своим присутствием сорвет переговоры, которые не нужны ни его европейским сообщникам, ни ему самому.

    «Европе нужно, чтобы Зеленский продолжал войну.

    И на место Зеленского именно в такой ипостаси на самом деле даже Залужный не претендует – ему не нужно приходить к власти для чего для того, чтобы прийти к окончательно угробить страну», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. Присутствие в Будапеште главы киевского режима превратит переговоры в фарс и шоу – что и нужно Европе.

    Таким образом, Трампу в предстоящие дни придется противостоять всем этим ухищрениям еврочиновников. И он наверняка устоит под этим давлением, обеспечив гарантии и безопасность встречи в Будапеште – потому что саммит с Владимиром Путиным нужен ему куда сильнее, чем Путину с ним.

    Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Полтавки
    Сийярто назвал «абсурдной суммой» финансовый запрос Киева к ЕС на оружие
    Трамп пригрозил прекратить поставки запчастей для самолетов в Китай
    Полиция задержала пять человек за легализацию более 3 тыс. мигрантов
    «Радиостанция Судного дня» передала новые слова
    Зеленский ненадолго репостнул видео модели OnlyFans в Instagram
    Теннисистка Тимофеева сменила российское спортивное гражданство на узбекское

    Американские банки пугают мир новым кризисом

    Золото поставило новый рекорд благодаря проблемам с банками в США. Вскрылись убытки у двух американских банков из-за невозвратных долгов. С этого начинался и кризис 2008 года. Рынок боится, что это лишь верхушка айсберга, и такие же проблемы, тщательно скрываемые, могут быть в более крупных банках. Если в США разразится финансовый кризис, это ударит абсолютно по всем странам, в том числе и по России. Подробности

    Требование Трампа поделить Донбасс неприемлемо для России

    Владимир Путин в телефонной беседе с Дональдом Трампом назвал полный контроль России над ДНР условием прекращения конфликта, сообщают американские СМИ. При этом глава Белого дома требует прекратить конфликт по нынешней линии соприкосновения, а украинские власти с ним согласны. Почему позиция Вашингтона и Киева неприемлема для Москвы? Подробности

    «В бою и госпитале у меня была мантра – «это игра»

    «В реанимации такой суровый врач сказал: держись и борись! И я подумал: коль уж меня не убил «Хаймарс», так почему я должен сдохнуть от ангины? И я справился». Ветеран СВО Дмитрий Большаков рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как заново учился говорить и перед какой жизненной развилкой стоит сегодня. Подробности

    Трамп набросился на Колумбию по трем причинам

    «Либо Дональда Трампа подставляют его собственные сотрудники, либо Белый дом сознательно передергивает факты и реалии». Так эксперты комментируют резкое обострение в отношениях Вашингтона и Боготы. США в ответ на обвинения в убийстве рыбака в Карибском бассейне остановили финансовую помощь Колумбии и пригрозили ей тарифами. В чем причины стремительно нарастающей напряженности? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

