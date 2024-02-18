Почему президент Польши проговорился о русском Крыме

Tекст: Кирилл Аверьянов

Сразу два крупных польских политика высказали за последнее время в публичном пространстве свое отношение к так называемой проблеме Крыма. Для России такой проблемы не существует: Крым с 2014 года вернулся в состав России и является ее неотъемлемой частью. Однако значительная часть мировых политиков продолжает жить прошлым и, солидаризируясь с Украиной, называет полуостров «временно оккупированным», «аннексированным» и т. п.

Тем удивительнее было услышать не от кого-нибудь, а от президента Польши Анджея Дуды рассуждения на тему того, что большую часть своей политической истории Крым находился в составе России, и сомнения в том, что Украина сможет вернуть полуостров.

«Я не знаю, вернет ли Украина Крым. Он особенный в том числе по историческим причинам. По сути, если посмотреть исторически, то большую часть времени он находился в ведении России», – заявил Дуда. Впрочем, он тут же оговорился: «То, что Крым находился в руках России – это очевидный исторический факт, но здесь нет окраски. Он не говорит, что Крым должен принадлежать России или является частью России. Я бы не назвал это признанием».

Тем не менее для первого лица государства, откровенно враждебного России, – заявление показательное. Ведь даже простая констатация русской истории Крыма – сама по себе редкость в западном политическом дискурсе. Здесь принято повторять установки киевского режима о том, что Крым всегда был и является до сих пор «исконно украинским».

Чуть позднее вице-спикер Сейма Польши Кшиштоф Босак публично поддержал позицию Дуды: «Президент сказал правду. В Польше есть попытки навязать проукраинскую политкорректность, но мы здесь не для того, чтобы повторять линию украинской дипломатии». Босак высказался даже более развернуто и откровенно, чем Дуда: «У нас [с Украиной] остаются неразрешенной конфликтная ситуация в связи с захватом рынка грузовых перевозок, конфликтная ситуация по поводу затоваривания нашего рынка сельхозпродуктами с Украины, а также исторические вопросы, а нам предлагается контролировать друг друга и доказывать, что Крым больше украинский, чем русский. Для меня это странно. Крым был сдан без единого выстрела, и это было не случайно».

Комментируя эти высказывания, польские СМИ не могли не признать, что как минимум с исторической точки зрения высказывание Дуды более чем обоснованно. Так, новостной ресурс o2.pl сообщил: «С исторической точки зрения верно, что Крым дольше находился под властью России – уже с 1783 года, когда царица Екатерина Вторая оккупировала Крымское ханство, продолжая политику экспансии в районе Черного моря. До 1992 года полуостров находился в пределах Российской империи, а затем Советского Союза, хотя стоит отметить, что в 1954 году спорные земли были переданы от Российской ССР к Украинской ССР». (Легко заметить в этом тексте целый набор антирусской пропаганды – вхождение Крыма в состав России в 1783 году названо «оккупацией», а о каких «спорных землях» между РСФСР и УССР в 1954 году идет речь, знают только авторы польского материала.)

У польской общественности эти высказывания вызвали бурю эмоций. Так, депутат Сейма от «Гражданской платформы» Роман Гертих написал: «Если решающим вопросом для государственной принадлежности является время, в течение которого данная территория принадлежала какому-то государству, то я любезно напоминаю г-ну Дуде, что у нас есть города, которые в своей истории меньше принадлежали Польше, чем другой стране… Какое бездонное глупое высказывание!»

«Это можно обсудить на дне рождения у тети или даже в подкасте, если вы аналитик или публицист, но вы не можете так говорить, когда вы глава государства. Такие слова резонируют. Еще один жест, который составляет наследие этого худшего президентства после 1989 года», – высказал мнение польский писатель Щепан Твардох.

Само собой, не скрывал раздражения и посол Украины в Польше Василь Зварич. «Деоккупация Крыма – наша общая со свободным миром задача и долг», – заявил он после слов польских политиков.

Такое давление привело к тому, что 5 февраля Дуда поспешил откреститься от собственных слов и разъяснить их смысл. «Если речь идет о моем пятничном интервью, то прошу принимать во внимание, что это не была напряженная беседа с политиком, это было интервью, которое мы считали спокойной расслабленной беседой на разные темы, не обязательно серьезные... В то же время, если речь идет о нашей позиции в отношении российской агрессии на Украине, о том, каким образом должна закончиться эта война – то это… возвращение Украины к ее международно признанным границам, к полному контролю над территориями, которые международно признаны территориями Украины, то есть также над Крымом», – оправдывался польский президент.

Но даже если Дуда уверяет, что «расслабился» и забылся, это лишь подтверждает реальное отношение политика к проблеме, когда нет необходимости поддерживать высокий градус публичной русофобии на публику.

Тем более показательна откровенность Кшиштофа Босака, напомнившего о том, что Крым вошел в состав России без единого выстрела. Это полностью соответствует фактам – и тому, что говорит об этом Москва.

Такого не звучало в Варшаве ни в 2014 году, ни позднее. Возможно, сказались многочисленные болевые точки, взаимные претензии и фантомные боли в польско-украинских отношениях. Напомним, что именно 2023 год стал наиболее напряженным годом между Польшей и Украиной вообще. Вполне возможно, что Дуда решил напомнить украинской элите о том, что поддержка, оказываемая Варшавой, не бесконечна, не бесплатна и в любой момент может быть свернута, если этого потребуют интересы Польши. А для этого вполне подходит наиболее «болевая точка» – Крым.

В Польше, в том числе и в ее властных и силовых структурах, растет понимание того, что безоговорочная поддержка Украины далеко не всегда отвечает национальным интересам той или иной страны. Даже такой русофобски настроенной, как Польша. После этого не приходится удивляться тому, что польские наемники на Украине переходят на сторону России со словами, что в Варшаве забыли о том, «кто такие бандеровцы и сколько зла они принесли полякам», и «нужно сделать все, чтобы нацисты выехали из нашей страны».