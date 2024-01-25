Победа России на Украине станет благом для всего мира

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Тезис о том, что «мир ждут огромные бедствия, если Россия победит на Украине», является одним из главных в арсенале аргументов, которыми западное общество убеждают в необходимости продолжения поддержки киевского режима. О «бедствиях» говорят как политики (в том числе президент США Джо Байден), так и ведущие западные СМИ.



И все они расписывают эти бедствия – начиная с якобы планов России захватить европейские страны и заканчивая тем, что другие государства (например, тот же Китай) станут решать свои проблемы с соседями военным путем. Что, в свою очередь, повлечет за собой мировую войну, хаос и чуть ли не конец цивилизации.

Однако в реальности победа России по итогам спецоперации на Украине приведет к совершенно обратному результату. Под победой в данном случае подразумевается достижение поставленных в ходе СВО целей. Территориальных – в частности, освобождение закрепленных в Конституции российских территорий. Политических – обеспечение невступления Украины в западные военно-политические блоки, а также демилитаризация и денацификация украинского режима.



В глобальном плане успешные результаты российской спецоперации вдохновят государства мира на обретение или же усиление собственного суверенитета. Что, в свою очередь, позволит выстроить более гармоничный мировой порядок.

«Победа России в нынешнем противостоянии будет способствовать построению более справедливого многополярного мира и сокращению масштабов гегемонии Запада во главе с США. Поскольку покажет, что последний не так страшен и могуществен, как представлялось ранее. Что можно сопротивляться, и это сопротивление приносит результат», – поясняет газете ВЗГЛЯД политолог Антон Хащенко. Собственно, уже сейчас сам факт успешного сопротивления России действиям прозападной коалиции на Украине вдохновляет отдельные государства – например, те же страны Африки, которые избавляются от французского владычества.

Обретение суверенитета пойдет рука об руку с деколонизацией. Избавлением развивающихся стран от навязанных Западом правил игры, в рамках которых США и Европа вытягивают из развивающихся стран ресурсы и навязывают им свои «ценности», помогающие процессу выкачивания ресурсов.

«Освобождение Украины станет ключевым сигналом, говорящим об ослаблении США и НАТО, а также их неоколониальной системы. И повлечет за собой целый ряд изменений. Среди них выход из кабальных с Западом соглашений, национализация незаконно приватизированных активов, возвращение собственности, сопротивление внешнему диктату в каких-то внутриполитических вопросах», – считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.



Причем развитию этих стран будет способствовать не только их освобождение от западного диктата, но и перенаправление торгово-экономических потоков, которое стало следствием развязанной Западом санкционной войны против России. По сути, Москва (чьи энергоресурсы стали одним из столпов экономического развития Европы) оказалась выключена из европейской экономики – и сейчас готова предоставить различные возможности другим странам.

«Восточная Азия уже выиграла – вне зависимости от того типа победы, который будет достигнут Москвой на Украине.

Регион получил нефть и уголь из России, а в перспективе получит еще и большие объемы газа. Доступная энергия позволит миллионам человек выйти из состояния бедности, включая бедность энергетическую, а также вытеснить со своих рынков многие импортные товары, – поясняет глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан. – Африка же получила шанс с помощью России уравновесить влияние Китая, а также получить доступ к российским агротехнологиям и энергоносителям, сократив количество голодающих».

Еще одним следствием станет создание новых, более справедливых систем глобального управления, которые будут контролироваться прагматичными, а не преследующими идеологические догмы державами.

«В международной политике активизировались интеграционные процессы по линии ШОС и БРИКС. Плюс идет работа по внедрению цифровых валют и выстраиванию системы международных расчетов с использованием цифровых валют, которая должна быть невосприимчива к санкциям», – говорит Лизан. И в эти системы встроятся те государства, которые раньше действовали в значительной степени в привязке к политическим и экономическим структурам Запада.

«Мы получим увеличение количества друзей России, в том числе и за счет тех государств, которые ранее оглядывались на мнение Вашингтона

и не могли себе позволить проводить полноценную самостоятельную внешнюю политику», – прогнозирует Хащенко. Кроме того, стоит ожидать внутреннюю трансформацию самих Евросоюза и США, причем в лучшую сторону.

Поражение на Украине покажет Америке пределы ее могущества и усилит позиции тех политических сил в американских элитах, которые выступают против агрессивного вмешательства США во все мировые процессы. Условных неоизоляционистов. И если эти силы придут к власти в Вашингтоне, то Штаты сосредоточатся скорее на внутренних проблемах – эпидемия наркотизации, рост насилия в обществе, миграционный кризис и других. А значит, будут успешнее их решать.

Что же касается Европы, то поражение Запада на Украине станет поражением и тех политиков, которые выступали за бесконечную экспансию евроатлантических институтов на Восток и за исключение России из общеевропейских экономических и военно-политических структур. Из европейской системы коллективной безопасности. Если эти силы будут заменены на прагматиков, то у Европы останется шанс нормализовать отношения с Москвой, вернуть европейской промышленности российские энергоносители, а также при помощи России обеспечить безопасность Старого Света от угроз европейскому суверенитету.