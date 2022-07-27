Газовое благополучие Украины будет полностью зависеть от США

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27 июля, среда  |  Последнее обновление — 18:59  |  vz.ru
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Почему газовая паника в Европе наигранна

Европа сама загнала себя в газовую ловушку Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Евросоюз воспринял новости об отключении еще одной турбины «Северного потока – 1» и о сокращении прокачки газа до 20% от мощности как что-то неожиданное. Однако о неисправности турбины и ее отключении еще на прошлой неделе европейцев предупредил лично президент России Владимир Путин. Почему Европа строит из себя жертву, хотя исправить ситуацию может только она сама, и чего конкретно добивается Россия? Подробности...
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Почему советский мост в Херсоне выдержал удары американскими ракетами

Открытие ключевого моста в Херсонской области – Антоновского – состоялось в декабре 1985 года Сергей Бобылев/ТАСС
Украинские военные продолжают атаковать ключевой инфраструктурный объект в Херсоне – Антоновский мост. Его разрушение необходимо Киеву для начала так называемой битвы за Херсон. Однако построенное еще во времена СССР при Горбачеве сооружение пока выдерживает многочисленные попадания присланных Украине из США ракет. Почему ВСУ, несмотря на множественные попытки и заокеанскую помощь, до сих пор не могут разрушить стратегический мост? Подробности...
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Как Россия будет покидать МКС

Изображение проекта новой российской космической станции Роскосмос/ТАСС
Глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с Владимиром Путиным заявил об уходе России из проекта Международной космической станции после 2024 года. Предполагается, что к этому моменту Россия уже начнет формирование собственной космической станции на орбите. Насколько неизбежно это решение и почему так сложно оборвать космическое сотрудничество США и России?  Подробности...
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Евросоюз сам лишает себя канала влияния на Россию

Европа ищет любые зацепки, чтобы навредить простым россиянам EPA/TASS
В Европе обсуждается очередной антироссийский запрет. На этот раз речь идет о том, чтобы пресечь саму возможность посещения гражданами России стран Шенгенской зоны, то есть большинства стран Евросоюза. Звучат даже более радикальные идеи – выдавать визу только тем, кто открыто предаст родную страну. И тем самым, как и в остальных подобных случаях, Европа навредит прежде всего себе самой. Почему? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Украина стала страной-ловушкой

Виктор Иванченко
Виктор Иванченко, журналист, Киев
От призыва укрываются немало украинских патриотов. Они надеются победить Россию, но мечтают, чтобы эту победу одержала «лучшая в Европе армия», на которую восемь лет платили из зарплаты военный налог. Воевать с дивана – это пожалуйста, но гнить в окопах они не подписывались. Подробности...
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Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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Западу просто нечего предложить потенциальным предателям в России

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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Когда Китай отвоюет Тайвань

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Победительницей «Мисс Россия – 2022» стала 22-летняя уроженка Оренбурга Анна Линникова. Студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR и мечтает объехать весь мир. В число увлечений Анны входит также шитье и изучение французского языка. Всего в финале конкурса участвовали 25 девушек
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Как выбирали победительницу конкурса «Мисс Москва – 2022»

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Насколько для России важны хорошие отношения с Израилем?
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    		   27 июля 2022, 18:00
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Николай Стороженко

    Украина начинает осознавать масштабы проблем, которые неизбежно должны возникнуть в этой стране зимой из-за дефицита газа. И боевые действия – вовсе не главная причина происходящего. Кто, по мнению Киева, обязан помочь ему с закупкой топлива – и может ли это быть реализовано чисто технически?

    Украина готовится к тяжелой зиме, и в первую очередь это касается поставок газа. Денег на закупку газа у компании «Нафтогаз Украины» нет, поэтому она их (150 млрд грн.) просит у правительства. Проблема в цене. Если еще 25 июля цены на хабе TTF в Нидерландах были в пределах 1850 долл. за тыс. куб., то к вечеру 26 июля на фоне сообщений об остановке еще одной турбины «Северного потока» подскочили выше 2200 долл. А на следующий день – и еще более.

    К тому же в правительстве Украины и сами отлично знают, что у них нет лишних денег на закупку требующихся Украине объемов газа. Поэтому правительство решило прибегнуть к дежурной выручалочке – попросить помощи у США.

    Эту помощь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пафосно назвал газовым ленд-лизом. И неспроста. Судя по сообщениям украинских изданий, правительство пошло на дефолт по облигациям «Нафтогаза» (срок их погашения истекал как раз 26 июля). То есть компания, по сути, устранена от процесса подготовки к зиме: ни привлечь кредиты, ни заключить контракты она не сможет, даже если бы и хотела.

    Миллиарды долларов и миллиарды кубометров

    В СМИ можно встретить разные оценки объемов газа, необходимых Украине для благополучного прохождения зимы. Сам Шмыгаль в начале лета говорил об увеличении запасов к зиме с 10 до 19 млрд куб. м: «...часть газа будем импортировать. Мощности для этого есть. Договоренности с нашими соседями на Западе мы тоже имеем». Глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко примерно тогда же говорил о необходимости импорта 6 млрд куб. м.

    Импорт нужен, чтобы покрыть разрыв между собственной добычей (16–19 млрд куб. м, по оценке Шмыгаля) и потреблением (21–24 млрд куб. м). Крупный зазор в оценке добычи связан с разнящимися прогнозами. Обычно Украина добывала плюс-минус 20 млрд кубометров газа в год. В этом году ожидают падения добычи из-за боевых действий, расхождение только в оценке падения.

    Президент Центра глобальных исследований «Стратегия XXI» Михаил Гончар считает, что она обвалится на 20%. Витренко оптимист: уверен, что добыча упадет только на 5–10%. Примерно 90% украинского газа добывается в двух областях: Полтавской и Харьковской. Однако причиной падения добычи будут не только боевые действия, грозящие в первую очередь Харьковской области. Еще два года назад было известно о том, что топ-5 украинских месторождений в основном выработали свой ресурс: их уровень истощенности тогда колебался от 79% до 90%. То есть даже озвученные 6 млрд куб. м – ориентировочный показатель. Все будет зависеть от собственной добычи. 

    Термин «газовый ленд-лиз» (относительно планов подготовки к отопительному сезону) Витренко озвучил тогда же, в начале июня. Ленд-лиз, напомним, – государственная программа кредитования союзников США. Обычно речь идет о поставке вооружений, но по сути кредитовать можно что угодно.

    Когда-то давно Украина брала кредиты на закупку газа у России, потом у ЕС, Всемирного банка. Однако теперь речь идет о слишком крупных суммах: в июле «Нафтогаз» просил 150 млрд грн. (4 млрд долл.), а Витренко в июне говорил даже о 8 млрд долл. Учитывая, что «Нафтогаз» теперь в дефолте, да и сама Украина, по сути, тоже (еще 20 июля кредиторы отсрочили Украине обслуживание долга до конца 2023 года), взять в долг быстро и в таких объемах Украина может разве что у США. 

    Реверс кончился

    Но вернемся от денег к газу. Допустим, что США действительно расщедрятся еще и на газовый ленд-лиз. Но как Украине получить газ?

    В последние годы эту проблему решал виртуальный реверс. Украина покупала российский газ у европейских трейдеров, уверяя всех вокруг, что он европейский. В этом году ее соседка Польша похожим образом закачивала в свои хранилища российский газ из ФРГ. Для этого она гордо отказалась прокачивать его по газопроводу «Ямал – Европа» и использовала его как раз для реверса.

    Соседки стоят друг друга. Однако у Польши реверс не виртуальный, она действительно качает газ из ФРГ. Тогда как Украина физически отбирает его из экспортной трубы. В былые годы это всех устраивало. В этом году механизм виртуального реверса для Украины будет закрыт.

    Во-первых, Украина сама сократила прокачку газа через свою ГТС (известный эпизод с ГИС «Сохрановка»). Во-вторых, «Ямал – Европа» простаивает с весны, а «Северный поток – 1», возобновивший работу 21 июля с 40% загрузкой, с 27 июля снижает ее до 20% – очередная турбина отправляется на ремонт.

    Свои хранилища Европа, скорее всего, заполнит. Проблема в том, что все эти годы они были страховкой на случай резких морозов, способов выровнять пики потребления. Основное потребление шло из трубы. Теперь же ЕС ограничивает потребление даже для себя. Нескольких миллиардов кубометров для Украины этот баланс точно не предусматривает. 

    Вся надежда в Киеве – с точки зрения чисто технической – на Польшу. Там еще в начале июня заявили о планах запуска двух плавучих терминалов СПГ. Один – для себя, второй – как раз для нужд Украины, Словакии и Чехии. Они и могли бы принять газовые танкеры из США. Мощность – 6 млрд куб. Для одной Украины бы хватило. На троих – уже не факт. К тому же, эти 6 млрд кубометров терминал может принять в течение года, тогда как Украине они необходимы для зимовки (то есть в течение ближайших восьми месяцев). Нельзя сказать, чтобы в Киеве и Варшаве не готовились к чему-то подобному. Еще в августе прошлого года стартовало строительство газопровода для расширения поставок газа с польских СПГ-терминалов на Украину (интерконнектор Польша – Словакия).

    Опять-таки, давайте считать. До строительства интерконнектора Польша могла поставить Украине не более 2 млрд куб. м/год. Мощность интерконнектора в направлении Словакии – 4,7 млрд/год. Все упирается в то, сколько газа необходимо самой Словакии, а также в это пресловутое «в год». Нужно-то не в год, а с августа по март 2023 года.

    Неудивительно, что бывший спикер Верховной рады Украины на днях предложил решить проблему привычными методами: «Излишки российского газа необходимо конфисковать по закону и закачивать в наши хранилища. Потому что выходит парадоксальная ситуация – ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами».

    Само собой. Слышишь, что Украина начала подготовку к отопительному сезону – значит, готовится что-то украсть. Где он только излишки там нашел, непонятно. 

    Выводы

    Таким образом, зимовать Украине будет непросто сразу по нескольким причинам. Во-первых, газ нынче исключительно дорог, а зимой цена и вовсе улетит в космос. Поскольку зимовать Украина собралась на прибывающем в Польшу СПГ, она будет платить самую высокую цену – спотовую.

    Во-вторых, «Нафтогаз» в дефолте, заключать контракты некому.

    Правительство Украины, допустив дефолт, фактически повесило это на себя и сдается на милость США с их газовым ленд-лизом. Наверняка США его предоставят, причем даже оперативно. Но даже они вряд ли смогут одобрить его «вот прям щас». Тем более что сейчас в США близится к завершению финансовый год (30 сентября). А деньги Украине нужны вчера, цены-то растут: СПГ дорожает, фрахт танкеров дорожает. Сегодня для закупки 6 млрд куб. м не хватит ни четырех, ни восьми миллиардов долларов. Исходя из текущих цен на TTF, Украине необходимы более 13 млрд долл. 

    Наконец, сомнительно, что такие деньги Украине дадут без обязательства введения рыночных тарифов на газ для населения или хотя бы их коррекции. Сегодня они заморожены на уровне 8 тыс. грн./куб. м, тогда как актуальная цена – в районе 90 тыс. грн. Зимой же, учитывая прогнозы (3000–4000 долл./тыс. куб. м) и девальвационный потенциал гривны, мы вполне можем увидеть 200–250 тыс. грн.


     
     
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