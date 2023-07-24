Зачем Америка перебрасывает войска в Сирию

Эксперт: США готовятся в Сирии к серьезной боевой операции с задействованием авиации

США увеличивают военное присутствие в Сирии, объясняя это необходимостью обучения курдов для противостояния проиранским силам. Однако в экспертном сообществе полагают, что наращивание американских сил вызвано желанием оказать давление на Москву. Каким образом происходящее в Сирии связано со спецоперацией на Украине и какую позицию в этой ситуации займет другой важный игрок в регионе – Турция?

Командование США перебросило из Ирака на свои базы в Сирии дополнительную военную технику и материально-технические средства. Об этом сообщила сирийская газета Al Watan со ссылкой на источники в оппозиционных группировках. По их данным, несколько военно-транспортных колонн пересекло пограничный пункт «Эль-Валид» и въехало на территорию северо-восточной провинции Хасеке.

Вместе с бронетехникой в Сирию переправлена и большая группа американских военнослужащих. По сведениям издания, их численность с 15 июля возросла с 500 до 1,5 тыс. человек. Часть военно-технического персонала оказывает содействие в подготовке курдских бойцов из «Сил демократической Сирии», другие охраняют аэродромы и нефтегазовые месторождения в Хасеке и соседней провинции Дейр-эз-Зор, сообщает ТАСС.

Усиление военного присутствия Вашингтона в Сирии происходит на фоне обострения противостояния США и России в регионе. Так, в минувшую субботу беспилотник MQ-9 Reaper возглавляемой США международной коалиции опасно сблизился с самолетами ВКС РФ в районе Эль-Баб. Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов.

По его словам, из-за воздействия систем наведения на самолетах автоматически сработали комплексы обороны. При этом российские летчики «продемонстрировали высокий профессионализм, своевременно предприняв необходимые меры для предотвращения столкновения», заявил он.

Кроме того, 20 июля Гуринов сообщал, что истребители F-16 возглавляемой США международной коалиции воздействовали системами наведения на самолет ВКС России. В конце мая он также указывал, что пилоты ВВС США активируют системы вооружений при сближении в воздухе с российскими самолетами.

В ходе таких инцидентов, по мнению Центрального командования ВС США, российские истребители якобы совершали «небезопасные и непрофессиональные маневры». При этом российские самолеты имеют полное право там быть – в Сирии по просьбе правительства страны находится российская военно-воздушная база.

Также в регионе недавно прошли российско-сирийские военные учения, в ходе которых были отработаны совместные действия авиации, сил и средств ПВО и РЭБ при отражении ударов с воздуха. Соответственно, небо в этом районе было закрыто, а американские беспилотники запрет нарушили.

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Действовали незаконно – как, впрочем, и все американские военные, которые де-факто нелегально находятся на востоке и юго-востоке Сирии. Их присутствие не является следствием резолюции Совбеза ООН или прямых договоренностей с легитимными сирийскими властями.

При этом в самих Штатах не все считают действия своей армии в Сирии правильными. Возможности США по сдерживанию поведения России в Сирии ограничены, заявил бывший заместитель помощника госсекретаря в администрации экс-президента Барака Обамы Джоэл Рубин. По его мнению, Россия, вероятно, продолжит проверять уступчивость США, особенно после того, как связь между двумя странами еще больше прервалась из-за конфликта на Украине, передает Fox News Digital.

Тем не менее США рассматривают военный ответ на присутствие России в сирийском небе на фоне роста напряженности, сообщал на прошлой неделе Daily Express со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. Подтверждением активизации США на сирийском направлении может служить и тот факт, что ранее конгрессмены представили законопроект, призывающий Штаты поддержать международные усилия по привлечению правительства президента Сирии Башара Асада «к ответственности за военные преступления и преступления против человечности», сообщает Al Jazeera.

«В целом США действительно опасаются нападений проиранских ополченцев на американские военные объекты в Сирии, но трехкратное увеличение контингента для подготовки курдских бойцов мне видится излишним. Думаю, Штаты готовятся к какой-то серьезной боевой операции с задействованием авиации, расположенной на военной базе в Эль-Удейд в Катаре», – указал востоковед, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

«Если говорить о том, в каком районе американцы ожидают конфликта, то наиболее вероятный кандидат – город Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии. Там вперемешку расположены проиранские силы и курдские формирования. Там же на территории местного аэропорта находится и российская военная база, а в целом в регионе – российские блокпосты. Произойди там любая провокация с чьей бы то ни было стороны – и все может вспыхнуть», – предупредил аналитик.

«Турция, очевидно, также выступит против усиления военного присутствия США в регионе. Причем Анкара сделает это на международных площадках на высоком уровне. Она обвинит Штаты в поддержке террористических организаций, каковыми Турция считает курдские образования», – полагает собеседник.

Иначе на ситуацию смотрит главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. «США всегда играют на нескольких столах. Основной вектор сейчас – фронтальный удар по России руками украинцев. Но если на этом фланге их внешней политики провал будет усугубляться, а громко разрекламированное «контрнаступление» не принесет плодов, то Штаты вытащат из-под сукна план «Б» – он касается Сирии», – считает Васильев.

«Похоже, в Вашингтоне решили активировать сирийский кейс после мятежа Пригожина.

Они рассчитывают эскалировать ситуацию в республике и вовлечь в нее ВС РФ. Кроме того, администрации Байдена нужны победоносные геополитические решения перед выборами. Сирия – долгосрочный проект властей США, которым занимался еще Барак Обама. Демократы этот проект передавали по наследству и сейчас возвращаются к нему», – детализировал аналитик.

«Вероятно, США будут нагнетать ситуацию в Сирии по нарастающей, как и на Украине. Тут важен и турецкий фактор, который нам нужно учитывать», – добавил эксперт. Однако есть и другая точка зрения. Так, американист Малек Дудаков считает, что давление на Россию в Сирии не является приоритетом Вашингтона.

«Вообще, в администрации Байдена и в команде Трампа есть влиятельные люди, которые уверены, что американцам пора уходить из Сирии. Очевидно, что до выборов ждать этого не стоит, а вот в 2024 году, скорее всего, американские силы будут перенаправлены из региона либо в Восточную Европу для противодействия России, либо в Азиатско-Тихоокеанский регион для пикировки с Китаем», – отметил он.

«Исходя из этого можно сделать вывод, что столкновения американцев с российскими войсками в Сирии если и будут, то только случайно. Целенаправленных провокаций от США на этом геополитическом участке ждать не стоит», – заключает собеседник.