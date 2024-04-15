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    15 апреля 2024, 22:00 • В мире

    Украина перешла к прямому шантажу Америки

    Украина перешла к прямому шантажу Америки
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Илья Абрамов

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отказался от дискуссии по поводу прекращения ударов по российским НПЗ в случае, если США не предоставят ВСУ новые системы ПВО. Между тем американские элиты обеспокоены возможным ростом цен на топливо из-за безрассудных действий офиса Зеленского. Имеет ли украинский шантаж шансы на успех? И сумеют ли Штаты «приструнить» своевольных союзников?

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если западные страны не передадут ВСУ ЗРК Patriot, то офису Зеленского нет смысла обсуждать возможный отказ от атак на российские НПЗ. По его мнению, стране следует «мыслить своими интересами». Он отметил, что без поставок вооружений в дискуссии об ограничениях действий ВСУ нет «предмета для разговора».

    Без предоставления ЗРК Patriot или иного «пакета помощи» каждый будет «выживать как может», говорит министр иностранных дел Украины. При этом Киев согласен получить доступ к вооружениям на любых условиях. «Хотите в аренду, дайте в аренду. Хотите, чтобы они прикрывали вашу границу, давайте они будут прикрывать вашу границу, но только дайте», – подчеркнул Кулеба.

    Между тем удары ВСУ по российским НПЗ стали огромной проблемой для США. В частности, газета Financial Times писала, что Вашингтон призывает офис Зеленского остановить атаки по нефтеперерабатывающим заводам РФ, поскольку это может негативно отразиться на экономическом благосостоянии Штатов и западных стран в целом.

    По мнению Игоря Юшкова, эксперта Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности, действия Украины также рискуют отразиться на ходе предвыборной кампании в США. Он отмечал, что если позиция офиса Зеленского не претерпит изменений, то стоимость топлива на американском рынке может значительно увеличиться.

    В политической культуре граждан США принято соотносить рост цен на заправках с провалом администрации президента. Юшков напомнил, как в 2022 году удорожание нефти до 120 долларов за баррель привело к резкой критике Джо Байдена со стороны республиканцев. По всей стране проводились масштабные флешмобы, указывающие на неумелое руководство действующего главы страны.

    Поэтому в год выборов президента США никто не хочет допускать повторения масштабной волны недовольства. На этом фоне к призывам прекратить удары по НПЗ присоединился и министр обороны Штатов Ллойд Остин. «Атаки на нефтеперерабатывающие заводы РФ могут привести к эффекту домино в мировой энергетике», – цитирует главу военного ведомства Bloomberg.

    По его мнению, ВСУ стоит сосредоточиться на действиях, способных напрямую повлиять на текущее соотношение сил сторон. Однако подобные призывы западных партнеров вызвали раздражение Владимира Зеленского, пишет The Wall Street Journal. Отмечается, что в настоящий момент Украина не готова пойти на уступки Вашингтону по данному вопросу.

    Большинство конгрессменов поддерживает позицию главы государства. Повышение цен на топливо рискует не только усилить общественное недовольство внутри Штатов, но и ослабить европейскую поддержку Украины. Сторонники лидера США также указывают на связь ударов ВСУ по НПЗ с массированной атакой России по электросети страны.

    В то же время российские эксперты считают, что заявления Кулебы и позиция Зеленского выглядят как форма прямого шантажа США. И теперь у Белого дома появляется еще одна проблема: с одной стороны, Джо Байдену необходимо искать компромиссы для финансирования войны с РФ руками Украины, а с другой стороны – усмирить строптивость Зеленского.

    «В заявлениях Кулебы есть два мотива – нанесение ущерба России и шантаж Запада. В настоящий момент последнее приобрело гораздо большее значение. Основную опасность, которую США видят в ударах по НПЗ, – это рост цен на нефть и увеличение доходов Москвы. В офисе Зеленского этого не понимают», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Наглость местных элит объясняется тем, что они не развивают государство на перспективу, а стремятся к сиюминутной выгоде. Шантаж стал удобным инструментом для получения быстрой прибыли. Раньше украинские элиты в том же ключе торговались с Россией по поводу цены на газ. Теперь они угрожают своему новому «старшему брату», – подчеркивает собеседник.

    «Они требуют оружие, которое можно перепродать, или просят деньги для того, чтобы их украсть. Все это свидетельствует о том, что эти люди хотят получить финансы и покинуть Украину. Победа, о которой они так много говорят, местных политиков не особо интересует», – акцентирует эксперт.

    По его прогнозу, «в будущем Зеленского урезонят», «однако такое поведение хвоста, пытающегося вертеть собакой, может длиться несколько месяцев». «Сам того не понимая, он создает поводы, за которые может подвергнуться критике. Думаю, в определенный момент американские или европейские элиты сумеют его приструнить», – пояснил Скачко.

    Украина давно пытается манипулировать США, напоминает американист Малек Дудаков. «Учитывая те сложности, которые вызывает в Штатах топливный кризис, рост цен на бензин грозит для Байдена негативными последствиями на выборах. Таким образом, у Украины появился рычаг давления на Вашингтон», – сказал он.

    «Однако я не думаю, что действия офиса Зеленского будут влиять на планы военных поставок из США. Украина не настолько субъектна, чтобы диктовать свою волю Белому дому. Немцы, конечно, решили поставить ВСУ одну систему Patriot, но я сильно сомневаюсь, что прямой шантаж подвигнет американцев действовать в том же духе», – подчеркивает собеседник.

    «Однако способность Вашингтона приструнить Зеленского остается под вопросом. Неизвестно, насколько сильно американцы сейчас сохраняют способность воздействовать на процессы внутри Украины. Те, кто принимают решения в этом государстве, преимущественно являются ставленниками британцев. Влияние США, в свою очередь, на данный момент значительно снизилось», – резюмировал Дудаков.

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