США нанесли удар по имперским амбициям Франции

Похоже, что гордиев узел в Нигере будет развязан не так, как предполагалось изначально, и не теми, кто готовил силовое решение вопроса.

Напомним вкратце содержание предыдущих серий: переворот в Нигере лишил власти президента Мохамеда Базума, который де-факто проводил политику, выгодную как бывшей метрополии – Франции, так и США, которые имеют в этой части света свои геополитические и, что немаловажно, экономические интересы.

Западные военные базы под предлогом борьбы с терроризмом, проект Транссахарского газопровода, который в перспективе должен принести миллиарды долларов, добыча урана в интересах французских компаний, секретная база ЦРУ в Дирку, о которой упомянул однажды New York Times, на которой, разумеется, не щадя живота своего сражаются с террористами. Сочетание всех этих факторов превращает нищий даже по африканским меркам Нигер в важную клеточку на доске геополитической игры. И, разумеется, президент Базум прекрасно отдавал себе в этом отчет.

Однако, судя по всему, он стал не первым и не последним лидером, который в погоне за успехом у западных хозяев упустил из виду ситуацию внутри страны. Потому что когда его сбросили военные, население особой скорби не выразило и даже наоборот – бурно приветствовало перемены. Да еще выходя на площади с российскими флагами.

Причины лежат на поверхности: даже в западные СМИ просочились сведения о том, как замечательно жили власти Нигера за счет своих западных союзников и какие роскошные особняки, например, представители этих самых властей строили себе в модном районе столицы, который простые жители язвительно обозвали «Кто-не-воровал». Ясно, что народ, для граждан которого счастье – получать зарплату примерно в 45 евро в месяц, никакой любви к владельцам особняков не испытывал и с энтузиазмом воспринял весть о том, что их власти пришел конец.

Однако тут мнение народа коренным образом разошлось с мнением коллективного Запада,

который вкладывал миллионы именно в этих коррумпированных политиков, которые действовали в его интересах, холил их и лелеял, а теперь вдруг оказалось, что все было напрасно. Тем более что в соседних с Нигером странах – Мали и Буркина-Фасо – тоже недавно случились военные перевороты, после чего новые правительства взяли курс на дружбу с Россией, а французских солдат, которые находились на территории их государств, выставили за дверь.

После унижений в Мали и Буркина-Фасо получить еще и оплеуху в Нигере оказалось слишком даже для Макрона. Подобно хрестоматийному персонажу Булгакова, он заявил, что на 16 аршинах прописан и будет на них сидеть, что бы ни случилось. В переводе на французский – что французские военные никуда не уйдут, потому что нынешнее правительство Нигера незаконное, не проплаченное Францией, и потому выполнять его приказы никак нельзя. Одновременно против Нигера был запущен маховик санкций – начиная с финансовых и вплоть до отключения электричества, которое страна получает из соседней Нигерии.

Тем временем Франция начала в срочном порядке вывозить своих граждан из Нигера, а региональное объединение ЭКОВАС предъявило новым властям ультиматум и дало понять, что не остановится перед интервенцией – разумеется, исключительно с целью восстановления демократии нужного образца. Само собой, совпадение риторики ЭКОВАС с французскими заявлениями – чистая случайность, и вообще ЭКОВАС печется о мире и всеобщем процветании, а не обслуживает западные интересы в регионе.

Уже французские СМИ, перед которыми поставили цель оправдать готовящуюся войну в глазах обывателя, сто тысяч раз повторили мантру «демократически избранный президент Базум» и столько же раз сослались на статью закона, которая позволяет ЭКОВАС военное вмешательство. Уже в американской прессе появилось подписанное находящимся под арестом Базумом письмо, в котором он звал на помощь и фактически оправдывал грядущую интервенцию, а его советник Рисса Аг-Була дал интервью «Монд», в котором заявил, что сторонники президента «готовы к войне».

«Если конституционный порядок в Нигере не восстановят с помощью интервенции и если президента Базума не освободят, страны ЭКОВАС полностью утратят свой авторитет в Африке, и Запад потеряет зону Сахеля. Это чрезвычайно серьезно», – заявил советник.

Однако если Франция быстро определилась со своей позицией и сделала ставку на готовящуюся интервенцию чужими руками, то американцы предпочли сделать ход слоном и послали в Нигер на переговоры Викторию Нуланд. Пообщавшись с мятежными генералами, Нуланд заявила, что переговоры получились «сложными», и больше никаких деталей из нее вытянуть не удалось.

Тем не менее налицо некоторые любопытные обстоятельства. В частности, сдержанность американских официальных лиц и аккуратное освещение темы в американских СМИ. Впрочем, главным доказательством того, что, возможно, удастся обойтись без интервенции, которая может обернуться масштабной войной в регионе, является то, что пишут французские СМИ.

Красноречивый заголовок «В Нигере хунта играет на разногласиях между Францией и США» предваряет рассуждение о том, что «Вашингтон придерживается менее жесткой линии по отношению к путчистам» и «выступает против военного вмешательства стран Западной Африки».





Более того. Как пишет «Фигаро», Вашингтон «собирается наладить диалог с путчистами», сделав своим приоритетом «стабильность региона». По поводу чего во французском МИДе уже шепчутся, что «с такими друзьями и врагов не надо».



Это не значит, что Вашингтон ни при каких обстоятельствах не поддержит интервенцию. События развиваются, и вполне может произойти нечто такое (например, нападение на американскую базу в Нигере), что заставит власти США дать жесткий ответ. Но разница подходов налицо: пока правительство Макрона сыпало угрозами и подогревало страсти, американцы предпочли задействовать иные механизмы и прежде всего попытались найти с победителями общий язык. Почему бы и нет, если, к примеру, те будут вести себя по отношению к американцам корректно и пообещают учитывать их интересы? А Базум – одним африканским президентом больше, одним меньше – какая разница?

И неудивительно, что Франция так нервничает: если американцы в Нигере добьются усиления своих позиций, то кому-то неизбежно придется подвинуться. И этот кто-то – прежде всего сама Франция со своими претензиями на зоны влияния в Африке, которые совпадают с ее бывшими колониями.

Утрата влияния – это не просто галочка в геополитическом блокноте, это и бизнес, и контроль над природными ресурсами, и ресурсы человеческие, и много чего еще. И самое главное: обидно проигрывать врагу – или тому, кого в данный момент считаешь своим врагом.

Но когда тебя уделывает твой собственный союзник, это совсем скверно. Остается открытым вопрос, насколько Франция готова мириться с таким положением, и не пойдет ли она осознанно на обострение в регионе, чтобы спутать карты США. Но, как и на любые иные вопросы, на этот тоже жизнь обязательно даст ответ.