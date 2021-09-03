Афганский спецназ пришлось спасать уникальным способом

О бегстве американцев из Афганистана приходят все более фантастические подробности. Через несколько дней после окончания эвакуации стало известно о тайной операции, которую провел в Афганистане американский спецназ – причем полностью самостоятельно и даже вопреки приказу командования. Кто и зачем сделал это?

Формируя вооруженные силы Афганистана, американцы отдавали себе отчет, что война в этой стране носит прежде всего контрпартизанский характер. Поэтому они сделали ставку на создание и развитие в первую очередь сил специальных операций. В структуре Сил национальной безопасности Афганистана было сформировано Командование специальных операций Афганской национальной армии (Afghan National Army Special Operations Command – ANASOC).

Обычно спецподразделения составляют небольшой процент от общей численности вооруженных сил той или иной страны, но афганские ССО были исключением из этого правила. Каждый пятый афганский боец принадлежал к ANASOC. Их главной задачей были контрповстанческие операции, а также операции против террористических и повстанческих сетей в координации с другими силами безопасности страны.

В состав командования входили четыре бригады, несколько батальонов коммандос и подразделения поддержки. Еще одна часть, так называемая Бригада национальных миссий, работала под непосредственным командованием президента и министра обороны страны. Она проводила антитеррористические операции, спасала заложников, вела специальную разведку и оказывала помощь другим силам безопасности. Всю эту работу обеспечивало и поддерживало специальное авиакрыло.

Иначе говоря, американцы смогли создать в Афганистане вполне современные ССО. Эти части были лучше оснащены и обучены, чем остальные вооруженные силы страны. А главное – они отличались более высоким моральным духом и результативностью. На фоне деморализации Афганской национальной армии в июле – августе текущего года афганский спецназ до последних дней демонстрировал верность присяге и высокую эффективность. Разумеется, весь афганский спецназ действовал в тесной координации и взаимодействии с бойцами спецназа США и Великобританиии. И это сильно повлияло на то, что произошло в последние дни пребывания американских войск на территории Афганистана.

Предательство правительства и генералов

Если судить по масштабу применения ССО афганским командованием, то на эти подразделения возлагались особые надежды. И это было вполне оправданно. Есть основания полагать, что если бы руководство Афганистана сохраняло спокойствие и волю к победе, поражение правительственных войск могло бы вовсе не наступить или же наступить не так скоро.

Но президент Афганистана Гани в последние месяцы снял с должности ключевых силовых руководителей – министров обороны и внутренних дел, а также губернаторов провинций, и назначил на эти должности людей, не пользовавшихся влиянием на местах. Это стало одной из предпосылок стремительного развала армии и полиции в ходе наступления талибов.

После сдачи Кабула талибам Корпус афганской национальной армии специального назначения был расформирован, а личный состав уволен. Военное и политическое руководство США продемонстрировало растерянность и безответственность.

Мало того, что официальный Вашингтон не предпринял шагов по спасению союзников, так он еще и усугубил их положение. Для организации пропуска на территорию аэропорта Кабула лиц, которые сотрудничали с американцами, администрация США передала их списки талибам – то есть прямо подставила их под удар.

Группа «Ананас»

Тем удивительнее на фоне этого хаоса выглядит то, что произошло далее, и о чем стало известно только сейчас. Скорее всего, именно беспомощность гражданских и военных властей и стала причиной действий ветеранов американского спецназа, решивших самостоятельно спасти своих товарищей по оружию.

Первый шаг на этом пути сделал бывший американский морской пехотинец Эндрю Дарлингтон. Как сообщает ABC News, на следующий день после сдачи Кабула он позвонил из Флориды в Кабул своему бывшему сослуживцу и попросил спасти афганского переводчика Обиде, с которым сотрудничал ранее. Переводчик работал со спецназом США и элитной командой SEAL Team Six в течение десяти лет, участвуя в охоте на руководство «Талибана», и поэтому был для них важной целью.

Сложность заключалась в том, что американское военное командование не только не отдавало никаких приказов по спасению бойцов афганского спецназа, но и прямо противодействовало этому.

Был выпущен официальный запрет на действия военных США за пределами аэропорта Кабула. В итоге спецназовцы самостоятельно создали добровольческую оперативную группу, получившую название «Ананас» (Pineapple).

В нее вошли и действующие, и бывшие операторы различных подразделений специальных операций США, офицеры разведки и другие сотрудники, имевшие опыт работы в Афганистане. Возглавил группу отставной командир «зеленых беретов» подполковник Скотт Манн. Численность группы составила около пятидесяти человек.

Главной задачей стало спасение своих коллег – бойцов спецподразделений вооруженных сил Афганистана и их семей. Иначе говоря, поиск афганцев по всей стране и их переброска на территорию аэропорта Кабула, где они уже могли чувствовать себя в безопасности и быть отправленными на территорию США. Также действия по спасению союзников и граждан Великобритании осуществлялись британской SAS, которая выводила их на территорию аэропорта по ночам.

Через канализацию

Для координации действий был организован специальный зашифрованный чат, к которому подключили мобильные телефоны и участников группы, и тех, кто попал в списки спасаемых. В чате в целях конспирации использовались условные обозначения. Так, бывший капитан «зеленых беретов» Зак Лоис, координировавший работу группы, обозначался как «инженер метрополитена». Ему подчинялись «пастухи» из числа бывших американских спецназовцев и сотрудников ЦРУ – они непосредственно руководили действиями спасаемых афганцев.

Среди тех, кого спасали, были афганские коммандос, переводчики, сотрудники командования и члены их семей. Все они условно обозначались как «пассажиры». Работая в Сети, «пастухи» направляли «пассажиров» к обозначенным на электронной карте точкам. Там «пассажиры» самостоятельно прятались, пока их не вызывал проводник с зеленым химическим фонарем. После вызова «пассажиры» поднимали свои смартфоны с изображением желтых ананасов на розовом поле – этот символ стал их опознавательным знаком.

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Но проникнуть на аэродром было не так-то просто, и не только из-за противодействия талибов. «Эти титанические усилия не могли быть осуществлены без героев на аэродроме, которые игнорировали приказы не помогать афганцам за пределами периметра аэропорта, – рассказывает теперь Манн. – Они пробирались в канализационные тоннели, выходили за пределы аэропорта и там находили людей, мигавших ананасами на своих телефонах».

Через канализацию же спецназовцы проникали обратно в аэропорт. Уже там их американские коллеги на свой страх и риск организовывали афганцам заявки на американские визы и сажали на военно-транспортные самолеты.

Вопреки приказам

По оценкам участников «Ананаса», таким образом удалось спасти, то есть эвакуировать в Соединенные Штаты, более шести сотен афганцев. «Это поразительное число для организации, которая была создана всего за несколько дней до начала операций, а большинство ее членов никогда не встречались лично», – говорит теперь бывший капитан Лоис.

«Я принимал участие в некоторых самых невероятных операциях, в каких только мог бы участвовать спецназовец, но я никогда не участвовал ни в чем более невероятном, чем это», – рассказывает еще один участник операции «Ананас», отставной «зеленый берет» майор Джим Гант.

Теперь, когда все позади, бойцы американского спецназа позволяют себе нелестные оценки в адрес собственного правительства. «Мы сделали то, что должны были сделать как американцы, – говорит теперь морской пехотинец Редман, работавший «пастухом». – Потому что наше правительство не сделало этого». И если к отставным спецназовцам американское государство не в состоянии предъявить какие-либо претензии, то для действующих военнослужащих участие в этой несанкционированной операции может повлечь серьезное наказание.