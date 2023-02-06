Землетрясение дарит Турции и Сирии шанс на примирение

В Турции и Сирии произошло сильнейшее за последние сто лет землетрясение, погибло не менее 1,5 тыс. человек. Президент Владимир Путин предложил турецкому и сирийскому коллегам помощь России в ликвидации последствий катастрофы. Между тем востоковеды считают, что общая для двух стран трагедия поспособствует их политическому сближению при посредничестве Москвы.

В понедельник утром в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. В разных городах обрушились сотни зданий, в том числе объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, произошел взрыв на газопроводе в южной турецкой провинции Хатай и начался пожар.

В южных районах страны отключились электричество и Интернет. Толчки ощущались также в городах Трабзон, Ризе, Орду, Гиресун и Гюмюшхане, сообщает Haberturk. Граждан призвали не пытаться самостоятельно и без разрешения властей вернуться в свои дома. Даже если видимых повреждений нет, жилища будут проинспектированы. Землетрясение в Турции стало самым мощным с 1939 года.

Бедствие сопровождалось 78 афтершоками, самый сильный был магнитудой 6,6. Толчки ощущались в нескольких провинциях Сирии, а также в Ливане, Ираке и даже в Абхазии. Как сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, в результате землетрясения погибли 1498 человек (по состоянию на 17.30 мск), еще около 6 тыс. человек получили ранения и травмы. В Сирии погибли 403 человека, пострадали около 1,5 тысяч, передает РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Сирии Башару Асаду и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и выразил готовность оказать содействие в ликвидации последствий. Асад принял предложение, и в ближайшие часы спасатели МЧС вылетят в Сирию. Аналогичным образом поступил Эрдоган.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у российских спасателей есть «определенные технологии для определения жизнеспособности тех или иных строений после землетрясения». «Знаменитая система «Струна», которая неоднократно доказывала свою эффективность, другие системы», – уточнил он.

Между тем, как считают российские востоковеды и специалисты в области международных отношений, трагедия на Ближнем Востоке предоставляет Анкаре и Дамаску шанс примириться при посредничестве Москвы ради совместного выхода из кризиса.

«Вполне возможно, что землетрясение поспособствует активизации подготовки встречи Асада с Эрдоганом, о которой много говорилось в декабре и январе. Ее лейтмотивом может стать выработка совместных шагов по ликвидации последствий случившегося», – рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

«Однако, насколько это будет нужно Турции с электоральной точки зрения, еще предстоит просчитать политтехнологам Эрдогана. Ведь турецких избирателей на протяжении многих лет убеждали, что Асад – враг и террорист. И диалог в глазах простых турков может стать либо капитуляцией Эрдогана, либо логичным завершением войны, которая дорого обходится», – отмечает он.

«Россия сегодня выступает посредником между Турцией и Сирией, занимаясь подготовкой трехсторонней встречи лидеров стран. Москве нужен турецко-сирийский диалог. И Россия сделает все, чтобы эта встреча состоялась», – рассуждает Мирзаян.

В свою очередь востоковед Кирилл Семенов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД усомнился в скором примирении сторон даже на фоне общей трагедии. «Страны занимаются устранением последствий землетрясения, пока не в полной мере понятны масштабы случившегося, поэтому обе стороны сейчас постараются дистанцироваться от политических вопросов», – полагает он.

«При этом я бы не исключал, что спустя какое-то время Анкара и Дамаск все же пойдут навстречу друг другу, решая общие проблемы, вызванные землетрясением. Эта трагедия, безусловно, сохраняет окно возможностей для диалога. Ведь для ликвидации последствий случившегося Асаду и Эрдогану придется взаимодействовать», – считает Семенов.

«Как мне кажется, в последнее время отношение Эрдогана к Асаду меняется в лучшую сторону. Можно предположить, что в Турции начинают исходить из того, что нынешний лидер в Сирии надолго и нужно с ним так или иначе договариваться», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов.

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«Кроме того, накануне президентских выборов в Турции снова встает вопрос беженцев, который невозможно решить без диалога с Дамаском. Этот вопрос для Анкары становится фактором внутриполитической борьбы, поскольку оппозиция обвиняет турецкое руководство в бездействии», – отметил он.

«Поэтому тренд к налаживанию диалога у Турции с Сирией есть, а землетрясение станет дополнительным фактором. Обеим странам предстоит устранять последствия и решать возникшие после землетрясения проблемы. Но есть и более фундаментальные причины в турецко-сирийском диалоге, они касаются геополитической ситуации в Ближневосточном регионе в целом», – полагает эксперт.

«В свою очередь Россия, конечно, окажет гуманитарную помощь и поддержку обеим странам, поскольку мы имеем большой опыт работы с такими ситуациями. С политической же точки зрения, для Москвы взаимодействие Анкары и Дамаска – это безусловный плюс, поскольку эти страны являются нашими партнерами. И сейчас трехсторонний диалог должен быть направлен на спасение простых людей», – акцентировал политолог.