США раскалывают антироссийский фронт Запада

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19 мая, четверг  |  Последнее обновление — 20:28  |  vz.ru
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Россия после ухода Renault сохранит производство современных авто

Найден способ сохранить бюджетные автомобили Lada для российского потребителя Пресс-служба губернатора Самарской области
РИА Новости
Французский Renault уходит из России, однако оставляет широкое окно возможности для возврата. Но главное, что западный концерн оставляет «АвтоВАЗу» собственную платформу. Это значит, что российскому автозаводу не надо искать новых владельцев в Китае или Корее, или возвращаться к выпуску устаревших моделей Lada.  Подробности...
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«Патриотизм можно только воспитать»

Воспитание патриотизма должно быть осознанным Сергей Бобылев/ТАСС
В патриотическом воспитании детей, помимо семьи, должны участвовать школа, вуз, телевидение, политики, общественные движения, НКО. Только так можно воспитать человека, который любит свою страну, заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Занко, комментируя решение Минпросвещения, согласно которому с 1 сентября в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться гимн. Подробности...
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Россия делает ставку на боевые лазеры

Так выглядит комплекс «Пересвет». Облик других образцов лазерного оружия России пока секретен Министерство обороны РФ/РИА Новости
«На подходе системы вооружения, которые будут определять боеспособность наших Вооруженных сил в будущем», заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов. Он дал понять, что особая надежда возлагается на перспективное лазерное оружие. Какие системы лазерных вооружений уже использует российская армия – и что нового мы можем уже вскоре увидеть на поле боя?  Подробности...
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Как российская артиллерия проламывает украинскую оборону

Российская артиллерия доказывает свою эффективность на Украине Михаил Голенков/РИА Новости
Артиллерия в ходе специальной военной операции не так часто упоминается, как эффективные удары «Калибров» и «Искандеров». Однако выясняется, что именно пушки сегодня играют едва ли не решающую роль на полях сражений на Украине. Как применяют сегодня это оружие и за счет чего сохраняется его эффективность? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Украинцев используют как подопытных кроликов

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда кажется, что на Западе идет украинизация, то это вовсе не кажется. Процесс этот тщательно подготовлен и целенаправленно запущен – для обеспечения управляемости западного общества, что становится все более актуально в свете накрывающего весь мир кризиса. Подробности...

Киев сдает свою нацистскую элиту, как стеклотару

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Когда власть – это актеры и продюсеры, то и боевые действия планируются, как сериал. В данном случае – о героях нации, которые даже в подвалах завода воюют с москальскою ордою. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Почему для России важно поддерживать осколки СССР

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В ситуации обострения вокруг Приднестровья неизбежно встает вопрос: что представляет этот анклав для России – осколок былого влияния или форпост национальной внешней политики? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Кто ведет мир к голоду

США примиряются с Венесуэлой

Самый скандальный «путинский агент»

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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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Ученые показали первое фото черной дыры в центре нашей галактики

Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    США раскалывают антироссийский фронт Запада

    Лидеры Турции и Венгрии не дают полностью сомкнуть западный антироссийский фронт
    		   19 мая 2022, 18:50
    Фото: Attila Volgyi/Imago/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Среди западных элит все чаще звучат заявления о том, что надо наказывать страны, не полностью разделяющие антироссийский настрой Брюсселя и Вашингтона. Речь идет прежде всего о Турции и Венгрии. Однако усиление давления на государства с независимой внешней политикой может завести Запад совсем не туда, куда ему хочется.

    «Россию уничтожат западными санкциями». «Россию вгонят в каменный век». «Россия не сможет противостоять коллективной воле развитых стран под началом Соединенных Штатов».

    Все эти угрозы сыплются из уст западных экспертов, а также российских скептиков с самого начала спецоперации на Украине. Россиян пытаются убедить, что Москва бросила вызов не Украине и даже не США, а целому сонму стран, консолидированных едиными ценностями, решимостью и намерением сохранить нынешний миропорядок любой ценой. Единому Западу.

    Однако реальность, как теперь выясняется, противоречит теориям скептиков. Да, коллективные санкции были введены, однако по важнейшим вопросам единой воли Запад не демонстрирует. Более того, в последние недели там даже произошел открытый раскол. Экономические санкции против России (шестой пакет, включающий эмбарго на нефть) блокирует Венгрия, а геополитические (расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции) – Турция. Эксперты признают, что единства Запада больше нет – и разрушила его Россия.

    И речь тут идет не о каком-то лишении США моральной поддержки. Долгие годы единство коллективного Запада (либеральных демократий, «золотого миллиарда» – неважно, как его называли) было одним из важнейших элементов американской внешней, а также экономической политики. Элементом, который позволял Вашингтону мобилизовать ресурсы коллективного Запада ради решения американских задач, которые – и это крайне важно – соответствовали задачам союзников.

    Страны Запада вместе противостояли советской угрозе – как военной, так и идеологической. Вместе строили либеральный миропорядок, основанный на западных ценностях и правилах игры. Вместе сопроцветали. В 1990-е вместе трансформировали мировой порядок в однополярный, а также осваивали новые рынки Восточной Европы.

    Конечно, какие-то разногласия были. «Строго говоря, полного единства Запада не было никогда. Даже в период холодной войны Франция и ФРГ (в период социал-демократических правительств) проводили в значительной степени независимый от США курс, который Вашингтону не нравился», – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

    Например, французы частично выходили из НАТО, а немцы реализовывали с СССР проект строительства газопроводов. Однако, во-первых, эти разногласия не касались каких-то критических моментов, а во-вторых, Соединенные Штаты старались поддерживать партийную дисциплину мягкими, закулисными методами. Никаких «вторжений в Панаму» с европейскими союзниками Вашингтон не устраивал, всячески демонстрируя по крайней мере показное уважение к собратьям по коллективному Западу из Старого Света.

    Впервые формула мягкого решения разногласий дала сбой, пожалуй, в период Буша-младшего, когда Америка демонстративно и оскорбительно проигнорировала мнение Франции и Германии по иракскому вопросу.

    На Западе это позиционировали в виде эксцесса. Однако в 2016 году эксцесс стал нормой. «Единство сломалось при Трампе – когда он агрессивно давил на европейцев, называл их торговыми конкурентами», – поясняет газете ВЗГЛЯД программный директор Валдайского клуба Олег Барабанов.

    Конечно, Байден приходил на пост президента США с тезисом о восстановлении уважения к союзникам и учета их мнения – однако тезис остался лишь на бумаге. «На самом деле Байден продолжил меркантилистскую политику США, ушел из Афганистана (проигнорировав интересы европейских союзников), не скрывал свой интерес в Европе лишь постольку, поскольку она готова помогать ему в борьбе с Китаем. И многие европейцы в 2021 году уверяли, что Байден лишь на словах отличается от Трампа, а по факту проводит аналогичную политику», – говорит Дмитрий Суслов.

    Проблема, как теперь видно, была не в Трампе и Байдене – а в объективных процессах, которые проходят внутри и вовне Соединенных Штатов.

    С одной стороны, все более усиливаются расхождения в стратегических интересах США и их европейских союзников. Америка пытается сохранить свою гегемонию – Европа же заинтересована в своей безопасности и экономическом развитии. Америка пытается сохранить контроль над союзниками, в том числе за счет военно-политического зонтика – а союзники раз за разом убеждаются, что зонтик дырявый (см. тот же Афганистан). Америка пытается позиционировать себя как идейного и политического лидера западного мира – а весь мир видит колоссальные внутриполитические разногласия внутри Соединенных Штатов.

    Параллельно с расхождением интересов идет еще один неприятный для США процесс – усиление независимости и субъектности в поведении таких стран, как Турция.

    «И оба этих тренда стратегически будут усиливаться, – говорит Дмитрий Суслов. – Та консолидация западных стран, которая произошла в начале года, носит временный и вынужденный характер, связанный с реакцией на спецоперацию на Украине. При этом даже в нынешних экстремальных обстоятельствах многие европейские страны не готовы огульно присоединиться к американской политике по нанесению России стратегического поражения. Не готовы подписаться под тем, что целью политики в украинском направлении должно быть стратегическое ослабление России (о чем говорят Макрон и Шольц)».

    «Когда их национальные интересы приносятся в жертву трансатлантической или евросоюзовской солидарности, страны начинают задавать вопросы: а зачем это нужно? Да, для артикуляции таких вопросов нужна харизма и политическая воля, не у всех эти качества есть, – говорит Олег Барабанов. – Однако очевидно, что экономическое положение Европы будет ухудшаться – в том числе из-за резкого отказа от российских энергоносителей. Это вызовет внутриполитический протест, социальную борьбу – и лидеры могут начать более четко высказывать свой национальный интерес».

    Европе, например, для устойчивого развития нужно экономическое сотрудничество с Москвой. Без этого сотрудничества та же Германия не сможет не то что реализовать свои планы по военно-политическому усилению, но и даже сохранить нынешний уровень экономики. Так что Венгрия и Турция – это лишь первые ласточки.

    Собственно, перед той частью элиты, для которой сохранение евроатлантического единства является сакральным моментом, стоит вопрос о том, что делать с этими ласточками. Ряд экспертов и журналистов предлагают их либо наказать (уже звучат идеи исключить Турцию из НАТО и лишить Венгрию доступа к евросоюзовским финансовым фондам), либо попросту игнорировать. То есть принять то же эмбарго на российскую нефть не на уровне Евросоюза, а на уровне всех стран-членов, кроме Венгрии – которую просто изолировать от процесса.

    Проблема в том, что такое поведение приведет: а) к тому, что та же Венгрия станет крупнейшим экспортером газа и нефти в Европе (ведь это будут уже не российские, а венгерские углеводороды); б) к продолжению распада западного единства. Ведь исключение Венгрии не решает проблему трендов на расхождение интересов и суверенизацию центров силы, а также не приближает Америку к адаптации к этим трендам.

    «Чем больше США демонстрируют, что даже Европа является пешкой в их политике по утверждению мировой гегемонии, тем в большей степени будет расти раскол», – говорит Дмитрий Суслов. И потом Вашингтон может сколько угодно обвинять в этом расколе Россию. На самом же деле получается, что концепцию «коллективного Запада», являющуюся оплотом американской внешней и экономической политики, уничтожают сами американцы. 


     
     
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