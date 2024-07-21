Болгария душит симпатии к России насилием и арестами

Tекст: Кирилл Аверьянов

Июль ознаменовался новым витком гонений на русофилов в Болгарии. Был заключен под стражу руководитель Пловдивского отделения национального движения «Русофилы» Златомир Дьовленски. Его обвиняют в «подстрекательстве к разглашению государственной тайны», за что активисту может грозить от 2 до 8 лет лишения свободы. Затем Дьовленски был отпущен под залог.

Само задержание, по словам депутата Болгарской социалистической партии Ивана Петкова, происходило в грубой форме: «В 5.30. пришли к дому в Пловдиве, сломали ворота и увели с собой. Его мать в шоке. После этого агенты спецслужбы отправились в штаб Болгарской социалистической партии, где находится офис Девленского, и начали искать там документы».

33-летний Златомир Дьовленски пишет кандидатскую диссертацию в Пловдивском университете, одновременно он аспирант Астраханского государственного университета в России. В 2022 году баллотировался в парламент Болгарии от Болгарской cоциалистической партии.

Соратники Дьовленского обнародовали декларацию, в которой заявили, что все «преступление» политика состоит в том, что он посещал Россию и имел смелость возглавить русофильскую структуру во втором по величине городе Болгарии. Глава Национального движения «Русофилы» Николай Малинов также уверен, что единственная причина преследования Дьовленского – его поездки в Россию и работа в русофильской организации. По словам Малинова, «мелкому чиновнику под Пловдивом неоткуда иметь доступ к секретной информации». Истинной причиной преследования является факт, что он недавно побывал в Сочи, уверен Малинов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Болгарию отказаться от преследования русофилов и прекратить бездоказательные обвинения и аресты, которые противоречат принципам демократии. «Мы призываем болгарские власти оставаться в рамках правового поля и отказаться от преследования своих граждан на основе измышлений и несостоятельных обвинений», – заявила Захарова.

Дипломат указала, что подобные действия властей являются свидетельством пренебрежения основными правами и свободами человека, в частности, правом на свободу слова. Посольство России в Болгарии также последовательно поддерживает местных русофилов в их деятельности.

Национальное движение «Русофилы» – гражданская неправительственная организация в Болгарии. Она продолжает идеи и традиции русофильства, возникшие в период национального возрождения Болгарии в XVIII-XIX веках. Основной целью движение заявляет процветание страны через развитие сотрудничества с Россией, а также поддержание дружбы между болгарским и русским народами.



«Русофилы» ежегодно проводили в центре Болгарии, на водохранилище Копринка, большие слеты «тех, кто любит Россию». На них собирались болгары, испытывающие симпатию к России и СССР. Каждый из таких слетов собирал до 20 тысяч человек, на них звучали русские и советские песни, раздавались призывы к выходу Болгарии из ЕС и НАТО.

Что примечательно, гости из России на таких слетах практически отсутствовали, участниками были исключительно болгары. Слеты на Копринке вызывали большое раздражение у болгарских властей, так как категорически не укладывались в официальную картинку «евро-Болгарии».

Против русофилов в Болгарии периодически начинались общественные кампании преследования, которые в основном были направлены против их главы Николая Малинова. Однако в 2019 году все изменилось. «Организованное давление на русофилов Болгарии началось со стороны болгарских властей, прокуратуры в первую очередь, и государственного агентства по национальной безопасности еще в 2019 году... Мое дело продолжается до сих пор. Что примечательно: при любых этих действиях, конечно, ни болгарская прокуратура, ни болгарские другие органы власти не предъявляют нам ни одного факта», - рассказывал Малинов.

Тем не менее болгарские русофилы мужественно продолжают свою деятельность. Более того – в марте 2023 года они вывели свою организацию на международный уровень, проведя в Москве Первый конгресс Международного движения русофилов, в котором приняли участие представители 40 стран. Во Втором конгрессе русофилов в марте 2024 г. участвовали уже представители 130 государств.

«Движение русофилов крепнет и обретает новых соратников, препятствует попыткам Запада добиться изоляции России, помогает разоблачать пропагандистские мифы, распространять объективную информацию о России за рубежом. Ваша благородная деятельность способствует сохранению и упрочению добрых традиций дружбы и взаимного уважения, связывающих россиян с другими народами, сплочению Русского мира, популяризации достижений нашей культуры и расширению гуманитарного присутствия на мировой арене», - говорилось в приветствии Владимира Путина участникам конгресса.

У современной болгарской власти, стоящей на страже евроценностей, расширяющие свое влияние русофилы являются бельмом на глазу.

Отсюда и преследование русофильских активистов по надуманным поводам. Конечно, их пытаются представить как немногочисленных «маргиналов», но очевидно, что маргиналы не смогли бы ежегодно собирать на Копринке десятки тысяч своих сторонников.

Русофильство простых болгар – не политическая конъюнктура, не сиюминутные симпатии к той или иной власти в России. Оно берет свое начало с середины XIX века – еще тогда русские полководцы, участвовавшие в русско-турецкой войне 1828-29 гг., отмечали, что болгары встречали русских как «освободителей и братьев». Затем была война 1877-78 гг., в ходе которой государственность Болгарии была восстановлена, и память об этом до сих пор живет в генах болгарского народа. Его трагедией стало катастрофическое несовпадение с интересами болгарской элиты, в 1900-46 и с 1990 гг. почти исключительно прозападной.

Таким образом, болгарское русофильство – особенный южноевропейский феномен. Он не имеет аналогов в других странах и требует крайне внимательного и дружественного отношения к себе от представителей России.

Лишним свидетельством тому является тот факт, что на недавних выборах в парламент Болгарии прошли сразу четыре партии, выступающие за налаживание отношений с Россией. Это произошло на фоне сильнейшей антироссийской пропаганды, которая ведется во всем ЕС, и в том числе и в Болгарии. Силовые акции против болгарских русофилов начались немедленно после выборов. Это выглядит как доказательство того, что политические и легальные методы противодействия русофилам у официальной Софии исчерпаны, и они перешли к прямому на них силовому давлению.