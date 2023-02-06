Землетрясение дарит Турции и Сирии шанс на примирение

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6 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 18:52  |  vz.ru
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Россия выходит в лидеры по экспорту еще одного продукта питания

Россия подвинет Украину на мировом рынке подсолнечного масла Гавриил Григоров/ТАСС
Россия может стать мировым лидером по экспорту не только пшеницы, но и подсолнечного масла в 2022-2023 сельхозгоду, ожидает Минсельхоз США. До сих пор первое место цепко удерживала Украина. Как России удается выйти вперед и зачем Украина вместо подсолнечного масла стала экспортировать семена подсолнечника, то есть вместо готового продукта – сырье?  Подробности...
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Остатки роскоши украинских олигархов помогут СВО

В Крыму национализируют имущество самых богатых людей Украины Константин Сазончик/ТАСС
Крым национализирует имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка и других известных богачей Украины. По итогам торгов и продажи предприятий вырученные деньги пойдут на нужды участников СВО. О каких конкретно объектах идет речь и смогут ли украинские олигархи каким-то образом оспорить это решение? Подробности...
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Россия вернула из украинского плена ценных бойцов

Вызволение нескольких десятков россиян из украинского плена было непростой задачей Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Москва и Киев провели очередной обмен военнопленными. В результате сложного переговорного процесса в Россию вернулись 63 бойца. Благодаря посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов среди них оказались военнослужащие «чувствительной категории». Кто именно относится к указанной категории освобожденных из плена? Подробности...
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Париж винит Россию за серию болезненных неудач

Французские войска покидают Африку Fred Marie/Reuters
Болезненные унижения Франции в Африке стали доставлять Эммануэлю Макрону большие внутриполитические проблемы. Рейтинг французского президента снижается, общество протестует против проведения пенсионной реформы, а спровоцировано недовольство, по мнению Парижа, конечно, Россией. А точнее, ее «неоколониальной политикой». О чем идет речь? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Родина – место, где ты нужен, даже когда не нужен самому себе

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Простые люди во всем мире – на нашей стороне. «На стороне России» – как говорили мне турки и греки в Германии, как пишут китайские пользователи в своих соцсетях. Как признавались арабы в Египте, и мне казалось, что моя Родина сейчас – это передовая для миллиардов простых людей во всем мире. Подробности...
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Поляки мечтают о Переяславской раде наоборот

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Польский шляхтич Хмельницкий отдал – польский президент Дуда заберет? Давайте будем серьезными. Украина под опереточным руководством хунты Зеленского ближе к Полтаве, чем к Переяславу, а сам Зеленский – не Хмельницкий и даже не Мазепа. Подробности...
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Где готовили этот креативный класс

Антон Беликов
Антон Беликов, художник, кандидат философских наук
На наших глазах значительное количество того самого креативного сословия, состоящего из художников, дизайнеров и прочих творцов, людей, выпестованных в государственных учебных заведениях, совершило акт государственного предательства. Подробности...
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Землетрясение дарит Турции и Сирии шанс на примирение

    Землетрясение в Турции стало сильнейшим с 1939 года
    		   6 февраля 2023, 18:12
    Фото: Ammar Safarjalani/XinHua/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова

    В Турции и Сирии произошло сильнейшее за последние сто лет землетрясение, погибло не менее 1,5 тыс. человек. Президент Владимир Путин предложил турецкому и сирийскому коллегам помощь России в ликвидации последствий катастрофы. Между тем востоковеды считают, что общая для двух стран трагедия поспособствует их политическому сближению при посредничестве Москвы.

    В понедельник утром в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. В разных городах обрушились сотни зданий, в том числе объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, произошел взрыв на газопроводе в южной турецкой провинции Хатай и начался пожар. 

    В южных районах страны отключились электричество и Интернет. Толчки ощущались также в городах Трабзон, Ризе, Орду, Гиресун и Гюмюшхане, сообщает Haberturk. Граждан призвали не пытаться самостоятельно и без разрешения властей вернуться в свои дома. Даже если видимых повреждений нет, жилища будут проинспектированы. Землетрясение в Турции стало самым мощным с 1939 года.

    Бедствие сопровождалось 78 афтершоками, самый сильный был магнитудой 6,6. Толчки ощущались в нескольких провинциях Сирии, а также в Ливане, Ираке и даже в Абхазии. Как сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, в результате землетрясения погибли 1498 человек (по состоянию на 17.30 мск), еще около 6 тыс. человек получили ранения и травмы. В Сирии погибли 403 человека, пострадали около 1,5 тысяч, передает РИА «Новости».

    Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Сирии Башару Асаду и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и выразил готовность оказать содействие в ликвидации последствий. Асад принял предложение, и в ближайшие часы спасатели МЧС вылетят в Сирию. Аналогичным образом поступил Эрдоган.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у российских спасателей есть «определенные технологии для определения жизнеспособности тех или иных строений после землетрясения». «Знаменитая система «Струна», которая неоднократно доказывала свою эффективность, другие системы», – уточнил он.

    Между тем, как считают российские востоковеды и специалисты в области международных отношений, трагедия на Ближнем Востоке предоставляет Анкаре и Дамаску шанс примириться при посредничестве Москвы ради совместного выхода из кризиса.

    «Вполне возможно, что землетрясение поспособствует активизации подготовки встречи Асада с Эрдоганом, о которой много говорилось в декабре и январе. Ее лейтмотивом может стать выработка совместных шагов по ликвидации последствий случившегося», – рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

    «Однако, насколько это будет нужно Турции с электоральной точки зрения, еще предстоит просчитать политтехнологам Эрдогана. Ведь турецких избирателей на протяжении многих лет убеждали, что Асад – враг и террорист. И диалог в глазах простых турков может стать либо капитуляцией Эрдогана, либо логичным завершением войны, которая дорого обходится», – отмечает он.

    «Россия сегодня выступает посредником между Турцией и Сирией, занимаясь подготовкой трехсторонней встречи лидеров стран. Москве нужен турецко-сирийский диалог. И Россия сделает все, чтобы эта встреча состоялась», – рассуждает Мирзаян.

    В свою очередь востоковед Кирилл Семенов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД усомнился в скором примирении сторон даже на фоне общей трагедии. «Страны занимаются устранением последствий землетрясения, пока не в полной мере понятны масштабы случившегося, поэтому обе стороны сейчас постараются дистанцироваться от политических вопросов», – полагает он.

    «При этом я бы не исключал, что спустя какое-то время Анкара и Дамаск все же пойдут навстречу друг другу, решая общие проблемы, вызванные землетрясением. Эта трагедия, безусловно, сохраняет окно возможностей для диалога. Ведь для ликвидации последствий случившегося Асаду и Эрдогану придется взаимодействовать», – считает Семенов.

    «Как мне кажется, в последнее время отношение Эрдогана к Асаду меняется в лучшую сторону. Можно предположить, что в Турции начинают исходить из того, что нынешний лидер в Сирии надолго и нужно с ним так или иначе договариваться», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов.

    «Кроме того, накануне президентских выборов в Турции снова встает вопрос беженцев, который невозможно решить без диалога с Дамаском. Этот вопрос для Анкары становится фактором внутриполитической борьбы, поскольку оппозиция обвиняет турецкое руководство в бездействии», – отметил он.

    «Поэтому тренд к налаживанию диалога у Турции с Сирией есть, а землетрясение станет дополнительным фактором. Обеим странам предстоит устранять последствия и решать возникшие после землетрясения проблемы. Но есть и более фундаментальные причины в турецко-сирийском диалоге, они касаются геополитической ситуации в Ближневосточном регионе в целом», – полагает эксперт.

    «В свою очередь Россия, конечно, окажет гуманитарную помощь и поддержку обеим странам, поскольку мы имеем большой опыт работы с такими ситуациями. С политической же точки зрения, для Москвы взаимодействие Анкары и Дамаска – это безусловный плюс, поскольку эти страны являются нашими партнерами. И сейчас трехсторонний диалог должен быть направлен на спасение простых людей», – акцентировал политолог.
     
     
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