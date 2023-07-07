Российские истребители делом доказывают преступные действия США в Сирии

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7 июля, пятница  |  Последнее обновление — 22:00  |  vz.ru
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Россию провоцируют запретить транзит газа через Украину

Газпром предупредил Европу о риске остановки украинского транзита Максим Блинов/РИА Новости
Несмотря на почти полтора года СВО и почти десять лет санкционной конфронтации, транзит российского газа в ЕС через Украину продолжает идти. Заинтересованы в этом, на самом деле, все три участника. Однако ситуация может измениться в любой момент. Газпром открыто предупреждает, что «Нафтогаз» напрашивается на введение санкций против него. Почему транзит до сих пор идет и кто заинтересован в его прекращении? Подробности...
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США готовы обречь на страдания несколько поколений украинцев

Передача Украине кассетных боеприпасов обернется массовой гибелью мирного населения U.S. Navy/REUTERS
В США обсуждают поставки Украине «наименее опасных» кассетных боеприпасов. Несмотря на попытки Вашингтона «сгладить углы», мировое сообщество возмущено готовностью Пентагона отправить в зону конфликта негуманное оружие. Почему в США задумались о передаче кассетных боеприпасов ВСУ и какие выводы из этого следуют? Подробности...
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Для борьбы с беспилотниками создаются зенитные комплексы будущего

Так выглядит образец новой зенитной установки на базе БТР-82А t.me/bmpd_cast
Российские беспилотники – особенно барражирующие боеприпасы – стали одним из самых мощных средств поражения бронетехники ВСУ в небе спецоперации. Однако такие же аппараты, причем нового поколения, активно создаются на Западе. Эта угроза, похоже, вполне осознана, и в стране создаются специальные зенитные комплексы для борьбы с ними. Как они выглядят и как их можно сделать еще лучше? Подробности...
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Воровство у России стало символом краха украинского авиапрома

Последний авиапроект Украины – Ан-178. Тоже мертворожденный Zuma/ТАСС
Из страны, способной к изобретению и созданию, Украина окончательно превратилась в страну, способную только к воровству. По крайней мере, именно на такие мысли наводит сюжет вокруг ареста на Украине российского самолета – как и собственно всей судьбы независимого украинского авиапрома. Впрочем, шанс на его возрождение остается, но зависит это опять-таки от России. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Зачем праздновать победу над Японией

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Англосаксы применили к Японии иную, чем к другим зависимым странам, тактику: опасаясь растущей мощи царской России, они стали превращать Японию в таран против нашей страны. И уже потом сами японцы английскую теорию «бремени белых» перекроили в теорию «бремени желтых». Подробности...
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Удар по Макеевке – часть кровавого шоу Зеленского

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Контрнаступление проваливается, самолеты не дают, премьер Румынии паникует. Что делать ЗЕ-команде? Она идет по привычному пути – пытается исказить реальность в информационном поле. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Франция качается, но может и утонуть

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Если бы Франция по-прежнему была восходящей (или, по крайней мере, устойчиво сохраняющей свои позиции) страной, нынешние буйства, чинимые инородцами, можно было бы рассматривать, как политический триппер. Но Франция устойчиво стагнирует. Подробности...
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Зачем Зеленский позорит Запад

Взрыв в Киеве как история всей Украины

Столтенберг остался для нового «контрнаступа»

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Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В нем причина провала контрнаступления ВСУ?
  • В грамотной оборонительной тактике Армии России

  • В неподготовленности ВСУ к наступлению

  • В недостаточной военной помощи Запада Киеву

  • Другое (напишите в комментариях)
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Беспорядки во Франции:
  • Выгодны России

  • Вредны России

  • Не играют никакой роли для России
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    7 июля 2023, 22:00
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Соединенные Штаты возмущены – им снова мешают российские истребители. На этот раз «небезопасные и непрофессиональные» маневры Су-35 ВКС РФ против американских беспилотников происходят в небе Сирии. Происходящее имеет не только собственно военное, но и важное политическое значение с точки зрения международных позиций России.

    Между американскими беспилотниками и российскими самолетами снова происходят воздушные инциденты. Причем сразу два дня подряд. По мнению Центрального командования ВС США, российские истребители якобы совершили «небезопасные и непрофессиональные» маневры по отношению к американским беспилотникам MQ-9 Reaper». Опубликована даже видеозапись. Правда, на этот раз инциденты произошли не над Черным морем, а в воздушном пространстве суверенной страны. Сирии.

    Российский самолет имел полное право там находиться – его пригласили. В Сирии по просьбе правительства страны находится российская военно-воздушная база.

    Кроме того, там 5 июля начались российско-сирийские военные учения. «В ходе учений запланирована отработка вопросов совместных действий авиации, сил и средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы при отражении ударов средств воздушного нападения», – пояснил заместитель руководителя расположенного в Сирии российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Гуринов.


    Соответственно, небо в этом районе было закрыто, а американские беспилотники не один, не два, а как минимум пять раз этот запрет нарушали. Действовали незаконно – как, впрочем, и все американские военные, которые незаконно окопались на востоке и юго-востоке Сирии. «Их присутствие не является следствием резолюции Совбеза ООН или прямых договоренностей с легитимными сирийскими властями», – поясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник Елена Супонина. А ранее контр-адмирал Гуринов уже предупреждал США о том, что Россия не несет ответственность за несогласованные полеты американских БПЛА в небе Сирии.

    Зачем входили

    Американские войска были введены в Сирию в 2014 году, и тогда перед Вашингтоном стояли три цели. «Первая – это борьба с Исламским государством* (запрещенная в России террористическая организация – прим. ВЗГЛЯД). Само возникновение этой структуры стало огромным ударом по авторитету Соединенных Штатов и их политике в Ираке. Показало провал этой политики, направленной на строительство там устойчивого национального государства, – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. – В итоге США после захвата ИГ* обширных территорий были вынуждены снова вернуться в Ирак. А также зайти и на территорию Сирии, где уже обосновалось ИГ».

    Цель, казалось бы, вполне благородная, и американцы могли бы попросить разрешения у сирийских властей помочь им в деле уничтожения ИГ. Однако американцы не попросили – ведь у них была вторая цель. «Вашингтон стремился поддержать сирийскую оппозицию. Прозападные группировки, которые боролись не только с ИГ, но и президентом Сирии Асадом, – говорит Дмитрий Суслов. – США пытались сформировать альтернативные вооруженные силы и государственность в Сирии. На тот момент судьба Асада еще не была ясна, когда США еще надеялись на то, что «режим Асада» будет свергнут».

    Сирийские террористы давно пытались затянуть США в Сирию, даже организовали там инсценировку с «применением» Асадом химического оружия. Сначала Барак Обама не решался втягивать США в очередную ближневосточную войну. Это нежелание вызывало ярость и разочарование сирийских террористов – однако после возникновения ИГ американцы все-таки в Сирию зашли. Правда, зашли не к оппозиционерам в Идлиб и в районе Дамаска, а на восток, к курдам – где было более лояльное американцам население, более удобная логистика и где, конечно же, сирийская нефть. Та самая третья цель.

    «США присутствуют в Сирии в том числе и для того, чтобы дать заработать некоторым американским компаниям.

    Дело в том, что основные запасы нефти Сирии находятся как раз на подконтрольных американцам районах восточной части страны. Да, запасы там несравнимы с иракскими – однако на пике возможностей Сирия добывала около 400 тысяч баррелей в день. Даже во время войны курды экспортировали нефти на сумму от одного до трех миллионов долларов ежесуточно. И, что интересно, в американских фирмах, которые работают на востоке Сирии, замечены люди, непосредственно связанные с американскими военными и дипломатами. Например, Delta Crescent – она работает в Сирии около 4–5 лет, и среди ее основателей присутствуют американские спецназовцы», – говорит Елена Супонина.

    Собственно, нефть как была, так и остается целью американского присутствия в стране. Тем более что две первые цели уже, казалось бы, неактуальны. ИГ в значительной степени побеждена. Шансы на свержение Башара Асада тоже обнулились. Однако США и не думают из Сирии уходить. И причина тут не только в нефти.

    Зачем остаются

    Во-первых, дело в принципе. В политическом авторитете. «США сохраняют свое присутствие в Сирии, чтобы не дать России одержать полную победу над террористами. И не позволить Дамаску восстановить контроль над всей сирийской территорией, – говорит Дмитрий Суслов. – Поэтому сейчас США формируют фактически протогосударственное образование на подконтрольных курдам территории в Сирии, не дают этим курдам реинтегрироваться в сирийское государство».

    На фоне нынешнего противостояния с Москвой Америка просто не может пойти на шаг, который будет рассматриваться как капитуляция перед Россией. Эта капитуляция станет очень опасным сигналом для американских союзников.

    Во-вторых, американское присутствие в Сирии является важным фактором сдерживания для региональных держав. «Например, спецпредставитель США по Ближнему Востоку Бретт Макгерк утверждал, что одной из причин военного присутствия в Сирии является поддержка Израиля. А если поддерживать Израиль, то (хоть он это не говорил) это значит сдерживать Иран», – говорит Елена Супонина

    В-третьих, оно еще и фактор сдерживания для слишком много взявших на себя союзников. «Сохраняя такое протогосударственное курдское образование в Сирии, США пытаются вносить напряженность в сирийско-турецкие и российско-турецкие отношения. Это протогосударство – проблема для Турции, и заставляет ее оккупировать значительную часть Сирии, дабы отделить это образование от турецких территорий. Что вносит напряженность в отношения с Дамаском и Москвой, которые не приветствуют сам факт турецкой оккупации», – говорит Дмитрий Суслов.

    Все свои схемы в Сирии американцы, конечно, объясняют необходимостью продолжения борьбы с терроризмом. Однако американское военное присутствие в Сирии сейчас, в новых условиях дает российской дипломатии дополнительные возможности для антиамериканской деятельности.

    «Американское военное присутствие позволяет обвинять США в незаконной агрессии и оккупации суверенной территории иностранного государства. И с точки зрения международного права США действительно являются оккупантами», – говорит Дмитрий Суслов.

    Значимость и вес российской обвинительной карты постепенно растет. Раньше Америка могла не обращать на эти обвинения особого внимания, ведь ее оккупацию поддерживали не только страны Запада, но и часть Глобального Юга. Сейчас же, на фоне процесса нормализации отношений между Дамаском и этими странами, а также начала сирийско-иранского примирения сторонников оккупации становится все меньше.

    Через какое-то время американскую оккупацию продолжат поддерживать лишь западные государства. И тогда американское присутствие в арабской стране будет восприниматься не как защита региона от Ирана, а как очередная версия колониализма. А может быть, и вовсе как некая «крестоносная» политика. Проще говоря, как враждебная всем арабам политика. А ведь именно арабы в последнее время стали одной из важнейших сил в мировой политике, действия которых поддерживают и российский бюджет (цены на нефть), и российское влияние на мировой арене.

    Именно сам факт того, что США незаконно оккупируют иностранную территорию, и показывают всему миру российские истребители. И чем больше Америка протестует по поводу «небезопасных маневров» в небе Сирии, тем больше она сама подтверждает факт этой оккупации. Так ВКС России оказывают прямое влияние на российскую геополитику. И подталкивают США к капитуляции перед Россией на Ближнем Востоке – пусть и не прямыми военными методами.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
     
     
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