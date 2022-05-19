США раскалывают антироссийский фронт Запада

Среди западных элит все чаще звучат заявления о том, что надо наказывать страны, не полностью разделяющие антироссийский настрой Брюсселя и Вашингтона. Речь идет прежде всего о Турции и Венгрии. Однако усиление давления на государства с независимой внешней политикой может завести Запад совсем не туда, куда ему хочется.

«Россию уничтожат западными санкциями». «Россию вгонят в каменный век». «Россия не сможет противостоять коллективной воле развитых стран под началом Соединенных Штатов».

Все эти угрозы сыплются из уст западных экспертов, а также российских скептиков с самого начала спецоперации на Украине. Россиян пытаются убедить, что Москва бросила вызов не Украине и даже не США, а целому сонму стран, консолидированных едиными ценностями, решимостью и намерением сохранить нынешний миропорядок любой ценой. Единому Западу.

Однако реальность, как теперь выясняется, противоречит теориям скептиков. Да, коллективные санкции были введены, однако по важнейшим вопросам единой воли Запад не демонстрирует. Более того, в последние недели там даже произошел открытый раскол. Экономические санкции против России (шестой пакет, включающий эмбарго на нефть) блокирует Венгрия, а геополитические (расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции) – Турция. Эксперты признают, что единства Запада больше нет – и разрушила его Россия.

И речь тут идет не о каком-то лишении США моральной поддержки. Долгие годы единство коллективного Запада (либеральных демократий, «золотого миллиарда» – неважно, как его называли) было одним из важнейших элементов американской внешней, а также экономической политики. Элементом, который позволял Вашингтону мобилизовать ресурсы коллективного Запада ради решения американских задач, которые – и это крайне важно – соответствовали задачам союзников.

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Страны Запада вместе противостояли советской угрозе – как военной, так и идеологической. Вместе строили либеральный миропорядок, основанный на западных ценностях и правилах игры. Вместе сопроцветали. В 1990-е вместе трансформировали мировой порядок в однополярный, а также осваивали новые рынки Восточной Европы.

Конечно, какие-то разногласия были. «Строго говоря, полного единства Запада не было никогда. Даже в период холодной войны Франция и ФРГ (в период социал-демократических правительств) проводили в значительной степени независимый от США курс, который Вашингтону не нравился», – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Например, французы частично выходили из НАТО, а немцы реализовывали с СССР проект строительства газопроводов. Однако, во-первых, эти разногласия не касались каких-то критических моментов, а во-вторых, Соединенные Штаты старались поддерживать партийную дисциплину мягкими, закулисными методами. Никаких «вторжений в Панаму» с европейскими союзниками Вашингтон не устраивал, всячески демонстрируя по крайней мере показное уважение к собратьям по коллективному Западу из Старого Света.

Впервые формула мягкого решения разногласий дала сбой, пожалуй, в период Буша-младшего, когда Америка демонстративно и оскорбительно проигнорировала мнение Франции и Германии по иракскому вопросу.

На Западе это позиционировали в виде эксцесса. Однако в 2016 году эксцесс стал нормой. «Единство сломалось при Трампе – когда он агрессивно давил на европейцев, называл их торговыми конкурентами», – поясняет газете ВЗГЛЯД программный директор Валдайского клуба Олег Барабанов.

Конечно, Байден приходил на пост президента США с тезисом о восстановлении уважения к союзникам и учета их мнения – однако тезис остался лишь на бумаге. «На самом деле Байден продолжил меркантилистскую политику США, ушел из Афганистана (проигнорировав интересы европейских союзников), не скрывал свой интерес в Европе лишь постольку, поскольку она готова помогать ему в борьбе с Китаем. И многие европейцы в 2021 году уверяли, что Байден лишь на словах отличается от Трампа, а по факту проводит аналогичную политику», – говорит Дмитрий Суслов.

Проблема, как теперь видно, была не в Трампе и Байдене – а в объективных процессах, которые проходят внутри и вовне Соединенных Штатов.

С одной стороны, все более усиливаются расхождения в стратегических интересах США и их европейских союзников. Америка пытается сохранить свою гегемонию – Европа же заинтересована в своей безопасности и экономическом развитии. Америка пытается сохранить контроль над союзниками, в том числе за счет военно-политического зонтика – а союзники раз за разом убеждаются, что зонтик дырявый (см. тот же Афганистан). Америка пытается позиционировать себя как идейного и политического лидера западного мира – а весь мир видит колоссальные внутриполитические разногласия внутри Соединенных Штатов.

Параллельно с расхождением интересов идет еще один неприятный для США процесс – усиление независимости и субъектности в поведении таких стран, как Турция.

«И оба этих тренда стратегически будут усиливаться, – говорит Дмитрий Суслов. – Та консолидация западных стран, которая произошла в начале года, носит временный и вынужденный характер, связанный с реакцией на спецоперацию на Украине. При этом даже в нынешних экстремальных обстоятельствах многие европейские страны не готовы огульно присоединиться к американской политике по нанесению России стратегического поражения. Не готовы подписаться под тем, что целью политики в украинском направлении должно быть стратегическое ослабление России (о чем говорят Макрон и Шольц)».

«Когда их национальные интересы приносятся в жертву трансатлантической или евросоюзовской солидарности, страны начинают задавать вопросы: а зачем это нужно? Да, для артикуляции таких вопросов нужна харизма и политическая воля, не у всех эти качества есть, – говорит Олег Барабанов. – Однако очевидно, что экономическое положение Европы будет ухудшаться – в том числе из-за резкого отказа от российских энергоносителей. Это вызовет внутриполитический протест, социальную борьбу – и лидеры могут начать более четко высказывать свой национальный интерес».

Европе, например, для устойчивого развития нужно экономическое сотрудничество с Москвой. Без этого сотрудничества та же Германия не сможет не то что реализовать свои планы по военно-политическому усилению, но и даже сохранить нынешний уровень экономики. Так что Венгрия и Турция – это лишь первые ласточки.

Собственно, перед той частью элиты, для которой сохранение евроатлантического единства является сакральным моментом, стоит вопрос о том, что делать с этими ласточками. Ряд экспертов и журналистов предлагают их либо наказать (уже звучат идеи исключить Турцию из НАТО и лишить Венгрию доступа к евросоюзовским финансовым фондам), либо попросту игнорировать. То есть принять то же эмбарго на российскую нефть не на уровне Евросоюза, а на уровне всех стран-членов, кроме Венгрии – которую просто изолировать от процесса.

Проблема в том, что такое поведение приведет: а) к тому, что та же Венгрия станет крупнейшим экспортером газа и нефти в Европе (ведь это будут уже не российские, а венгерские углеводороды); б) к продолжению распада западного единства. Ведь исключение Венгрии не решает проблему трендов на расхождение интересов и суверенизацию центров силы, а также не приближает Америку к адаптации к этим трендам.

«Чем больше США демонстрируют, что даже Европа является пешкой в их политике по утверждению мировой гегемонии, тем в большей степени будет расти раскол», – говорит Дмитрий Суслов. И потом Вашингтон может сколько угодно обвинять в этом расколе Россию. На самом же деле получается, что концепцию «коллективного Запада», являющуюся оплотом американской внешней и экономической политики, уничтожают сами американцы.