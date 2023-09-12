Лукашенко вытеснил врагов в виртуальную Белоруссию

Tекст: Кирилл Аверьянов

Указ президента Белоруссии Александра Лукашенко под номером 278 содержит несколько новаций, которые в корне меняют систему обращения идентификационных документов страны. Теперь проживающие за границей белорусы смогут получить или обменять национальные паспорта, только приехав за ними лично – в органы внутренних дел по месту последней регистрации.



Если речь идет о ребенке, который вообще никогда не проживал на территории Белоруссии, документы ему выдадут в подразделении по гражданству и миграции УВД (тоже по месту последней регистрации, но родителей).

Прежде такие документы выдавали также в посольствах и консульских учреждениях Белоруссии за границей.

Также изменения коснулись оформления сделок с имуществом, в частности с недвижимостью и транспортом. Опять-таки, отныне они возможны только на территории Белоруссии, либо по доверенности, но тоже оформленной в стране.

Указ Лукашенко вызвал заметное брожение в среде белорусской политической эмиграции, сбежавшей из страны после несостоявшейся «цветной революции» 2020 года. Действующий в Литве так называемый координационный совет оппозиции опубликовал заявление с таким текстом:

«Мы вынуждены констатировать, что речь идет об отказе государства от выполнения своей функции по защите граждан Беларуси… нарушениях прав человека, в том числе формальной, на уровне политики, дискриминации белорусских граждан, проживающих за границей… В связи с этим мы просим наших международных партнеров рассмотреть вопрос защиты прав белорусов зарубежья в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, в Совете Европы, Европейской комиссии и консультативной группе ЕС – Беларусь. Мы обращаемся к Европарламенту с просьбой включить этот вопрос для рассмотрения в рамках доклада об отношениях с Беларусью».

По мнению «координационного совета», указ является «местью» тем, кто вынужден был покинуть Беларусь. Теперь у них выбор невелик: либо вернуться на родину для продления паспорта, что для многих чревато арестом, либо оставаться в чужой стране в статусе апатрида, который сильно осложняет жизнь и ограничивает возможности для передвижения.

Советник-посланник посольства Белоруссии в России Александр Шпаковский политическую подоплеку отрицает. Новый порядок выдачи паспортов он прокомментировал так:

«Абсолютное большинство людей, которые постоянно проживают за рубежом, сохраняют связь с родиной – посещают родственников, управляют имуществом и так далее. Ничто не мешает им в один из своих визитов в Беларусь запланировать посещение уполномоченных инстанций и решить все вопросы».

А в отношении тех, кому есть чего бояться, Шпаковский выразился так:

«В 2020 году отдельные граждане совершили конкретные правонарушения и преступления, в том числе насильственного характера. Опасаясь ответственности, они выехали из страны. Сейчас… они могут вернуться в Беларусь, пройти все законные процедуры, понести ответственность за совершенные деяния».

Второй вариант действий, добавил он, «устраивать свою жизнь за границей». Иными словами, навсегда попрощаться с белорусским государством.

Эмигрировавшая оппозиция рассчитывает на третий путь – на учреждение некоего «альтернативного» паспорта, образец которого был представлен в Варшаве в августе. Такой документ предполагается выдавать «правильным» белорусам, несогласным с политикой официального Минска.

В дизайне паспорта обыгрываются любимые белорусской оппозицией бело-красно-белый флаг и герб «Погоня». Вся информация дублируется на белорусском и английском языках, игнорируя русский – второй государственный в республике.

Зато белорусский язык используется в кириллическом и «латинском» вариантах.

Хотя это паспорт несуществующего государства, которое тем не менее антагонистично существующему, авторы инициативы полны оптимизма и утверждают, что его образцы будут сертифицированы в Европе уже в начале 2024 года.

Однако даже сторонники этой затеи сомневаются в том, что процесс будет быстрым, а главное, не уверены в наличии государства, которое «поделилось» бы с создателями «паспорта» идентификационным кодом, пересекать границы без которого не получится.

То есть это скорее фикция, чем реальный документ. И это, стоит признать, удачно характеризует беглую белорусскую оппозицию. Она считает себя значимой политической силой, хотя стала «вещью в себе».

Ко второй половине 2023 года, когда борьба с Лукашенко вышла в Европе из моды и прежние симпатизанты Светланы Тихановской окончательно переключились на поддержку ВСУ, это сила такая же виртуальная, как и страна, от имени которой планируют выписывать «бело-красно-белые» паспорта взамен настоящих.

Хотя на первом этапе в белорусском информпространстве развернулась настоящая «война паспортов», новость об указе № 278 быстро вытеснила из повестки все, что было связано с «паспортом новой Беларуси». Получается, что президент Лукашенко опять победил.

