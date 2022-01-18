Пенсионер Назарбаев успокоил казахов после бунта

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18 января, вторник  |  Последнее обновление — 23:27  |  vz.ru
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Афганистан назвал дату старта работ по газопроводу из Туркменистана в Индию VASSIL DONEV/EPA/ТАСС
Организация «Талибан», признанная ООН террористической, может совершить геополитический и экономический прорыв, если сумеет добиться строительства по своей территории газопровода из Туркменистана в Индию и Пакистан. Проект обсуждался десятилетиями, но так и не реализован, хотя выгоден каждой из сторон. Свои дивиденды от этого газопровода могла бы получить даже не имеющая к нему отношения Россия. Подробности...
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Порошенко ненароком оказал России большую услугу

Обвиняемый в госизмене Петр Порошенко выглядит триумфатором REUTERS/Gleb Garanich
План Зеленского – устроить громкий процесс, на котором главным обвиняемым станет его предшественник Порошенко – явно терпит фиаско. Попытка показательно арестовать экс-президента в аэропорту превратилась в фарс и позволила Порошенко публично унизить Зеленского. Не получилось и быстро отправить бывшего президента в СИЗО. По иронии судьбы борьба двух русофобов может пойти на пользу пророссийским силам. Подробности...
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Как советский моряк обхитрил фашистский «коридор смерти»

Александр Шабалин стал символом морского боя на катерах общественное достояние
Ровно сорок лет назад скончался человек, ставший легендой советского Военно-морского флота. Александр Шабалин дважды заслужил звание Героя Советского Союза. Почему его катер, несмотря на крохотные размеры, оказался грозным оружием против фашистов – и какие особые черты характера позволили моряку добиться такого успеха? Подробности...
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Каким будет конец Америки

Упадок США ближе, чем кажется обывателю REUTERS/Ed Zurga
«Америка идет к своему концу – и вопрос лишь в том, каким он будет». Это цитата одного из многих западных авторов, которые прямо сейчас рисуют сценарии кризиса, который должен разрушить США. Как выглядят эти сценарии и какие процессы, по мнению аналитиков, ведут Соединенные Штаты к гибели и развалу? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Россия отодвинула Турцию от зоны своих национальных интересов

Юрий Мавашев
Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Похоже, российской стороне удалось не только перехватить инициативу из рук турок на постсоветском пространстве, руководствуясь давними конструктивными связями со своими соседями, но даже в некоторой степени убедить в этом саму Турцию. Подробности...
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Как прорывали блокаду Ленинграда

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
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Принцам нельзя дружить с сутенерами

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
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Обвиняемый в терроризме Порошенко вернулся в Киев

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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    Пенсионер Назарбаев успокоил казахов после бунта

    Назарбаев заверил, что находится на отдыхе в городе его имени
    		   18 января 2022, 23:00
    Фото: РБК/Youtube
    Текст: Ростислав Зубков

    Елбасы – официальный национальный лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые со времен попытки мятежа появился в эфире. Во время острейшего кризиса бывший президент пропал, что дало повод для слухов о бегстве за границу или о проблемах со здоровьем. Елбасы подтвердил, что жив и находится на родине, но его обращение к нации пока не дало ответы на все вопросы о политической ситуации в Казахстане.

    Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые дал о себе знать с момента начала январских беспорядков в республике. Во вторник пресс-служба экс-президента опубликовала его видеообращение к нации, сделанное, отметим на русском языке.  Елбасы, то есть лидер нации – как официально именуют Назарбаева по закону – пояснил, что это заявление стало ответом на «многочисленные обращения» в его адрес, и «в связи с многочисленными публикациями в СМИ».

    Отсутствие Назарбаева в разгар острейшего политического кризиса причиной появления слухов о том, что экс-президент, правивший страной с 1990 по 2019 год, уехал из Казахстана или тяжело болен. Некоторые СМИ вспомнили о том, что о смерти двух постсоветских лидеров – азербайджанского президента Гейдара Алиева и его туркменского коллеги Сапармурата Туркменбаши Ниязова – пресса сообщила с большим опозданием.

    Своим появлением на видео Назарбаев подтвердил, что он здоров и дееспособен. В частности, елбасы заявил: «Я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву, и с тех пор являюсь пенсионером». Но напомним, что вплоть до 5 января 2022 года Назарбаев возглавлял Совет безопасности Казахстана, до ноября прошлого года возглавлял правящую партию «Нур Отан». Именно отставка Назарбаева с поста главы Совбеза была одним из немногих внятно сформулированных требований казахстанских «протестующих» – и президент Токаев принял такое решение.

    «Мне кажется, «забыв» о своем руководстве Совбезом, Назарбаев просто не захотел брать на себя ответственность за события в начале года. Мол, я не при делах», –  заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД казахстанский политолог Досым Сатпаев.

    Назарбаев упомянул и недавние бунты, подчеркнув, что целью «организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев нашего государства». Экс-глава государства и бывший руководитель Совбеза заверил, что сейчас находится на заслуженном отдыхе в столице Казахстана – бывшей Астане, которая с 2019 года носит имя Нур-Султан. Елбасы также подчеркнул, что действующий президент  Токаев «обладает всей полнотой власти» и скоро будет избран лидером партии «Нур Отан». Никакого противостояния в элите нет, и слухи об этом абсолютно беспочвенны, подчеркнул Назарбаев.

    Незадолго до появления Назарбаева в эфире, в понедельник лондонская The Guardian сообщила, со ссылкой на свои источники – Назарбаев действительно находится в Нур-Султане и ведет «активные переговоры» со своим преемником Токаевым о перераспределении «активов, добычи и ренты». По словам еще одного источника газеты, «переговоры продолжаются, но очевидно, что эпоха Назарбаева закончилась».

    «Сообщения британской и не только прессы о переговорах между Токаевым и Назарбаевым по активам не кажутся чем-то из ряда вон выходящим. Тема торгов и договоров в подобных ситуациях хорошо отработана на постсоветском пространстве», – отметил политолог Сатпаев. При этом собеседник подчеркнул – похоже, что эпоха близких к Назарбаеву людей, «как кураторов определенных сегментов экономики действительно уже закончилась». «Их уход – это вопрос времени», – указал Сатпаев.

    Ранее стало известно, что муж Динары Назарбаевой – средней дочери елбасы – бизнесмен Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия председателя президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен». В середине января также появились сообщения о судьбе других бизнес-структур, вероятно близких к семье экс-президента.

    Было объявлено о досрочном прекращении полномочий главы компании «Казтрансойл» Димаша Досанова – мужа младшей дочери Назарбаева Алии. Также были прекращены полномочия Кайрата Шарипбаева, которого в прессе называют вторым мужем старшей дочери национального лидера – Дариги Назарбаевой.

    Добавим, что племенник Назарбаева, Самат Абиш, был снят с должности зампреда Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. С другой стороны, были официально опровергнуты сообщения об аресте Абиша, родственник елбасы по-прежнему работает в структуре КНБ.

    Во вторник агентство КазТАГ сообщило, что брат экс-президента, бизнесмен Болат Назарбаев еще 6 января пересек казахстанско-киргизскую границу в одном направлении.

    «Самый главный актив родственников Назарбаева – его ореол хозяина страны. У нас была такая шутка в Казахстане: зять – это профессия. Это чисто восточный принцип: если ты теряешь статус, ты теряешь все, с тобой перестают считаться. Поэтому для родных елбасы дело не в активах, а в том, что они – приближенные президента. Больше всего они боялись потерять его «крышу», – считает Сатпаев.

    При этом эксперт предполагает, что Токаев и елбасы действительно могли ставить друг другу определенные условия. «Причина простая – даже если Назарбаев окончательно уйдет с политической сцены, его система остается. Бизнес- и региональная элита созданы им, бюрократический аппарат – тоже», – пояснил эксперт.

    «Токаеву с этим нужно что-то делать. На мой взгляд, ему выгоднее договариваться с основной массой назарбаевской элиты, чтобы ее представители плавно перешли на его сторону. Чтобы была некая преемственность с точки зрения госуправления, – подчеркнул Сатпаев. – А тех, кто выступит против, отработают по примеру экс-главы Комитета нацбезопасности, бывшего премьера Карима Масимова, то есть или нейтрализуют, или заставят покинуть республику с потерей активов».

    По мнению собеседника, Назарбаев понимает, что скоро «останется в одиночестве», так как одни его сторонники «переобуваются», других «чистят» – снимают с должностей, а третьи бегут из страны. «В его возрасте надо не об активах говорить, а пытаться сохранить свою безопасность. Ему и его родным нечего предложить Токаеву, кроме угроз выступить против него. Но тогда президент может опереться на легальную власть и начать преследования уже против них самих», – указал собеседник.

    Судя по появлению елбасы, «грубо говоря, «договорняк» между сторонами состоялся», отметил руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин. Эксперт полагает – вполне вероятно, что  Назарбаев и Токаев

    «достигли консенсуса по основным принципам раздела власти и условились, что «большая семья» Назарбаева отходит на вторые позиции».

    Отметим, что хотя родственники  Назарбаева ушли с первых позиций в бизнес-структурах, а некоторые из них даже покинули страну, о каком-либо серьезном прессинге, подобном делу Масимова, речи не идет.

    «Можно сколько угодно говорить про 20 тысяч террористов или про организованные ячейки бандитов, но первопричиной волнений, на мой взгляд, стала попытка кого-то из родни елбасы «подвинуть» действующего главу республики Токаева, который из временного президента начал превращаться в постоянного, – предполагает Грозин. –«Подвинули» так хорошо, что протесты переросли в бессмысленный и беспощадный бунт, на который впоследствии начали влиять внешние игроки».

    «Далее начали выливаться претензии уже региональных казахских элит, что в итоге чуть не похоронило государственность республики и побудило Токаева звонить в Москву, – добавил Грозин. – Другое дело, что Назарбаев держится официальной концепции: «Давайте не будем обострять отношения между уходящими и восходящими группировками и мирно все поделим». В рамках этой модели все, конечно, будут говорить о «внешнем следе», а виноватым назначат кого-то, кто вряд ли будет связан с родственниками елбасы».

    «Таковы правила игры, и их приняли обе стороны, чтобы сохранить внутриэлитный мир. В свое время это была основная заслуга Назарабева перед суверенным Казахстаном – арбитраж, то есть способность гасить потенциальные конфликты в постоянно раздробленном правящем классе. Сейчас и Токаев, на мой взгляд, поступает мудро, не идя по пути зачисток старой элиты и сохраняя ее относительное единство, давая родственникам первого президента уехать из республики или оставляя им неплохие позиции в бизнесе», – обратил внимание собеседник.

    Правда, мягкость Токаева вряд ли понравится простым казахам, считает Грозин. «Граждане хотели бы массовых посадок, раскулачивания, однако такой подход означал бы, что Токаев нарушает взятые им ранее обязательства. Он все-таки плоть от плоти назарбаевской команды и обязан ему всем. Борьба элит – старого и нового порядка – не привела бы ни к чему хорошему, а в худшем случае это могло бы кончиться гражданской войной», – полагает эксперт.

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