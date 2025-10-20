Как Евросоюз будет срывать встречу Трампа и Путина

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

«Пощечина Европе». Именно так итальянская La República назвала предстоящую встречу президента России Владимира Путина и его американского визави Дональда Трампа, которая состоится в Будапеште. А глава европейской дипломатии Кая Каллас прямо заявила, что эта новость для Брюсселя «не очень приятна».

И немудрено – ведь европейская «партия войны» приложила множество усилий для того, чтобы добиться от Дональда Трампа более активного вовлечения в украинскую войну. Надеялась, что передача разведданных для ударов вглубь российской территории, а также ожидаемая продажа киевскому режиму ракет «Томагавк» сорвет начинающееся российско-американское сближение. И после звонка Путина Трампу, а также отказа Вашингтона предоставить ракеты киевскому режиму (да еще и на фоне демонстративно холодного приема Зеленского в Белом доме) эти надежды пошли прахом.

Оскорблением для чиновников Евросоюза выглядит и место проведения саммита – Будапешт. Европейская страна, где Россия и США будут решать европейские вопросы (а украинский конфликт – это именно вопрос европейской безопасности) без участия европейских лидеров. Да и не просто европейская страна, а государство, которое возглавляет правый премьер-министр Виктор Орбан, отказывающийся приносить свой суверенитет в жертву Брюсселю.

Однако тот факт, что саммит пройдет в Венгрии, несет и определенную выгоду для Брюсселя. Ведь в этом случае – в отличие, например, от Анкориджа, Владивостока, Стамбула, Астаны и других потенциальных мест проведения встречи – у Евросоюза есть возможность этот саммит сорвать. И Венгрия уже предвидит такие попытки, как и представитель МИД РФ Мария Захарова.

Для такого срыва у Брюсселя есть варианты. Например, при помощи логистики.

«Самое главное, что они могут сделать – не дать разрешение на пролет борта Путина»,

– объясняет газете ВЗГЛЯД политолог-европеист Вадим Трухачев. Брюссель может запретить странам-членам Евросоюза пускать борт с российским президентом в свое воздушное пространство.

Да, есть альтернативный маршрут, который позволяет российскому самолету залететь в Венгрию не через другие страны ЕС. Например, вдоль Турции в Средиземное море, оттуда в Адриатику, а затем через Албанию или Черногорию в Сербию и затем Венгрию. Однако проблема в том, что и Албания, и Черногория тоже подчиняются Брюсселю. Да, в рамках НАТО – но подчиняются.

Теоретически можно лететь через 20-километровый коридор морской границы в Боснию и Герцеговину, а оттуда в Сербию и в Венгрию. Однако и тут у Европы есть решение. «Можно создать имитацию небезопасности перелета самолета с Путиным», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Все-таки в Боснии действительно небезопасно, а российский лидер поддерживает сербов из тамошней Республики Сербской. И тут очень к месту польский суд отказался экстрадировать в Германию обвиняемого в подрыве «Северных потоков» украинского террориста Журавлева по причине того, что «любой вред государству-агрессору (то есть России) не считается актом терроризма».

Брюссель может рассчитывать и на действенность вердикта Международного уголовного суда в Гааге. Напомним, что эта сомнительная структура призвала взять Владимира Путина под арест из-за якобы «военных преступлений на Украине». Венгрия, с точки зрения ЕС, является членом Римского статута – то есть должна исполнять решения МУС, к чему ее и призывают европейские политики.

Тем не менее Венгрия еще в мае утвердила выход из МУС. А Орбан заявил, что намерен принять Путина «с уважением и без ограничений» – однако для исполнения ордера не нужно решение главы государства, это может сделать любой правоохранитель достаточно высокого уровня. Кроме того, на Орбана будет оказано колоссальное давление – вплоть до санкций.

«Венгрию за такое могут лишить права голоса в Евросовете и отрезать от финансовой помощи до тех пор, пока там не сменится власть.

Кроме того, председательствующая в ЕС Дания внесет предложение о смене формата голосования по внешней политике ЕС с единогласия на "двойное большинство". Здесь хватит 55% стран, где проживает 65% населения, и не более четырех стран против», – говорит Вадим Трухачев.

Кроме того, Европа может попытаться договориться с Соединенными Штатами, чтобы Вашингтон сам отменил саммит. «ЕС – не вассал, а младший партнер США. Трамп не может приказать ЕС, который и так настроен ему вредить», – говорит Вадим Трухачев. Штаты не готовы сейчас жестко ломать через колено Евросоюз, им нужна европейская поддержка для сдерживания Китая. Поэтому Трамп, вероятно, начнет торги с ЕС об условиях проведения саммита – и посредством этой расторговки Европа может сначала затянуть, а затем и сорвать мероприятие.

Само по себе обсуждение американцами условий саммита с Европой может не устроить Россию.

Например, если Брюссель начнет влиять на состав российской делегации. Очевидно, что Владимир Путин возьмет с собой в Венгрию большой пул чиновников, политиков и журналистов, против которых в Евросоюзе введены санкции – и Европа будет указывать, кого она пустит, кого нет.

Ну или если ЕС начнет участвовать в подготовке проекта будущего соглашения между Трампом и Путиным (понятно, что оно должно быть хотя бы в общих чертах прописано до встречи). «Присутствие Владимира Путина на территории Евросоюза имеет смысл только в том случае, если оно позволит добиться немедленного и безоговорочного прекращения огня», – заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Хотя Россия четко говорила, что прекращение огня возможно только после начала вывода украинских войск с Донбасса.

Одним из условий Европы в политических торгах с США может быть и участие в саммите главы киевского режима Владимира Зеленского. Человека, который самим своим присутствием сорвет переговоры, которые не нужны ни его европейским сообщникам, ни ему самому.

«Европе нужно, чтобы Зеленский продолжал войну.

И на место Зеленского именно в такой ипостаси на самом деле даже Залужный не претендует – ему не нужно приходить к власти для чего для того, чтобы прийти к окончательно угробить страну», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. Присутствие в Будапеште главы киевского режима превратит переговоры в фарс и шоу – что и нужно Европе.

Таким образом, Трампу в предстоящие дни придется противостоять всем этим ухищрениям еврочиновников. И он наверняка устоит под этим давлением, обеспечив гарантии и безопасность встречи в Будапеште – потому что саммит с Владимиром Путиным нужен ему куда сильнее, чем Путину с ним.