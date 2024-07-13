Итоги саммита НАТО срывают «контрнаступ» ВСУ

Планам Украины перейти в «контрнаступ» до конца года мешает бардак в НАТО

Tекст: Андрей Резчиков

Итоги юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне помешают планам Украины организовать новую попытку контрнаступления. Как пишет The New York Times, на поставки оружия из США и ЕС потребуются месяцы, поэтому ВСУ не смогут провести «контрнаступ» в этом году несмотря на то, что Владимир Зеленский сформировал резерв из 14 бригад.

Большинство обещаний Украине несут долгосрочные обязательства. Они включают в себя создание в Германии нового координационного центра по вооружению и обучению ВСУ (NSATU), а также помощь в размере 43 миллиардов долларов в 2025 году. Украина вдобавок получит три дополнительные батареи комплекса Patriot: две из Германии и Румынии и одну из США.

Зеленский говорил в Вашингтоне, что обещанных систем ПВО недостаточно, равно как и истребителей F-16, поступления которых на Украине ожидают этим летом. Однако госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что выделяемая Западом военная помощь Украине удовлетворяет потребности ВСУ.

Также в НАТО по-прежнему нет единого мнения относительно того, можно ли использовать поставляемое Украине ракетное оружие для ударов вглубь российской территории. Как заявил по итогам саммита президент США Джо Байден, гипотетические удары ВСУ вглубь России, включая Москву, не имели бы никакого смысла.

В свою очередь помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что Киев должен самостоятельно защищать свое небо, это не задача НАТО. О том, что Польша не будет сбивать ракеты над украинской территорией без одобрения со стороны альянса, ранее говорил министр обороны этой страны Владислав Косиняк-Камыш.

На этом фоне в неловкой ситуации оказался новый премьер Британии Кир Стармер. Сначала Зеленский сообщил о том, что Стармер разрешил использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов по российской территории. Но затем минобороны Британии уточнило, что Украина не получала подобного разрешения.

По мнению The Wall Street Journal, в итоговом коммюнике саммита НАТО отражены разногласия внутри альянса по поводу будущего Украины. Заявление о том, что Киев находится на «необратимом» пути по вступлению в НАТО, может быть легко дезавуировано, если Дональд Трамп победит на президентских выборах В США. Таким образом «необратимый» путь Украины в НАТО «вымощен неопределенностью», полагают в WSJ.

Российские же эксперты считают, что противоречивость результатов саммита не означает отказ ВСУ от планов организовать второй «контрнаступ» до конца года. Вероятно, график проведения операции и ее масштабы действительно сорваны. Но это не мешает ВСУ и НАТО скоррективароть план операции и провести ее в меньшем масштабе.

«Я не исключаю, что публикация в NYT и заявления о срыве второго «контрнаступа» – это попытка ввести нас в заблуждение. Другое дело, что в НАТО сейчас не просто бардак. Мы видим реальные и объективные причины, которые мешают альянсу вооружать ВСУ. Практически все европейские арсеналы длительного хранения исчерпаны, поскольку ВСУ получали танки и зенитные системы из боевого состава европейских сил НАТО, – военный эксперт Борис Джерелиевский.

«Тех 14 бригад, о которых говорит Зеленский, недостаточно для «контрнаступа». Но боевой потенциал Украины таков, что она не может держать длительное время большие силы в резерве. Те, кого они наловили в ходе мобилизации, должны быть использованы к концу лета и осенью. Поэтому, я думаю, будет предпринята какая-то попытка «контрнаступа», – ожидает эксперт.

«Сейчас, несмотря на разные заявления, ВСУ хватает снарядов и техники. Мы это видим по интенсивности обстрелов. Вскоре добавятся самолеты. Поэтому нам нужно быть настороже и ждать очередных пакостей в приграничных регионах, которые противник сейчас прощупывает беспилотниками», – отмечает военный эксперт Василий Дандыкин.

По словам спикера, ВСУ уже пытаются локально наступать на харьковском направлении. Параллельно с этим прощупывается запорожское направление и, по некоторым данным, готовится десантная операция в районах Херсона с амбициями выйти на Крым. Все это в офисе Зеленского могут представить как вторую попытку «контрнаступа».

Однако ВСУ действительно получат меньше оружия, чем в прошлом году,

о чем уже предупреждали лидеры ЕС. «Несомненно, попытки нового наступления будут и возможны даже какие-то локальные успехи, но стратегическая война против России уже проиграна. Упор наверняка будет сделан и на террористическую деятельность», – прогнозирует Джерелиевский.

Также нельзя недооценивать угрозу дальнобойных ударов со стороны противника, как это было в случае с пляжем в Севастополе. «Сейчас ВС РФ предпринимаются очень серьезные усилия по недопущению подобных атак. Идет интенсивная разведка потенциальных огневых позиций для пусковых установок, которые быстро уничтожаются, как это произошло недавно в Николаевской области», – напомнил собеседник.

Он также объяснил нежелание НАТО защищать небо над Украиной. «У поляков нет технических возможностей перехватывать наши ракеты. Пусковые установки ЗРК по военной доктрине НАТО предназначены в первую очередь для защиты военных соединений и объектов. Для национальной противовоздушной обороны упор всегда делался на истребители-перехватчики. Как мы видим на примере Украины, эта концепция достаточно уязвима», – пояснил эксперт.

Если поляки все-таки начнут перехватывать российские ракеты над Западной Украиной, то «вполне реален наш удар по пусковым установкам на территории Польши». «В этом случае для НАТО возникнет вилка – потребуется ответная реакция, но к ведению войны с Россией альянс не готов, для этого нужно время и живая сила. Поэтому я бы рассматривал заявления на эту тему как элемент давления и торга», – заключил аналитик.