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    12 сентября 2023, 22:30

    Лукашенко вытеснил врагов в виртуальную Белоруссию

    Лукашенко вытеснил врагов в виртуальную Белоруссию
    @ Сергей Мамонтов/РИА Новости

    Tекст: Кирилл Аверьянов

    В Белоруссии вступил в силу президентский указ «О порядке выдачи документов и совершения действий», который сильно осложнит жизнь врагам Александра Лукашенко. Наиболее отличившиеся из них со временем станут апатридами или гражданами виртуального государства, где уже успели упразднить русский язык.

    Указ президента Белоруссии Александра Лукашенко под номером 278 содержит несколько новаций, которые в корне меняют систему обращения идентификационных документов страны. Теперь проживающие за границей белорусы смогут получить или обменять национальные паспорта, только приехав за ними лично – в органы внутренних дел по месту последней регистрации.

    Если речь идет о ребенке, который вообще никогда не проживал на территории Белоруссии, документы ему выдадут в подразделении по гражданству и миграции УВД (тоже по месту последней регистрации, но родителей).

    Прежде такие документы выдавали также в посольствах и консульских учреждениях Белоруссии за границей.

    Также изменения коснулись оформления сделок с имуществом, в частности с недвижимостью и транспортом. Опять-таки, отныне они возможны только на территории Белоруссии, либо по доверенности, но тоже оформленной в стране.

    Указ Лукашенко вызвал заметное брожение в среде белорусской политической эмиграции, сбежавшей из страны после несостоявшейся «цветной революции» 2020 года. Действующий в Литве так называемый координационный совет оппозиции опубликовал заявление с таким текстом:

    «Мы вынуждены констатировать, что речь идет об отказе государства от выполнения своей функции по защите граждан Беларуси… нарушениях прав человека, в том числе формальной, на уровне политики, дискриминации белорусских граждан, проживающих за границей… В связи с этим мы просим наших международных партнеров рассмотреть вопрос защиты прав белорусов зарубежья в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, в Совете Европы, Европейской комиссии и консультативной группе ЕС – Беларусь. Мы обращаемся к Европарламенту с просьбой включить этот вопрос для рассмотрения в рамках доклада об отношениях с Беларусью».

    По мнению «координационного совета», указ является «местью» тем, кто вынужден был покинуть Беларусь. Теперь у них выбор невелик: либо вернуться на родину для продления паспорта, что для многих чревато арестом, либо оставаться в чужой стране в статусе апатрида, который сильно осложняет жизнь и ограничивает возможности для передвижения.

    Советник-посланник посольства Белоруссии в России Александр Шпаковский политическую подоплеку отрицает. Новый порядок выдачи паспортов он прокомментировал так:

    «Абсолютное большинство людей, которые постоянно проживают за рубежом, сохраняют связь с родиной – посещают родственников, управляют имуществом и так далее. Ничто не мешает им в один из своих визитов в Беларусь запланировать посещение уполномоченных инстанций и решить все вопросы».

    А в отношении тех, кому есть чего бояться, Шпаковский выразился так:

    «В 2020 году отдельные граждане совершили конкретные правонарушения и преступления, в том числе насильственного характера. Опасаясь ответственности, они выехали из страны. Сейчас… они могут вернуться в Беларусь, пройти все законные процедуры, понести ответственность за совершенные деяния».

    Второй вариант действий, добавил он, «устраивать свою жизнь за границей». Иными словами, навсегда попрощаться с белорусским государством.

    Эмигрировавшая оппозиция рассчитывает на третий путь – на учреждение некоего «альтернативного» паспорта, образец которого был представлен в Варшаве в августе. Такой документ предполагается выдавать «правильным» белорусам, несогласным с политикой официального Минска.

    В дизайне паспорта обыгрываются любимые белорусской оппозицией бело-красно-белый флаг и герб «Погоня». Вся информация дублируется на белорусском и английском языках, игнорируя русский – второй государственный в республике.

    Зато белорусский язык используется в кириллическом и «латинском» вариантах.

    Хотя это паспорт несуществующего государства, которое тем не менее антагонистично существующему, авторы инициативы полны оптимизма и утверждают, что его образцы будут сертифицированы в Европе уже в начале 2024 года.

    Однако даже сторонники этой затеи сомневаются в том, что процесс будет быстрым, а главное, не уверены в наличии государства, которое «поделилось» бы с создателями «паспорта» идентификационным кодом, пересекать границы без которого не получится.

    То есть это скорее фикция, чем реальный документ. И это, стоит признать, удачно характеризует беглую белорусскую оппозицию. Она считает себя значимой политической силой, хотя стала «вещью в себе».

    Ко второй половине 2023 года, когда борьба с Лукашенко вышла в Европе из моды и прежние симпатизанты Светланы Тихановской окончательно переключились на поддержку ВСУ, это сила такая же виртуальная, как и страна, от имени которой планируют выписывать «бело-красно-белые» паспорта взамен настоящих.

    Хотя на первом этапе в белорусском информпространстве развернулась настоящая «война паспортов», новость об указе № 278 быстро вытеснила из повестки все, что было связано с «паспортом новой Беларуси». Получается, что президент Лукашенко опять победил.

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