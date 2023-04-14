Кто стоит за крупнейшей со времен Сноудена утечкой информации в США

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14 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 17:55  |  vz.ru
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Что означает выигрыш «Нафтогаза» в Гааге против России

«Нафтогаз» требует заплатить за Крым 5 млрд долларов Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press
Арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить украинскому «Нафтогазу» 5 млрд долларов за потерю активов в Крыму. Москва взяла паузу, чтобы проанализировать это решение суда. Казалось бы, что тут думать: Россия никогда не платит по таким искам. Однако есть один момент, ради которого Москва готова была бы откупиться за крымские активы. Подробности...
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Норвегия осложнит работу России в Арктике

Осло хочет сохранить прагматические отношения с Москвой, но прежними они точно не будут Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
МИД Норвегии объявил о высылке 15 российских дипломатов, назвав их «сотрудниками разведки». В Москве пообещали дать «соответствующий ответ». Считается, что на фоне других стран Северной Европы отношение Норвегии к России было условно прагматичным. Что могло повлиять на позицию Осло и к каким последствиям подобные высылки могут привести?  Подробности...
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ВДВ и ЧВК перешли к новой тактике в Артемовске

Слаженная работа ЧВК «Вагнер» и Минобороны дает заметный результат Константин Михальчевский/РИА Новости
Российские штурмовые отряды овладели несколькими городскими кварталами в Артемовске. Это произошло после того, как российские десантники взяли на себя фланги, благодаря чему «вагнеровцы» сконцентрировали свои усилия на боях в городе. Новая тактика ЧВК и Минобороны, отмечают эксперты, ускоряет взятие Артемовска. В чем заключаются особенности этой тактики и о каких сроках полного освобождения города может идти речь?  Подробности...
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МВФ ударил по тылам ВСУ

Кристалина Георгиева озабочена расходами МВФ на Украину Zuma/ТАСС
На Украине разгорается финансовый скандал, связанный с выплатами военнослужащим. С 1 февраля Киев отменил надбавку для находящихся в тылу военных. Однако Рада проголосовала за возвращение выплаты. Сейчас офис Зеленского, ссылаясь на контролирующий расходы Киева МВФ, пытается это решение заблокировать. Сам МВФ обещает разобраться с влиянием надбавки на бюджет Украины. Вернутся ли украинским тыловикам их деньги? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Сатанисты на Украине мрут от страха

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Складывается ощущение, что кроме «Гераней» и «Калибров» Украину требуется обработать «боеприпасом» иного рода – окропить ее снарядами, начиненными святой водой. Подробности...
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Телефонные мошенники ЦИПСО пытаются эволюционировать

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
От массового жульничества – тут заход к клиенту кончается либо вопросом «Чей Крым?», либо сразу выражениями, неудобными для печати – ЦИПСОшные «пранкеры» переходят к жульничеству индивидуализированному. Учитывающему род занятий и социальное положение клиента. Подробности...
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Испуганным интеллектуалам некого винить

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Посредническая функция российской «прогрессивной» интеллигенции держалась на одном важном запрете: никакого «особого пути» у России быть не может. Над любыми подобными идеями было принято смеяться. Только копирование Запада, возведенное в ранг культа. Подробности...
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Из-за чего перенесли «контрнаступление ВСУ»

Атомная авантюра Германии

Чем Макрон разозлил США

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Северная Ирландия встречает Байдена беспорядками

Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Денис Пушилин посетил Артемовск

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Кто стоит за крупнейшей со времен Сноудена утечкой информации в США

    Эксперты объяснили, как юный американский военный получил доступ к украинским секретам США
    В США задержан подозреваемый в сливе секретных документов Пентагона
    		  
    14 апреля 2023, 17:40
    Фото: WCVB-TV/ABC/REUTERS
    Текст: Дарья Волкова,
    Евгений Поздняков

    ФБР задержало подозреваемого в утечке документов Пентагона. По мнению спецслужб, секретные данные опубликовал в Сети 21-летний Джек Тейшейра, занимающий один из низших разрядов в военной табели о рангах. Какие мотивы он мог преследовать, идя на такой шаг, и почему данную утечку называют крупнейшей со времен Эдварда Сноудена?

    В Америке назвали имя подозреваемого в «сливе» секретных данных Пентагона. Им стал 21-летний военнослужащий ВВС национальной гвардии Джек Тейшейра, лидер онлайн-группы, через которую предположительно информация и попала в Сеть. Об этом сообщает издание The New York Times. Тейшейра имел звание рядового 1-го класса, это одно из низших званий в американских вооруженных силах.

    Газета подчеркивает, что в ВС США доступ к засекреченным данным распространяется не только на генералов военных служб, но и некоторых военных помощников, полковников, капитанов кораблей ВМС, младших офицеров и даже рядовых, которые входят в подразделения разведки. «Число людей, имеющих подобный доступ, исчисляется тысячами, если не десятками тысяч», – ссылается газета на слова чиновников из Пентагона.

    Виновник утечки размещал материалы в онлайн-группе на платформе Discord, добавляет в другом материале издание The New York Times. Беседа (чат) была создана в период пандемии и объединяла подростков, интересующихся оружием. Тейшейра стал ее неформальным лидером, который хотел показать друзьям «настоящую войну».

    Участники группы сказали газете, что на ресурсе были размещены подробные военные карты Украины, а также конфиденциальные оценки российской техники. В состав беседы входило 20-30 человек, которые считали Тейшейру «легендой» и испытывали любопытство к тем данным, которыми он делился.

    При этом сам молодой американский военный считал боевые действия в рамках СВО «удручающими», сообщает The Washington Post. Как рассказали его друзья, он был уверен, что Киев и Москва должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет. При этом газета уточняет, что секретные документы стали публиковаться Тейшейрой еще в феврале 2022 года, сразу после начала конфликта на Украине.

    В четверг военного арестовали федеральные власти, сообщает CBS news. В пятницу он предстанет перед судом по обвинению в соответствии с законом о шпионаже. Напомним, утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение США шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила официальных лиц в Вашингтоне.

    В пятницу пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков заявил, что Москва ставит под сомнение данные утечки документов из Пентагона, но все же внимательно изучит их. Отвечая на вопрос о том, содержались ли в этих данных сведения, угрожающие безопасности России, он уточнил, что в Кремле ознакомились со всеми материалами СМИ по этой теме, но изучать их будут спецслужбы.

    «Джек Тейшейра, как американский военный, вполне мог иметь доступ к секретным документам. Стоит вспомнить подобный пример с Брэдли (после смены пола – Челси) Мэннигом – американским военным, опубликовавшим тысячи секретных документов о бесчинствах США в Ираке и Афганистане», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, доктор социальных наук Католического университета Франции.

    «В системе информационной безопасности Штатов постоянно случаются какие-то проблемы, она не совершенна. Вполне возможно, что человек, имеющий доступ к секретным данным и руководствующийся определенными идеями по поводу ситуации на Украине, решил внести свою лепту в борьбу с присутствием США в этом конфликте», – отметил он.

    «Вместе с тем, на мой взгляд, здесь возможна хитрая манипуляция. Сделать такой массив данных доступным для молодого военнослужащего могли намеренно. А затем использовать его в своей игре по доказательству несостоятельности действующей американской администрации. При этом молодой человек, скорее всего, был абсолютно убежден, что сам раздобыл эту информацию», – полагает эксперт.

    Собеседник также обратил внимание на то, что в западных СМИ произошедшее активно сравнивают с утечками, за которыми стоял Эдвард Сноуден. «В данном случае проводить параллели не совсем корректно из-за разности фигур. Сноуден был штатным агентом, подготовленным, с очень устойчивой психикой, в отличие от 21-летнего военнослужащего. Да и сам характер утечек, связанных с его именем, имеет несколько другие корни», – отметил он.

    «Кроме того, тот факт, что засекреченные данные публиковались еще с февраля 2022 года, но вызвали такой серьезный резонанс только сейчас, также может свидетельствовать о намеренном и продуманном сценарии спецслужб», – заключил Артамонов.

    «Я думаю, что задержанный молодой человек просто передаточное звено. Его арест – попытка прикрыть брешь в системе. Вместе с тем, произошедшие утечки я бы связывал с приходом республиканцев к власти в Конгрессе, и их желанием провести расследования деятельности администрации Байдена, в том числе в вопросе Украины», – добавил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

    «Безусловно, еще предстоит выяснить, кто именно стоял за деятельностью Тейшейры. Но кто бы это ни был, эти люди хорошо позаботились о своей безопасности, раз нам не известны их имена», – отметил он.

    Рассуждая о параллелях между Джеком Тейшейрой и Эдвардом Сноуденом, Васильев отметил, что «сходство все же есть». «К такого рода поступкам и сливу информации могут привести различные факторы: от идеологических убеждений или неудовлетворенности текущим положением дел в стране – до обычной жажды денег», – рассказал он.

    «Безусловно, самая крупная утечка была у Сноудена. Это подтверждается даже теми данными, которые официально признала американская администрация. Как мне кажется, Сноуденом двигало личное недовольство руководством. А в ситуации с Тейшейрой свою роль мог сыграть идеологический фактор. Поэтому параллели между эти кейсами есть, но мотивы Сноудена и Тейшеры разнятся», – заключил Васильев.
     
     
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