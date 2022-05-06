Новым голосом Белого дома станет ультралевая чернокожая лесбиянка

Джен Псаки покидает Белый дом. Ее место займет Карин Жан-Пьер – чернокожая политическая активистка, лесбиянка, аналитик и экс-глава аппарата Камалы Харрис на выборах в 2020 году. Почему Джо Байден выбрал в качестве пресс-секретаря именно Жан-Пьер и как стиль ее работы отразится на информационной политике Белого дома?

Накануне было объявлено, что Джен Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома, ее место займет Карин Жан-Пьер. Об этом сообщила администрация Джо Байдена. Жан-Пьер станет первой в истории чернокожей американкой и представительницей ЛГБТ-сообщества на данном посту. Сейчас она находится на должности заместителя пресс-секретаря американской администрации.

Глава американского государства заявил, что «Карин не только обладает опытом, талантом и добросовестным подходом», но и «будет продолжать играть лидирующую роль в распространении информации о работе администрации Байдена – Харрис от имени американского народа». По словам Байдена, он и его супруга Джилл «знают и уважают Карин долгое время». По его словам, Жан-Пьер «станет сильным голосом, который будет говорить» от его имени и от имени его администрации.

Напомним, СМИ сообщали, что Псаки планирует в мае уйти с должности пресс-секретаря, она намерена получить работу на телеканале MSNBC. Псаки была известна работой в Белом доме еще со времен Барака Обамы. В 2013 году она стала официальным представителем Госдепа США. После победы Дональда Трампа на выборах она ушла на CNN, в 2020 же году она присоединилась к команде Джо Байдена.

Что касается Жан-Пьер, то ей 44 года, она известна как политическая активистка гаитянского происхождения, с 2021 года – первый заместитель Джен Псаки. Кроме того, Жан-Пьер была руководителем аппарата кандидата в вице-президенты от Демократической партии Камалы Харрис во время президентской кампании США 2020 года. Также Жан-Пьер работала аналитиком телеканалов NBC News и MSNBC, была преподавателем международных отношений в Колумбийском университете.

«Поскольку Жан-Пьер была одной из помощниц Псаки, ее назначение – это своего рода преемственность. Она примерно на том же уровне, что и ее предшественница, будет выгораживать Байдена и помогать ему решать проблемы с постоянными скандалами», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков.

«Новый пресс-секретарь Белого дома уже успела поработать в администрации Обамы, но прессе она запомнилась во время правления Дональда Трампа. Она тогда обвиняла президента в расизме, говоря, что в Америке нет места для тех, кто не является белым гетеросексуальным мужчиной», – уточнил Дудаков.

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По словам собеседника, тот факт, что Жан-Пьер – чернокожая представительница ЛГБТ, сыграл важную роль при утверждении ее кандидатуры. «Байден старается продвигать идею о том, что ориентация, цвет кожи и пол фактически не важны в сравнении с личностными качествами. Американский президент хочет войти в историю как прогрессивный руководитель страны», – подчеркнул эксперт.

Собеседник также обратил внимание на то, что сама Жан-Пьер еще до официального вступления в должность оказалась в центре скандала. «Дело в том, что ее жена – журналистка CNN. А должность пресс-секретаря Белого дома не должна быть аффилирована с журналистами», – пояснил Дудаков.

Вместе с тем, уверен эксперт, не стоит ожидать кардинальных изменений информационной повестки со стороны Белого дома. «Она фактически является просто говорящей головой. Это не уровень, например, нашего Пескова, который не только пресс-секретарь, но и занимается в целом медийной политикой Кремля. Очевидно, и Жан-Пьер будет совершать какие-то ошибки, но, как мы все понимаем, особым интеллектом никто из пресс-секретарей в современной истории США не блещет», – полагает Дудаков.

«Несмотря на свою, мягко говоря, экзотичность, Жан-Пьер – профессионал. Другое дело, что непосредственно в пресс-службе она работает не так давно. И ее работа в основном была связана с политическим активизмом и политтехнологиями в рамках избирательных кампаний», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

По словам эксперта, с приходом Жан-Пьер на должность пресс-секретаря может измениться новостная повестка Белого дома. «Проблема в том, что она активистка до мозга костей. И будучи работником пресс-службы, она, что называется, ничья, не принадлежит ни к какой группировке, придерживаясь при этом ультралевых либеральных убеждений. Теперь внутри администрации за влияние на нового пресс-секретаря развернется определенная борьба», – пояснил собеседник.

«Будет любопытно посмотреть, сможет ли Жан-Пьер перековаться и стать настоящим пресс-секретарем, как была Псаки. Если да, то ее действительно можно будет назвать профессионалом с большой буквы», – отметил Дробницкий.

Собеседник также отметил, что у Джен Псаки был свой особый стиль работы, на который и могла бы равняться Жан-Пьер. «Она могла строго следовать тому, что ей велено говорить, по несколько раз повторять одно и то же утверждение, вовремя уходить от ответов. Еще будучи спикером Госдепартамента, Псаки показала, что абсолютно заточена под работу пресс-секретаря. Безусловно, неоднократно возникали поводы для насмешек над ней, некоторые вещи она формулировала коряво, но она никогда не подставляла своих боссов. Этого же ждут от Жан-Пьер», – резюмировал Дробницкий.

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