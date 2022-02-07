Борьба с казахской роскошью подскажет России путь

В министерстве финансов Казахстан объявили о разработке и скором внедрении налога на роскошь – дополнительных выплат для покупателей и владельцев элитного жилья, автомобилей, лодок. Судя по всему, он станет частью нового «социального контракта» президента Токаева с народом, который достоин отдельного изучения как потенциально полезный для России.

Решение официальной Астаны ввести так называемый «налог на роскошь» – прямое последствие той революции, которая бушевала в Казахстане в начале января.

Месяц спустя о массовых протестах в республике успехи забыть практически все за ее пределами. Но именно такими инициативами они напоминают о себе – и будут напоминать еще долго, по крайней мере, президент Касым-Жомарт Токаев дает понять, что «голос народа» им услышан и предопределит дальнейшую политику.

Главное последствие январских событий – отстранение от власти людей, которых называли «кланом Назарбаева», причем этот процесс происходит не только в Казахстане, но в России. К примеру, в минувшую пятницу стало известно, что зять первого президента Казахстана – Тимур Кублибаев потеряет место в совете директоров «Газпрома», уступив его бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру.

За два дня до этого нижняя палата парламента Казахстана приняла поправки в национальное законодательство, которые отменяют необходимость согласовывать с Нурсултаном Назарбаевым инициативы по внешней и внутренней политики страны. Так Елбасы потерял последний юридический рычаг своего влияния, а Токаев окончательно утвердился в качестве единоличного лидера и центра власти Казахстана.

То есть революция свершилась в пользу действующего президента, который реализовал одно из главных требований протестующих касательно отстранения «клана».

Официальная трактовка произошедшего по-прежнему та, которая включает в себя интервенцию иностранных наемников и государственный заговор, но ни Токаев лично, ни правительство Казахстана не отрицают, что изначально протесты носили социальный характер и обнажили внутренние противоречия в обществе.

Если верить статистике, например, ООН, в Казахстане все более-менее хорошо, он развивается. Так называемый индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) там теперь выше, чем в Турции и даже чем в Болгарии – угла бедного, но бедного по меркам ЕС, а не СНГ.

Но, с другой стороны, в распределении национального благосостояния существует определенный перекос, когда часть общества, связанная преимущественно с «нефтянкой», буквально купается в золоте, а для гораздо более значительной части того же общества вопрос повышения цен на топливо – это буквально вопрос жизни и смерти.

Если ситуация дойдет до того, что социальные противоречия опять закипят и выльются на улицы, новый протест будет направлен уже лично против Токаева, а не против правительства или его предшественника. Чтобы избежать подобного, противоречия нужно минимизировать, для чего стране вроде как обещаны разнообразные реформы, чья задача «выровнять» уровень жизни. Введение «налога на роскошь» одна из таких реформ.

Конкретные параметры такого налога и механизм его сбора будут определены министерством финансов Казахстана позднее. Пока заявлено, что дополнительные сборы должны коснуться покупки яхт, «люксовых» автомобилей, а также жилья – квартир и домов, превышающих площадь в 300 и 400 квадратных метров соответственно.

Параметры – это, разумеется, самое интересное. Их нам предстоит внимательно изучить – для собственной пользы, ведь Казахстан по сути решил выступить в качестве «опытного полигона» стран единого экономического пространства (куда, помимо него и России, также входят Армения, Белоруссия и Киргизия).

В принципе, в российской практике есть то, что журналисты иногда называют «налогами на роскошь». Например, с 2015 года действует повышающий коэффициент налога на недвижимость: при ее стоимости от 300 млн. рублей ставка будет 2% (для сравнения: от 20 до 50 млн. - 0,2%, от 50 до 300 млн. - 0,3%).

Что же касается дополнительных сборов с дорогих машин, они заложены в транспортный налог, который умножается на мощность (л.с.) и специальный коэффициент – разный для разных категорий автомобилей из утвержденного правительством перечня. В среднем получается, если автомобиль дороже 10 млн. рублей, коэффициент налога будет 3, если от 3 до 5 млн рублей, всего 1,1.

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Такой порядок вещей часто критикуют «слева» – как, с одной стороны, недостаточный (мол, покупатели сверхдорогого могли бы доплачивать и больше), а местами как избыточный. Например, с учетом того, что коэффициенты ни разу не пересматривались, а цены на автомобили растут, под повышающий коэффициент в 1,1 уже попали некоторые массовые модели.

Но сама идея «налога на роскошь» тоже критикуется, и критики указывают на то, что социальный разрыв с его помощью не уменьшить. По-настоящему большие деньги сейчас делаются на объемах продаж, а «люксовое» потребление занимает довольно незначительную часть рынка. Иными словами, государство не сделает на «налоге на роскошь» денег столько, чтобы серьезно «подтянуть» отстающих.

В то же время, высокий «налог на роскошь» может спровоцировать вывод капиталов за рубеж.

Замки будут чаще покупаться не в Подмосковье, а, например, на Кипре, а люксовые автомобили начнут регистрировать в других странах ЕАЭС, где нет сверхналога.

Кто в этом споре больше прав и поможет определить Казахстан, опыт которого (в том случае, если новый налог станет чем-то значительным, а не окажется чисто популистской мерой) будет достоин для изучения в России – все-таки страна близкая, понятная, союзная, с похожим «перекосом» в энергетическом секторе экономики и значительным социальным расслоением.

Если скептики окажутся правы, обеспечивать социальный запрос на справедливость лучше другими мерами. А если нововведения Казахстана действительно помогут ему увеличить социальную часть бюджета или хотя бы научат его «хозяев жизни» вести себя скоромнее и не раздражать лишний раз менее успешных соотечественников, можно будет задуматься над тем, чтобы перенести их на российскую почву.

В конце концов, ни одна налоговая модель не воспринимается как вечная, а вопрос перераспределения благ от сверхбогатых к недоедающим – это, пожалуй, главный вопрос XXI века, собственное решение которому ищут везде, от «капиталистических» США до «коммунистической» КНР.

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