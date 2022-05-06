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6 мая, пятница  |  Последнее обновление — 14:04  |  vz.ru
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Газу для «Северного потока – 2» нашли новых потребителей

Газпром не списывает «Северный поток – 2» со счетов Петр Ковалев/ТАСС
Россия решила задействовать для внутренних нужд неиспользуемые на российской территории газопроводы, построенные под проект морского «Северного потока – 2». Эти трубы помогут развитию газоснабжения в северо-западных регионах страны. При этом заявление Газпрома наполнено оптимизмом вокруг судьбы самого «Северного потока – 2». Есть ли шансы, что этот газопровод будет когда-нибудь запущен в эксплуатацию? Подробности...
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Католики испортили план НАТО в самый ответственный момент

Франциск сравнил политику НАТО в отношении России с лаяньем у двери, Миланович – с тыканьем ручкой в глаз медведю IPA/Sipa USA/Reuters
Президент Хорватии или, как говорят сербские радикалы, «окатоличенной части Сербии» Зоран Миланович вновь проявил себя как главный друг России в ЕС: пообещал заблокировать ускоренное вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Параллельно политику альянса в отношении России осудил Папа Римский Франциск. Зачем это все католикам?  Подробности...
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Как ВКС России справиться с украинскими ПЗРК

Российский Су-25 был поражен ПЗРК по время спецоперации на Украине, но успешно вернулся на базу Минобороны России/Youtube
Десятки тысяч переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) отправил Запад украинским войскам. Предполагается, что это оружие должно лишить российскую военную авиацию преимущества в воздухе. Как устроены эти системы, в чем сложности применения «Стингеров» и каким образом российские летчики могут противодействовать им? Подробности...
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Новым голосом Белого дома станет ультралевая чернокожая лесбиянка

Подтвердилось увольнение Псаки, ее заменит чернокожая представительница ЛГБТ Michael Reynolds/EPA/ТАСС
Джен Псаки покидает Белый дом. Ее место займет Карин Жан-Пьер – чернокожая политическая активистка, лесбиянка, аналитик и экс-глава аппарата Камалы Харрис на выборах в 2020 году. Почему Джо Байден выбрал в качестве пресс-секретаря именно Жан-Пьер и как стиль ее работы отразится на информационной политике Белого дома? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Чем Мариуполь похож на Познань

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Германия в 1945-м в военном отношении напоминала Украину в 2022-м. С одной стороны, она имела армию с боевым опытом и внушительное количество военной техники. С другой стороны, соотношение сил было принципиально неравно. Подробности...

Запад хочет подорвать отношения России и Индии

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Намеки на общую позицию НАТО и Индии по Украине есть. Они осуждают гуманитарный кризис и призывают к деэскалации. Если НАТО нуждается в опоре на Индию для создания «антироссийского фронта», то индийцам Запад нужен для сдерживания Китая. Подробности...

Учтет ли Россия интересы других стран на Украине

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
После окончания боевых действий на украинской территории настанет время не только мира, но и нового баланса интересов на этом пространстве. Чьи интересы и как учитывать – все это будет решать победитель, то есть Россия. Подробности...
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На Тайване в среду несколько десятков человек отпраздновали ежегодный День «Звездных войн». Праздник родился из созвучия фразы: May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила») с фразой: May the fourth be with you («Да пребудет с тобой четвертое мая»). Искомое напутствие впервые прозвучало в первом фильме саги «Звездные войны», вышедшем в 1977 году
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    Новым голосом Белого дома станет ультралевая чернокожая лесбиянка

    Подтвердилось увольнение Псаки, ее заменит чернокожая представительница ЛГБТ
    		   6 мая 2022, 14:04
    Фото: Michael Reynolds/EPA/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    Джен Псаки покидает Белый дом. Ее место займет Карин Жан-Пьер – чернокожая политическая активистка, лесбиянка, аналитик и экс-глава аппарата Камалы Харрис на выборах в 2020 году. Почему Джо Байден выбрал в качестве пресс-секретаря именно Жан-Пьер и как стиль ее работы отразится на информационной политике Белого дома?

    Накануне было объявлено, что Джен Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома, ее место займет Карин Жан-Пьер. Об этом сообщила администрация Джо Байдена. Жан-Пьер станет первой в истории чернокожей американкой и представительницей ЛГБТ-сообщества на данном посту. Сейчас она находится на должности заместителя пресс-секретаря американской администрации.

    Глава американского государства заявил, что «Карин не только обладает опытом, талантом и добросовестным подходом», но и «будет продолжать играть лидирующую роль в распространении информации о работе администрации Байдена – Харрис от имени американского народа». По словам Байдена, он и его супруга Джилл «знают и уважают Карин долгое время». По его словам, Жан-Пьер «станет сильным голосом, который будет говорить» от его имени и от имени его администрации.

    Напомним, СМИ сообщали, что Псаки планирует в мае уйти с должности пресс-секретаря, она намерена получить работу на телеканале MSNBC. Псаки была известна работой в Белом доме еще со времен Барака Обамы. В 2013 году она стала официальным представителем Госдепа США. После победы Дональда Трампа на выборах она ушла на CNN, в 2020 же году она присоединилась к команде Джо Байдена.

    Что касается Жан-Пьер, то ей 44 года, она известна как политическая активистка гаитянского происхождения, с 2021 года – первый заместитель Джен Псаки. Кроме того, Жан-Пьер была руководителем аппарата кандидата в вице-президенты от Демократической партии Камалы Харрис во время президентской кампании США 2020 года. Также Жан-Пьер работала аналитиком телеканалов NBC News и MSNBC, была преподавателем международных отношений в Колумбийском университете.

    «Поскольку Жан-Пьер была одной из помощниц Псаки, ее назначение – это своего рода преемственность. Она примерно на том же уровне, что и ее предшественница, будет выгораживать Байдена и помогать ему решать проблемы с постоянными скандалами», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков.

    «Новый пресс-секретарь Белого дома уже успела поработать в администрации Обамы, но прессе она запомнилась во время правления Дональда Трампа. Она тогда обвиняла президента в расизме, говоря, что в Америке нет места для тех, кто не является белым гетеросексуальным мужчиной», – уточнил Дудаков.

    По словам собеседника, тот факт, что Жан-Пьер – чернокожая представительница ЛГБТ, сыграл важную роль при утверждении ее кандидатуры. «Байден старается продвигать идею о том, что ориентация, цвет кожи и пол фактически не важны в сравнении с личностными качествами. Американский президент хочет войти в историю как прогрессивный руководитель страны», – подчеркнул эксперт.

    Собеседник также обратил внимание на то, что сама Жан-Пьер еще до официального вступления в должность оказалась в центре скандала. «Дело в том, что ее жена – журналистка CNN. А должность пресс-секретаря Белого дома не должна быть аффилирована с журналистами», – пояснил Дудаков.

    Вместе с тем, уверен эксперт, не стоит ожидать кардинальных изменений информационной повестки со стороны Белого дома. «Она фактически является просто говорящей головой. Это не уровень, например, нашего Пескова, который не только пресс-секретарь, но и занимается в целом медийной политикой Кремля. Очевидно, и Жан-Пьер будет совершать какие-то ошибки, но, как мы все понимаем, особым интеллектом никто из пресс-секретарей в современной истории США не блещет», – полагает Дудаков.

    «Несмотря на свою, мягко говоря, экзотичность, Жан-Пьер – профессионал. Другое дело, что непосредственно в пресс-службе она работает не так давно. И ее работа в основном была связана с политическим активизмом и политтехнологиями в рамках избирательных кампаний», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    По словам эксперта, с приходом Жан-Пьер на должность пресс-секретаря может измениться новостная повестка Белого дома. «Проблема в том, что она активистка до мозга костей. И будучи работником пресс-службы, она, что называется, ничья, не принадлежит ни к какой группировке, придерживаясь при этом ультралевых либеральных убеждений. Теперь внутри администрации за влияние на нового пресс-секретаря развернется определенная борьба», – пояснил собеседник.

    «Будет любопытно посмотреть, сможет ли Жан-Пьер перековаться и стать настоящим пресс-секретарем, как была Псаки. Если да, то ее действительно можно будет назвать профессионалом с большой буквы», – отметил Дробницкий.

    Собеседник также отметил, что у Джен Псаки был свой особый стиль работы, на который и могла бы равняться Жан-Пьер. «Она могла строго следовать тому, что ей велено говорить, по несколько раз повторять одно и то же утверждение, вовремя уходить от ответов. Еще будучи спикером Госдепартамента, Псаки показала, что абсолютно заточена под работу пресс-секретаря. Безусловно, неоднократно возникали поводы для насмешек над ней, некоторые вещи она формулировала коряво, но она никогда не подставляла своих боссов. Этого же ждут от Жан-Пьер», – резюмировал Дробницкий.

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