МВФ ударил по тылам ВСУ Кто стоит за крупнейшей со времен Сноудена утечкой информации в США Эксперты объяснили, как юный американский военный получил доступ к украинским секретам США

Фото: WCVB-TV/ABC/REUTERS

Текст: Дарья Волкова,

Евгений Поздняков

ФБР задержало подозреваемого в утечке документов Пентагона. По мнению спецслужб, секретные данные опубликовал в Сети 21-летний Джек Тейшейра, занимающий один из низших разрядов в военной табели о рангах. Какие мотивы он мог преследовать, идя на такой шаг, и почему данную утечку называют крупнейшей со времен Эдварда Сноудена? В Америке назвали имя подозреваемого в «сливе» секретных данных Пентагона. Им стал 21-летний военнослужащий ВВС национальной гвардии Джек Тейшейра, лидер онлайн-группы, через которую предположительно информация и попала в Сеть. Об этом сообщает издание The New York Times. Тейшейра имел звание рядового 1-го класса, это одно из низших званий в американских вооруженных силах. Газета подчеркивает, что в ВС США доступ к засекреченным данным распространяется не только на генералов военных служб, но и некоторых военных помощников, полковников, капитанов кораблей ВМС, младших офицеров и даже рядовых, которые входят в подразделения разведки. «Число людей, имеющих подобный доступ, исчисляется тысячами, если не десятками тысяч», – ссылается газета на слова чиновников из Пентагона. Виновник утечки размещал материалы в онлайн-группе на платформе Discord, добавляет в другом материале издание The New York Times. Беседа (чат) была создана в период пандемии и объединяла подростков, интересующихся оружием. Тейшейра стал ее неформальным лидером, который хотел показать друзьям «настоящую войну». Участники группы сказали газете, что на ресурсе были размещены подробные военные карты Украины, а также конфиденциальные оценки российской техники. В состав беседы входило 20-30 человек, которые считали Тейшейру «легендой» и испытывали любопытство к тем данным, которыми он делился. При этом сам молодой американский военный считал боевые действия в рамках СВО «удручающими», сообщает The Washington Post. Как рассказали его друзья, он был уверен, что Киев и Москва должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет. При этом газета уточняет, что секретные документы стали публиковаться Тейшейрой еще в феврале 2022 года, сразу после начала конфликта на Украине. В четверг военного арестовали федеральные власти, сообщает CBS news. В пятницу он предстанет перед судом по обвинению в соответствии с законом о шпионаже. Напомним, утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение США шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила официальных лиц в Вашингтоне. В пятницу пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков заявил, что Москва ставит под сомнение данные утечки документов из Пентагона, но все же внимательно изучит их. Отвечая на вопрос о том, содержались ли в этих данных сведения, угрожающие безопасности России, он уточнил, что в Кремле ознакомились со всеми материалами СМИ по этой теме, но изучать их будут спецслужбы. «Джек Тейшейра, как американский военный, вполне мог иметь доступ к секретным документам. Стоит вспомнить подобный пример с Брэдли (после смены пола – Челси) Мэннигом – американским военным, опубликовавшим тысячи секретных документов о бесчинствах США в Ираке и Афганистане», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, доктор социальных наук Католического университета Франции. На эту тему «В системе информационной безопасности Штатов постоянно случаются какие-то проблемы, она не совершенна. Вполне возможно, что человек, имеющий доступ к секретным данным и руководствующийся определенными идеями по поводу ситуации на Украине, решил внести свою лепту в борьбу с присутствием США в этом конфликте», – отметил он. «Вместе с тем, на мой взгляд, здесь возможна хитрая манипуляция. Сделать такой массив данных доступным для молодого военнослужащего могли намеренно. А затем использовать его в своей игре по доказательству несостоятельности действующей американской администрации. При этом молодой человек, скорее всего, был абсолютно убежден, что сам раздобыл эту информацию», – полагает эксперт. Собеседник также обратил внимание на то, что в западных СМИ произошедшее активно сравнивают с утечками, за которыми стоял Эдвард Сноуден. «В данном случае проводить параллели не совсем корректно из-за разности фигур. Сноуден был штатным агентом, подготовленным, с очень устойчивой психикой, в отличие от 21-летнего военнослужащего. Да и сам характер утечек, связанных с его именем, имеет несколько другие корни», – отметил он. «Кроме того, тот факт, что засекреченные данные публиковались еще с февраля 2022 года, но вызвали такой серьезный резонанс только сейчас, также может свидетельствовать о намеренном и продуманном сценарии спецслужб», – заключил Артамонов. «Я думаю, что задержанный молодой человек просто передаточное звено. Его арест – попытка прикрыть брешь в системе. Вместе с тем, произошедшие утечки я бы связывал с приходом республиканцев к власти в Конгрессе, и их желанием провести расследования деятельности администрации Байдена, в том числе в вопросе Украины», – добавил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. «Безусловно, еще предстоит выяснить, кто именно стоял за деятельностью Тейшейры. Но кто бы это ни был, эти люди хорошо позаботились о своей безопасности, раз нам не известны их имена», – отметил он. Рассуждая о параллелях между Джеком Тейшейрой и Эдвардом Сноуденом, Васильев отметил, что «сходство все же есть». «К такого рода поступкам и сливу информации могут привести различные факторы: от идеологических убеждений или неудовлетворенности текущим положением дел в стране – до обычной жажды денег», – рассказал он. «Безусловно, самая крупная утечка была у Сноудена. Это подтверждается даже теми данными, которые официально признала американская администрация. Как мне кажется, Сноуденом двигало личное недовольство руководством. А в ситуации с Тейшейрой свою роль мог сыграть идеологический фактор. Поэтому параллели между эти кейсами есть, но мотивы Сноудена и Тейшеры разнятся», – заключил Васильев.