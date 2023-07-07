Российские истребители делом доказывают преступные действия США в Сирии

Эксперты объяснили политическую подоплеку противодействия российских Су-35 американским БпЛА в Сирии

Соединенные Штаты возмущены – им снова мешают российские истребители. На этот раз «небезопасные и непрофессиональные» маневры Су-35 ВКС РФ против американских беспилотников происходят в небе Сирии. Происходящее имеет не только собственно военное, но и важное политическое значение с точки зрения международных позиций России.

Между американскими беспилотниками и российскими самолетами снова происходят воздушные инциденты. Причем сразу два дня подряд. По мнению Центрального командования ВС США, российские истребители якобы совершили «небезопасные и непрофессиональные» маневры по отношению к американским беспилотникам MQ-9 Reaper». Опубликована даже видеозапись. Правда, на этот раз инциденты произошли не над Черным морем, а в воздушном пространстве суверенной страны. Сирии.



Российский самолет имел полное право там находиться – его пригласили. В Сирии по просьбе правительства страны находится российская военно-воздушная база.



Кроме того, там 5 июля начались российско-сирийские военные учения. «В ходе учений запланирована отработка вопросов совместных действий авиации, сил и средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы при отражении ударов средств воздушного нападения», – пояснил заместитель руководителя расположенного в Сирии российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Гуринов.

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Соответственно, небо в этом районе было закрыто, а американские беспилотники не один, не два, а как минимум пять раз этот запрет нарушали. Действовали незаконно – как, впрочем, и все американские военные, которые незаконно окопались на востоке и юго-востоке Сирии. «Их присутствие не является следствием резолюции Совбеза ООН или прямых договоренностей с легитимными сирийскими властями», – поясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник Елена Супонина. А ранее контр-адмирал Гуринов уже предупреждал США о том, что Россия не несет ответственность за несогласованные полеты американских БПЛА в небе Сирии.



Зачем входили



Американские войска были введены в Сирию в 2014 году, и тогда перед Вашингтоном стояли три цели. «Первая – это борьба с Исламским государством* (запрещенная в России террористическая организация – прим. ВЗГЛЯД). Само возникновение этой структуры стало огромным ударом по авторитету Соединенных Штатов и их политике в Ираке. Показало провал этой политики, направленной на строительство там устойчивого национального государства, – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. – В итоге США после захвата ИГ* обширных территорий были вынуждены снова вернуться в Ирак. А также зайти и на территорию Сирии, где уже обосновалось ИГ».

Цель, казалось бы, вполне благородная, и американцы могли бы попросить разрешения у сирийских властей помочь им в деле уничтожения ИГ. Однако американцы не попросили – ведь у них была вторая цель. «Вашингтон стремился поддержать сирийскую оппозицию. Прозападные группировки, которые боролись не только с ИГ, но и президентом Сирии Асадом, – говорит Дмитрий Суслов. – США пытались сформировать альтернативные вооруженные силы и государственность в Сирии. На тот момент судьба Асада еще не была ясна, когда США еще надеялись на то, что «режим Асада» будет свергнут».

Сирийские террористы давно пытались затянуть США в Сирию, даже организовали там инсценировку с «применением» Асадом химического оружия. Сначала Барак Обама не решался втягивать США в очередную ближневосточную войну. Это нежелание вызывало ярость и разочарование сирийских террористов – однако после возникновения ИГ американцы все-таки в Сирию зашли. Правда, зашли не к оппозиционерам в Идлиб и в районе Дамаска, а на восток, к курдам – где было более лояльное американцам население, более удобная логистика и где, конечно же, сирийская нефть. Та самая третья цель.

«США присутствуют в Сирии в том числе и для того, чтобы дать заработать некоторым американским компаниям.

Дело в том, что основные запасы нефти Сирии находятся как раз на подконтрольных американцам районах восточной части страны. Да, запасы там несравнимы с иракскими – однако на пике возможностей Сирия добывала около 400 тысяч баррелей в день. Даже во время войны курды экспортировали нефти на сумму от одного до трех миллионов долларов ежесуточно. И, что интересно, в американских фирмах, которые работают на востоке Сирии, замечены люди, непосредственно связанные с американскими военными и дипломатами. Например, Delta Crescent – она работает в Сирии около 4–5 лет, и среди ее основателей присутствуют американские спецназовцы», – говорит Елена Супонина.

Собственно, нефть как была, так и остается целью американского присутствия в стране. Тем более что две первые цели уже, казалось бы, неактуальны. ИГ в значительной степени побеждена. Шансы на свержение Башара Асада тоже обнулились. Однако США и не думают из Сирии уходить. И причина тут не только в нефти.

Зачем остаются



Во-первых, дело в принципе. В политическом авторитете. «США сохраняют свое присутствие в Сирии, чтобы не дать России одержать полную победу над террористами. И не позволить Дамаску восстановить контроль над всей сирийской территорией, – говорит Дмитрий Суслов. – Поэтому сейчас США формируют фактически протогосударственное образование на подконтрольных курдам территории в Сирии, не дают этим курдам реинтегрироваться в сирийское государство».



На фоне нынешнего противостояния с Москвой Америка просто не может пойти на шаг, который будет рассматриваться как капитуляция перед Россией. Эта капитуляция станет очень опасным сигналом для американских союзников.

Во-вторых, американское присутствие в Сирии является важным фактором сдерживания для региональных держав. «Например, спецпредставитель США по Ближнему Востоку Бретт Макгерк утверждал, что одной из причин военного присутствия в Сирии является поддержка Израиля. А если поддерживать Израиль, то (хоть он это не говорил) это значит сдерживать Иран», – говорит Елена Супонина

В-третьих, оно еще и фактор сдерживания для слишком много взявших на себя союзников. «Сохраняя такое протогосударственное курдское образование в Сирии, США пытаются вносить напряженность в сирийско-турецкие и российско-турецкие отношения. Это протогосударство – проблема для Турции, и заставляет ее оккупировать значительную часть Сирии, дабы отделить это образование от турецких территорий. Что вносит напряженность в отношения с Дамаском и Москвой, которые не приветствуют сам факт турецкой оккупации», – говорит Дмитрий Суслов.

Все свои схемы в Сирии американцы, конечно, объясняют необходимостью продолжения борьбы с терроризмом. Однако американское военное присутствие в Сирии сейчас, в новых условиях дает российской дипломатии дополнительные возможности для антиамериканской деятельности.



«Американское военное присутствие позволяет обвинять США в незаконной агрессии и оккупации суверенной территории иностранного государства. И с точки зрения международного права США действительно являются оккупантами», – говорит Дмитрий Суслов.

Значимость и вес российской обвинительной карты постепенно растет. Раньше Америка могла не обращать на эти обвинения особого внимания, ведь ее оккупацию поддерживали не только страны Запада, но и часть Глобального Юга. Сейчас же, на фоне процесса нормализации отношений между Дамаском и этими странами, а также начала сирийско-иранского примирения сторонников оккупации становится все меньше.

Через какое-то время американскую оккупацию продолжат поддерживать лишь западные государства. И тогда американское присутствие в арабской стране будет восприниматься не как защита региона от Ирана, а как очередная версия колониализма. А может быть, и вовсе как некая «крестоносная» политика. Проще говоря, как враждебная всем арабам политика. А ведь именно арабы в последнее время стали одной из важнейших сил в мировой политике, действия которых поддерживают и российский бюджет (цены на нефть), и российское влияние на мировой арене.

Именно сам факт того, что США незаконно оккупируют иностранную территорию, и показывают всему миру российские истребители. И чем больше Америка протестует по поводу «небезопасных маневров» в небе Сирии, тем больше она сама подтверждает факт этой оккупации. Так ВКС России оказывают прямое влияние на российскую геополитику. И подталкивают США к капитуляции перед Россией на Ближнем Востоке – пусть и не прямыми военными методами.